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Енергокризу в Придністров’ї створює "Газпром", - Санду

Санду заявила, що енергокризу в Придністров’ї створив Газпром

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що енергетичну кризу в невизнаному Придністров'ї створив "Газпром".

Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV8.

Вона зазначила, що жителі Придністров'я переживають важкі часи, Молдова готова надати необхідну допомогу.

"Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює "Газпром", тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом "Газпром" повинен постачати газ. Є альтернативний трубопровід "Турецький потік". Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну", - сказала Санду.

За її словами, саме "Газпром" вирішив, що не хоче більше постачати газ, тому "люди зараз мають такі проблеми".

"Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно до лікарні чи вирішувати інші проблеми", - додала лідерка Молдови.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

Читайте: Країни Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу

Автор: 

Газпром (3389) Молдова (2075) Придністров’я (474) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+2
Вот оно.... заморозим Европу говорили они, правда завыли в Тирасполе и скоро застучат зубами, все по заранее предусмотренному плану, преднестровье видимо это первая фаза!!!
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09.01.2025 16:33
+2
Пані Санду, коли, нарешті, за серйозну справу візьмешся? Чи ви там усі якось пов'язані з т.з. пмр?
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09.01.2025 16:40
+2
...Вона зазначила, що жителі Придністров'я переживають важкі часи, Молдова готова надати необхідну допомогу... Жителі клоаки не зрозуміють. Навіть коли Молдова якось їм допоможе, вони всерівно в кармані будуть тримати дулю.
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09.01.2025 17:05
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Вот оно.... заморозим Европу говорили они, правда завыли в Тирасполе и скоро застучат зубами, все по заранее предусмотренному плану, преднестровье видимо это первая фаза!!!
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09.01.2025 16:33 Відповісти
"Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно до лікарні чи вирішувати інші проблеми".
Пусть в Бендеры переходят, там тоже правый берег. Но не дальше.
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09.01.2025 16:38 Відповісти
А навіщо та дєфачка спідницю та ліхвик одягла, якшо вона спонсора шукає? Та й, взагалі, там у динири вже усі бравиє парні скінчилися?
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09.01.2025 16:44 Відповісти
Звісно вона в лнр не хоче, бо там нема космічної програми, а днр є!))))
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09.01.2025 18:39 Відповісти
Пані Санду, коли, нарешті, за серйозну справу візьмешся? Чи ви там усі якось пов'язані з т.з. пмр?
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09.01.2025 16:40 Відповісти
Че скпзав зелений : У нас з ресурсами все - ОК! Чекайте санду угольок
...)
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09.01.2025 16:45 Відповісти
"Невизнане" то саме, що звичайний ПРИТОН, бродячий табір. Так якого фуя наша земакака туди харю України сує, а дебільне скупчення у к-ті 2 800 000 мільйонів, що рахує себе "столтиця", а є відро з слимаками, яким "не на часі", "Двір скота" за Орвелом, не прибере земакаку до Чаушеску, Хусейна й Каддафі, блд?!
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09.01.2025 16:52 Відповісти
...Вона зазначила, що жителі Придністров'я переживають важкі часи, Молдова готова надати необхідну допомогу... Жителі клоаки не зрозуміють. Навіть коли Молдова якось їм допоможе, вони всерівно в кармані будуть тримати дулю.
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09.01.2025 17:05 Відповісти
Безкоотовний газ кацапам придністровія винни всі ,але не газпром
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09.01.2025 17:12 Відповісти
Чого б і не помогти залишкам колишньої Молдавської Автономної республіки (у складі України?) Хай вертаються додому, так зразу і. Всього лише один референдум і згода на відмову від виборчого права на 50 років.
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09.01.2025 18:09 Відповісти
Санду, йди бери їх голими руками та наводь порядок. Що ти тут триндиш на цензорі?
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09.01.2025 21:12 Відповісти
 
 