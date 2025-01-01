Розкрадання 94,8 млн грн на трансформаторах для "УЗ": із Болгарії екстрадовано підозрювану

Одну з учасниць організованої групи, викритої на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі силових трансформаторів, екстрадовано до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 млн грн.

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"Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ "Укрзалізниця" трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

За сприяння компетентних органів Республіки Болгарія восени 2024 року особу затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг-Зосін" Волинської області", - йдеться в повідомленні.

2 квітня 2024 року було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Згодом було повідомлено про підозру 7 учасникам схеми.

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