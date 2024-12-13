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Фіцо анонсував переговори з Євросоюзом та Києвом щодо збереження транзиту російського газу до Словаччини через Україну

Фіцо прагне зберегти поставки газу з РФ через Україну

Починаючи з наступного тижня Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити поставки російського газу до Словаччини через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Про це заявив глава словацького уряду Роберт Фіцо, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Словаччина має довгостроковий контракт із російським "Газпромом". Транзит газу РФ припиниться наприкінці 2024 року, оскільки Україна не планує продовжувати транзитну угоду. Однак Словаччина прагне зберегти постачання газу.

"Найближчими днями, зокрема під час різдвяних канікул, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних перемовин на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня", - заявив Фіцо.

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Словацький прем'єр каже, що прагне зберегти поставки "зі сходу", щоб не платити більше за транзит газу з інших напрямків.

"Я вважаю, що навіть у разі короткочасного припинення поставок зі сходу ми достатньо забезпечені запасами, щоб знайти спільне рішення для кількох країн Європейського союзу і зберегти транзит газу через словацьку територію, а також транзит газу через українську територію", - додав політик.

Своєю чергою міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова розповіла, що в переговорах братимуть участь Європейська комісія, Україна та країни-члени ЄС.

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Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу" нафтопроводом "Дружба".

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

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Топ коментарі
+12
І домовляться, і збережуть, і наші підмахнуть, а фіцо на парад побєдобєсія поїде як і обіцяв.
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13.12.2024 20:56
+8
Пішли в дупу
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13.12.2024 20:55
+7
Фіцо! А ху-ху не хо-хо?
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13.12.2024 20:54
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Фіцо! А ху-ху не хо-хо?
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13.12.2024 20:54 Відповісти
Пішли в дупу
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13.12.2024 20:55 Відповісти
І домовляться, і збережуть, і наші підмахнуть, а фіцо на парад побєдобєсія поїде як і обіцяв.
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13.12.2024 20:56 Відповісти
Соси в купі з ху...ом, орбаном, сір,'ято!
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13.12.2024 20:59 Відповісти
🤔 ні нікуя так діла не буде...ліпше Фіцу шпіца під сраку 🥾...і до свидос 👋🏻
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13.12.2024 21:02 Відповісти
Фіцо анонсував
Ну от чесно: мовна логіка просить - Фіцо анонсувало!
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13.12.2024 21:02 Відповісти
Газонюх 😆
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13.12.2024 21:05 Відповісти
А шо ця ********** повія фіця недавно патякала про Україну?
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13.12.2024 21:05 Відповісти
тоді хай фіцо підпише згоду на Україну в НАТО та ЄС, а інакше хай цьмока пісю путіна.
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13.12.2024 21:07 Відповісти
Да, ради бога.
Подписываю. Согласен и в НАТО и в ЕС. Даже в Открывайте задвижки.
Старшие товарищи США, Германия, Венгрия и Турция меня прикроют
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13.12.2024 21:27 Відповісти
ПНХ к *****. Игнорировать етого ************* как и орбана.
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13.12.2024 21:13 Відповісти
Транзит тільки в китайських запальничках !!!
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13.12.2024 21:14 Відповісти
Анонсуй, не анонсуй - все одно одержиш 💩😫й.
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13.12.2024 21:18 Відповісти
Словаччина, коли труба працювала по повній,добре на цьому заробляла(ХАБ) і Фіцо через це лягає (під) і волає (на).
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13.12.2024 21:21 Відповісти
Про все вже домовлено. Кацапський газ переназвуть азербайджанським. Махінатори довбані!
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13.12.2024 21:26 Відповісти
Хлопці, підірвіть той чортов газогін просто на вході в Україну ! Тим паче, що він зараз у ваших руках. Просто самого 1 січня, на день народження Бандери ! Ото буде свято !!! Зараз ви здатні самі приймати важливі рішення, а не якісь там щурячі політики як то в Україні, так і за кордоном !!!
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13.12.2024 21:31 Відповісти
иди *****!
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13.12.2024 21:45 Відповісти
Сложная тема, знать надо много с этими газопроводами. Если полный отказ, много потеряем. Кацапы банально лупанут по хранилищам и компресорным станциям. Это мощная инфраструктура индустриальная на будущее. Режим кгб и пукин не вечные. Может что нибудь когда нибудь. Аммиак ведь кажись качаем мы кацапский, точно правда я не знаю. Или качали до недавнего.
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13.12.2024 22:29 Відповісти
Ну фицо рубли в кармане надо отрабатывать. А то и вправду как использованную туалетную бумажку грохнут.
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13.12.2024 22:42 Відповісти
Фіцо з Вітюшою Орбаном одних кровей- угрофінських, у них зайва хромосома тому так якшаються з х.....та ненавидять християнську Україну. Полпреди х.....
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13.12.2024 22:48 Відповісти
Мені колись одна "особа" хвалилася - "Словаки - люди розумні... Вони знають, що "Словаччиною повинен керувать СЛОВАК!!!" Як там ЗАРАЗ словаки поживають? Під керівництвом корумпованого проросійського МАДЯРА Фіцо?
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13.12.2024 22:55 Відповісти
Фицу надо дать по е*лицу
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13.12.2024 23:42 Відповісти
 
 