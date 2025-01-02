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Лідерка партії Шольца Ескен підтримує продовження переговорів з Путіним: Треба покласти край вбивствам і смертям

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен підтримує подальші телефонні розмови між канцлером країни Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з’ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила Ескен, маючи на увазі війну Росії проти України.

Однак, за її словами, нині особиста зустріч Путіна та Шольца не є доцільною.

"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - додала лідерка СДПН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина підтримуватиме Україну, як ніхто інший у Європі, - Шольц 

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що диктатор РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.

Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

У понеділок, 16 грудня, німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розуміє, що війну можна завершити, якщо Україна буде сильною у військовому плані, - Шольц

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Топ коментарі
+7
Так знімай труси та становись раком перед хйлом! Для "перемовин" звісно...
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02.01.2025 15:12
+7
лицемірство. на ТОТ російське гестапо влаштувало геноцид та концтабори, там люди чекають повернення України. Чому Україна повинна втрачати свою землю та зраджувати своїх громадян???
І таке просте питання - чи віддасть шольц Баварію путіну, щоб нео-гітлер був задоволений і не біло війни?
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02.01.2025 15:13
+6
вбивства і смерті припинить тільки розвал рашки
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02.01.2025 15:14
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Так знімай труси та становись раком перед хйлом! Для "перемовин" звісно...
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02.01.2025 15:12 Відповісти
це вже було після "папєди" пару дсятків років .Вона на генетичному рівні це пам'ятає.
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02.01.2025 15:18 Відповісти
А-а-а! Вот и встретились два ничтожества! Один может повторить, вторая хочет повторить.
Тогда понятно...
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02.01.2025 15:21 Відповісти
лицемірство. на ТОТ російське гестапо влаштувало геноцид та концтабори, там люди чекають повернення України. Чому Україна повинна втрачати свою землю та зраджувати своїх громадян???
І таке просте питання - чи віддасть шольц Баварію путіну, щоб нео-гітлер був задоволений і не біло війни?
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02.01.2025 15:13 Відповісти
Вот дурна баба... треба повністью кислород перекривати рашке та коли вже зрозуміють ці німці)))
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02.01.2025 15:14 Відповісти
вбивства і смерті припинить тільки розвал рашки
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02.01.2025 15:14 Відповісти
Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити,- німецька ,лицемірна потвора,котра досі ще не з'ясувала що єдине ,що може зупинити кровопролиття ,це деокупація України від рашистських вбивць
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02.01.2025 15:15 Відповісти
Історія не навчила.
Будете повторювати.
Зараз ви у 1932 році.
За логікою, слід обрати у парламент "Альтернативу".
Далі - по накатаній.
Аж до 1945-го.
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02.01.2025 15:19 Відповісти
За три роки війни вже можна було б якийсь вірус та антивірус склепати, щоб ковід19 тихенько курив в сторонкє. Всіх українців прищепити антивірусом, а вірус випустити дронами на кацапів.
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02.01.2025 15:19 Відповісти
Треба було це робити під час Другої Світової - переговори між євреями на окупованих територіях і гітлером-гімлером...може і допомогло б, і ті не винищували євреїв, а...просто відпустили б на волю. А чому ж ні? Бо ситуація ж одинакова.
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02.01.2025 15:19 Відповісти
Трохи не коректне порівняння. Німеччина тоді не вела війну з Ізрїлем і не окупувала його землі, тому там не було з ким вести переговорів. Це якби ми зараз циган почали ганяти
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02.01.2025 15:32 Відповісти
Таке враження, що лідерка соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен прилетіла десь з якоїсь далекої планети і зовсім не в курсі справ. Замість того, щоб допомогти Україні зброєю, військами, вона пропонує подальші телефонні розмови між канцлером країни Шольцом та російським диктатором Путіним. Дуже потужна заява і допомога.
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02.01.2025 15:20 Відповісти
>> щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям...

Ідіот[ка].

Або просто на газпромівських "бабосах", як і шрьодер.
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02.01.2025 15:26 Відповісти
..пАлєзниє ідіоти всєгда в цене...
хочете гарячу треть світову, дебіли, еуропейські-заспані?.. іх єсть у них, у кацапів - вони, тупорилі, просто більше нічого не можуть вироБЛЯТИ, окрім людожерства-згвалтувань-мародерства.. вам, ідіотам, хочеться каапської двіжухи?..
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02.01.2025 15:30 Відповісти
А що ви хочете від червонодупих ліваків?

Вони завжди грають за кацапів.
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02.01.2025 15:32 Відповісти
Та це дурна хвойда , що ви так переполохались?
ті хто дійсно правлять Німеччиною і ******* ії , знають що ***** то є страшний вбивця і злочинець який марить стерти Україну за будь яких обставин як і його предки нкаведисти в 22 році.
питтання тільки в тому що розумні люди думають як його спинити , по одинці нереально, а колективно поки немає чіткої позиціі , допоки ***** до них не лізе а Україна тримається от і тягнеться ця ситуація.
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02.01.2025 15:40 Відповісти
Інфантілная фрау з країни інфантільних рожевих поні. ДАЙТЕ ЗБРОЮ і СОУ впораются самостіно. ЗБРОЮ.
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02.01.2025 15:40 Відповісти
Нащадки перейо...х каца...ю у 1945 році та й під час НДР!
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02.01.2025 15:45 Відповісти
тьотю сасія, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям, ТРЕБА, покласти край ******************, до вас це, не доходить??
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02.01.2025 16:47 Відповісти
Вот, где собака зарыта !
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что поставки оружия Киеву со стороны Берлина могут разрушить его особые отношения с Москвой . «По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», - подчеркнул Нечаев. Дипломат выразил мнение, что Германия «переступила черту», отправляя на Украину оружие немецкого производства. Он добавил, что такие решения противоречат моральной и исторической ответственности ФРГ перед Россией за преступления в период Великой Отечественной войны.
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02.01.2025 17:21 Відповісти
"Особые отношения" установились в 1945-м, когда советские солдаты, приняв специально выданную порцию спирта, насиловали всё, что движется - от детей до старух.
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02.01.2025 18:57 Відповісти
 
 