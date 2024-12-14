У Південній Кореї підтримали рішення про імпічмент президента Юн Сок Йоля

14 грудня Національні збори Південної Кореї в суботу проголосували за імпічмент президента Юн Сук Йоля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap

Як зазначається, що імпічмент Йоля підтримали 204 законодавці, ще 85 – проти. Троє утрималися і 8 голосів визнали недійсними.

У Національних зборах Південної Кореї, який є єдиним органом законодавчої влади країни, 300 депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Південної Кореї подала до парламенту звернення про імпічмент президента Юна

Що цьому передувало?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

7 грудня Парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президенту Юн Сок Йолю