Грозний вдруге за тиждень атакували безпілотники. ВIДЕО

Зранку 15 грудня Грозний (Чечня, РФ) було атаковано безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається що зранку пролунало щонайменше 4 вибухи.За словами місцевих, метою безпілотників були база ОМОНу і 2-й полк.

Telegram-канали повідомляють, що відео самої атаки видаляють з чатів.

Нагадаємо, трьома днями раніше безпілотники вже атакували Грозний. Глава Чечні Рамзан Кадиров 12 грудня повідомляв, що четверо бійців дістали легкі поранення під час вибуху БПЛА над казармами спецполку поліції ім. Ахмата Кадирова. Ахмата Кадирова.

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