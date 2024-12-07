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Новини
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Парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президенту Юн Сок Йолю

Парламент провалив імпічмент президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уникнув імпічменту, оскільки Національна асамблея (парламент) Південної Кореї у суботу не змогла набрати необхідної для цього кількості голосів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Korea Times.

Зазначається, що голосування відбувалося під час пленарної сесії парламенту в суботу. Однак більшість депутатів від правлячої партії Південної Кореї, окрім трьох, вирішили бойкотувати його.

Так, за імпічмент проголосували всі 192 депутати від опозиції та три депутати від правлячої партії "Сила народу", однак цього виявилося недостатньо, щоб набрати необхідні 200 голосів.

Також читайте: Посольство видало рекомендації українцям на тлі оголошення воєнного стану в Південній Кореї

Повідомляється, що із 300 місць у парламенті опозиція займає 192, а для імпічменту президента потрібно було щонайменше вісім голосів законодавців від правлячої партії.

Також зазначається, що перед голосуванням законопроєкту про імпічмент сотні тисяч людей зібралися перед Національною асамблеєю, закликаючи президента Юн Сок Йоля піти у відставку.

Також читайте: Уряд Південної Кореї скасував воєнний стан, - Yonhap

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.

Автор: 

імпічмент (279) Південна Корея (454)


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Топ коментарі
+8
Так це не так погано, бо він симпатизує Україні, на відміну від опозиції, лівацької доречі...
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07.12.2024 16:03
+6
"Так це ж було вже!" (с)

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07.12.2024 18:23
+6
Опозиція хоче мирного зближення з людожерським режимом у Пхеньяні.
Ці дебіли бажають "залянути в очко" Кіма. Але їм заважає їхній "барига-президент".
Це, якщо коротко, про політичну ситуацію в Південній Кореї.

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07.12.2024 18:34
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І от шо теперка робити, га?
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07.12.2024 15:52 Відповісти
картинку запостити може? 🤣
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07.12.2024 16:09 Відповісти
Така піде?
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07.12.2024 16:37 Відповісти
піде - люба піде....
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07.12.2024 16:40 Відповісти
"Так це ж було вже!" (с)

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07.12.2024 18:23 Відповісти
бавляться хлопці, ні шо б як північні, чи там на какацапії - без змін.
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07.12.2024 15:57 Відповісти
У нас теж достатньо довбойобів, які вважають, що "порядочєк" це добре.
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07.12.2024 16:00 Відповісти
до "сильної рукі" тягне дідів - але рука не та...
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07.12.2024 16:03 Відповісти
"Порядочєк" - це погано."Порядочєк" завжди програє порядку,хоча є його відгалуженням.А порядок - це жорсткі і справедливі закони,перед якими рівні всі,це обов"язкова відповідальність,це чесність,це звітність...тобто те чого в нас нема...Єдина біда що між диктатурою і демократією порядок майже завжди обирає диктатуру...Щоб він обрав демократію потрібно зовсім мало - п"ять-шість чесних людей на чолі держави...Та хоч би один...перебрали всіх...Від компартійного функціонера до клоуна самого низького жанру...Але ні...ще кадрового військового не було...
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07.12.2024 16:26 Відповісти
Скажіть проще - порядок при абсолютній демократії не можливий. Тим паче в Україні.
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07.12.2024 16:44 Відповісти
Так це не так погано, бо він симпатизує Україні, на відміну від опозиції, лівацької доречі...
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07.12.2024 16:03 Відповісти
Там починається Майдан.
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07.12.2024 16:56 Відповісти
Опозиція хоче мирного зближення з людожерським режимом у Пхеньяні.
Ці дебіли бажають "залянути в очко" Кіма. Але їм заважає їхній "барига-президент".
Це, якщо коротко, про політичну ситуацію в Південній Кореї.

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07.12.2024 18:34 Відповісти
В південній кореї шалена корупція, деякий вигляд демократії а в реальності корпоратократія, такий собі локальний варіант олігархізму.
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07.12.2024 16:33 Відповісти
говорят, будто в Южной Корее

90 процентов - евреи.

Но, скорее всего, их там не большинство.

Фифти-фифти всего их, скорее.
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07.12.2024 17:10 Відповісти
Так. Корупція там є, але їх країна не входить до топ 10 корумпованих країн на відміну від України. В Кореї надзвичайно велика кількість китайських та північноеорейських шпигунів і це реальна загроза, а не якісь там дрімучі і безграмотні кацапи! Посилення проксі Китаю шляхом союзу з *********** створило реальну загрозу Південній Кореї. А вони там вивчають наш досвід і бачать до чого призводить "прокацаплене падло" типу "зермакотатарова" у владі...
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07.12.2024 17:14 Відповісти
Як таке можливо?
В них, - "шалена корупція, деякий вигляд демократії, а в реальності корпоратократія, такий собі локальний варіант олігархізму" (vit603), але ВВП (2023 рік) -1713 трильйона доларів США, а середня зарплата 3522, 71 дол США. Високотехнологічна промисловість.
В нас теж "шалена корупція, деякий вигляд демократії", але ВВП України близько 155 мільярдів дол США (2020 рік), а середня зарплата (2020 рік), близько 430 дол США.
Менше, ніж у Південній Кореї майже на порядок.
Зрозуміло, що в нас зараз повномасштабна війна.
Але у 2020 році, що було не так з "шаленою корупцією і виглядом демократії" в Україні у порівнянні з "шаленою корупцією і виглядом демократії" Північної Кореї?
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07.12.2024 17:58 Відповісти
Віиськовоі допомоги від Пд Кореі ми вже не діждемось
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07.12.2024 18:11 Відповісти
Цікаво а в північній кореї теж є опозиція яка проти діючого уряду, яка прагне до європейського союзу чи до США???
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07.12.2024 18:59 Відповісти
коменти зникають попід рукою, а може це і добре...
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07.12.2024 19:49 Відповісти
ніхто Україну не зможе знищіти, тільки ми самі...
бубсель другий раз?
і діді підуть по схронах..
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07.12.2024 20:13 Відповісти
За крадіжки його посадять пізніше.
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07.12.2024 22:47 Відповісти
 
 