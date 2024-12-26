Від початку доби на фронті відбулось 164 боєзіткнення, найактивніше росіяни штурмують на Покровському напрямку, - Генштаб

Сили оборони продовжують захищати Україну. З початку доби відбулося 164 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав 35 авіаційних ударів застосувавши 45 КАБ, понад сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив більш 4600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, обидві атаки успішно відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Западного, Лозової, Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Двадцять чотири рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Копанок, Чернещини, Новосергіївки, Платонівки, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Торського та у Серебрянському лісі. Крім того, населені пункти Надія, Олександрівка та Зелений Гай зазнали авіаударів 18 некерованими ракетами.

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Бойові дії на Сході

На Сіверському напрямку окупанти тричі без успіху атакували в районі Білогорівки та Григорівки.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине були атаковані ворогом на Краматорському напрямку чотири рази, противник успіху не мав. Ситуація на напрямку контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького. Три боєзіткнення тривають дотепер.

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Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. Ворог зазнає значних втрат на даному напрямку, так від початку доби 312 окупантів було знешкоджено, 155 з яких – безповоротно, крім того, наші оборонці знищили один танк, шість одиниць автомобільної техніки та вивели з ладу один міномет противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове. Підрозділи Сил оборони відбили 18 атак противника, досі тривають 5 ворожих атак.

За сьогодні на даному напрямку ворог втратив 78 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну бойову машину піхоти та легкий броньований багатоцільовий транспортер, крім того, суттєво пошкоджені два ворожих танки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське. Ще дев’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку наші воїни три рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

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Курський напрямок

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 31 КАБ і 424 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 48-го окремого штурмового батальйона, 93-ї окремої механізованої бригади, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

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