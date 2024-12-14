Стармер закликав лідерів G7 посилити санкційний тиск на РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що потрібно продовжувати завдавати Путіну "максимального болю" шляхом запровадження додаткових санкцій та збільшення військової підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Стамер заявив під час відеоконференції лідерів країн G7.

За словами Стармера, оскільки російський диктатор Володимир Путін не демонструє, що готовий до поступок, необхідно посилити підтримку України, щоб поставити країну в найкраще можливе становище для майбутнього.

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Британський прем’єр закликав лідерів країн G7 продовжувати завдавати Путіну "максимального болю", збільшуючи військову підтримку України і посилюючи економічний тиск, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій, де це можливо.

Під час розмови лідери погодилися, що єдність G7 матиме вирішальне значення в нестабільний час у світі, і що необхідно працювати разом, щоб забезпечити міжнародну стабільність і безпеку.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії: він передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.