Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив Бундестаг: вибори призначено на 23 лютого 2025 року

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск Бундестагу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Нашій країні потрібна стабільна більшість і ефективний уряд", - сказав він.

Дострокові вибори призначено на 23 лютого 2025 року.

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Що передувало?

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії.

Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) склали свої повноваження.

Партія соціал-демократів висуне чинного канцлера ФРН Олафа Шольца своїм кандидатом на посаду очільника уряду Німеччини на виборах.

16 грудня 2024 року німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца. Це призведе до дострокових парламентських виборів у лютому 2025 року.

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