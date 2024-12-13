Фіцо анонсував переговори з Євросоюзом та Києвом щодо збереження транзиту російського газу до Словаччини через Україну

Починаючи з наступного тижня Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити поставки російського газу до Словаччини через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Про це заявив глава словацького уряду Роберт Фіцо, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Словаччина має довгостроковий контракт із російським "Газпромом". Транзит газу РФ припиниться наприкінці 2024 року, оскільки Україна не планує продовжувати транзитну угоду. Однак Словаччина прагне зберегти постачання газу.

"Найближчими днями, зокрема під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", - заявив Фіцо.

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Словацький прем'єр каже, що прагне зберегти поставки "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

"Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію", - додав політик.

Своєю чергою міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова розповіла, що в переговорах братимуть участь Європейська комісія, Україна та країни-члени ЄС.

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Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

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