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Новини
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Президент Німеччини Штайнмаєр розпустив Бундестаг: вибори призначено на 23 лютого 2025 року

Бундестаг у Німеччині розпустили. Коли призначено нові вибори

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про розпуск Бундестагу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Нашій країні потрібна стабільна більшість і ефективний уряд", - сказав він.

 Дострокові вибори призначено на 23 лютого 2025 року.

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Що передувало?

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії.

Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП)  склали свої повноваження.

Партія соціал-демократів висуне чинного канцлера ФРН Олафа Шольца своїм кандидатом на посаду очільника уряду Німеччини на виборах.

16 грудня 2024 року німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца. Це призведе до дострокових парламентських виборів у лютому 2025 року.

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Автор: 

Німеччина (7357) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+7
Весь тот хаос и беспорядки, которые сегодня происходят во многих европейских странах это следствие работы путлеровской пропаганды, и Германия не исключение.

У европейцев не хватает ума понять всю гнилую сущность комуняцкой расеи, поэтому они и не могут достойно противостоять её интригам.
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27.12.2024 12:51
+3
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27.12.2024 12:21
+2
Біженцям-ледаряи які не хочуть офіційно працювати приготуватися на вихід. АФД надасть прискорення цьому процесу. Халява закінчується.
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27.12.2024 12:40
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27.12.2024 12:21 Відповісти
Біженцям-ледаряи які не хочуть офіційно працювати приготуватися на вихід. АФД надасть прискорення цьому процесу. Халява закінчується.
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27.12.2024 12:40 Відповісти
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27.12.2024 13:04 Відповісти
Весь тот хаос и беспорядки, которые сегодня происходят во многих европейских странах это следствие работы путлеровской пропаганды, и Германия не исключение.

У европейцев не хватает ума понять всю гнилую сущность комуняцкой расеи, поэтому они и не могут достойно противостоять её интригам.
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27.12.2024 12:51 Відповісти
Ви не забули? Дерево демократії потрібно поливати кров'ю. Штайнмаєр як і ви хоче авторитарної "стабільності". Потрібна революція, повбивати пару сотень поліцаїв, а уряд відправити жерти баланду до кінця життя.
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27.12.2024 13:48 Відповісти
Бургер, вставай з дивана, покажи що таке справжня демократія.
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27.12.2024 14:11 Відповісти
аліси і сари вже активізувались )
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27.12.2024 13:11 Відповісти
вот пид.рюга путлеровский
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27.12.2024 15:34 Відповісти
"формулу штайнмаєра" пам'ятаєте? це він, пердун старий
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27.12.2024 16:26 Відповісти
Але наразі він зробив те що належало зробити.
Недовіра висунута уряду Шольца, і явно через небажання надати Україні ракети Таурус....
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28.12.2024 04:14 Відповісти
 
 