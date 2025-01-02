Понад 430 000 солдатів і 9 000 ББМ: найбільші втрати Росії у 2024 році, - Міноборони

У 2024 році Сили оборони України завдали російській армії найбільших втрат за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Знищено 430 790 військових, що еквівалентно 36 мотострілецьким дивізіям сухопутних військ росії.

Наймасштабніші втрати у живій силі зафіксовано в грудні 2024 року - 48 670 військових. Попередній антирекорд був у листопаді - 45 720.

Технічні втрати агресора теж досягли рекордних масштабів. У 2024 році українські військові знищили:

3 689 танків - це 119 танкових батальйонів;

- це 119 танкових батальйонів; 8 956 бойових броньованих машин - еквівалент понад 37 мотострілецьких дивізій;

- еквівалент понад 37 мотострілецьких дивізій; 13 050 артилерійських засобів , що вистачило б для 725 артдивізіонів;

, що вистачило б для 725 артдивізіонів; 21 345 автомобілів різного призначення ;

; 313 реактивних систем залпового вогню та 407 засобів ППО.

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Найбільше танків було знищено в травні (428 одиниць), а бойових броньованих машин - у жовтні (923 одиниці). Липень став рекордним для знищення артилерії - 1 520 артсистем за місяць.

Рекорди добового знищення встановлено у травні й листопаді, коли українські військові вразили 31 танк і 81 броньовану машину відповідно.

"У листопаді 2024 року зафіксовано й найбільшу з лютого 2022 року кількість підбитих і знищених автомобілів різного призначення ворога - 2 469. А загальна кількість за рік складає - 21 345 одиниць", - повідомляє Міноборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них виготовлено українськими підприємствами.

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