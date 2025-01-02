Лідерка партії Шольца Ескен підтримує продовження переговорів з Путіним: Треба покласти край вбивствам і смертям
Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен підтримує подальші телефонні розмови між канцлером країни Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє n-tv, передає Цензор.НЕТ.
"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з’ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила Ескен, маючи на увазі війну Росії проти України.
Однак, за її словами, нині особиста зустріч Путіна та Шольца не є доцільною.
"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - додала лідерка СДПН.
Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що диктатор РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.
Дзвінок Шольца Путіну
Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.
За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.
У понеділок, 16 грудня, німецький Бундестаг висловив недовіру уряду чинного канцлера країни Олафа Шольца.
Будь ласка, зачекайте...
Тогда понятно...
І таке просте питання - чи віддасть шольц Баварію путіну, щоб нео-гітлер був задоволений і не біло війни?
Будете повторювати.
Зараз ви у 1932 році.
За логікою, слід обрати у парламент "Альтернативу".
Далі - по накатаній.
Аж до 1945-го.
Ідіот[ка].
Або просто на газпромівських "бабосах", як і шрьодер.
хочете гарячу треть світову, дебіли, еуропейські-заспані?.. іх єсть у них, у кацапів - вони, тупорилі, просто більше нічого не можуть вироБЛЯТИ, окрім людожерства-згвалтувань-мародерства.. вам, ідіотам, хочеться каапської двіжухи?..
Вони завжди грають за кацапів.
ті хто дійсно правлять Німеччиною і ******* ії , знають що ***** то є страшний вбивця і злочинець який марить стерти Україну за будь яких обставин як і його предки нкаведисти в 22 році.
питтання тільки в тому що розумні люди думають як його спинити , по одинці нереально, а колективно поки немає чіткої позиціі , допоки ***** до них не лізе а Україна тримається от і тягнеться ця ситуація.
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что поставки оружия Киеву со стороны Берлина могут разрушить его особые отношения с Москвой . «По сути, германские власти отказываются от особых отношений между нашими странами и народами, которые кропотливо выстраивались предшествующими поколениями и связывали нас даже в самые непростые времена», - подчеркнул Нечаев. Дипломат выразил мнение, что Германия «переступила черту», отправляя на Украину оружие немецкого производства. Он добавил, что такие решения противоречат моральной и исторической ответственности ФРГ перед Россией за преступления в период Великой Отечественной войны.