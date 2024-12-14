Стармер закликав лідерів G7 посилити санкційний тиск на РФ
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що потрібно продовжувати завдавати Путіну "максимального болю" шляхом запровадження додаткових санкцій та збільшення військової підтримки України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Стамер заявив під час відеоконференції лідерів країн G7.
За словами Стармера, оскільки російський диктатор Володимир Путін не демонструє, що готовий до поступок, необхідно посилити підтримку України, щоб поставити країну в найкраще можливе становище для майбутнього.
Британський прем’єр закликав лідерів країн G7 продовжувати завдавати Путіну "максимального болю", збільшуючи військову підтримку України і посилюючи економічний тиск, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій, де це можливо.
Під час розмови лідери погодилися, що єдність G7 матиме вирішальне значення в нестабільний час у світі, і що необхідно працювати разом, щоб забезпечити міжнародну стабільність і безпеку.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії: він передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.
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История так ничему и не научила Европу и Америку, только теперь на кону жизни семи с половиной миллиардов населения Земли, послевоенных разборок уже не будет.
І лідери G7 прожогом посилили санкційний тиск на РФ.
Тіко РФ цього не помітила.
А росія заробляє і виробляє більше чим до війни.
Західним світом управляють ліберали з офісним інтелектом.
Но у диктаторів вуличний інтелект.
Диктатори знову обхитрять тупих західних лібералів, роздадуть щелбанів і залякають.
"Итак, в среду в Брюсселе состоится очень важная встреча по Украине на высшем уровне - Генсек НАТО Рютте, Зеленский, руководство ЕС - Коста и Урсула, канцлер Шольц, премьер Италии Мелони, президент Польши Дуда, президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер. Ну и состав - dream team!
Главный вопрос - миротворцы.
Сразу скажу, что эта идея пока очень сырая. Пока нет очереди желающих стран в миротворцы, пока нет даже намека от России хотя бы обсуждать эту тему и тд. Но, если, предположим, Трамп начнет продвигать эту тему, то и Путин может изменить свое мнение. На сегодня только Италия и пару стран Балтии не против стать миротворцами. А я просто напомню вам, что это старый план экс Генсека НАТО Расмуссена, который он предлагал в 2017-18 годах.
Из стран НАТО тогда называлась Германия как один из участников, относительно которого не против Россия. Также Россия допускала тогда обсуждение не членов НАТО, таких как - Австрия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Аргентина. Сегодня эти страны пока не рассматриваются, так как сегодня речь идет о мандате НАТО и ЕС. Поэтому сегодня, кроме Италии и стран Балтии, мы не сбрасываем со счетов потенциально Германию и Швецию\Финляндию.
Что касается численности миссии. Расмуссен тогда называл 30 тыс, но тогда не было полномасштабного вторжения и такой длинной линии фронта. Поэтому я думаю, что и 60 тысяч, о которых сегодня говорят, - это совсем недостаточно".