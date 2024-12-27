Трамп розуміє, що війну можна завершити, якщо Україна буде сильною у військовому плані, - Шольц
Новообраний президент США Дональд Трамп розуміє, що війну можна завершити, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані.
Про це заявив канцлер німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю німецькому виданню t-online, повідомляє Цензор.НЕТ.
Шольца запитали, чи побоюється він, що Трамп кине Україну. На що канцлер відповів, що новообраний президент США хоче припинення війни.
"Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані",- сказав політик.
Шольц відмовився розкривати деталей своїх розмов із Трампом, однак висловив впевненість, що "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".
"Будьте обережні: просте припинення вогню не означає стабільний мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв із майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що США та Європа повинні тісно координувати свої дії. На наступному етапі ми обговоримо гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме важливу роль", - сказав канцлер ФРН.
Нагадаємо, що під час телефонної розмови Шольц і Трамп погодилися, що війна в Україні "триває занадто довго".
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Валіадіс би єму палєц в рот не положіл!
голова... Шольц.
прекратить торговать с убийцами и террористами и тогда все войны закончатся.
Пора бы человечеству задуматься о мире во всё мире.
выберет, то и получит.
припиніть збивати літаки- і чужі і свої. а якщо вже збили, то майте сміливість визнати, а не ховати рога в капусту
вялікіє бєзлікіє
ще в позаминулому столітті російський історик Вася Ключевський писав, що залишиться або Україна, або россія бо історія россії, це вкрадена історія Украіни, залишками розвавшої Орди, про це також писав також Карл Маркс.
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди.
Маленький хижий чоловічок.
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи.
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ви дивитесь народи,?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.!
Ліна Костенко
Сумніви викликає навіть широко обговорювана нині гарантія безпеки, яку в Києві готові сприймати як проміжну, доки Україна не в НАТО: миротворча місія, що стежила би за режимом припинення вогню. Низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Італія, Швеція, не виключають, що долучилися би до неї.
Та дипломати, знайомі з перебігом дискусій, сумніваються, що Європа організує миротворців самотужки, якщо США не братимуть участі .
«Не вірте в європейських солдатів на українській землі з двох причин: росіяни цього не приймуть - перше. Друге - це важко «продати» європейському населенню (відправлення «наших хлопців» в Україну вмирати - чудова фраза для популістів)», - каже дипломат ЄС, що спілкувався з Радіо Свобода на умовах анонімності.
Кінцевою метою Сил оборони України у війні з РФ має бути втрата тоталітарною Росією міжнародної суб'єктності та знищення диктаторського режиму Володимира Путіна" - і я з ним згоден.
Зокрема, в Універсалі декларується:
Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 енергозбережних технологій;Продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС;Взаємовигідне співробітництво з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО відповідно до Закону «Про Основу національної безпеки України»;Рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму.
Універсал підписано усіма політичними силами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради, крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-1 [1], а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ - із застереженнями. Передбачалось, що текст Універсалу ляже в основу програми дій https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_2006&action=edit&redlink=1 коаліційного уряду.
а де сини Бойка, чи Рабіновича в тебе питань нема...ті, хто у 2010 не голосували за Ющенка, привели до влади Януковича, а Юля, то просто технічний кандидат для недопущення українських сил у владу.
бо ви бажаєте зробити з Європи другу засрашку, ніби вам бракує території де можна все позасирати, а чурбани хочуть свої базари і шаріат
Але це не Європа. Європа інша.
В отличии от вас, к слову.
Якою логікою ви послуговуєтесь ? Чи то така натура лизати лапті
поїдь на засрашку вийди на червону площадь і прокричи- хутін ! виводь війська, я за мир !
Зроби.
Бачиш. Миру ти не хочеш. Ти хочеш знищення України і вбивства її громадян.
Отакий мир тебе влаштовує.
Я ж кажу ти приїхав у вільну країну будувати там гулаг.
Тобі домашнього бракує ?
Я уже всё сказал, что хотел.
Скажу більше: Путін теж за мир. Його пропозиція - мирно віддайте мені все, що я скажу.
Успіх - це коли її не стане. Тоді всі відітхнуть із полегшею. Включно з німцями.
Так що чекайте кацапський х* в своїй кацапській жопі. Дуже скоро.
Самі плюси! Панамський канал - автоматично його. Мур на південному кордоні не треба будавати...
Він відверто тролить, як боксер тиць тиць з відстані - чекає на реакцію, помилку а потім пробʼє.
А бачити слабкі місця він вміє дуже добре.