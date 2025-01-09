Зеленський закликав "Рамштайн" збільшити постачання систем ППО для України

Президент Володимир Зеленський закликав учасників Контактної групи "Рамштайн" терміново збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України на фоні посилення російських атак.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Нам дуже потрібно - нам потрібні системи протиповітряної оборони. Ви вже дали нам їх, спасибі вам велике, і нам потрібно дуже багато систем", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна веде переговори зі США про ліцензування виробництва ППО на своїй території, що, за його словами, може стати важливою частиною гарантій безпеки країни.

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"Це може стати значною частиною наших гарантій безпеки, і це абсолютно реально", - заявив Зеленський.

Він закликав партнерів виконати вже досягнуті домовленості щодо постачання необхідних систем на передову, щоб забезпечити захист українських військових від російських атак. Президент також подякував країнам, які вже допомагають Україні артилерією, бронетехнікою та іншою необхідною технікою.

"Наші чоловіки та жінки на передовій мають відчувати, що стіна прикриває їх, і ніщо не доводить це краще, ніж упевненість у тому, що в них є все необхідне для відбиття російських атак", - додав він.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

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