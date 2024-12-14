Голову АМКУ Кириленка не випустили за кордон: НАБУ і САП підозрюють його у незаконному збагаченні
Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень, мав поїхати в закордонне відрядження. Вищий антикорупційний суд йому відмовив.
Про це йдеться в постанові ВАКС від 29 листопада, яку було опубліковано нещодавно, інформує Цензор.НЕТ.
У документі йдеться, що до суду надійшло клопотання адвоката Кириленка про тимчасову зміну запобіжного заходу. Сторона захисту просила ВАКС з 30 листопада по 8 грудня скасувати обов’язок не відлучатися з Києва без дозволу.
Впродовж 2-6 грудня голова АМКУ мав бути в закордонному відрядженні у Парижі на Глобальному форумі з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Своє прохання сторона захисту пояснила тим, що раніше до АМКУ надійшли запити про участь у заході. Пізніше очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль погодив участь українських чиновників на форумі, серед яких був і Кириленко. Адвокат Кириленка заявляв, що участь його підзахисного - "це не право, а особистий обов’язок".
Однак суддя відмовила у зміні запобіжного заходу. Вона пояснила, що згідно із законодавством, замість Кириленка на міжнародний захід можуть поїхати його заступники.
Також у постанові зазначено, що передумовою для узгодження Шмигалем цього відрядження був лист з обґрунтуванням необхідності поїздки, інакше б прем'єр його взагалі не розглядав. Суд припустив, що такий лист міг ініціювати сам голова АМКУ.
Як повідомлялося, справу Кириленка завершили розслідувати, йому змінили підозру. Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку нарахували нову суму, на яку, за версією слідства, він незаконно збагатися. Раніше НАБУ і САП підозрювали Кириленка у збагаченні на 56,2 млн грн, а тепер - на 72,1 млн грн. Також стосовно нього завершили слідство, строки якого спливали 14 грудня.
Справа Кириленка
Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.
Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.
Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.
У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.
28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави.
Будь ласка, зачекайте...
правильно відмовив суд. Вже чечетова і Семенюк до « Парижу» пустили
- Вы там уже были?
- Не. Я туда уже хотел! (с)
Джерело: https://censor.net/ua/n3525042
Принесут папочку
И там коротко будет изложено
Все ,что нужно знать про ОПГ ЗЕЛЕНСКОГО
И внутренний голос мне подсказывает
Что Дональд озвереет
И я прямо дождаться не могу этого дня
Когда ДОНАЛЬД ОЗВЕРЕЕТ
Запад совершил огромную ошибку
Утопив Зеленского в овациях
В том,как героически воевала Украина
Была заслуга Залужного и его Генерального штаба
ЗСУ и волонтеров
А аплодировали ПАДЛЕ
И теперь всему Западу неловко
Падлу гнать надо
А она еще и на выборы собралась
Денежками западными избирателей подкупает
Падле место в тюрьме
А его Макрон обнимает
Политику часто называют грязной
Но не до такой же степени грязной
Должна быть сегодня Украина и украинская политика
Тобто відрядження в нього на руках!!!
А не бажає він поїхати на Донбас на ті фортефікаційні споруди які не побудовані ??
Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию: «Огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает там где-то в «ДНР»… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, и там брат… У Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям».
Зрада України, захоплення територій України, вбивство патріотів України - це у З.В.А., політичні розбіжності.
А вони лисого ганяють......
За злив "справи вагнерівців".
без атентату нічого не зміниться,хуцпата наволоч знущається над мільйонами українців
Це ЗЕнорма-скіздити гроші на фортефікаціях-хай гинуть наші солдати
А потім узяти відрядження за народний кошт
Тільки відстрілювати покідбків
________________
Може досі скиглити на зєлю? А час вимагати вибори? Бо можемо втратити усе
Жлоб!
- Воно не донатило на опу!