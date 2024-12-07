Парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент президенту Юн Сок Йолю
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уникнув імпічменту, оскільки Національна асамблея (парламент) Південної Кореї у суботу не змогла набрати необхідної для цього кількості голосів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Korea Times.
Зазначається, що голосування відбувалося під час пленарної сесії парламенту в суботу. Однак більшість депутатів від правлячої партії Південної Кореї, окрім трьох, вирішили бойкотувати його.
Так, за імпічмент проголосували всі 192 депутати від опозиції та три депутати від правлячої партії "Сила народу", однак цього виявилося недостатньо, щоб набрати необхідні 200 голосів.
Повідомляється, що із 300 місць у парламенті опозиція займає 192, а для імпічменту президента потрібно було щонайменше вісім голосів законодавців від правлячої партії.
Також зазначається, що перед голосуванням законопроєкту про імпічмент сотні тисяч людей зібралися перед Національною асамблеєю, закликаючи президента Юн Сок Йоля піти у відставку.
Нагадаємо, 4 грудня 2024 року опозиція Південної Кореї подала до парламенту країни звернення про імпічмент президента Юн Сок Йоля після того, як той спробував оголосити в країні воєнний стан.
Воєнний стан у Південній Кореї
У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан.
За його словами, воєнний стан запроваджений, щоб "викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок".
Місцеві ЗМІ пишуть, що це рішення було схвалено після того, як опозиційна Демократична партія подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету і зробила подання про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.
Пізніше після рішення президента парламент країни проголосував за скасування воєнного стану.
Згодом стало відомо, що уряд Південної Кореї скасував воєнний стан.
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Ці дебіли бажають "залянути в очко" Кіма. Але їм заважає їхній "барига-президент".
Це, якщо коротко, про політичну ситуацію в Південній Кореї.
90 процентов - евреи.
Но, скорее всего, их там не большинство.
Фифти-фифти всего их, скорее.
В них, - "шалена корупція, деякий вигляд демократії, а в реальності корпоратократія, такий собі локальний варіант олігархізму" (vit603), але ВВП (2023 рік) -1713 трильйона доларів США, а середня зарплата 3522, 71 дол США. Високотехнологічна промисловість.
В нас теж "шалена корупція, деякий вигляд демократії", але ВВП України близько 155 мільярдів дол США (2020 рік), а середня зарплата (2020 рік), близько 430 дол США.
Менше, ніж у Південній Кореї майже на порядок.
Зрозуміло, що в нас зараз повномасштабна війна.
Але у 2020 році, що було не так з "шаленою корупцією і виглядом демократії" в Україні у порівнянні з "шаленою корупцією і виглядом демократії" Північної Кореї?
бубсель другий раз?
і діді підуть по схронах..