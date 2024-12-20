Сибіга анонсував відкриття нових консульств в Жешуві та Познані
Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга анонсував відкриття двох нових консульських установ у Польщі. Установи запрацюють в Жешуві та Познані.
Про це міністр розповів у Верховній Раді під час години запитань до уряду, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив Сибіга, відкриття нових консульств у Польщі є частиною стратегії посилення консульської присутності у країнах з найбільшою кількістю українських громадян.
"На сьогодні в Польщі перебуває друга за величиною українська громада, ми говоримо про кількість приблизно 1 млн громадян. Ми посилюватиме нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані",- розповів дипломат.
Окрім цього, у планах відкрити додаткові консульства у країнах Європи, де перебуває значна кількість українців. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.
Закриття консульства РФ у Познані
Наприкінці жовтня Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.
Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що якщо Україна звернеться з проханням надання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то польська влада поставиться до цього прихильно.
27 листопада очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані.
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