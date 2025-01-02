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армія рф (16200) Міноборони (7021) втрати (4285)

Понад 430 000 солдатів і 9 000 ББМ: найбільші втрати Росії у 2024 році, - Міноборони

Втрати росії у 2024 році: понад 430 тисяч солдатів і тисячі одиниць техніки

У 2024 році Сили оборони України завдали російській армії найбільших втрат за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Знищено 430 790 військових, що еквівалентно 36 мотострілецьким дивізіям сухопутних військ росії.

Наймасштабніші втрати у живій силі зафіксовано в грудні 2024 року - 48 670 військових. Попередній антирекорд був у листопаді - 45 720.

Технічні втрати агресора теж досягли рекордних масштабів. У 2024 році українські військові знищили:

  • 3 689 танків - це 119 танкових батальйонів;
  • 8 956 бойових броньованих машин - еквівалент понад 37 мотострілецьких дивізій;
  • 13 050 артилерійських засобів, що вистачило б для 725 артдивізіонів;
  • 21 345 автомобілів різного призначення;
  • 313 реактивних систем залпового вогню та 407 засобів ППО.

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Найбільше танків було знищено в травні (428 одиниць), а бойових броньованих машин - у жовтні (923 одиниці). Липень став рекордним для знищення артилерії - 1 520 артсистем за місяць.

Рекорди добового знищення встановлено у травні й листопаді, коли українські військові вразили 31 танк і 81 броньовану машину відповідно.

"У листопаді 2024 року зафіксовано й найбільшу з лютого 2022 року кількість підбитих і знищених автомобілів різного призначення ворога - 2 469. А загальна кількість за рік складає - 21 345 одиниць", - повідомляє Міноборони. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них виготовлено українськими підприємствами.

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На жаль, втрати у м'ясі далеко не всі - саме російські. Корея, ТОТ, негри, непальці - скільки їх у загальному числі утилізованих?
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02.01.2025 11:06 Відповісти
Ні, це сукупні загальні бойові втрати на полі бою всіх проросійських структур включно з корейцями, найманцями і мобілізованих з ТОТ
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02.01.2025 11:36 Відповісти
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02.01.2025 11:09 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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02.01.2025 11:10 Відповісти
zа правду! на фото, це капець..за яку?? Чию??
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02.01.2025 11:22 Відповісти
Тоже заметил. Чёрт знает что у дегенератов в голове !
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02.01.2025 17:35 Відповісти
 
 