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Новини Газова війна
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У разі припинення транзиту газу Словаччина може припинити постачання електроенергії Україні, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розгляне дії у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу з 1 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України", – сказав Фіцо.

За його словами, Словаччина у разі потреби припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій.

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Що передувало?

Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.

Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.

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Автор: 

газ (10429) Словаччина (1102) Фіцо Роберт (202)


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Топ коментарі
+41
Хай припиняє. Ми вже звикли до відключень... Ну - посидимо на годину більше без світла... А от що Фіцо буде пояснювать словакам, коли не буде газу? Адже їх котельні та теплоцентралі працюють виключно на газі. (в Україні багато таких об"єктів, як мені пояснювали, мають можливість роботи як на газі, так і на вугіллі). Але різниця між відключенням електроенергії та теплозабезпечення - ВЕЛИЧЕЗНА. Електроенергія включається та виключається поворотом рубильника, а опалення - безперервний процес. Його запуск вимагає тривалих підготовчих робіт. (Адже за відсутності газу, при мінусових температурах, треба буде зливать воду з систем опалення...) Ми за таких обставин, сиділи місяць, у блокаді - коли нам кацапи в перших числах березня розбомбили ТЕЦ... Ні світла, ні тепла. Газ був - він і виручав...
Фіцо треба було про альтернативу російському газу думать відразу після того, як він прийшов до влади(як це зробили поляки) - а не "бикувать" проти України... Брюссель всіх членів ЄС про це попереджав...
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27.12.2024 22:31
+40
************ та поц вдаєтся до шантажу?
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27.12.2024 22:04
+36
Затасуй собі у ср*ку свою електрику, чмо х*йловатне!
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27.12.2024 22:14
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27.12.2024 22:03 Відповісти
ЄС це ж колективнии орган - чого вони не пставлять на місце цих неадекватів?
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27.12.2024 22:13 Відповісти
співучасники злочину
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27.12.2024 22:27 Відповісти
************ та поц вдаєтся до шантажу?
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27.12.2024 22:04 Відповісти
Хай припиняє. Ми вже звикли до відключень... Ну - посидимо на годину більше без світла... А от що Фіцо буде пояснювать словакам, коли не буде газу? Адже їх котельні та теплоцентралі працюють виключно на газі. (в Україні багато таких об"єктів, як мені пояснювали, мають можливість роботи як на газі, так і на вугіллі). Але різниця між відключенням електроенергії та теплозабезпечення - ВЕЛИЧЕЗНА. Електроенергія включається та виключається поворотом рубильника, а опалення - безперервний процес. Його запуск вимагає тривалих підготовчих робіт. (Адже за відсутності газу, при мінусових температурах, треба буде зливать воду з систем опалення...) Ми за таких обставин, сиділи місяць, у блокаді - коли нам кацапи в перших числах березня розбомбили ТЕЦ... Ні світла, ні тепла. Газ був - він і виручав...
Фіцо треба було про альтернативу російському газу думать відразу після того, як він прийшов до влади(як це зробили поляки) - а не "бикувать" проти України... Брюссель всіх членів ЄС про це попереджав...
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27.12.2024 22:31 Відповісти
Яке опалення в Словаччині?! Там значно тепліший климат, ніж в Вас на Сумщині. Бо вони ближче до теплого Гольфстріму, а ви - континентальніше.
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28.12.2024 08:21 Відповісти
Рекомендую: відкрий на Цензорі "Автотему". Її господарка - жителька Словаччини. (вона там живе, з сім"єю, і працює)... І "проконсультуйся" - стосовно "клімату". Крім того, не забувай, що крім опалення житлового фонду, значні обсяги газу споживає і промисловість... Як в якості енергоресурсу, так і в якості сировини хімічної промисловості...
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28.12.2024 08:27 Відповісти
Мені здалося, що Ви саме про опалення: як воду зливають тощо. Стосовно климату по регионах, це не треба взнавати в жительки, це треба розуміти теоретично.
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28.12.2024 08:41 Відповісти
Я наголосив, у першу чергу, на опаленні, тому, що це - більш публічне. Саме люди, які отримають холод у квартирах, першими вийдуть на вулиці... Те, що скажуть підприємці (наприклад, металурги Кошіце, пов"язані багатомільярдними контрактами з США (з виготовлення тих же снарядів для ЗСУ, за американські гроші) - мало хто почує. Про це будуть знать лише власники тв працівники цих підприємств. І Фіцо буде ЇМ пояснювать, чому, з-за його власних "косяків", у них зривається виконання багатомільярдного контракту...
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28.12.2024 09:51 Відповісти
Та я не в политику, заспокойтеся. Давно займаюся климатичними питаннями, стало цікаво - що там з опаленням у Словаччині. До того ж там гори, а це таки холод, так
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28.12.2024 09:59 Відповісти
А я - про "політику"... А якщо ти цікавишся "кліматом" - то звернися до Софії... Вона тебе "просвітить"... Я з нею спілкуюся вже багато років - у тому числі, і з "дачних" питань... Тому мені відомо, що літо, наприклад, у Словаччині ХОЛОДНІШЕ, ніж у нас. Тому гірше визрівають ті самі помідори. (Софія хвалилася неодноразово, що помідори, перець та баклажани вона возить у Словаччину з батьківщини - з Одеси). Саме з-за гористої місцевості та холодного кам"янистого грунту овочі в Словаччині погано визрівають. І взимку у них більш сталий сніговий покрив, ніж у нас - саме з-за цієї причини... Тобто, проблема опалення для них є суттєвою...
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28.12.2024 10:13 Відповісти
Ніт. Овочі та фрукти в Європі гірше визрівають саме тому, що через більш вологий океаничний клімат (ну, вони ж ближче до Атлантичного океану, який дає їм тепло, але й вологість) вони отримують менше сонячного світла. Яке необхідно для визрівання. В нас - більш континентальний климат: зимою холоднеча, але влітку - жара. Овочі визрівають краще, але треба додатково орошати, не вистачає вологи. Там - не треба. Добре, я згоден що саме гори - дають холод. У сусідній, здавалося б, Угорщині - вже значно тепліше. І так, грунти в них погані, але ж ми не про це зараз. В Сахарі чи Ізраїлі - родючий грунт? А опалення не треба.
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28.12.2024 10:57 Відповісти
У сусіда дочка живе в Португалії. Він туди їздив у гості. Казав: ідеш по сонячній стороні вулиці - пече сонце немилосердно. По тіньовій 0 мерзнеш. Дочка з внуком там прожили кілька місяців. Теж казала - опалення повноцінного немає... Але словаччина - на тій самій паралелі, що й центральна Україна. Але з-за гір - там холодніше. (так само, як і в наших Карпатах ... На Поліссі - "розпал грибного сезону" - а в Карпатах вже сніг лежить. Полісся - це вже Північна Україна.
У мене за вікном зараз - +2 за Цельсієм. Сніжком вночі землю припорошило, і зараз він тане. А на Говерлі - мінус 11 градусів. Хоча Говерла - південніше...).
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28.12.2024 11:16 Відповісти
Параллель має менше значення, ніж близість до теплого океану. Та, навпаки, розташування східніше, вглиб континенту. Найхолодніша область України - Луганська, найсхідніша. У Казахстані від плюс 50 до мінус 50. Тоді як у значно північнішому за параллеллю Лондоні, повторюся, зима як в Сочі. Бо поруч Гольфстім. Згодний з Вами щодо гор, там специфіка, так. Словаччина вся в Карпатах.
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28.12.2024 11:58 Відповісти
Ну, от бачиш - я тебе спокійно підвів до того, що ти сам собі дав відповідь на запитання: "Наскільки важливе опалення зимою житла в Словаччині?"...
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28.12.2024 12:08 Відповісти
На тій самій широті шо Львів в Дойчланді вирощують виноград з якого роблять вино - а ось про львівські вина я шось ніц не чув . А клімат в Європі такий теплий через одну фігасину - через течію одну шо Гольфстрімом зветься ( океан на клімат впливає але це течія в кінцевому рахунку нас гріє - бо Київ розташований на широті Лабрадора а на Лабрадорі клімат такий як у Фінляндії на півночі ).
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28.12.2024 12:46 Відповісти
Додам: наприклад в Лондоні зима як в Сочі, але влітку не більше плюс 20. Вони не опалюють.
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28.12.2024 10:59 Відповісти
Звертайся до Софії... Вона саме там живе...
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28.12.2024 11:04 Відповісти
Бебіл?
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28.12.2024 12:41 Відповісти
Нічого там не зупиниться. За словами самого ж Фіцо, альтернативні шляхи постачання газу будуть дорожче( це і зрозуміло, тому що карлік дає пільгову ціну для Фіцо), але це визве невдоволення населення, тому що платити доведеться більше.
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28.12.2024 12:33 Відповісти
А я про що?
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28.12.2024 14:00 Відповісти
Ти ось про що.
" А от що Фіцо буде пояснювать словакам, коли не буде газу?"?
Газ буде, ціна буде вищою.
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28.12.2024 14:05 Відповісти
Сім год мак не родив - і голоду не було.
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28.12.2024 07:47 Відповісти
Їбать тарахтеть.))) Гуморист куєв.)
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27.12.2024 22:07 Відповісти
було б цікаво подивитися на реакцію брюсельських чиновників, на енергетичну блокаду.
хоча......
польські фермери погуляли на славу.
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27.12.2024 22:07 Відповісти
що там є ще нормальні письменники в Словаччині ?
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27.12.2024 22:09 Відповісти
ПШНХЙ.
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27.12.2024 22:09 Відповісти
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27.12.2024 22:12 Відповісти
Таки не даремно в нього стріляли.
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27.12.2024 22:14 Відповісти
Затасуй собі у ср*ку свою електрику, чмо х*йловатне!
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27.12.2024 22:14 Відповісти
Без газа и продажи эл энергии долго не протянут !
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27.12.2024 22:16 Відповісти
Темнота - друг молоді....
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27.12.2024 22:17 Відповісти
Фіцо забув що нафтова труба в Словаччину йде теж з України .
А по друге , обсяги імпорту електроенергії зі Словаччини не такі вже й великі . Основний імпорт йде з Угорщини і Польщі .
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27.12.2024 22:18 Відповісти
ці двоє також не кращі
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27.12.2024 22:28 Відповісти
Здохни і згори в пеклі, фіцо.
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27.12.2024 22:19 Відповісти
Налякав бабу пуєм!
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27.12.2024 22:23 Відповісти
Може б Україні поставити на плановий ремонт нафтопровід "Дружба"...
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27.12.2024 22:27 Відповісти
Да навіщо заморачуватись. В любий день рашистського обстрілу нафтопровід може бути пошкоджений. Мене бісить що він до сих пір працює в час війни. Це може бути екологічна катастрофа в кожну секунду
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27.12.2024 22:40 Відповісти
.....недоSтрелений ФІЦО собі сере на ліцо ....
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27.12.2024 22:27 Відповісти
How about another assassination attempt? This time - more successful please.
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27.12.2024 22:28 Відповісти
Скоро Фіцо запропонує хуьлу і солдатів, як севкорея
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27.12.2024 22:30 Відповісти
Для цього, Робертик, тобі спочатку треба вийти з ЕС і приєднатись до ЕАС. Коли виходиш? ....Отож, чмурік.
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27.12.2024 22:33 Відповісти
Поляки вийшли? Вони теж блокували на кордоні
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28.12.2024 08:24 Відповісти
Важливе питання, що можуть запропонувати путіну взамін Фіцо та Орбан? Відповідь очевидна - блокування членства України в НАТО та вступу до ЄС.
Словацький прем'єр, зображуючи ображеного так, ніби не він банально хоче заробити на війні РФ проти України, перепродуючи російський газ, напередодні візиту до Москви скаржився, що Зеленський пропонував йому 500 мільйонів євро компенсації за втрату російського дешевого газу в обмін на відмову від блокування запрошення Києва до НАТО.

Тобто Фіцо сам озвучив цю формулу - газ в обмін на НАТО. I вона явно працює і у зворотний бік - у рамках теплої газорозподільної дружби Словаччини з путінською Росією.
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27.12.2024 22:34 Відповісти
"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні - за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?"
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27.12.2024 22:42 Відповісти
Ще й це недобите шантажувати почало. То Орбан шантажував що якщо Україна не капітулює до Різдва то його друг ***** все рознесе. Тепер вже й цей недобиток включив шантажистку. Х*** тобі паскудо. І на тебе управа знайдеться. Якщо врубимо всі реактори на повну потужніть то вся Європа всереться. На крайній випадок Єрдоган з радістю допоможе своїми плавучими станціями
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27.12.2024 22:36 Відповісти
Істерикою фріцо задоволений!
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27.12.2024 22:45 Відповісти
Це ×уйло на мінімалках колись допNздиться.
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27.12.2024 22:48 Відповісти
Я не вірю що ЄС не може "нагнути" якусь Словаччину.
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27.12.2024 22:54 Відповісти
флаг тобі в спину ушлоьпок.
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27.12.2024 23:12 Відповісти
Заговорив як пуйло та корейський пупс. Може ракетою по нам вдарить?
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27.12.2024 23:34 Відповісти
Насрати на цього клоуна з високої гори !
Краще зі свічками ніж мільярди доларів кацапам !
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27.12.2024 23:45 Відповісти
Так і буде, Хвицю! Воювати, так воювати. Українці вже привикли воювати з всілякою нечистю прокацапською...
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28.12.2024 00:26 Відповісти
Моська ніяк не заспокоїться; тявкає та тявкає на Слона.
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28.12.2024 00:27 Відповісти
Наскільки я розумію Словаччина в загальній системі живлення і виконує загальні положення ЄС.
Може і не буде надавати свою власну енергію, але має зобов'язання представити мережі для розподілу і експорту живлення від інших країн, не таких жадібних.
Тож, це лише маніпуляція. Мережі в них мають бути спільні, бо співпраця того вимагає. І якщо інша держава може/хоче надати свої потужності, то Словаччина має надати відповідні умови для цього не залежно подобається їм ця ініціатива чи ні.
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28.12.2024 01:16 Відповісти
Гарно відпрацьовує ************. Не даремно їздив на уклін до царя... Зализує, аж язика стирає, тварина!!!!
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28.12.2024 06:32 Відповісти
Він ******** бо Словаччина імпортна залежна країна з електроенергії майже на 63 % ))) Політичний кастрат )))
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28.12.2024 08:00 Відповісти
Багато ж українців в Словаччині. Збирайте мітінг!
Посольство в нас там є, чи ні?!
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28.12.2024 08:41 Відповісти
Ще одне пуйло вилізло. Може відправить своїх солдат на допомогу північнокорейським солдатам?
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28.12.2024 11:38 Відповісти
Фіцо політичний труп, словаки його вибрали на обіцянках дешевого газу. Довів Фіцо Словачину до економічного колапсу.
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28.12.2024 12:50 Відповісти
На наглу й хитру фіцу є таке:



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28.12.2024 13:25 Відповісти
 
 