УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11821 відвідувач онлайн
Новини
2 018 18

Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених збільшилася до 116 людей, 11 - у важкому стані

Обстріл Запоріжжя 8 січня: кількість постраждалих збільшилася

Загальна кількість поранених унаслідок російського удару авіабомбами по Запоріжжю у середу, 8 січня, збільшилася до 116 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Нині у медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей. З них 11 людей у важкому стані перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Інші поранені шпиталізовані у стані середньої тяжкості.

Серед поранень, які діагностували постраждалим, - травматичні ампутації кінцівок, проникні та осколкові поранення, травми очей та контузії.

Ще 47 людей, зокрема постраждала 13-річна дівчинка, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: 15 загиблих та 111 поранених. Ворог завдав 333 удари по 12 населених пунктах (оновлено) 

Нагадаємо, у середу, 8 січня, російські загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту Степногріську Запорізької області.

Вдень 8 січня рашисти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 13 людей загинули. 

У Запоріжжі 9 січня оголосили днем жалоби за загиблими.

Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28687) поранення (2807) Запорізька область (3645) Запорізький район (121) війна в Україні (4168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Головне, що ударів у відповідь по містам нацистської россії не буде.
Будемо і далі зберігати комфорт агрессорів, що би сон ватніков не псували сирени і вибухи, що би вони ніяк не відчували війну. Ось тільки поховаємо чергових жертв ракетного террору і далі будем не завдавати ударів у відповідь. Непокаране зло постійно повертаєтся. Це якась повна дупа і імпотенція. Катастрофічна ні на що не спроможність.
показати весь коментар
09.01.2025 15:47
+4
Залужний один раз спробував, клоунам не сподобалось. В підсумку - відставка.
показати весь коментар
09.01.2025 15:48
+4
ви ж бачите,що ніззя? і ніззя було всі 3 роки активної фази війни. максимум,комарині укуси по нафтобазах,трансформаторних підстанціях,електрощитових і лише БПЛА. де ті знамениті Сапсани,Коршуни,Нептуни,Маци,Паляниці.Рути тощо,ніхто не каже,навіть,главковерх Зе-Македонський у своїх щоденних відосах. максимум,це постійні співчуття жертвам і захоплення їх мужністю...ніякий висновок не напрошується??
показати весь коментар
09.01.2025 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну шоце нельзя у відповідь по Белгороду або якомусь Курську так само вдарити?
показати весь коментар
09.01.2025 15:45 Відповісти
Залужний один раз спробував, клоунам не сподобалось. В підсумку - відставка.
показати весь коментар
09.01.2025 15:48 Відповісти
ви ж бачите,що ніззя? і ніззя було всі 3 роки активної фази війни. максимум,комарині укуси по нафтобазах,трансформаторних підстанціях,електрощитових і лише БПЛА. де ті знамениті Сапсани,Коршуни,Нептуни,Маци,Паляниці.Рути тощо,ніхто не каже,навіть,главковерх Зе-Македонський у своїх щоденних відосах. максимум,це постійні співчуття жертвам і захоплення їх мужністю...ніякий висновок не напрошується??
показати весь коментар
09.01.2025 15:52 Відповісти
Оманський договорняк заборонив нам ракетну зброю. Саме вразливе місце на нацистській россії - це її тил. Тил агрессорів повинен бути в безпеці, інакше мордор не витримає війну. Безпеку тила забезпечують естрадні клоуни.
показати весь коментар
09.01.2025 16:08 Відповісти
Головне, що ударів у відповідь по містам нацистської россії не буде.
Будемо і далі зберігати комфорт агрессорів, що би сон ватніков не псували сирени і вибухи, що би вони ніяк не відчували війну. Ось тільки поховаємо чергових жертв ракетного террору і далі будем не завдавати ударів у відповідь. Непокаране зло постійно повертаєтся. Це якась повна дупа і імпотенція. Катастрофічна ні на що не спроможність.
показати весь коментар
09.01.2025 15:47 Відповісти
Так кацапи цю війну взагалі не відчувають.
показати весь коментар
09.01.2025 16:10 Відповісти
Як тільки Трамп перекриє ракети до ППО, снаряди, з/ч київські щури побіжать за кордон, ВР теж зникне, можливо заберуть Дніпро, Харків, Запоріжжя. І тільки тоді до отупівшого від тв-марафону народу-уклоністу почне щось доходити. А може просто порвуть кордони як лівійці.
показати весь коментар
09.01.2025 16:09 Відповісти
73%-ий уклоніст або ломонеться за кордон за дармовими 500Є/міс або дістане із заначки прапори СССР,Рашки,портрети Путіна з Кабаєвой і радо вітатиме асвабадітєлєй.....
показати весь коментар
09.01.2025 16:14 Відповісти
Так 73% голосували за це, альо. Просто Гундос сцикливо зрадив їх ідеали, і не зумів "сайтісь пасєрєдінє". Але ще не все втрачено - по Дніпру може й зійдеться.
показати весь коментар
09.01.2025 16:18 Відповісти
Вже не 73%. Багато прозріли, та " Нікто нє хотєл умірать". Звик народ до комфорту.
показати весь коментар
17.01.2025 18:21 Відповісти
Нацистька параша повинна так само лежати в руїнах як Маріуполь та другі міста України!!!
показати весь коментар
09.01.2025 16:37 Відповісти
Пишуть шо удару зазнала інфраструктура. Пишуть шо то автозавод. Припускаю шо там ремонтувалась техніка ЗСУ. Так хто ж навів ті удари по заводу, га, запоріжці.
показати весь коментар
09.01.2025 16:58 Відповісти
 
 