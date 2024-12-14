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відмова (56) Антикорупційний суд (1878) незаконне збагачення (164) Кириленко Павло (904)

Голову АМКУ Кириленка не випустили за кордон: НАБУ і САП підозрюють його у незаконному збагаченні

Суд не дозволив Кириленку поїхати в закордонне відрядження

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень, мав поїхати в закордонне відрядження. Вищий антикорупційний суд йому відмовив.

Про це йдеться в постанові ВАКС від 29 листопада, яку було опубліковано нещодавно, інформує Цензор.НЕТ.

У документі йдеться, що до суду надійшло клопотання адвоката Кириленка про тимчасову зміну запобіжного заходу. Сторона захисту просила ВАКС з 30 листопада по 8 грудня скасувати обов’язок не відлучатися з Києва без дозволу.

Впродовж 2-6 грудня голова АМКУ мав бути в закордонному відрядженні у Парижі на Глобальному форумі з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Своє прохання сторона захисту пояснила тим, що раніше до АМКУ надійшли запити про участь у заході. Пізніше очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль погодив участь українських чиновників на форумі, серед яких був і Кириленко. Адвокат Кириленка заявляв, що участь його підзахисного - "це не право, а особистий обов’язок".

Читайте також: Суд залишив без змін запобіжний захід голові АМКУ Кириленку

Однак суддя відмовила у зміні запобіжного заходу. Вона пояснила, що згідно із законодавством, замість Кириленка на міжнародний захід можуть поїхати його заступники.

Також у постанові зазначено, що передумовою для узгодження Шмигалем цього відрядження був лист з обґрунтуванням необхідності поїздки, інакше б прем'єр його взагалі не розглядав. Суд припустив, що такий лист міг ініціювати сам голова АМКУ.

Читайте також: Незаконне збагачення керівника АМКУ Кириленка на понад 72 млн грн: слідство завершено

Як повідомлялося, справу Кириленка завершили розслідувати, йому змінили підозру. Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку нарахували нову суму, на яку, за версією слідства, він незаконно збагатися. Раніше НАБУ і САП підозрювали Кириленка у збагаченні на 56,2 млн грн, а тепер - на 72,1 млн грн. Також стосовно нього завершили слідство, строки якого спливали 14 грудня.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави.

Читайте також: Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
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Топ коментарі
+18
А куди ж иому ще -- як свиснув 72 лями - в Париж!
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13.12.2024 22:40
+14
паслом його в провінцію Шампань!
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13.12.2024 22:54
+14
Трампу , как только он вступит в должность
Принесут папочку
И там коротко будет изложено
Все ,что нужно знать про ОПГ ЗЕЛЕНСКОГО
И внутренний голос мне подсказывает
Что Дональд озвереет
И я прямо дождаться не могу этого дня
Когда ДОНАЛЬД ОЗВЕРЕЕТ
Запад совершил огромную ошибку
Утопив Зеленского в овациях
В том,как героически воевала Украина
Была заслуга Залужного и его Генерального штаба
ЗСУ и волонтеров
А аплодировали ПАДЛЕ
И теперь всему Западу неловко
Падлу гнать надо
А она еще и на выборы собралась
Денежками западными избирателей подкупает
Падле место в тюрьме
А его Макрон обнимает
Политику часто называют грязной
Но не до такой же степени грязной
Должна быть сегодня Украина и украинская политика
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14.12.2024 00:19
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А куди ж иому ще -- як свиснув 72 лями - в Париж!
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13.12.2024 22:40 Відповісти
Всем известно что Кириленко воровал деньги по сговору с директорами физкультурно-оздоровительных коммунальных предприятий Краматорска и Славянска они делали ремонты, закупали оборудование и услуги с завышением цен в 5 раз разницу Павел Кириленко делил с директорами этих спорткомплексов и подрядчиками так и заработал tel:200 200 000 000 грн. Всего ничего ведь в спортивной сфере руководители не декларируют свои доходы шах и мат!
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14.12.2024 10:38 Відповісти
Посмотрите чем он занимался на посаде главы ОДА он вручал награды руководителям и директорам физкультурно-оздоровительных комплексов, спортшкол, стадионов, бассейнов, и прочих спортивных коммунальных предприятий с которыми он успешно разворовывал бюджеты….
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14.12.2024 10:41 Відповісти
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14.12.2024 10:47 Відповісти
72 це лише те, що знайшли...
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14.12.2024 10:49 Відповісти
Павлик думал что ему в Париж, забыл что у него билет на концерт Кобзона с Владимиром Владимировичем в одном ряду!
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14.12.2024 11:37 Відповісти
Я этого Павлика Кириленко называю коксовым бароном, вы бы знали как он там шлюх в донецкой области коксом пудрил вы бы обзавидовались!
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14.12.2024 11:47 Відповісти
Побачити Париж і померти😀
правильно відмовив суд. Вже чечетова і Семенюк до « Парижу» пустили
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13.12.2024 22:41 Відповісти
Їх вбило сумління
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14.12.2024 10:10 Відповісти
Наш суд самий гуманний суд. Не дав йому померти побачивши Париж
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14.12.2024 11:16 Відповісти
паслом його в провінцію Шампань!
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13.12.2024 22:54 Відповісти
а хай знає...
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13.12.2024 22:55 Відповісти
- Опять хочу в Париж!
- Вы там уже были?
- Не. Я туда уже хотел! (с)
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13.12.2024 23:03 Відповісти
Все життя бажав, але так і не був. Хоч всілякі Лісабони, Туніси, Сінгапури, Праги з Братіславами і Будапештами, та Амстердам з Куала-Лумпуром були. Як і Монтевідео чи Анкара з Алжиром, не враховуючи Ліми і Буенос-Айресу та Бейруту. Та ще багато-багато іншого. Але Парижу не було. І вже зрозумів що і не буде.
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14.12.2024 00:13 Відповісти
Пан мабуть шпійон?
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14.12.2024 10:11 Відповісти
Тані , він просто крадіїй.
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14.12.2024 13:07 Відповісти
Важке життя моряка на пенсії.
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14.12.2024 10:34 Відповісти
Є таке.
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14.12.2024 10:39 Відповісти
А так хотілося провітритись на Шампс-Елізес...
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13.12.2024 23:03 Відповісти
Шамз-Еллізеі.
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14.12.2024 10:35 Відповісти
Глава АМКУ....Это все,что нужно знать об Антимонопольном комитете.
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13.12.2024 23:04 Відповісти
участь його підзахисного - "це не право, а особистий обов'язок".

Джерело: https://censor.net/ua/n3525042
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14.12.2024 10:20 Відповісти
Ага. А не ******* гроші і не вимагати хабарі - то теж обов'язок. Тому яка нах рвзніця, не виконувати один обовязок чи два?
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14.12.2024 11:17 Відповісти
Нехай краще як лошара працює послом в Швейцарії
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13.12.2024 23:05 Відповісти
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14.12.2024 10:17 Відповісти
Стоп! А Венедіктова? Швейцарія не витримає двох покидьків, вижити повинен лиш один! 🤣
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14.12.2024 10:20 Відповісти
А його не відсторонили від роботи? Дають можливість далі заробляти? Міністерка юстиції України Стефанишина теж під крімінальною статтею. Зелені гниди у всій красі. Скоро Трамп чому ми не в НАТО?
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13.12.2024 23:21 Відповісти
Шмигаль ****
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13.12.2024 23:26 Відповісти
Якби ж то він один...
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14.12.2024 10:21 Відповісти
Сиди вдома ****, а в Парижі хотів одразу на захист подати??? Суши сухарі!!!
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13.12.2024 23:31 Відповісти
Бри, камамбер, Пары Сен-Жермен, Сен-Жермен же, но де Клу... Бо Шмігаль не в курсах!
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13.12.2024 23:41 Відповісти
Бракує слів!.. Від такої наглості просто офігіваєш!!!
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13.12.2024 23:49 Відповісти
Костін опередив - в Нідерландах. Цей, може в Чорногорії пригодиться.
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14.12.2024 00:10 Відповісти
Трампу , как только он вступит в должность
Принесут папочку
И там коротко будет изложено
Все ,что нужно знать про ОПГ ЗЕЛЕНСКОГО
И внутренний голос мне подсказывает
Что Дональд озвереет
И я прямо дождаться не могу этого дня
Когда ДОНАЛЬД ОЗВЕРЕЕТ
Запад совершил огромную ошибку
Утопив Зеленского в овациях
В том,как героически воевала Украина
Была заслуга Залужного и его Генерального штаба
ЗСУ и волонтеров
А аплодировали ПАДЛЕ
И теперь всему Западу неловко
Падлу гнать надо
А она еще и на выборы собралась
Денежками западными избирателей подкупает
Падле место в тюрьме
А его Макрон обнимает
Политику часто называют грязной
Но не до такой же степени грязной
Должна быть сегодня Украина и украинская политика
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14.12.2024 00:19 Відповісти
Та є вже в нього ця папочка.
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14.12.2024 12:32 Відповісти
Тю,отказав.
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14.12.2024 00:59 Відповісти
хотів поїхати у відрядження!!!!! до Парижа малиною торгувати
Тобто відрядження в нього на руках!!!
А не бажає він поїхати на Донбас на ті фортефікаційні споруди які не побудовані ??
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14.12.2024 04:44 Відповісти
Вот только журналисты и активисты сразу обратили внимание на то, что брат Павла Кириленко, Евгений, внесен в базу данных сайта «Миротворец» как член группировки «ДНР».

Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию: «Огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает там где-то в «ДНР»… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, и там брат… У Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям».
Зрада України, захоплення територій України, вбивство патріотів України - це у З.В.А., політичні розбіжності.
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14.12.2024 06:51 Відповісти
Цього підора варто було давно судити за сприяння в окупації Донеччини, за не побудовані лінії оборони....
А вони лисого ганяють......
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14.12.2024 07:44 Відповісти
Іншого... лідора... теж потрібно було давно вже засудити, за державну зраду.
За злив "справи вагнерівців".
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14.12.2024 10:24 Відповісти
Кириленко это самый большой позор Зеленского, своим незаконным обогащением Кириленко насрал и нассал Зеленскому на лицо!
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14.12.2024 12:30 Відповісти
нікагда такова не била,і вот апять
без атентату нічого не зміниться,хуцпата наволоч знущається над мільйонами українців
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14.12.2024 09:57 Відповісти
підозрюють в ЗЕбагаченні???
Це ЗЕнорма-скіздити гроші на фортефікаціях-хай гинуть наші солдати
А потім узяти відрядження за народний кошт
Тільки відстрілювати покідбків
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14.12.2024 09:57 Відповісти
ех! а він так хотів ще жарених каштанів собі з вогню натягати, руками нєгрів, шо їх продають у площаді конкорд )))
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14.12.2024 10:00 Відповісти
Офігєвший Кирилєнко! Гріб все під себе, а фактично крисячив у зеленого общака. Буде сидіти, поки не відслюнявить долю з накраденого
________________
Може досі скиглити на зєлю? А час вимагати вибори? Бо можемо втратити усе
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14.12.2024 10:04 Відповісти
Яка несподівана новина про корупцію в зевладі. Не було , не було і тут знову
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14.12.2024 10:09 Відповісти
Нєх було жлобитись! Поділився б з зєрмошоблою і хоч на Південний полюс пінгвінам дулі крутити або звернувся б до буданова за листом, і як агент 007 хоч до чорта в зуби, а н-ні, - Моє, не дам, не поділюсь! -
Жлоб!
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14.12.2024 10:11 Відповісти
Зараз треба писати:
- Воно не донатило на опу!
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14.12.2024 10:13 Відповісти
А он разве ещё не инвалид I группы ???
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14.12.2024 10:25 Відповісти
не поділився кириленко в зельоний общак... от і страждає
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14.12.2024 10:32 Відповісти
його на посла готують
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14.12.2024 10:42 Відповісти
МАЛО ДАЛ- ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО СИЗДЕЛ БОЛЬШЕ
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14.12.2024 11:00 Відповісти
Грабують, мародерять Україну, плюють на ії Коституцію й закони як кацапи, а тікають у Париж, Монако, Лондон а не на Моськву, гниди.
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14.12.2024 11:18 Відповісти
"всьо нєпосільним трудом" - як і усі інші біля корита
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14.12.2024 12:11 Відповісти
Из-за таких воров как этот Кириленко мы украинцы остались без средств для защиты и без оборонительных сооружений где наш ГУР? Отправьте эту падлу по курсу российского нерусского корабля!
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14.12.2024 12:50 Відповісти
Кириленко точно коксовый наркоман! Неужели его назначали именно по этому признаку!
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14.12.2024 12:54 Відповісти
Ти диви! Хоч одного не випустили... що, не забашляв кому треба?
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14.12.2024 14:38 Відповісти
коли цього кириленка через день показували в зєльоном марафонє коли він був нач. вца динири то було таке відчуття що він святіший за папу римського ---- оказалось **** . вор . корупціонєр . і взагалі зелена ко-***** зєлєдєнта . цікаво коли вовік цього гандона на посаду призначав вовік з ним мав бесіду ??? а якщо мав то про що ??? а коли в амку призначав цю тварюку то про що розмовляли ???
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14.12.2024 15:10 Відповісти
О чего это существо накаченное и натренированное не на фронте?
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14.12.2024 15:51 Відповісти
А я всё время удивлялся почему когда его показывают по ТВ у него все время глаза выпученные налитые водой и зрачки расширены . А деньги скорее всего это брат выводил награбленное из ДНР украинцев ограбили промородерили в Донецке и вывели на подконтрольную территорию и попытались легализировать доходы полученные преступным путём! А тут НАБУ и САП которые амеры контролируют пристали к такому агенту Кремля!
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14.12.2024 16:00 Відповісти
Фу нарколыга ДНРовский кто его держит на посаде это преступник против украинского народа!
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14.12.2024 16:38 Відповісти
його треба до тюрми, а не за кордон.
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14.12.2024 17:56 Відповісти
 
 