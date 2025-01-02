Лідерка партії Шольца Ескен підтримує продовження переговорів з Путіним: Треба покласти край вбивствам і смертям

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен підтримує подальші телефонні розмови між канцлером країни Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з’ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила Ескен, маючи на увазі війну Росії проти України.

Однак, за її словами, нині особиста зустріч Путіна та Шольца не є доцільною.

"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - додала лідерка СДПН.

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Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що диктатор РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.

Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

У понеділок, 16 грудня, німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца.

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