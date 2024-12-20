Британські війська в Україні стануть ціллю для російських ракет, - The Times
Британські війська можуть стати мішенню для російських ракет в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
Західні чиновники висловили стурбованість з приводу безпеки британських військ в Україні. Вони вважають, що в разі перенесення навчання українських військових з Великої Британії на бази на заході України, британські солдати стануть мішенню для російських ракет.
"Чим ближче до фронту, тим ефективніше навчання. Але справедливо буде сказати, що росіяни переслідуватимуть будь-яку західну допомогу всередині України", - повідомив виданню один із західних чиновників.
Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі підкреслив важливість адаптації навчання під потреби українських військових. Однак вищі військові посадовці, зокрема генерал Патрік Сандерс, підтримують ідею навчання українських солдатів безпосередньо в Україні, аби забезпечити більшу ефективність, що може мати серйозні наслідки для безпеки британських військ.
Зазначимо, що в січні 2022 року британські війська вже здійснювали навчання українських солдатів на базі в Яворові, однак вони були виведені перед початком повномасштабної війни. Через кілька тижнів після їхнього відходу, Росія випустила ракетний удар по Яворову, що призвело до численних жертв.
Нагадаємо, у листопаді в рамках операції Interflex у Великій Британії вже підготували 50 тисяч військових ЗСУ.
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В тому між вами різниця. Не на вашу користь.
Пончик все ніяк не доїсть останній чобіт. Натомість снарядів ***** дав у рази більше, ніж нам вся Європа, швидко і без жодного пафосу.
А який тоді взагалі в цьому тоді буде сенс?
Подумайте, чому це було можливо тоді, і чому зараз такою безнадійною для Заходу виглядає справа протистояння осі Зла.
І навіть усвідомлюючи явну її частину, Захід не готується по-справжньому.
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так що натівським сцикунам-милотворцям не варто битися на території України, якщо заспана ЙЄуропа згодна гинути від кацапськоїь орди сотнями тисяч вже на території самої ЕУропи, а не у степах України, яка стікає кров'ю з 2013го року через ПРИРОДНю агресію людожерської Московії..
привіт Черчилю..
Це як анекдот про пожежника в якого запитали про його роботу, на що той відповів:
- робота чудова, все подобається але коли пожежа, то хоч звільняйся.