УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12822 відвідувача онлайн
Новини
2 560 30
Зеленський (22411) миротворці (648) НАТО (6206) Євросоюз (12769)

Зеленський обговорить із лідерами країн ЄС та НАТО створення миротворчої місії для України, - Politico

президент України Зеленський

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя обговорить із західними лідерами формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.

Про це виданню Politico зазначили п’ять поінформованих співрозмовників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За інформацією видання, на зустрічі 18 грудня у Брюсселі будуть європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський.

Лідери нібито планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну. Дискусія розпочалася на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент, повідомили співрозмовники.

Серед лідерів-учасників будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Також читайте: Німеччина розглядатиме можливість відправлення миротворчих сил в Україну після припинення вогню, - речник уряду Гебештрайт

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський відвідає Брюссель 18 грудня: заплановано зустрічі з лідерами країн ЄС та НАТО.

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

Читайте також: Міланович про направлення миротворців в Україну: Хорватські солдати не воюватимуть у чужих війнах

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Тобто, те що пропонував Порошенко в 2019 році. Але мудрий нарід зробив себе разом. І обрав прокремльовського шута
показати весь коментар
14.12.2024 13:51
+10
І з втратою 20% територій. Але Порох досі їм поганий, а Бубочка - наше фсьо. Навіть у медузи більше мозку, ніж у зебілів.
показати весь коментар
14.12.2024 14:15
+9
А тим часом ЗЄ зливає кацапам по 2-3 населені пункти за добу.
показати весь коментар
14.12.2024 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тре ще створити косіліум перемоги.
показати весь коментар
14.12.2024 13:35 Відповісти
і радбез консіліума з кожним членом маючім право вето
якусь вже існуючю срань мені це все нагадує...
показати весь коментар
14.12.2024 15:11 Відповісти
Будуть заморожувати війну, сподіваюсь ЄС, США та Британія знають що робити.....
показати весь коментар
14.12.2024 13:38 Відповісти
"...будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ..."
Оскільки ці умови створені не будуть доки рашистів не розтрощити в хлам - витрачати час на інші "обговорення" це балямбати по балямбалках.
показати весь коментар
14.12.2024 13:39 Відповісти
"формати завершення війни "

Готується до здачі частини України. От тільки кацапам зараз зупинятися не вигідно - вони, падлюки, гарно пруть.
показати весь коментар
14.12.2024 13:39 Відповісти
А тим часом ЗЄ зливає кацапам по 2-3 населені пункти за добу.
показати весь коментар
14.12.2024 13:42 Відповісти
6 років безкінечного позору і війни. Вже сил немає терпіти цю зелену потвору. Вова, одягнися, курво, викинь отой світер нахрен. Піджак одягни, ти ж прости Господі, президент.
показати весь коментар
14.12.2024 13:43 Відповісти
Лідор може вдягнути лосіни і топік в обтяжку і відчебушити сексі-денс на каблуках. Але ви не заслуговуєте
показати весь коментар
14.12.2024 13:49 Відповісти
Вони лосіни з єрмаком по черзі носять під брюками. В них рольові ігри такі. Ленка не витримала той кріндж і втекла.
показати весь коментар
14.12.2024 13:57 Відповісти
Тобто, те що пропонував Порошенко в 2019 році. Але мудрий нарід зробив себе разом. І обрав прокремльовського шута
показати весь коментар
14.12.2024 13:51 Відповісти
💯 Тепер тільки на кацапських умовах...
показати весь коментар
14.12.2024 14:02 Відповісти
І з втратою 20% територій. Але Порох досі їм поганий, а Бубочка - наше фсьо. Навіть у медузи більше мозку, ніж у зебілів.
показати весь коментар
14.12.2024 14:15 Відповісти
Медуза в порівнянні з зефілітиками просто інтелектуал
показати весь коментар
14.12.2024 15:46 Відповісти
Власне
показати весь коментар
14.12.2024 18:41 Відповісти
Нажаль ми живемо в країні, де дурним бути легше. В них взагалі скоро перемога, а зеленський то їхня гордість. Гордитися приємніше ніж горіти від сорому. А тут ще і тисячу на халяву отримали. Свято *****.
показати весь коментар
14.12.2024 14:03 Відповісти
Просто вони так ******* його "творчество", що готові віддати за свою любов життя своє і близьких, свій добробут і т.ін.
Дедуган улянов правду казав про важнейшее із іскуств - кіно.
Унтерменшам показали по тівілізору Слугу нароту, а вони захотіли знятися у масовці в Слугі нароту 2.0.
показати весь коментар
14.12.2024 15:05 Відповісти
Порошенко: "...я впевнений, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу..."
2018 р. Вересень.
показати весь коментар
14.12.2024 15:34 Відповісти
Так
показати весь коментар
14.12.2024 18:35 Відповісти
Нє ну не може бути, яка місія миротворча??? путін, що не читав формулу миру? Цей упирь взагалі знає скільки в нас " безпекових" угод. Олександрович та з тих угод можна новий мавзолей побудувати.
показати весь коментар
14.12.2024 14:02 Відповісти
"Стамбул-1" чи "Оман-1"?! А що сталося з "Мінськом 2" за який "розпинали" Порошенка,вірніше-що зосталося від нього?!
показати весь коментар
14.12.2024 14:06 Відповісти
85 років тому 14 грудня 1939 року у штаб-квартирі Ліги Націй (Палац націй) у Женеві (Швейцарія) було прийнято резолюцію Асамблеї та резолюцію Ради щодо виключення Радянського Союзу з Ліги Націй за вторгнення до Фінляндії.
Історичне фото:

показати весь коментар
14.12.2024 14:08 Відповісти
Ліга націй 1939 року більш справедлива за ООН 2022 року. Гітлер не навчив людство, як то кажуть кацапи - повтореніє - мать ученія.
показати весь коментар
14.12.2024 15:09 Відповісти
Ніхто з ним уже говорити не буде. Так, іронічно посміхнуться, поплескають по плечі і відійдуть як від навозної мухи (зеленої, доречі).
показати весь коментар
14.12.2024 14:23 Відповісти
всі вже відкрито поставили ультиматум зе!гандону, що воно ніхто і не рішає нічого!
тому отака вперта метушня про перемир'я. про вибори.
невже українці настільки тупі, що знову оберуть оце зе!мудило?
ну, і інше питання, хто з притомних політиків вирішить ризикнути стати президентом, з невідворотним підписанням капітуляції?
бо, як що він підпише капітуляцію, то через пару трійку годин банкову закидають, ні не молотовим, гранатами!
а якщо не підпише, дебільний трамп закотить істерику, і в міста україни полетить все, що накопичив блінорилий.
показати весь коментар
14.12.2024 14:44 Відповісти
там де буба там срач вселенський і нема діла...
показати весь коментар
14.12.2024 15:33 Відповісти
Зеленський обговорить із лідерами країн ЄС та НАТО створення миротворчої місії для України, згідно попередньо погодження з куйлом всія 3,14дерації, котрий втілює .зреалізовує цей план,як виконання "оманських домовленостей" ПО - РОЗШМАТУВАННІ УКРАЇНИ.розмінючи власну людську честь ,совість ,на договір із вбивцею і окупантом України ,куйлом .що робить їх мерзенними негідниками і покидьками...
показати весь коментар
14.12.2024 15:48 Відповісти
Є для снайпера робота.
показати весь коментар
14.12.2024 16:56 Відповісти
Миссия - это хорошо. но всё это вторично, главное, нужно возвратить все украинские территории, только тогда возможны будут другие шаги.
показати весь коментар
14.12.2024 18:42 Відповісти
Коли ти вже, нарешті, до смерті занюхаєшся, падло?
П.С. і Романа Червінського відпускай вже, досить тягнути кота за хвоста!
показати весь коментар
15.12.2024 18:40 Відповісти
 
 