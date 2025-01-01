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НАБУ (4984) Укрзалізниця (6685) екстрадиція (429)

Розкрадання 94,8 млн грн на трансформаторах для "УЗ": із Болгарії екстрадовано підозрювану

Екстрадовано підозрювану в розкраданні 95 млн грн на трансформаторах для УЗ

Одну з учасниць організованої групи, викритої на заволодінні грошовими коштами АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі силових трансформаторів, екстрадовано до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 млн грн.

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"Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ "Укрзалізниця" трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

За сприяння компетентних органів Республіки Болгарія восени 2024 року особу затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг-Зосін" Волинської області", - йдеться в повідомленні.

2 квітня 2024 року було викрито організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Згодом було повідомлено про підозру 7 учасникам схеми.

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Топ коментарі
+15
зараз в ОПі замість радника Шило його посаду займає радник Мило.
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01.01.2025 16:10
+13
А інших зєрмаки не допускають до бабла, якщо сама не кацапка, то родичі в кацапії.
Але є і виключення з правил, той же СєлЛєщ - не московська воша, але дебела гнида з українським прізвищем.
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01.01.2025 15:59
+9
Дайте вгадаю, етнічна кацапка, та прихильниця кацапського міру?
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01.01.2025 15:54
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Дайте вгадаю, етнічна кацапка, та прихильниця кацапського міру?
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01.01.2025 15:54 Відповісти
А інших зєрмаки не допускають до бабла, якщо сама не кацапка, то родичі в кацапії.
Але є і виключення з правил, той же СєлЛєщ - не московська воша, але дебела гнида з українським прізвищем.
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01.01.2025 15:59 Відповісти
*СєрЛєщ
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01.01.2025 16:00 Відповісти
то родичі в кацапії.
Але є і виключення з правил, той же СєлЛєщ

Так його сожитільніца - громадянка Кацапстану
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01.01.2025 16:05 Відповісти
.. а далі все по сценарію - застава в 10 разів менше вкраденого і вихід на волю ..
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01.01.2025 16:07 Відповісти
зараз в ОПі замість радника Шило його посаду займає радник Мило.
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01.01.2025 16:10 Відповісти
Чорт побери, тягнуть, тягнуть наче останній день живуть. З собою на "Той Світ" нічогісінько не пронесеш.
Є гавний вірш-притча:

«Життя вдалось! Усе, здається, є!

Є «лексус», фірма, гроші, навіть влада.

І, що захочу, буде все моє -

Усі можливі в цім житті принади…»

Захоплений думками молодик

Щодуху мчав з крутої дискотеки.

Аж раптом виник стовп… І все, кирдик,

Не врятували й пóдушки безпеки.

І вже душа у черзі до дверей

У рай спішить ввійти, заледве тепла,

Та Ангел, не підводячи очей:

«А вам, шановний, ось сюди - до пекла!»

«Та, як же так?! Уважно почитай!

Я власним коштом збудував два храми.

При святі бідним гроші, коровай

Я роздавав оцими ось руками…»

Недовго Ангел аркуші гортав,

Між темних справ шукаючи хороші:

«Нема помилки. В пекло!» І додав:

«Ви не хвилюйтесь - вам там повернуть гроші».
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01.01.2025 16:13 Відповісти
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01.01.2025 18:03 Відповісти
І все ниточки пов'язані з ОПою
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01.01.2025 16:28 Відповісти
Гроші вкрадені-в United24, сама-на свабоду бєлим лєбєдєм.
Якось так і буде. Не вперше.
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01.01.2025 17:24 Відповісти
"Йдеться про керівницю товариства..." Джерело: https://censor.net/ua/n3528023

Тобто, сидіти буде "зіцпрєдсєдатєль Фунт".
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01.01.2025 17:56 Відповісти
А коли "екстрадують", наприклад, рєзнікова за розкрадання в МО при його керівництві?
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01.01.2025 19:10 Відповісти
.... патужне шило, серлєщ і їм подібні злодії.
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01.01.2025 19:33 Відповісти
 
 