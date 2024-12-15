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безпілотник (3662) Грозний (26) Удари по РФ (95)

Грозний вдруге за тиждень атакували безпілотники. ВIДЕО

Зранку 15 грудня Грозний (Чечня, РФ) було атаковано безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається що зранку пролунало щонайменше 4 вибухи.За словами місцевих, метою безпілотників були база ОМОНу і 2-й полк.

Атака на Грозний 15 грудня

Telegram-канали повідомляють, що відео самої атаки видаляють з чатів.

Нагадаємо, трьома днями раніше безпілотники вже атакували Грозний. Глава Чечні Рамзан Кадиров 12 грудня повідомляв, що четверо бійців дістали легкі поранення під час вибуху БПЛА над казармами спецполку поліції ім. Ахмата Кадирова. Ахмата Кадирова.

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Топ коментарі
+33
Это Кадыров потребовал от беспилотников что бы они прилетели и извинились.
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15.12.2024 08:17
+28
Де обіцянки "кровної помсти"?!!! Потомки "махновців" ******** столицю "героїв "Тік-тока"... "Чучхеїсти", на Курщині, розстрілюють їх "заградзагони"... А "вождь Чечні" - "мовчить у тряпочку"...
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15.12.2024 08:18
+20
А що ''жирніших'' цілей вже нема раз ''вівцелюбів'' ганяєте?
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15.12.2024 08:22
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Згоден, навіщо бомбити кошару з вівцями ?!!
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15.12.2024 09:07 Відповісти
У москальському "чорному лебіді" вони будуть головними дійовими особами.
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15.12.2024 10:30 Відповісти
І в сотий раз кадирав пригрозить)))
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15.12.2024 08:32 Відповісти
- Аткудава дрони?!
- З України звичайно, ніякий ти не грозний як я подивлюсь.
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15.12.2024 08:44 Відповісти
Чому ЗЕ на Москву не відправляє, а навіщо питається той Грозний? Це що доромога москалям, щоб чеченці активніше і краще мобілізувалися у москальську армію? Що не робить ********* усе на догоду мослалям і їхньому патрону *****.... ЗЕзрада буйним цвітом!
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15.12.2024 08:50 Відповісти
До маскви не долетить.
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15.12.2024 10:19 Відповісти
Я теж ніяк не розумію доцільнисть цих атак по Грозному.
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15.12.2024 12:45 Відповісти
кадирку дрючат?
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15.12.2024 08:51 Відповісти
Ахмат - мило
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15.12.2024 08:55 Відповісти
Сало сила!
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15.12.2024 09:02 Відповісти
Так
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15.12.2024 09:08 Відповісти
Вах, вах, вах!!
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15.12.2024 09:03 Відповісти
Літачка шкода,міг би якусь підстанцію обнулити..І літають чомусь вдень...
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15.12.2024 09:06 Відповісти
Він довго летить бо швидкість невелика.от і прилетів на світанку.
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15.12.2024 12:31 Відповісти
Не ,,Грозний атакували безпілотники", а були атаковані РОСІЙСЬКІ військові об'єкти на території окупованої Чеченської республіки Ічкерія!
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15.12.2024 09:07 Відповісти
Это же легкомоторный самолет? Типа как на ******* прилетал. Интересно, нельзя на него подвесить пару мелких ракет? Чтоб он перед тараном еще и их выпустил.
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15.12.2024 09:28 Відповісти
Майже всі такі. У мережі повно відео.
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15.12.2024 10:30 Відповісти
Чеченці, до речі, в захваті, коли українські ,,подарунки" прилітають по російським окупаційним базам. В телеграмм-каналах однозначна підтримка.
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15.12.2024 09:44 Відповісти
А шо там на базе ОМОНа?
Я уверен пока этот тихоходный дрон летел все цели поразбегались.
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15.12.2024 09:47 Відповісти
Эти ударысвынудят пыню снять ПВО с других участков и поставить их в Грозном, от потом по другим и прилетит. Все норм
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15.12.2024 10:03 Відповісти
Хоча не норм - літачок упав між казармами ( вже ролики є), так що лише шибки повилітали
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15.12.2024 10:58 Відповісти
Обнаглевший недоумок Кадыров в последнее время слишком испражнял угрозы в адрес Украины:

поэтому надо было сделать ему "китайское предупреждение".
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15.12.2024 19:13 Відповісти
Я думав, що удар був по НПЗ. А це просто по дахах знову.
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15.12.2024 10:30 Відповісти
Шибки пошкрябали.
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15.12.2024 10:34 Відповісти
Навіть не дах, упав між кащармами, лише шибки. Але кацапи в пабліках радіють, немов по Києву прилетіло
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15.12.2024 10:59 Відповісти
У мене тут висновків лише 2. По перше,це можливо,удари по кадирівцях зроблені за наказом Путіна. По друге,ці удари за його наказом могли зробити і хтось з СБУ та ЗСУ....З військового погляду,нам бити по Грозному немає жодного сенсу. Враховуючи,що кадировці,фактично,саботують війну проти нас....бити по їх складських спорудах,це грати на руку русні...
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15.12.2024 11:13 Відповісти
Погоджуюсь з вами, що роздрочувати чеченців не на нашу користь, в нас і без них проблем
хватає.
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15.12.2024 12:53 Відповісти
Для чеченців буде просто свято, якщо прилетить хоча б по одній з резиденцій Кадирова.
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15.12.2024 20:03 Відповісти
Купа кадирівців топчуть українську землю ще з 2014 року. Це так треба, щоб не роздрочувати? Держите кадыровцев семеро?
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15.12.2024 22:49 Відповісти
Знаю що топчуть ,сам мав зними справу ,пару раз обшукували ,щось хотіли знайти .Але все одно
не бачу сенсу там щось бомбити, тут не далеко стільки електропідстанцій.
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16.12.2024 12:53 Відповісти
Бородата свиня вже юшкою всралась, чи ще не висовувала свое рило у тік-ток з бункеру?
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15.12.2024 11:40 Відповісти
там біля Криму начебто якесь кацапське корито тоне, яке перевозило нафтожижу. Сподіваюсь до раціону крабів додасться декілька десятків тушок кацапів.
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15.12.2024 12:00 Відповісти
2 корита і вже того булькнули танкера річка море
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15.12.2024 13:38 Відповісти
о дванадцятій цієї новини на Цензорі ще не було.
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15.12.2024 13:49 Відповісти
Вже "річка-дно")
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15.12.2024 14:13 Відповісти
не корито, а корита. Їх вже 3))
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15.12.2024 18:53 Відповісти
начебто там біля Керчі плавкран намагається затонути.
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15.12.2024 19:01 Відповісти
не бачу сенсу. Це ж не військова чи там стратегічна ціь. З точки зору русофашистів це просто теракт. На хід війни не вплине.
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15.12.2024 12:02 Відповісти
татіров продовжує
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15.12.2024 12:48 Відповісти
алауакбар
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15.12.2024 13:26 Відповісти
тепер кадиров в своїх виступав вмісто слова ДОН говорить слово ДРОН
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15.12.2024 13:36 Відповісти
кадиров ДОН-ДРОН )
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15.12.2024 13:37 Відповісти
Кроме базы кадыровского ОМОНа и 2-го полка, атаке дронов также подверглась военная база с аэродромом. Об этом сообщает чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO.
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15.12.2024 13:39 Відповісти
Кадиров розповідає про аналоговнєтнє певео , яке одночасно може знищити 5 тищ самольотов - одним лише натисканням кнопки дон ..! https://x.com/Buggy__Bugler/status/1868211887126802791
.
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15.12.2024 14:38 Відповісти
Так би по Москві
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15.12.2024 15:52 Відповісти
Кадирка у штанці надиркав...
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15.12.2024 16:58 Відповісти
Як так, до Грозного дотягнулись,а до терміналу перекачки нафти в танкери в Новоросійську не можуть.Напевне не розуміють що вуглеводні це 75% бюджету РФ.
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15.12.2024 17:16 Відповісти
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15.12.2024 21:12 Відповісти
На територіях цих полків скільки мучили людей, що кожен чеченець буде безмірно вдячний ЗСУ за ці прильоти.
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15.12.2024 21:17 Відповісти
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