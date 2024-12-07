Парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президенту Юн Сок Йолю

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уникнув імпічменту, оскільки Національна асамблея (парламент) Південної Кореї у суботу не змогла набрати необхідної для цього кількості голосів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Korea Times.

Зазначається, що голосування відбувалося під час пленарної сесії парламенту в суботу. Однак більшість депутатів від правлячої партії Південної Кореї, окрім трьох, вирішили бойкотувати його.

Так, за імпічмент проголосували всі 192 депутати від опозиції та три депутати від правлячої партії "Сила народу", однак цього виявилося недостатньо, щоб набрати необхідні 200 голосів.

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Повідомляється, що із 300 місць у парламенті опозиція займає 192, а для імпічменту президента потрібно було щонайменше вісім голосів законодавців від правлячої партії.

Також зазначається, що перед голосуванням законопроєкту про імпічмент сотні тисяч людей зібралися перед Національною асамблеєю, закликаючи президента Юн Сок Йоля піти у відставку.

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Нагадаємо, 4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.

Воєнний стан у Південній Кореї

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.

За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".

Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.

Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.