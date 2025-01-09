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Україна робить усе для завершення війни цього року з гідністю, - Зеленський

Зеленський про прагнення України робить усе для завершення війни з гідністю цього року

Президент України Володимир Зеленський розповів про прагнення України завершити війну з гідністю в цьому році.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою - нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що країни, як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина, також бажають миру для України. Однак, за словами Зеленського, Володимир Путін продовжує інвестувати в агресію, зокрема, за рахунок Північної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не менше 4 тисячі військових втратила КНДР у війні РФ проти України, - Зеленський

"Вони не цінують свій народ, вони його втрачають - 4 тисячі на сьогодні. Але Пхеньян отримує дешевий досвід для реекспорту війни, можливо, там, в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент України.

Зеленський вважає, що співпраця Росії та КНДР свідчить про слабкість Путіна. "Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю", - підкреслив він.

Президент України також закликав міжнародних партнерів, зокрема США та ЄС, посилити санкції проти Росії, особливо в енергетичному секторі. "Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми повинні перекрити грошовий потік Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші", - заявив Зеленський, зазначивши, що санкції мають вплинути на всі елементи російської енергетики та зупинити російський танкерний флот.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+52
ПНХ ПОЦ
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09.01.2025 14:04
+42
О так, бачимо як ти просираєш Донбас "з гідністю". А що "справедливий мир" вже не на часі, тепер буде "гідний мир"? Крутиться, як вуж на пательні, всрав за три роки усе, що можна було всрати.
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09.01.2025 14:08
+36
Зєлєнскій про Гідність? Ущипніть мене!
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09.01.2025 14:09
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Та перестань вже говорити.
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09.01.2025 14:03 Відповісти
сьогодні його буде дуже багато... рамштайн просто потоне в слинах...
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09.01.2025 14:07 Відповісти
Ішакова гідність знищилась разом із шашликами, Гнида ригівська!
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09.01.2025 20:07 Відповісти
Краще б воно мовчало , менше було б видно яке воно кончене
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09.01.2025 21:15 Відповісти
А ВОНО нічого іншого і не вміє. Але ж наговорило з клованського подіуму аж на Президентство ... завдяки "мудрому наріду-суїцідніку73%".
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10.01.2025 00:12 Відповісти
Без зміни влади війна не закінчиться
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10.01.2025 01:28 Відповісти
ПНХ ПОЦ
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09.01.2025 14:04 Відповісти
Вподобайки під цим дописом наочно демонструють - чому мудрому наріду зайшли матюки Блазня у інтерв'ю тому Фєдотову. Хтось матюкнувсь (можливо й кацап), й юрба у захваті.
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09.01.2025 14:48 Відповісти
Это тока прокачка хрипатуры потужного .идора...
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09.01.2025 14:05 Відповісти
завершити війну з гідністю в цьому році. Джерело: https://censor.net/ua/n3529337
тобто про Крим і кордони 91 року , за які українці життя віддають , ВЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО?

чудо , поверни Залужного з бойовими генералами , які не здавали території
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09.01.2025 14:06 Відповісти
Не допоможе. В країні і в армії пішли незворотні процеси. Тут вже Залужний і його команда нічого зробити не зможуть.
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09.01.2025 14:09 Відповісти
Залужний і генерали не здавали, чи прості мотивовані солдати, котрих вже 90% в землі лежить?
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09.01.2025 14:18 Відповісти
І нормальні генерали, і прості солдати, найбільш жертовні герої цієї війни.
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09.01.2025 14:32 Відповісти
Момент було втрачено у найперші дні вторгнення. Тоді треба було заарештувати гімно хрипате і його оточення, оприлюднити документи з доказами зради і співпраці з московією, а такі точно є, і ніякий Захід не квакнув би про заколот. Тоді ще можна було врятувати країну від квартальної наволочі. Пізніше, коли хрипате вилізло з бункера, на плечах і смертях українців почалося створення казочки про нового Черчилля Наполеоновича, тоді вже було пізно.
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09.01.2025 19:56 Відповісти
1000%
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09.01.2025 20:09 Відповісти
"Державна зрада" строків давності не має. "Зелені" будуть засуджені! Колись...
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10.01.2025 10:12 Відповісти
Могли, гроши в цій країні ріжуть метал не те що генералів-спеців, навіть ящо смердять людським м'ясом.
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09.01.2025 21:34 Відповісти
Крим і кордони 91 заввжди були актуальними лише для свідків марафону. Арменія так само Азербайджан "перемагала-перемагала", а Карабах втратила.
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09.01.2025 14:56 Відповісти
О так, бачимо як ти просираєш Донбас "з гідністю". А що "справедливий мир" вже не на часі, тепер буде "гідний мир"? Крутиться, як вуж на пательні, всрав за три роки усе, що можна було всрати.
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09.01.2025 14:08 Відповісти
За 6 років.
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09.01.2025 14:12 Відповісти
Поразку не замаскуєш ніякими " з гідністю" чи " справедливий мир" ! Може бути тільки Перемога або поразка.
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09.01.2025 18:37 Відповісти
Зєлєнскій про Гідність? Ущипніть мене!
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09.01.2025 14:09 Відповісти
Звали з кабінету президента і війна закінчиться! З тобою Перемоги не буде!!!
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09.01.2025 14:11 Відповісти
Для закінчення війни з гідністю? Зєля воює з гідністю? Не з кацапами?
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09.01.2025 14:12 Відповісти
Так , бо зелені-антимайдан .
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09.01.2025 14:18 Відповісти
Завершення війни звучить як завершення лікування важко хворого пацієнта. Тільки при завершенні лікування пацієнта можуть і в морг відвезти.
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09.01.2025 14:13 Відповісти
Нью-Васюки!!!!
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09.01.2025 14:14 Відповісти
'Я роблю"-цар батюшка
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09.01.2025 14:16 Відповісти
Гідно може бути тільки коли -Перемога , а не "закінчення " А закінчення це капітуляція .
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09.01.2025 14:17 Відповісти
Вірю вірю, а реально хочуть воювати і грабувати до 2027

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09.01.2025 14:19 Відповісти
"Як мати шанси на перемогу і все просрати" Мемуари зеленої шобли.
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09.01.2025 14:39 Відповісти
Правильніше сказати - все здати.
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09.01.2025 17:31 Відповісти
Яке огидне кацапське їбало!
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10.01.2025 10:13 Відповісти
Поки такий покидьок, як ти при владі, про яку гідність можна розмовляти? ***** ніколи б не пішов на широкомасштабну війну, якби не ЗЕлупа в кріслі президента.
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09.01.2025 14:21 Відповісти
Реально вже ні на що крім гідної капітуляції розраховувати неможливо.
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09.01.2025 14:21 Відповісти
Немає в світі такого приниження на яке не здатні зєлєнскій з єрмаком заради багатого життя. Гідність і зуйло ніяк не співпадають.
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09.01.2025 14:22 Відповісти
Немає в світі такого приниження України та українців на яке не здатні зєлєнскій з єрмаком...
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09.01.2025 19:21 Відповісти
Коли етнічні меншини починають керувати завжди отака фуйня виходить... Алавіти в Сирії, червоні кхмери в Кампучії, зєрмаки в Україні...
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09.01.2025 19:25 Відповісти
Піззєц...
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09.01.2025 14:27 Відповісти
придурку зелений, там, де була гідність, в тебе були "ібанітавиє палачкі". краще, ублюдку непотрібний, здохни!! будь-як, можно без гідности, але здохни!! просто здохни, зелена тварь!!
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09.01.2025 14:28 Відповісти
Згадується "Ми б всі там загинули, але Крим не здали" (с). А по факту виявляється, що одне одному не протирічить: можна і загинути, і здати при цьому.
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09.01.2025 14:59 Відповісти
Зеленський і Гідність - речі несумісні за визначенням.
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09.01.2025 15:04 Відповісти
Ще один потужний план готує ? 🥱
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09.01.2025 15:17 Відповісти
Сохраняє "ліцо" путіну.
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09.01.2025 17:32 Відповісти
Брехлива потвора_пнх!!!
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09.01.2025 15:40 Відповісти
Він вже наробив за шість років.
За всю свою історію країна ще не мала такого поца в правителях.
Та,навіть в серіалі,грав роль терориста проти власних громадян.
Вдячні громадяни обрали собі такого в правителі,а він із-за вдячності ще більше їх "зробив".
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09.01.2025 15:47 Відповісти
Знову воно вилізло.
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09.01.2025 16:01 Відповісти
так, що сьогодні?
гундосік записав. ставим галочку.
якийсь закон чи указ підписав? чи ще не вечір?
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09.01.2025 16:06 Відповісти
Зєлік-зєлік...а потім сразу на шашликі ?!
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09.01.2025 16:19 Відповісти
...ілі дастатачна проста пєрєстать стрєлять ?!
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09.01.2025 16:21 Відповісти
Де кордони цієї гідності,Великий? По лінії фронту чи десь по Дніпру?
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09.01.2025 16:23 Відповісти
перестанемо стріляти мабудь, какая разніца
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09.01.2025 16:29 Відповісти
Про "потужну-переможність" уже ї.ало не клацає?
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09.01.2025 16:45 Відповісти
это пи...ц просто!!! Нарко Мразь провалил мобилизацию, убрал боевых офицеров, расставил везде фсбэшные консервы во главе с Елдаком, бракованные мины , повальная коррупция ....это все для окончания войны с гиднистью....долбанные зелеДрочеры...
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09.01.2025 16:52 Відповісти
Як ти нас за*бав "своїм ясновидінням" на майбутнє, краще піди покури травки.
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09.01.2025 17:16 Відповісти
так він ж же і робить - курить травку.. а потім хрипаті відосики знімає...
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09.01.2025 20:53 Відповісти
зеГнідність
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09.01.2025 17:16 Відповісти
Ця морда говорить про гідність
Ніби воно знає що це таке
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09.01.2025 17:47 Відповісти
А чому саме "цього року"? Шо за дедлайн? Типа шатлів через Чонгар "на тиждень раніше дедлайну"?
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09.01.2025 17:52 Відповісти
а тому цього року, бо саме цього року зєля встигне злити всю лівобережну Україну і весь південь до самої Молдови. від першого дня його приходу до влади і навіть задовго до того було ясно ким засланий цей кАзачок.
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10.01.2025 00:18 Відповісти
Рік тільки почався ще , а воно вже за кінець року розпочалося.
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09.01.2025 17:58 Відповісти
Похер
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09.01.2025 17:59 Відповісти
Запхни свою "гідність" собі в сраку.
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09.01.2025 17:59 Відповісти
2019-!!!
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09.01.2025 18:14 Відповісти
З гідністю чи з матюками на весь Світ, але наврячи це допоможе, скоріше навпаки. Потрібно меньше красти і постатити браку на фронт.
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09.01.2025 19:37 Відповісти
Це в України нема майбутнього, о кловану то шо станеться.
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09.01.2025 20:11 Відповісти
Очень жаль что эта мразь стала президентом
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09.01.2025 21:06 Відповісти
Де ти чмо гундосе і де гідність.
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09.01.2025 21:45 Відповісти
это типа..отдать территории
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09.01.2025 22:07 Відповісти
Наприклад? Що все?
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09.01.2025 22:11 Відповісти
Чому уряди держав синхронно діють проти власних народів. youtube.com/watch?v=NNK5ZPSoSP8
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09.01.2025 22:28 Відповісти
Україні потрібен Порох! Дорослі повинні керувати Державою. "Зелену плісняву" на нари!
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09.01.2025 23:47 Відповісти
зэля, ******, здає Херсон!!!! вже завтра це може статися. до задниці нам той курськ - що нам від того? якщо ця сволота презЕдентська зливає південь цілеспрямовано і методично!! і я маю вірити отій клоунській брехні у щоденних клоунських "звітах" та "праведному гніву" отого квартального персонажа??? і знову: прощай Херсон. за ним - Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. прощавай Україно, незалежна держава?
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10.01.2025 00:15 Відповісти
"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному та біля ще 7 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Джерело: https://censor.net/ua/n3529261
Розпочався БІЙ за ХЕРСОН, росіяни почали ВИСАДКУ - @ptv_news_ua
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10.01.2025 00:22 Відповісти
ТОДІ ЗРОБИ ВІЧЕ НА МАЙДАНІ !!!
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10.01.2025 01:07 Відповісти
Й ТАМБОВСЬКОГО ВОЛКА З СОБОЮ БЕРИ !)
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10.01.2025 01:10 Відповісти
Де там твій план перемоги? Вже переміг?
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10.01.2025 05:47 Відповісти
Оно хоть понимает,или отдает отчёт,что ты падла натворил? Как ты сорвал мобилизацию? Зачем уволил Залужног? Как на фронте оказались бракованные мины? Не говорю про шашлыки,сданный Юг,сорванные ракетные программы,про мародеров,предателей которыми все кишит вокруг него? Сколько это будет длится? Сдает стоану,сливает армию,и мы как стадо баранов за этими наблюдаем!
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10.01.2025 06:42 Відповісти
Звідки в тебе гідність, лицедій кончееий?
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10.01.2025 06:43 Відповісти
гідність для Оманської гниди - це стояти раком ..
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10.01.2025 07:25 Відповісти
Питання - що конкретно робить???
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10.01.2025 12:22 Відповісти
Треба віддати належне Зеленському, "прагнення України завершити війну з гідністю в цьому році" не перетворилося у "ПЛАН ГІДНОСТІ", але суть напевне та сама.
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10.01.2025 15:59 Відповісти
 
 