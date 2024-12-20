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Новини Війна
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Зеленський про ранковий обстріл Києва: Російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне

Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Києву зранку 20 грудня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Києву зранку 20 грудня та наголосив, що Росія має відповідати за свої вчинки, а повсякденний терор проти українців заслуговує на постійно зростаючий тиск на терориста.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ

Очевидно, що таке російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне. Повсякденний терор заслуговує на постійно зростаючий тиск на терориста. Росія має відповідати. І навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути, що таке реальність і як реальність може карати міжнародних злочинців. Більші санкції проти Росії потрібні", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував усім партнерам, які реагують "на цей та інші російські обстріли готовністю надати більше систем ППО, більше зброї, яка може захистити від терористів".

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Ракетний удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено посольства шести країн. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) обстріл (28449) Повітряні атаки на Київ (755) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+4
Зате ТЦКашні блокпости та затори під час повітряної тривозі всі повинні "сприймати як щось звичне"?
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20.12.2024 23:05
+3
Голосно наголосив! Потужно!
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20.12.2024 23:01
+2
президент-зеро!
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20.12.2024 23:06
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Голосно наголосив! Потужно!
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20.12.2024 23:01 Відповісти
Зате ТЦКашні блокпости та затори під час повітряної тривозі всі повинні "сприймати як щось звичне"?
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20.12.2024 23:05 Відповісти
президент-зеро!
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20.12.2024 23:06 Відповісти
Иван Иванов весь день ходит без штанов, Иван Иванов одевает штаны на ночь!
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20.12.2024 23:16 Відповісти
дядя,ты дурак? (с)
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21.12.2024 21:08 Відповісти
"Орешник" мабуть чекає нових систем ПРО Києва.
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20.12.2024 23:07 Відповісти
По моему они последние 2000 лет занимаются набегами на Европу! Просто люди память потеряли или до сих пор находятся в состоянии аффекта от второй мировой! Что мол как это может быть что Варвары с востока пришли и селения уничтожают и грабят и насилуют, на самом деле эти Варвары всегда с востока приходили! Китай от них построил Великую Китайскую Стену и не пытался идти их там к цивилизации приобщать как это Меркель хотела сделать!
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20.12.2024 23:08 Відповісти
Стіна Китаю не допомогла.
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20.12.2024 23:11 Відповісти
Не знаю, не знаю, китайцы есть и варваров к себе не пускают, и лагеря по перевоспитанию за чтение экстремистской литературы китайцами имеются!
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20.12.2024 23:13 Відповісти
Ворог прийшов не зі степів, а з океану. Про опіумні війни чули?
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20.12.2024 23:17 Відповісти
Честно не читал, но то что эта война финансы получает из наркоторговли я понимаю и всем об этом твержу!
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20.12.2024 23:19 Відповісти
Це війни за право робити китайців наркоманами.
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20.12.2024 23:27 Відповісти
Вы знаете я приятно удивлён встретить честного Давида!
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20.12.2024 23:32 Відповісти
Но я все равно уверен что одурманивают н
в конечном итоге не с целью заработать, а с целью уничтожить и захватить!
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20.12.2024 23:34 Відповісти
Знищити - ні. Захопити - так. Головна мета завжди не ресурси і гроші, а влада (гроші і ресурси - засіб). Для цього потрібно підкорити непокірних.
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20.12.2024 23:41 Відповісти
Голодомор был не для покорения непокорных, а для уничтожения непокорных!
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20.12.2024 23:44 Відповісти
Так само і зараз. Непокірні гинуть, інші перепливають Дністер, оформляють інвалідність або просто служать в Буковелі або в Берліні...
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20.12.2024 23:51 Відповісти
Не знаю не знаю, непокорного ещё попробуй обдурить и оружие в руки вложить!
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20.12.2024 23:52 Відповісти
Кто меч поднимет тот от меча и погибнет….
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20.12.2024 23:54 Відповісти
А всякие опиаты нужны только что бы дурачков найти которые ключик вынесут, что бы зайти и зарезать хозяев!
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20.12.2024 23:47 Відповісти
С китайцами у «них» явно не получилось и стена свою функцию тоже выполнила и Китай сохранила!
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20.12.2024 23:50 Відповісти
Маньчжурська династія ЦИН, яка захопила Китай у 17 столітті, взагалі не помітила жодної стіни. До них Чингісхан. Європейці теж. Японці теж. Китай не завойовував тільки ледачий.
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20.12.2024 23:57 Відповісти
Исламисты очень усердны на пути своего божества! Но захватить не получилось, даже хитростью я же говорю лагеря по перевоспитанию работают справно! Китайцы жуткие националисты, только попробуй ножки закинуть, сразу в лапшу тебя накрошат!
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21.12.2024 00:01 Відповісти
Между прочим братья Ковальчуки российские олигархи которые развязали эту войну и финансируют её! ГУР ауууу!
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20.12.2024 23:36 Відповісти
Звично для заходу також є те,щоб в натовп людей заїде знову якийсь араб,як сьогодні в Німеччині(
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20.12.2024 23:10 Відповісти
світ вже звик. Більш того якщо вони вдарять яз, світу буде по хріну, як і тим, що цю зброю в нас забрали. Скажуть, домовляйтеся.
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20.12.2024 23:19 Відповісти
Не переживай домовляйтесь говорят те которые водят Путина за нос!
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20.12.2024 23:21 Відповісти
надежди юношей питают
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20.12.2024 23:23 Відповісти
Зеленський полаявся на путіна та сховався у бункер.
путін постріляв ракети по цивільним.
Та вони ще так можуть довго.
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20.12.2024 23:33 Відповісти
А что ты сделал что бы война закончилась? Можешь начать с себя с завтрашнего дня ешь только украинскую кухню и каждый день агитируй по одному человеку делать тоже самое и увидишь как быстро деда наладятся! А курить кальян и есть лаваши эти занятие оставь для жителя востока….
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20.12.2024 23:41 Відповісти
Хм, не розумію про що Ви і чим Вам поперек горла лаваші. Але навідміну від Вас я перейшов на українську ще в 14-му році.
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21.12.2024 16:01 Відповісти
хороший удар по кремлю тамагавками може привести парашу до кращого майбутнього , а світ - до спасіння!
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20.12.2024 23:50 Відповісти
Кремль 99% часу просто музей. З таким же успіхом можна атакувати Ермітаж.
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21.12.2024 00:16 Відповісти
Музею достатньо й одного процента...
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21.12.2024 01:14 Відповісти
 
 