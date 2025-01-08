Данія і Швеція спостерігають за кораблями РФ, які вже щонайменше два дні кружляють у Балтійському морі
Берегова охорона Данії та Швеції нині спостерігає за двома російськими кораблями, які щонайменше два дні кружляють навколо невеликої ділянки в протоці Каттегат у Балтійському морі.
Про це повідомив шведський телеканал TV4, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це російський пошуковий корабель і російський буксир. Нині незрозуміло, чому російські кораблі плавають у протоці.
"Ми знаємо про ці кораблі і поінформували відповідні органи влади та Данську морську адміністрацію", - заявив офіцер командного центру шведської берегової охорони Клас Ловен.
Водночас шведська берегова охорона заявила, що кораблі перебувають у данських водах.
Телеканал TV4 повідомив, що російські кораблі були помітні на радарах і кружляли над невеликою ділянкою в Каттегаті щонайменше з вечора понеділка, 6 січня.
У Данії теж заявили, що знають про кораблі. Зокрема, їх маневри відстежують у порту Грена.
"Немає жодних ознак того, що кораблі зайдуть у порт Грена. Але якщо вони попросять, їм, звісно, не дозволять цього зробити" – сказав каналу DR директор порту Генрік Карстенсен.
За його словами, немає нічого незвичайного в тому, що російські – або інші – кораблі простоюють в Каттегаті, наприклад, в очікуванні поновлення контрактів.
Нагадаємо, 25 грудня танкер Eagle S, який, ймовірно, належить російському тіньовому флоту, пошкодив якорем електричний кабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.
У листопаді 2024 року було розірвано телекомунікаційний кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною.
У жовтні 2023 року газопровід Balticconnector і кабелі було пошкоджено судном Newnew Polarbear.
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