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Новини Війна
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Трамп розуміє, що війну можна завершити, якщо Україна буде сильною у військовому плані, - Шольц

Шольц про бачення Трампа щодо завершення війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп розуміє, що війну можна завершити, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані.

Про це заявив канцлер німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю німецькому виданню t-online, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольца запитали, чи побоюється він, що Трамп кине Україну. На що канцлер відповів, що новообраний президент США хоче припинення війни.

"Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані",- сказав політик.

Шольц відмовився розкривати деталей своїх розмов із Трампом, однак висловив впевненість, що "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".

Читайте також: Шольц хоче зустрітися із Трампом після його інавгурації

"Будьте обережні: просте припинення вогню не означає стабільний мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв із майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що США та Європа повинні тісно координувати свої дії. На наступному етапі ми обговоримо гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме важливу роль", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови Шольц і Трамп погодилися, що війна в Україні "триває занадто довго".

Читайте також: Шольц: Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах

Автор: 

Трамп Дональд (5635) Шольц Олаф (1136) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+12
Тауруси дай, балабол!
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27.12.2024 19:53
+8
Войну можно закончить, если быдлостан будет слабым, а для этого, нужно всем странам

прекратить торговать с убийцами и террористами и тогда все войны закончатся.

Пора бы человечеству задуматься о мире во всё мире.
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27.12.2024 19:54
+5
Соррі! Шольц - радник Трампа?
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27.12.2024 19:54
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Трумп - голова!
Валіадіс би єму палєц в рот не положіл!
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27.12.2024 19:52 Відповісти
Трамп голова, в якій вітер віє. Одні заскоки.
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27.12.2024 20:00 Відповісти
То в нашого Лідора вітер голові віє .
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27.12.2024 20:25 Відповісти
І Шольц - ето голова... Шольц.
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27.12.2024 20:10 Відповісти
Тауруси дай, балабол!
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27.12.2024 19:53 Відповісти
На газовий транзит через Україну буде міняти, якщо виберуть. А так тіко борзий.
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27.12.2024 19:56 Відповісти
Таураси в Будапештi видають.
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27.12.2024 19:56 Відповісти
Соррі! Шольц - радник Трампа?
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27.12.2024 19:54 Відповісти
Войну можно закончить, если быдлостан будет слабым, а для этого, нужно всем странам

прекратить торговать с убийцами и террористами и тогда все войны закончатся.

Пора бы человечеству задуматься о мире во всё мире.
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27.12.2024 19:54 Відповісти
Ну як "всє страни" припинять торгівлю з кєтаєм? "Всє" не хочуть залишитися без айфонів і кросівок!
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27.12.2024 20:12 Відповісти
Пришло время выбирать между жизнью и вшивыми китайскими айфонами . что человечество

выберет, то и получит.
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27.12.2024 20:16 Відповісти
Опять у мамких прогнозистов обострение.
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27.12.2024 20:39 Відповісти
Вже вибрало - кєтайський непотріб.
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27.12.2024 21:01 Відповісти
Зря вы так. Что за глупые нарративы? Можно попробовать уничтожать памятники, глядишь и дело станется.
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27.12.2024 20:22 Відповісти
лаптєносєц об'явився
припиніть збивати літаки- і чужі і свої. а якщо вже збили, то майте сміливість визнати, а не ховати рога в капусту
вялікіє бєзлікіє
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27.12.2024 20:40 Відповісти
О, давно не было идеалистов-сказочников.
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27.12.2024 20:41 Відповісти
Гер Шольц, зауважу, що Україна буде потужною у разі отримання Таурсів. І не одних Таурсів. Пошкрябайте там по СУСЄКАМ. Ретельно пошкрябайте.
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27.12.2024 19:55 Відповісти
Чувак, ти мабуть звертався до нашого Лідора ? Адресу знову переплутав. А я всього - на всього простий військовослужбовець у запасі, який чесно з 1976 року по 1994 рік служив. Без нарікань. І без претензій. Спробуй як я стільки, Дєньок з Маком !!!
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27.12.2024 20:28 Відповісти
Я знав що більшість коментаторів тут це пензи.
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27.12.2024 22:10 Відповісти
Якщо знав, то чого провокуєш мене на сварку ? До речі, якщо сам не пенЗ, то ти шкрябаєш провокації на чоботі пораненого товариша на нулі ? Всім ?
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28.12.2024 19:02 Відповісти
А мені просто цікаво за вами спостерігати.
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29.12.2024 15:22 Відповісти
Спостерігати нікому не заборониш. Проте не через .... труси. Або з пуза свого пораненого товариша.
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29.12.2024 18:36 Відповісти
Як раз тільки "з пуза убитого товариша" можна побачити вашу тупу примітивну суть.
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29.12.2024 19:06 Відповісти
Ти довів свою тупість коли вдягнув труси через голову. На сраці пораненого товариша ?
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29.12.2024 21:43 Відповісти
Якщо б ти був розумним, то перестав би вже давно виливати бруд зі своєї пельки. Мені не цікаві ні твій вік, ні твої заяви. Особливо напередодні Нового року. Послати тебе до біса - не дозволяє виховання. Та мудрість, яка приходить з віком. Ти навіть забув те, що вліз своєю пелькою у мій ком. З усього навмисно, аби обливати брудом, а не ... спостерігати. Бог все бачить ! Не розчаровуй нього.
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31.12.2024 21:33 Відповісти
Бога немає. А якщо він і є то він підарас. Якщо ти дожив до сивини і так цього і не зрозумів то співчуваю - ти просто звичайний обиватель який все життя жаліється, стогне, обурюється, стогне і знову жаліється. І у кінцевому рахунку є там де він є. Прощавай, з Новим Роком.
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31.12.2024 21:55 Відповісти
І всім страшно сказати, що буде або Україна, або расія...
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27.12.2024 19:57 Відповісти
Существование Украины будет поводом для нападения России и через 10, и через 50 лет, - https://t.me/medvedev_telegram/437 Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,

ще в позаминулому столітті російський історик Вася Ключевський писав, що залишиться або Україна, або россія бо історія россії, це вкрадена історія Украіни, залишками розвавшої Орди, про це також писав також Карл Маркс.

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди.

Маленький хижий чоловічок.

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи.

Лох-Несс холодної Неви.



Куди ви дивитесь народи,?!

Сьогодні ми, а завтра - ви.!

Ліна Костенко

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28.12.2024 09:52 Відповісти
Трамп зможе завершити війну та повернути окуповані українські території, завдяки зниженню ціни нафти.
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27.12.2024 19:59 Відповісти
«У 1950-х роках переговори щодо перемир'я в Кореї тривали два роки. Не прогнозую, що стільки ж буде у випадку України, та не здивувався би і якби це було вісім місяців. Та як би там не було, від Путіна можна очікувати негайних спроб саботувати умови домовленостей», - зауважує колишній посол США в Україні Джон Гербст.
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27.12.2024 20:07 Відповісти
Радіо Свобода

Сумніви викликає навіть широко обговорювана нині гарантія безпеки, яку в Києві готові сприймати як проміжну, доки Україна не в НАТО: миротворча місія, що стежила би за режимом припинення вогню. Низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Італія, Швеція, не виключають, що долучилися би до неї.

Та дипломати, знайомі з перебігом дискусій, сумніваються, що Європа організує миротворців самотужки, якщо США не братимуть участі .
«Не вірте в європейських солдатів на українській землі з двох причин: росіяни цього не приймуть - перше. Друге - це важко «продати» європейському населенню (відправлення «наших хлопців» в Україну вмирати - чудова фраза для популістів)», - каже дипломат ЄС, що спілкувався з Радіо Свобода на умовах анонімності.
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27.12.2024 20:11 Відповісти
Сигнали від Конгресу Сполучених Штатів свідчать, що вони не надто готові допомагати оплачувати це. Тож попереду дуже важкий рік, навіть якщо завершиться активна фаза війни.
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27.12.2024 20:13 Відповісти
Трамп планує анексію Гренландії, йому не до того...
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27.12.2024 20:01 Відповісти
Трамп просто тролить.
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27.12.2024 20:42 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/KPS1bN3PWXFjYmUy/99415 "США ввели санкції проти засновника партії «Грузинська мрія» Іванішвілі через «зв'язок із росією»", - оголосив держсекретар Ентоні Блінкен
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27.12.2024 20:03 Відповісти
До літа максимум буде перемир'я
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27.12.2024 20:06 Відповісти
Перемога України вже взагалі не розглядається?
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27.12.2024 20:15 Відповісти
А що у вашому розумінні "перемога " ?
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27.12.2024 20:29 Відповісти
"Не лише вихід до кордонів 1991 року: Віктор Ющенко пояснив, якою має бути повна перемога у війні з Росією
Кінцевою метою Сил оборони України у війні з РФ має бути втрата тоталітарною Росією міжнародної суб'єктності та знищення диктаторського режиму Володимира Путіна" - і я з ним згоден.
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27.12.2024 21:11 Відповісти
ні, це й ніколи не розглядалось серед політиків високого рівня
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27.12.2024 21:24 Відповісти
Так ото ж бо воно й є...не знають ці політики високого рівня, що вони хочуть...але не всі! - "Ми повинні малювати "червоні лінії" для Росії, і ми не повинні боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути розгромлена. Russia delenda est!" - зазначив Рінкевичс.
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27.12.2024 21:28 Відповісти
Віктор Андрійович колись казав "Бандитам -тюрми " а потім з тими бандитами підписував універсал "національної єдності " - ось чого варті його слова - ви з цим згодні ? І ,до речі " де воює Андрій Вікторович , в якого ну дуже мобілізаційний вік -39 років ,так що перед тим як кого вчити патріотизму ти своїх дітей відправ на війну ,бо в нас війна тільки для бідних а багаті в нас всі заброньовані .
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28.12.2024 10:27 Відповісти
І про що універсалі "національної єдності? -

Зокрема, в Універсалі декларується:

Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 енергозбережних технологій;Продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС;Взаємовигідне співробітництво з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО відповідно до Закону «Про Основу національної безпеки України»;Рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму.

Універсал підписано усіма політичними силами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради, крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-1 [1], а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ - із застереженнями. Передбачалось, що текст Універсалу ляже в основу програми дій https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_2006&action=edit&redlink=1 коаліційного уряду.

а де сини Бойка, чи Рабіновича в тебе питань нема...ті, хто у 2010 не голосували за Ющенка, привели до влади Януковича, а Юля, то просто технічний кандидат для недопущення українських сил у владу.
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28.12.2024 11:44 Відповісти
Саме ті 5,5% які в першому турі голосували за Ющенка ,в другому турі голосували "противсіх " що і дало змогу Януковичу прийти до влади і нічого тут розводити пропаганду про "великого патріота " Ющенка ,який і був технічним кандидатом ,за що йому Яникувич щиро віддячив ,передавши у довічну власність колишню ющенківську резиденцію ( до речі ,якщо в тебе амнезія то нагадаю, що саме Ющенко в 2007 році передав в приватну власність Януковичу "Межигір"я " про що такі ура-патріот як ти воліють і не згадувати ) , а сини Бойка і Рабіновича ніколи не корчили з себе "українських патріотів "тому в мене і питань до них немає.
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28.12.2024 16:24 Відповісти
А ти сам український патріот?
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28.12.2024 16:49 Відповісти
Вибач за пафос ,але свій патріотизм я ніколи не виставляю напоказ , як більшість наших теперішніх ура-патріотів ,які стали носити вишиванки і розмовляти українською ,бо це зараз модно,а раніше вони плювали на цей патріотизм ,це не щирість ,а показуха. До речі ,українською я розмовляв і за совітів в Києві де більшість була російськомовною.
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28.12.2024 17:04 Відповісти
Ясно...ти свій патріотизм ховаєш так, щоб його ніхто не побачив...А у 2019 у першому та другому турі за кого голосував?
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28.12.2024 17:20 Відповісти
В першому за Тимошенко ,а на другий взагалі не ходив ,так само як і в 1999 році.
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28.12.2024 17:46 Відповісти
Я так і знав...
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28.12.2024 17:49 Відповісти
От і молодець ....
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28.12.2024 17:52 Відповісти
Іди вже накуй рашистський холуй.Бути сильною Україні у війсковому плані- бути членом НАТО.проти чого завербований куйлом рашистський канцлер фріцляндії виступав весь час.Бути сильною Україні у війсковому плані.мати далекобійні ракети і наносити удари в глиб 3,14дерації.проти чого теж цей холуй 3,14здлявий виспупає...виродок
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27.12.2024 20:17 Відповісти
Трамп розуміє , а Шольц - ні. Де ракети, вумнику?
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27.12.2024 20:24 Відповісти
Когда уже немцы выгонят это неадекватное жалкое существо, и он наконец заткнется.
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27.12.2024 20:27 Відповісти
Скоро. К власти придут силы с совсем другой риторикой. Не только в Германии, а и во всей Европе. Это очевидно всем реально живущим в Европе гражданам. Шольца, например, ненавидят процентов 90 в Германии.
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27.12.2024 20:34 Відповісти
сподіваюсь всю кацапню з Німеччини попруть разом з чурками
бо ви бажаєте зробити з Європи другу засрашку, ніби вам бракує території де можна все позасирати, а чурбани хочуть свої базари і шаріат
Але це не Європа. Європа інша.
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27.12.2024 20:42 Відповісти
Успокойтесь дамочка. Я говорю факты. И я являюсь гражданином Германии, т.е. имею права выбирать и быть избранным.
В отличии от вас, к слову.
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27.12.2024 20:46 Відповісти
А для чого вам права вільної людини, якщо ви, заблудший кацап, голосуєте за ******* Німеччину, за рабство і відсутність майбутнього.
Якою логікою ви послуговуєтесь ? Чи то така натура лизати лапті
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27.12.2024 20:48 Відповісти
Логика простая- я за мир. Мир можно обеспечить только одним способом- смена воинственной власти, на мирную(с соответствующей риторикой и позицией).
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27.12.2024 20:52 Відповісти
моє ж ти золотце...
поїдь на засрашку вийди на червону площадь і прокричи- хутін ! виводь війська, я за мир !
Зроби.
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27.12.2024 20:57 Відповісти
Я не оттуда. Я буду действовать в моей стране.
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27.12.2024 20:58 Відповісти
Ти саме оттуда.
Бачиш. Миру ти не хочеш. Ти хочеш знищення України і вбивства її громадян.
Отакий мир тебе влаштовує.
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27.12.2024 21:00 Відповісти
Вы и другие украинцы, сами будите довольны и благодарны когда это всё закончится. А иначе будет намного хуже для всех(и в большей степени для украинцев), если продолжать.
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27.12.2024 21:05 Відповісти
Забули спитати в кацапа, що краще для українців.
Я ж кажу ти приїхав у вільну країну будувати там гулаг.
Тобі домашнього бракує ?
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27.12.2024 21:07 Відповісти
У меня нет желания разводить с вами длинные дискуссии(тем-более, что вы хамка).
Я уже всё сказал, что хотел.
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27.12.2024 21:13 Відповісти
А в мене немає бажання бачити кацапів у моїй країні, читати їхню мирну писанину на форумах
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27.12.2024 21:26 Відповісти
Так і в нас усі були за мир… Тільки оте "за мир" чомусь дуже часто призводить до війни.

Скажу більше: Путін теж за мир. Його пропозиція - мирно віддайте мені все, що я скажу.
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27.12.2024 21:01 Відповісти
Украинцы уже, ценой своей крови, не дали ему то, что он хочет. Лучше этот результат зафиксировать сейчас, чем рисковать достигнутым успехом.
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27.12.2024 21:07 Відповісти
Ще мало результатів пробувано фіксувати з Росією?

Успіх - це коли її не стане. Тоді всі відітхнуть із полегшею. Включно з німцями.
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27.12.2024 21:13 Відповісти
Такой сценарий нереален.
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27.12.2024 21:18 Відповісти
мирная власть - єто как??? кацапи на кордоні з поляндією? так вони вам першим нагадають (дуже мирно) хто в німеччині господар. Недарма ж вони кожен рік на 9 травня рейхстаг штурмують. Можем павтарить, говорять вони.
Так що чекайте кацапський х* в своїй кацапській жопі. Дуже скоро.
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27.12.2024 21:11 Відповісти
Не преувеличивайте и не передёргивайте. Их максимум сейчас штурмовать очередное село на 3,5 человека. На этом нужно зафиксировать и заморозить.
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27.12.2024 21:16 Відповісти
"Фи знаєтьтє Зарокоффа? Каґда фи паслєдній рас билі на Лупьянкє?"
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27.12.2024 21:07 Відповісти
Не повірю поки він сам не скаже.
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27.12.2024 20:38 Відповісти
Хотілось би це почути від Трампа, а не Шольца.
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27.12.2024 20:44 Відповісти
Після його (рудого мамуди) висловів про Гренландію,Канаду та Панамський канал , розумних людей беруть великі сумніви,щодо його адекватності.
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27.12.2024 20:49 Відповісти
Еге ж. Був би адекватний, приєднав би Мексику, Ґватемалу, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріку та Панаму.

Самі плюси! Панамський канал - автоматично його. Мур на південному кордоні не треба будавати...
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27.12.2024 21:05 Відповісти
Ви зовсім не розумієте Трампа - це вам не науковець з точними формуліровками.
Він відверто тролить, як боксер тиць тиць з відстані - чекає на реакцію, помилку а потім пробʼє.
А бачити слабкі місця він вміє дуже добре.
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27.12.2024 23:24 Відповісти
Ну от навіщо ви так? Трам-це тутешній триггер. Про кого іще поговорити із такою неавистю? Не позбавляйте їх задоволення
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28.12.2024 00:31 Відповісти
 
 