У разі припинення транзиту газу Словаччина може припинити постачання електроенергії Україні, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розгляне дії у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу з 1 січня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України", – сказав Фіцо.
За його словами, Словаччина у разі потреби припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій.
Що передувало?
Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.
Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.
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Фіцо треба було про альтернативу російському газу думать відразу після того, як він прийшов до влади(як це зробили поляки) - а не "бикувать" проти України... Брюссель всіх членів ЄС про це попереджав...
У мене за вікном зараз - +2 за Цельсієм. Сніжком вночі землю припорошило, і зараз він тане. А на Говерлі - мінус 11 градусів. Хоча Говерла - південніше...).
" А от що Фіцо буде пояснювать словакам, коли не буде газу?"?
Газ буде, ціна буде вищою.
хоча......
польські фермери погуляли на славу.
А по друге , обсяги імпорту електроенергії зі Словаччини не такі вже й великі . Основний імпорт йде з Угорщини і Польщі .
Словацький прем'єр, зображуючи ображеного так, ніби не він банально хоче заробити на війні РФ проти України, перепродуючи російський газ, напередодні візиту до Москви скаржився, що Зеленський пропонував йому 500 мільйонів євро компенсації за втрату російського дешевого газу в обмін на відмову від блокування запрошення Києва до НАТО.
Тобто Фіцо сам озвучив цю формулу - газ в обмін на НАТО. I вона явно працює і у зворотний бік - у рамках теплої газорозподільної дружби Словаччини з путінською Росією.
Краще зі свічками ніж мільярди доларів кацапам !
Може і не буде надавати свою власну енергію, але має зобов'язання представити мережі для розподілу і експорту живлення від інших країн, не таких жадібних.
Тож, це лише маніпуляція. Мережі в них мають бути спільні, бо співпраця того вимагає. І якщо інша держава може/хоче надати свої потужності, то Словаччина має надати відповідні умови для цього не залежно подобається їм ця ініціатива чи ні.
Посольство в нас там є, чи ні?!