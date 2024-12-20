Британські війська в Україні стануть ціллю для російських ракет, - The Times

Британські війська можуть стати мішенню для російських ракет в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Західні чиновники висловили стурбованість з приводу безпеки британських військ в Україні. Вони вважають, що в разі перенесення навчання українських військових з Великої Британії на бази на заході України, британські солдати стануть мішенню для російських ракет.

"Чим ближче до фронту, тим ефективніше навчання. Але справедливо буде сказати, що росіяни переслідуватимуть будь-яку західну допомогу всередині України", - повідомив виданню один із західних чиновників.

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Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі підкреслив важливість адаптації навчання під потреби українських військових. Однак вищі військові посадовці, зокрема генерал Патрік Сандерс, підтримують ідею навчання українських солдатів безпосередньо в Україні, аби забезпечити більшу ефективність, що може мати серйозні наслідки для безпеки британських військ.

Зазначимо, що в січні 2022 року британські війська вже здійснювали навчання українських солдатів на базі в Яворові, однак вони були виведені перед початком повномасштабної війни. Через кілька тижнів після їхнього відходу, Росія випустила ракетний удар по Яворову, що призвело до численних жертв.

Нагадаємо, у листопаді в рамках операції Interflex у Великій Британії вже підготували 50 тисяч військових ЗСУ.

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