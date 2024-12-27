Трамп розуміє, що війну можна завершити, якщо Україна буде сильною у військовому плані, - Шольц

Новообраний президент США Дональд Трамп розуміє, що війну можна завершити, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані.

Про це заявив канцлер німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю німецькому виданню t-online, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольца запитали, чи побоюється він, що Трамп кине Україну. На що канцлер відповів, що новообраний президент США хоче припинення війни.

"Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані",- сказав політик.

Шольц відмовився розкривати деталей своїх розмов із Трампом, однак висловив впевненість, що "всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".

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"Будьте обережні: просте припинення вогню не означає стабільний мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв із майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що США та Європа повинні тісно координувати свої дії. На наступному етапі ми обговоримо гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме важливу роль", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови Шольц і Трамп погодилися, що війна в Україні "триває занадто довго".

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