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Новини Війна
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Британські війська в Україні стануть ціллю для російських ракет, - The Times

Британські війська можуть стати мішенню для російських ракет в Україні

Британські війська можуть стати мішенню для російських ракет в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Західні чиновники висловили стурбованість з приводу безпеки британських військ в Україні. Вони вважають, що в разі перенесення навчання українських військових з Великої Британії на бази на заході України, британські солдати стануть мішенню для російських ракет.

"Чим ближче до фронту, тим ефективніше навчання. Але справедливо буде сказати, що росіяни переслідуватимуть будь-яку західну допомогу всередині України", - повідомив виданню один із західних чиновників.

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Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі підкреслив важливість адаптації навчання під потреби українських військових. Однак вищі військові посадовці, зокрема генерал Патрік Сандерс, підтримують ідею навчання українських солдатів безпосередньо в Україні, аби забезпечити більшу ефективність, що може мати серйозні наслідки для безпеки британських військ.

Зазначимо, що в січні 2022 року британські війська вже здійснювали навчання українських солдатів на базі в Яворові, однак вони були виведені перед початком повномасштабної війни. Через кілька тижнів після їхнього відходу, Росія випустила ракетний удар по Яворову, що призвело до численних жертв.

Нагадаємо, у листопаді в рамках операції Interflex у Великій Британії вже підготували 50 тисяч військових ЗСУ

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Автор: 

армія (3771) Велика Британія (5578)


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Топ коментарі
+11
Вся Украіна мішень - а в Афгані брити не були мішенню?
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20.12.2024 13:00
+9
Зате пончик зовсім не турбується тим, що його війська стали кормом для собак.
В тому між вами різниця. Не на вашу користь.
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20.12.2024 13:00
+8
А чим збиралися займатися британські війська в Україні?)))Дівок в більярдній поїти,чи може допомагати захистити Україну?
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20.12.2024 13:02
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Зате пончик зовсім не турбується тим, що його війська стали кормом для собак.
В тому між вами різниця. Не на вашу користь.
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20.12.2024 13:00 Відповісти
корейці їдять собак, собаки їдять корейців. Заперечень немає, всі задоволені.
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20.12.2024 13:09 Відповісти
Англосакси завжди були хитрішими за всіх. Тому володіють світом. А де ваш пончик. Останні чоботи доїдають.
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20.12.2024 13:15 Відповісти
Це раніше вони мали дуже велику вагу, зараз активно витискає Китай.
Пончик все ніяк не доїсть останній чобіт. Натомість снарядів ***** дав у рази більше, ніж нам вся Європа, швидко і без жодного пафосу.
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20.12.2024 13:18 Відповісти
То що, переймаємо методи людоїдських режимів? Чи може будемо виховувати дітей методами радикальних ісламістів?
А який тоді взагалі в цьому тоді буде сенс?
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20.12.2024 14:44 Відповісти
Колись давно європейські держави і США, хоч і разом з тоталітарним СРСР, але таки власними зусиллями зламали хребет гітлерівській Німеччині з усіма її посіпаками.
Подумайте, чому це було можливо тоді, і чому зараз такою безнадійною для Заходу виглядає справа протистояння осі Зла.
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20.12.2024 14:48 Відповісти
Колись не зараз. Саме головне, що тоді справді була глобальна загроза для Заходу. А не путінський пук-среньк над яким вже ржуть навіть в рашкі.
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20.12.2024 14:51 Відповісти
Загроза зараз не менш серйозна, тільки вона не така явна.
І навіть усвідомлюючи явну її частину, Захід не готується по-справжньому.
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20.12.2024 14:57 Відповісти
І близько не така.
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20.12.2024 15:04 Відповісти
Це ви Китай з його амбіціями планетарного масштабу не враховуєте.
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20.12.2024 15:06 Відповісти
Китай глобальну війну не потягне. Він залежить від інтеграції у світову економічно-торгову систему. Китай війну взагалі не потягне, тому що історично воювати китайці не вміють. А ще в Китаї купа внутрішніх криз і проблем що наростають кожний день. А всі "планетарні амбіції" Китаю це наскільки похабна конспірологія, що навіть смішно.
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20.12.2024 15:26 Відповісти
Вся Украіна мішень - а в Афгані брити не були мішенню?
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20.12.2024 13:00 Відповісти
А чим збиралися займатися британські війська в Україні?)))Дівок в більярдній поїти,чи може допомагати захистити Україну?
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20.12.2024 13:02 Відповісти
Тоді смердюча паРаша буде мішенню для Британських ракет.
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20.12.2024 13:03 Відповісти
а це вже ескалація! (с)
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20.12.2024 13:04 Відповісти
"військові є мішенню у війні" - неочікувана відверта правда
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20.12.2024 13:04 Відповісти
Військовий може стати ціллю ... Та невже ?
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20.12.2024 13:05 Відповісти
Зараз засцють, звісно, і нікого не пришлють. Плавали, знаємо.
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20.12.2024 13:08 Відповісти
Пришліть тоді проституток
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20.12.2024 13:10 Відповісти
Треба спитати дозвіл у ху-ла.
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20.12.2024 13:11 Відповісти
Зараз, разом з українцями у вас є реальний шанс розбити кацапську армію і зберегти свій устрій життя. Якщо ж Україна капітулює, то потім одна за іншою європейські країни будуть здаватися без бою.
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20.12.2024 13:11 Відповісти
Нема такого шансу. Навіть при самому фантастичному сценарії коли вдасться видавити їх на кордони 91 року, це не буде значити що їх розбили в пух і прах.
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20.12.2024 14:45 Відповісти
Ліш би нє - ескалация ..
.
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20.12.2024 13:14 Відповісти
опять на Антоновича в горького будут метить?
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20.12.2024 13:14 Відповісти
Ндяя... Так жидко обісрацця.
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20.12.2024 13:18 Відповісти
І рибку з'їсти і на х#й сісти. Девіз західних куколдів.
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20.12.2024 13:19 Відповісти
терміново передайте британським військам та їхнім ЛідОрам, що на війні 21го століття, яку розв'язала Московія, стріляють і можуть вбити..
так що натівським сцикунам-милотворцям не варто битися на території України, якщо заспана ЙЄуропа згодна гинути від кацапськоїь орди сотнями тисяч вже на території самої ЕУропи, а не у степах України, яка стікає кров'ю з 2013го року через ПРИРОДНю агресію людожерської Московії..
привіт Черчилю..
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20.12.2024 13:23 Відповісти
Измельчали британцы за 20й век
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20.12.2024 13:26 Відповісти
На війні як на війні. Ворог не буде розбиратись в кого стріляти, а кого пошкодувати. То для чого ці заяви ? Щоб виправдати своє боягузство ! Забули британці як молили Рузвельта про допомогу, про війська США проти гітлера, проти .... Вільгельма Другого. Бо острів був під загрозою ? ! А Україна зараз вже не під загрозою, а воює !
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20.12.2024 14:04 Відповісти
Ото дивина, військовим доведеться воювати.
Це як анекдот про пожежника в якого запитали про його роботу, на що той відповів:
- робота чудова, все подобається але коли пожежа, то хоч звільняйся.
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20.12.2024 14:19 Відповісти
хай повернуь нашу зброю, що у нас забрали, і сидять дома, якщо такі серливі.
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20.12.2024 17:51 Відповісти
 
 