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Сибіга анонсував відкриття нових консульств в Жешуві та Познані

Сибіга про відкриття додаткових консульств у Польщі

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга анонсував відкриття двох нових консульських установ у Польщі. Установи запрацюють в Жешуві та Познані.

Про це міністр розповів у Верховній Раді під час години запитань до уряду, пише "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Сибіга, відкриття нових консульств у Польщі є частиною стратегії посилення консульської присутності у країнах з найбільшою кількістю українських громадян.

"На сьогодні в Польщі перебуває друга за величиною українська громада, ми говоримо про кількість приблизно 1 млн громадян. Ми посилюватиме нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані",- розповів дипломат.

Окрім цього, у планах відкрити додаткові консульства у країнах Європи, де перебуває значна кількість українців. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.

Читайте також: МЗС Польщі заохочує Україну до створення консульської установи в Познані, - речник відомства Вронський

Закриття консульства РФ у Познані

Наприкінці жовтня Польща вирішила закрити генеральне консульство Росії в місті Познань. Причина - ведення Росією гібридної війни та спроби диверсій на польській території.

Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що якщо Україна звернеться з проханням надання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у цьому місті, то польська влада поставиться до цього прихильно.

27 листопада очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані.

Читайте також: МЗС спростило отримання низки консульських послуг для українців за кордоном

Автор: 

консульство (308) МЗС (4122) Польща (8496) Сибіга Андрій (401)


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Множи їх, не множи їх, а толку як не було так і не буде
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20.12.2024 21:08 Відповісти
зільоних ****** нема куди вже розпихувати? звідки на все це "щастя" гроші?
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20.12.2024 21:09 Відповісти
"закрома ..." - все під контролем у ОПи...
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20.12.2024 21:14 Відповісти
Ждем реакцию говорящей лошади.
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20.12.2024 21:14 Відповісти
Знову нікуди гроші закопувати..це ж не 10 чоловік приїде, а десь з сотню..+ сім'ї.
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20.12.2024 21:24 Відповісти
украинские мужчины как сперматозоиды через границу шастают туда сюда, прямо консульств нигде не хватает
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20.12.2024 21:57 Відповісти
Сподіваюся що в них будуть працювати виключно жінки, тому що чоловіки потрібні для захисту України.
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20.12.2024 22:09 Відповісти
Теплі місця, для потрібних людей. Як це допоможе економити державі?
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20.12.2024 23:07 Відповісти
Яка необхідність? Треба прилаштувати декілька десятків"своїх". Екс-генпрокурора там не буде? До сих пір безробітний. І в армію не йде. Мабуть,інвалід. І Кулебі не подобається з лопатою воювати. То прямо з США в Познань? Чи Жешув?
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20.12.2024 23:26 Відповісти
 
 