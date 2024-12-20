Зеленський про ранковий обстріл Києва: Російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Києву зранку 20 грудня та наголосив, що Росія має відповідати за свої вчинки, а повсякденний терор проти українців заслуговує на постійно зростаючий тиск на терориста.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Очевидно, що таке російське божевілля не повинно сприйматися світом як щось звичне. Повсякденний терор заслуговує на постійно зростаючий тиск на терориста. Росія має відповідати. І навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути, що таке реальність і як реальність може карати міжнародних злочинців. Більші санкції проти Росії потрібні", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував усім партнерам, які реагують "на цей та інші російські обстріли готовністю надати більше систем ППО, більше зброї, яка може захистити від терористів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про удар РФ по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським "почесне звання"

Ракетний удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки РФ на Київ пошкоджено посольства шести країн. ВIДЕО