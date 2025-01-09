Україна робить усе для завершення війни цього року з гідністю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про прагнення України завершити війну з гідністю в цьому році.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що припинення війни є нашою спільною метою - нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що країни, як Японія, Саудівська Аравія та Аргентина, також бажають миру для України. Однак, за словами Зеленського, Володимир Путін продовжує інвестувати в агресію, зокрема, за рахунок Північної Кореї.

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"Вони не цінують свій народ, вони його втрачають - 4 тисячі на сьогодні. Але Пхеньян отримує дешевий досвід для реекспорту війни, можливо, там, в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначив президент України.

Зеленський вважає, що співпраця Росії та КНДР свідчить про слабкість Путіна. "Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якщо не зіткнеться з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю", - підкреслив він.

Президент України також закликав міжнародних партнерів, зокрема США та ЄС, посилити санкції проти Росії, особливо в енергетичному секторі. "Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми повинні перекрити грошовий потік Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що у нього закінчилися гроші", - заявив Зеленський, зазначивши, що санкції мають вплинути на всі елементи російської енергетики та зупинити російський танкерний флот.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Володимир Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

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