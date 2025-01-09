Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених збільшилася до 116 людей, 11 - у важкому стані
Загальна кількість поранених унаслідок російського удару авіабомбами по Запоріжжю у середу, 8 січня, збільшилася до 116 людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Нині у медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей. З них 11 людей у важкому стані перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.
Інші поранені шпиталізовані у стані середньої тяжкості.
Серед поранень, які діагностували постраждалим, - травматичні ампутації кінцівок, проникні та осколкові поранення, травми очей та контузії.
Ще 47 людей, зокрема постраждала 13-річна дівчинка, перебувають на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, у середу, 8 січня, російські загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту Степногріську Запорізької області.
Вдень 8 січня рашисти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 13 людей загинули.
У Запоріжжі 9 січня оголосили днем жалоби за загиблими.
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Будемо і далі зберігати комфорт агрессорів, що би сон ватніков не псували сирени і вибухи, що би вони ніяк не відчували війну. Ось тільки поховаємо чергових жертв ракетного террору і далі будем не завдавати ударів у відповідь. Непокаране зло постійно повертаєтся. Це якась повна дупа і імпотенція. Катастрофічна ні на що не спроможність.