Україна робить усе для завершення війни цього року з гідністю, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про прагнення України завершити війну з гідністю в цьому році.
Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.
"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою - нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що країни, як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина, також бажають миру для України. Однак, за словами Зеленського, Володимир Путін продовжує інвестувати в агресію, зокрема, за рахунок Північної Кореї.
"Вони не цінують свій народ, вони його втрачають - 4 тисячі на сьогодні. Але Пхеньян отримує дешевий досвід для реекспорту війни, можливо, там, в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент України.
Зеленський вважає, що співпраця Росії та КНДР свідчить про слабкість Путіна. "Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю", - підкреслив він.
Президент України також закликав міжнародних партнерів, зокрема США та ЄС, посилити санкції проти Росії, особливо в енергетичному секторі. "Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми повинні перекрити грошовий потік Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші", - заявив Зеленський, зазначивши, що санкції мають вплинути на всі елементи російської енергетики та зупинити російський танкерний флот.
Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.
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тобто про Крим і кордони 91 року , за які українці життя віддають , ВЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО?
чудо , поверни Залужного з бойовими генералами , які не здавали території
За всю свою історію країна ще не мала такого поца в правителях.
Та,навіть в серіалі,грав роль терориста проти власних громадян.
Вдячні громадяни обрали собі такого в правителі,а він із-за вдячності ще більше їх "зробив".
гундосік записав. ставим галочку.
якийсь закон чи указ підписав? чи ще не вечір?
Ніби воно знає що це таке
Джерело: https://censor.net/ua/n3529261
Розпочався БІЙ за ХЕРСОН, росіяни почали ВИСАДКУ - @ptv_news_ua