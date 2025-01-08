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Новини
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США вдарили по підземних складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені

Американські війська завдали високоточних ударів по підземних складах єменських хуситів, де терористи зберігали сучасну зброю. 

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї (ACW) на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену у середу, 8 січня.

У CENTCOM уточнили, що ці об’єкти використовувалися хуситами для нападу на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США поки не можуть підтвердити участь єменських хуситів у війні проти України, - Держдеп

Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання.

У Центральному командуванні додали, що така атака - частина зусиль з припинення спроб підтримуваних Іраном хуситів загрожувати регіональним партнерам, а також військовим і торговим суднам у регіоні.

США атакували склади зброї хуситів у Ємені 8 січня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завербувала для участі у бойових діях проти України сотні єменців.

Також Росія надсилала дані супутникової розвідки єменським повстанцям-хуситам для атак ракетами та БпЛА по торгових суднах у Червоному морі.

Автор: 

Ємен (29) США (23054) хусити (7)


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Топ коментарі
+8
В Энгельсе объявлен режим ЧС: взорвался второй резервуар на НПЗ. Огонь видно из любой точки города.

При тушении пожара погибли двое пожарных, пламя продолжает расти. (c)
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08.01.2025 17:20
+2
А як же ескалація? Хусит не нападе?
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08.01.2025 17:00
+1
https://www.youtube.com/watch?v=MbEvsYcQoi0
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08.01.2025 18:39
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Таки почалося...
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08.01.2025 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MbEvsYcQoi0
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08.01.2025 18:39 Відповісти
Остін???))) Його б на лемінгів кинути...
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08.01.2025 21:24 Відповісти
А як же ескалація? Хусит не нападе?
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08.01.2025 17:00 Відповісти
Чомусь там немає Радянських генералів. Де їм кобуру від пістолета не дадуть навіть понюхати. Дрочіть далі на Залужного та бусифікацію
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08.01.2025 17:12 Відповісти
В Энгельсе объявлен режим ЧС: взорвался второй резервуар на НПЗ. Огонь видно из любой точки города.

При тушении пожара погибли двое пожарных, пламя продолжает расти. (c)
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08.01.2025 17:20 Відповісти
Вітер слабуватий.
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08.01.2025 19:11 Відповісти
Горе то какое!! Скарбим!
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08.01.2025 19:14 Відповісти
Там билеты или абонементы??? И почём на сезон?)))
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08.01.2025 21:27 Відповісти
А нам тут втирали що США сцикуни і нічого не буде?
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08.01.2025 17:20 Відповісти
"Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання". Это при "американські війська завдали високоточних ударів по підземних складах"?
Хрень какая-то!
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09.01.2025 11:34 Відповісти
 
 