УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11966 відвідувачів онлайн
Новини
472 1

Атака РФ на Київ: відновлено теплопостачання абсолютно всіх споживачів

Опалення у Києві

Станом на ранок 21 грудня 2024 року відновлено теплопостачання всіх столичних будинків, які були відключені від тепла внаслідок ворожої атаки на Київ

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київтеплоенерго" відновило теплопостачання абсолютно усіх споживачів, які залишилися без тепла через вчорашню ранкову ракетну атаку російських військ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ранковий обстріл Києва: Російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне

Ракетний удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено посольства шести країн. ВIДЕО

Автор: 

опалення (913) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто мені підкаже, чому абсолютно усі українці за Київ хвилюються, а росіяни Мацькву ненавидять?
показати весь коментар
21.12.2024 10:55 Відповісти
 
 