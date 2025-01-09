Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених збільшилася до 116 людей, 11 - у важкому стані

Загальна кількість поранених унаслідок російського удару авіабомбами по Запоріжжю у середу, 8 січня, збільшилася до 116 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Нині у медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей. З них 11 людей у важкому стані перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Інші поранені шпиталізовані у стані середньої тяжкості.

Серед поранень, які діагностували постраждалим, - травматичні ампутації кінцівок, проникні та осколкові поранення, травми очей та контузії.

Ще 47 людей, зокрема постраждала 13-річна дівчинка, перебувають на амбулаторному лікуванні.

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Нагадаємо, у середу, 8 січня, російські загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту Степногріську Запорізької області.

Вдень 8 січня рашисти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. 13 людей загинули.

У Запоріжжі 9 січня оголосили днем жалоби за загиблими.