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Стармер закликав лідерів G7 посилити санкційний тиск на РФ

Стармер закликав посилити санкційний тиск на РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що потрібно продовжувати завдавати Путіну "максимального болю" шляхом запровадження додаткових санкцій та збільшення військової підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Стамер заявив під час відеоконференції лідерів країн G7.

За словами Стармера, оскільки російський диктатор Володимир Путін не демонструє, що готовий до поступок, необхідно посилити підтримку України, щоб поставити країну в найкраще можливе становище для майбутнього.

Також читайте: ЄС запровадить перші санкції проти РФ за дезінформацію, - Bloomberg

Британський прем’єр закликав лідерів країн G7 продовжувати завдавати Путіну "максимального болю", збільшуючи військову підтримку України і посилюючи економічний тиск, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій, де це можливо.

Під час розмови лідери погодилися, що єдність G7 матиме вирішальне значення в нестабільний час у світі, і що необхідно працювати разом, щоб забезпечити міжнародну стабільність і безпеку.

Читайте: Латвія та Литва заблокували ухвалення 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ, - Politico

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що посли Євросоюзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії: він передбачає обмежувальні заходи щодо тіньового флоту РФ. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн Європейського Союзу не змогли схвалити 6 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

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Бюрократичні узгодження і прагнення одноголосності вбивають ініціативу...
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14.12.2024 18:23 Відповісти
Сцяв ***** на ваші фейкові санкції.
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14.12.2024 18:37 Відповісти
Лицемерие руководителей западных стран достигло своего апогея, прибыль и деньги окончательно лишили их разума и совести, все их санкции, не более, чем фикция.

История так ничему и не научила Европу и Америку, только теперь на кону жизни семи с половиной миллиардов населения Земли, послевоенных разборок уже не будет.
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14.12.2024 18:48 Відповісти
Стармер закликав лідерів G7 посилити санкційний тиск на РФ

І лідери G7 прожогом посилили санкційний тиск на РФ.
Тіко РФ цього не помітила.
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14.12.2024 19:09 Відповісти
15-й пакет санкцій уже.

А росія заробляє і виробляє більше чим до війни.

Західним світом управляють ліберали з офісним інтелектом.

Но у диктаторів вуличний інтелект.
Диктатори знову обхитрять тупих західних лібералів, роздадуть щелбанів і залякають.
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14.12.2024 19:09 Відповісти
В начале 20 века Британия была крупнейшей империей на земном шаре. Постепенно, с течением времени в том числе с подачи совка империя скукожилась до нынешних размеров и превратилось в арабский Халифат (по статистике Мухамед самое популярное мужское имя для детей в туманном Альбионе в этом году). Тень было могущества.
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14.12.2024 19:13 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/mirotvorczy-poisk-formuly-dlya-ukrainy/ Олег Пономарь:
"Итак, в среду в Брюсселе состоится очень важная встреча по Украине на высшем уровне - Генсек НАТО Рютте, Зеленский, руководство ЕС - Коста и Урсула, канцлер Шольц, премьер Италии Мелони, президент Польши Дуда, президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер. Ну и состав - dream team!
Главный вопрос - миротворцы.
Сразу скажу, что эта идея пока очень сырая. Пока нет очереди желающих стран в миротворцы, пока нет даже намека от России хотя бы обсуждать эту тему и тд. Но, если, предположим, Трамп начнет продвигать эту тему, то и Путин может изменить свое мнение. На сегодня только Италия и пару стран Балтии не против стать миротворцами. А я просто напомню вам, что это старый план экс Генсека НАТО Расмуссена, который он предлагал в 2017-18 годах.
Из стран НАТО тогда называлась Германия как один из участников, относительно которого не против Россия. Также Россия допускала тогда обсуждение не членов НАТО, таких как - Австрия, Швейцария, Швеция, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и Аргентина. Сегодня эти страны пока не рассматриваются, так как сегодня речь идет о мандате НАТО и ЕС. Поэтому сегодня, кроме Италии и стран Балтии, мы не сбрасываем со счетов потенциально Германию и Швецию\Финляндию.
Что касается численности миссии. Расмуссен тогда называл 30 тыс, но тогда не было полномасштабного вторжения и такой длинной линии фронта. Поэтому я думаю, что и 60 тысяч, о которых сегодня говорят, - это совсем недостаточно".
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14.12.2024 21:16 Відповісти
Один военнослужащий континента в косово KFOR стоил не меньше 2000 евро в месяц, те по этой логике это минимально 120 млн евро в месяц, 1,44 млрд евро в год и 14.4 млрд евро за 10 лет. При том, что это издержки без техники и оружия, просто минимальные оклады. Возникает вопрос захотят ли они вообще платить?
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14.12.2024 22:07 Відповісти
Треба не закликати, а заборонити русні прохід Ла-Маншем, а не патякати.
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15.12.2024 17:39 Відповісти
 
 