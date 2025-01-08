США вдарили по підземних складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені

Американські війська завдали високоточних ударів по підземних складах єменських хуситів, де терористи зберігали сучасну зброю.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї (ACW) на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену у середу, 8 січня.

У CENTCOM уточнили, що ці об’єкти використовувалися хуситами для нападу на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.

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Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання.

У Центральному командуванні додали, що така атака - частина зусиль з припинення спроб підтримуваних Іраном хуситів загрожувати регіональним партнерам, а також військовим і торговим суднам у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завербувала для участі у бойових діях проти України сотні єменців.

Також Росія надсилала дані супутникової розвідки єменським повстанцям-хуситам для атак ракетами та БпЛА по торгових суднах у Червоному морі.