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імпічмент (277) Південна Корея (426)

У Південній Кореї підтримали рішення про імпічмент президента Юн Сок Йоля

Юн Сок Йоль

14 грудня Національні збори Південної Кореї в суботу проголосували за імпічмент президента Юн Сук Йоля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap

Як зазначається, що імпічмент Йоля підтримали 204 законодавці, ще 85 – проти. Троє утрималися і 8 голосів визнали недійсними.

У Національних зборах Південної Кореї, який є єдиним органом законодавчої влади країни, 300 депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Південної Кореї подала до парламенту звернення про імпічмент президента Юна

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня Парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президенту Юн Сок Йолю

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Топ коментарі
+7
Ну, таке. Опозиція там антиукраїнська і схильна до КНДР.
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14.12.2024 11:20
+7
Давайте еще в южной корее выберите Ына. Мир сошел с ума. Не зря Орбан расказывает что мир ждут большие изменения которым все удивятся. Етот черт что то знает нарезая круги Си-*****-Трамп-Си
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14.12.2024 12:08
+6
Интересно что оппозиция в ЮК называет себя "демократической". Кстати в названии кндр тоже "демократическая" 🤣
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14.12.2024 11:40
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Ну, таке. Опозиція там антиукраїнська і схильна до КНДР.
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14.12.2024 11:20 Відповісти
Корея віддаляється від демократіі
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14.12.2024 11:27 Відповісти
Интересно что оппозиция в ЮК называет себя "демократической". Кстати в названии кндр тоже "демократическая" 🤣
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14.12.2024 11:40 Відповісти
За совка всі країни - в'язні "соцЛАҐа" та "сачуствующіє" називалися "страни народнай демакратіі".
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14.12.2024 14:08 Відповісти
Давайте еще в южной корее выберите Ына. Мир сошел с ума. Не зря Орбан расказывает что мир ждут большие изменения которым все удивятся. Етот черт что то знает нарезая круги Си-*****-Трамп-Си
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14.12.2024 12:08 Відповісти
Ердогана забули.
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14.12.2024 12:33 Відповісти
Щось занадто кацапським впливом смердить...
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14.12.2024 12:28 Відповісти
Можете Ауслендера з цього приводу послухати. У Південній Кореї, як не дивно, диктатура і хунта - це не таке вже рідкісне явище. При цьому вони залишаються "буржуями". Просто з часів розпаду совка не траплялось такого. Ну, зрозуміло, чому.
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14.12.2024 12:57 Відповісти
Сі - тайським...
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14.12.2024 14:10 Відповісти
Сыплется "западный демократический мир". Это всё последствия не логичных, не продуманных действий и общей с*кливости.
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14.12.2024 12:48 Відповісти
У мене теж приятель був, що в усьому "проїски Заходу" бачив. Поки у себе у вбиральні не провалився на гнилих дошках і не втопився. Мабуть теж Захід організував
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14.12.2024 13:26 Відповісти
То в Кореї національний спорт такий, пов'язаний з президентською посадою. За весь час тільки ОДИН такий пішов з посади мирно. Всіх інших або розстрілювали, або саджали. Кожен липить посаду "на віки" по лекалах Сходу ))))
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14.12.2024 13:24 Відповісти
Ну шо? Допомогла вам поліика невтручання? Не хотіли Україні зброю давати? Тепер отримайте...
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14.12.2024 13:51 Відповісти
https://x.com/1250cc03004c44e/status/1867591277589803226 Відео заявлено, як похорони північнокорейського генерала, ліквідованого в Курській області.
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14.12.2024 13:55 Відповісти
Знаєте, яка різниця між диктатором і демократом? Диктатор дбає за свою країну, бо знає, що якщо повстане народ, то йому нема куди втікати. А демократ взаглі не дбає за свою країну, бо він знає, що якщо повстне народ, то він здрисне в будь-яку країну і буде "жертвою антидемократичного бунту". Хто не згідний?
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14.12.2024 16:54 Відповісти
Я не згоден.Божаєш жити при діктатурі-будь ласка до рашки,кітаю,ірану,північної кореі,вінесуели.
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14.12.2024 17:24 Відповісти
Мова йде про розвинуті країни. Ірак до "визволення американцями". Навіть і Білорусь сюди підходить. Чесним працьовитим людям там живеться непогано. Кацапію сюди також можна віднести. До 2014-го та навіть і до 2022-го багато українців їздили туди на заробітки. А чи їздили кацапи на заробітки в Україну? Ну, ви скажете, але ми маємо езвіз в Європу. Ну і що? Скільки сільського населення користувалось цим безвізом. Тільки багачі могли цим скористатись та ще прості смертні ощаджуючи цілий рік, щоби на кілька днів з екскурсією з'їздити в Європу. В осноному цей безвіз для щотижневого шопінгу касти "імушіх".
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14.12.2024 17:49 Відповісти
бачив багато тіх хто їхав з рф в україну, в основі айті.
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14.12.2024 20:15 Відповісти
ІТ. Це інша справа. Вони приїждали в Україну, щоби працювати на західні компанії і цегу на будовах вони не ворочали.
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14.12.2024 20:47 Відповісти
и?
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14.12.2024 22:00 Відповісти
Головою думайте, коментатори хренові. Де Південна Корея, а де кндр? Хто добровільно від цивілізації відмовляється і вкладається під ніж? Це вам телемарафон зелі в уха нажужав? А згадайте, що арахамія ніс про китай і білорусь? 🤣🤣🤣
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15.12.2024 09:32 Відповісти
 
 