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Данія і Швеція спостерігають за кораблями РФ, які вже щонайменше два дні кружляють у Балтійському морі

Російські кораблі зафіксували в протоці Каттегат у Балтійському морі

Берегова охорона Данії та Швеції нині спостерігає за двома російськими кораблями, які щонайменше два дні кружляють навколо невеликої ділянки в протоці Каттегат у Балтійському морі.

Про це повідомив шведський телеканал TV4, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це російський пошуковий корабель і російський буксир. Нині незрозуміло, чому російські кораблі плавають у протоці.

"Ми знаємо про ці кораблі і поінформували відповідні органи влади та Данську морську адміністрацію", - заявив офіцер командного центру шведської берегової охорони Клас Ловен.

Водночас шведська берегова охорона заявила, що кораблі перебувають у данських водах.

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Телеканал TV4 повідомив, що російські кораблі були помітні на радарах і кружляли над невеликою ділянкою в Каттегаті щонайменше з вечора понеділка, 6 січня. 

У Данії теж заявили, що знають про кораблі. Зокрема, їх маневри відстежують у порту Грена.

"Немає жодних ознак того, що кораблі зайдуть у порт Грена. Але якщо вони попросять, їм, звісно, не дозволять цього зробити" – сказав каналу DR директор порту Генрік Карстенсен.

За його словами, немає нічого незвичайного в тому, що російські – або інші – кораблі простоюють в Каттегаті, наприклад, в очікуванні поновлення контрактів.

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Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.

У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.

Автор: 

Данія (776) корабель (1613) Балтія (345) росія (65379) Швеція (958)


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Топ коментарі
+9
Шукають де трал (якір) скинути і протягти по дну. Отака вона Світова безпека, коли існує скажений кацап.
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08.01.2025 13:33
+9
Треба данцям, у затоці Каттегат, провести морські навчання протимінних сил... З практичними бомбометаннями глибинними бомбами...
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08.01.2025 13:35
+9
Якщо пошуковий корабель і буксир - значить, там на дні, лежить або підводний човен, або якесь "безпілотне паскудство". Сплить на поверхню, та рухаться самостійно, не може (або з-за технічної несправності - або боїться виявлення).
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08.01.2025 13:41
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Шукають де трал (якір) скинути і протягти по дну. Отака вона Світова безпека, коли існує скажений кацап.
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08.01.2025 13:33 Відповісти
закони написані для законослухняних, а для бидла законів не існує.
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08.01.2025 13:36 Відповісти
Якщо пошуковий корабель і буксир - значить, там на дні, лежить або підводний човен, або якесь "безпілотне паскудство". Сплить на поверхню, та рухаться самостійно, не може (або з-за технічної несправності - або боїться виявлення).
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08.01.2025 13:41 Відповісти
Парашисти своїх не кидають, вони їх топлять та спалюють.
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08.01.2025 14:53 Відповісти
звісно спостерігайте, все добре, порвуть ще якийсь кабель чи два.
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08.01.2025 13:34 Відповісти
Треба данцям, у затоці Каттегат, провести морські навчання протимінних сил... З практичними бомбометаннями глибинними бомбами...
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08.01.2025 13:35 Відповісти
И что бы пару старых немецких мин "случайно" сработали под кораблями лапотных...
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08.01.2025 13:39 Відповісти
😂
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08.01.2025 15:58 Відповісти
Хтось з кацапів пляшку водкі за борт впустив. Їх звідти поки не знайдуть, не відігнати.
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08.01.2025 13:38 Відповісти
головне не ескалювати, так?
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08.01.2025 13:38 Відповісти
Закривати треба прохід для кацапів територіальними водами.
Дозвіл лише за попереднім узгодженням за присутністю на борту лоцмана з відповідною оплатою.
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08.01.2025 13:39 Відповісти
Дивно, що ж вони там роблять?
А потім мідний кабель зникає...
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08.01.2025 13:45 Відповісти
Директор порту сказав що нічого незвичного в тому що там чекають контрактів різні судна. Тож мені цікаво якого контракту чекає російський військовий корабель. Враження, що європейські імпотенти самі шукають кацапам відмазки тільки б не ,,ескалірувать,,
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08.01.2025 14:06 Відповісти
Дивує велика кількість безглуздих коментарів.
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10.01.2025 23:04 Відповісти
 
 