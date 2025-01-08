У 2024 році АОЗ вдалося закупити більше зброї та зменшити кількість посередників, - Безрукова

Агенції оборонних закупівель у 2024 році вдалося суттєво знизити або принаймні втримати середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури. Це відбулося навіть попри стійку тенденцію цін до зростання через глобальний дефіцит вибухових речовин та високий попит на боєприпаси.

Про це у своїй статті зазначила очільниця Агентства Марина Безрукова, передає Цензор.НЕТ.

Пряме контрактування та зменшення ролі посередників

Порівняно із 2023 роком середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди 155-мм калібру – на 15%; 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%.

"Це дозволило заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.

Ключовий фактор, що дозволив Агенції оборонних закупівель вирівняти та навіть знизити ціну на ринку озброєння та військової техніки (ОВТ) – це зменшення частки посередників. Якщо за перехідними контрактами Агенції, укладеними у 2023 році, частка спецімпортерів у сумі контрактів склала 82%, то в 2024 році – 12%", - зазначила Безрукова.

Більшість контрактів припадає на українське виробництво озброєння. Суттєво зросла частка прямого імпорту Агенції, зокрема, прямих контрактів з виробниками.

Очільниця АОЗ відзначила, що Агенція уклала вже 50 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 13 країн світу.

Читайте: Закупівельна агенція Міноборони законтрактувала з початку року засобів РЕБ на 6 мільярдів

Використання бюджетних коштів

"З річного бюджету Агенції в 306,1 млрд грн на закупівлю ОВТ на 100% взято бюджетних зобов'язань під укладені контракти; 99,2% суми сплачено постачальникам. І це враховуючи, що 25% від загального бюджету до АОЗ було доведено лише в жовтні.

Залишок коштів у 0,8% не є критичним та виник з технічних і незалежних від Агенції причин (через постачання товару 30 і 31 грудня поза межами платіжного періоду та через те, що оплата певного товару може відбутися лише після повного виконання контракту).

Останнім часом питання здатності Агенції освоїти річний бюджет викликало бурхливі дискусії. Можна припустити, що інформація про значні залишки коштів на рахунках АОЗ була використана, щоб посіяти сумніви в її спроможності використати їх до кінця року та обґрунтувати передачу 23 млрд грн Державній прикордонній службі України. Проте сума заборгованості на кінець року не була б більшою навіть попри ці вилучені з бюджету Агенції кошти. Адже потреба в авансуванні на наступний рік вже укладених АОЗ контрактів значно перевищувала цю суму. Наразі контракти, які могли бути проавансовані у 2024 році, будуть проавансовані у 2025 році. Але через дефіцит коштів, спричинений цим рішення, АОЗ необхідно надзвичайно жорстко визначати пріоритети контрактування", - пише Безрукова.

Читайте також: Польська прокладка, яка претендує на 100 мільярдів за зброю, вже зірвала 2 контракти

Вітчизняне виробництво озброєння

У 2024 році АОЗ профінансувала контракти зі 155 українськими виробниками озброєння. "Зокрема в закупівлях БпЛА їхня частка перевищила 90% від суми контрактів, РЕБ – а майже 50%. Частка українських виробників в закупівлях артилерійських, мінометних, танкових пострілів продовжує зростати", - пояснила вона.

За словами Безрукової, масштабна помилка із постачанням мін українського виробництва, показала до чого може привести шлях, коли левова частка обсягів певної номенклатури віддається на замовлення одному державному виробнику.

"Нещодавно Міністерство оборони затвердило наказ про передачу функції технічної інспекції на внутрішньому ринку з військових представництв МО до АОЗ. Важливо, щоб одразу за цим рішенням були внесені зміни у відповідній нормативній базі, що регулюють нашу роботу. За таких умов історії про підтвердження свідомо "роздутих" спроможностей виробництва не будуть можливими.

У 2025 році Агенція буде диверсифікувати ризики при постачанні, маючи 2-3 контракти з виробниками та надійними постачальниками на кожну критичну номенклатуру. Уся необхідна робота для цього вже виконана", - додала очільниця Агенції.

Читайте також: Після створення АОЗ Міноборони почало витрачати десятки мільярдів на закупівлю зброї через ДПСУ

Строки постачання озброєння

У 2024 році АОЗ поставила озброєння Збройним Силам України на понад 180 млрд грн. За фінансові ресурси 2024 року в 1 кварталі 2025 року буде поставлено озброєння та військової техніки на близько 46 млрд грн, що зе забезпечить безперервне постачання для ЗСУ на початку нового бюджетного року.

Співпраця з міжнародними партнерами

АОЗ вже підписала меморандуми про співпрацю з агенціями з п'яти країн, а саме данською (DALO), естонською (ECDI), норвезькою (NDMA), турецькою (SSB) та італійською (ADI).

"Одним із важливих досягнень команди Міністерства оборони та Агенції стала успішна реалізація "данської моделі", коли інші країни закуповують зброю для ЗСУ саме в українських виробників. Так Данія профінансувала контракти з українськими виробниками ОВТ на загальну суму 535 мільйонів євро, зокрема виробництво законтрактованих Агенцією далекобійних дронів. Усе це озброєння вже поставлено нашому війську", - наголосила Безрукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пояснення Міноборони про придбання боєприпасів на 23 млрд грн без участі АОЗ – обман, - Шабунін

Зміни в АОЗ

У 2024 році, за словами очільниці, АОЗ створила 5 офісів, кожен з яких відповідає окремій категорії озброєння: боєприпасів; БпЛА та РЕБ; наземної техніки; ППО та авіації; спеціальної техніки.

Все це дозволило сконцентрувати експертизу в конкретних видах озброєння, синхронізувати роботу з Генштабом та налагодити системну співпрацю з виробниками, зокрема щодо врахування актуальних умов поля бою при виготовленні їхньої продукції.

Для максимального убезпечення контрактування здійснюються моніторинг цін, перевірка контрагентів, інспекція складів та виробничих спроможностей, аналіз логістичних маршрутів, комплаєнс-контроль

"Укладанню кожного контракту передує величезна робота для того, щоб в момент надходження запиту від Генштабу ми були готові укласти контракт протягом кількох днів", - пояснила вона.

Також читайте: За день до початку роботи Наглядової ради АОЗ Міноборони змінило Статут, що обмежує її незалежність, - заява

Створення Наглядової ради АОЗ

У грудні 2024 року було створено Наглядову раду АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.

"І це справді дуже професійний склад, який здатен посилити роботу Агенції та забезпечити незалежний контроль і новий рівень діалогу з міжнародними партнерами. Ключове зараз – готовність Міністерства оборони забезпечити ефективну роботу наглядової ради та привести її повноваження у відповідність до законодавства України та світових стандартів корпоративного управління", - зазначила вона.

У підсумку Безрукова наголосила, що у 2025 році АОЗ ініціюватиме велику кількість змін у нормативній та законодавчій базах, що спростить діяльність виробників та допоможуть суттєво прискорити постачання озброєння на фронт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони знищило головну антикорупційну реформу в оборонних закупівлях та взяло під ручний контроль 550 млрд грн, - ЦПК