Атака РФ на Київ: відновлено теплопостачання абсолютно всіх споживачів

Станом на ранок 21 грудня 2024 року відновлено теплопостачання всіх столичних будинків, які були відключені від тепла внаслідок ворожої атаки на Київ.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київтеплоенерго" відновило теплопостачання абсолютно усіх споживачів, які залишилися без тепла через вчорашню ранкову ракетну атаку російських військ", - йдеться у повідомленні.

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Ракетний удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

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