У разі припинення транзиту газу Словаччина може припинити постачання електроенергії Україні, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розгляне дії у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу з 1 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України", – сказав Фіцо.

За його словами, Словаччина у разі потреби припинить постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, або домовиться про інший напрямок дій.

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Що передувало?

Заява Фіцо була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський 19 грудня оголосив, що Україна не продовжить транзит російського газу, хоча зазначив, що може розглянути можливість транспортування газу з інших джерел, за умови, що Росія не отримає кошти до завершення війни. Зеленський також наголосив на готовності до переговорів за участю ЄС і держав-членів щодо нового постачання.

Раніше угорська компанія MOL Group домовилася про транспортування російської нафти через Білорусь і Україну в Словаччину і Угорщину. Водночас, Словаччина заявила про намір продовжити переговори з ЄС, Україною та іншими країнами для забезпечення постачання газу, якщо контракт з Росією, що включає транзит через Україну, не буде продовжений.

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