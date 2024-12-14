Голову АМКУ Кириленка не випустили за кордон: НАБУ і САП підозрюють його у незаконному збагаченні

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень, мав поїхати в закордонне відрядження. Вищий антикорупційний суд йому відмовив.

Про це йдеться в постанові ВАКС від 29 листопада, яку було опубліковано нещодавно, інформує Цензор.НЕТ.

У документі йдеться, що до суду надійшло клопотання адвоката Кириленка про тимчасову зміну запобіжного заходу. Сторона захисту просила ВАКС з 30 листопада по 8 грудня скасувати обов’язок не відлучатися з Києва без дозволу.

Впродовж 2-6 грудня голова АМКУ мав бути в закордонному відрядженні у Парижі на Глобальному форумі з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Своє прохання сторона захисту пояснила тим, що раніше до АМКУ надійшли запити про участь у заході. Пізніше очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль погодив участь українських чиновників на форумі, серед яких був і Кириленко. Адвокат Кириленка заявляв, що участь його підзахисного - "це не право, а особистий обов’язок".

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Однак суддя відмовила у зміні запобіжного заходу. Вона пояснила, що згідно із законодавством, замість Кириленка на міжнародний захід можуть поїхати його заступники.

Також у постанові зазначено, що передумовою для узгодження Шмигалем цього відрядження був лист з обґрунтуванням необхідності поїздки, інакше б прем'єр його взагалі не розглядав. Суд припустив, що такий лист міг ініціювати сам голова АМКУ.

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Як повідомлялося, справу Кириленка завершили розслідувати, йому змінили підозру. Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку нарахували нову суму, на яку, за версією слідства, він незаконно збагатися. Раніше НАБУ і САП підозрювали Кириленка у збагаченні на 56,2 млн грн, а тепер - на 72,1 млн грн. Також стосовно нього завершили слідство, строки якого спливали 14 грудня.

Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн. Підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 мільйонів застави.

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