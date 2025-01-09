Енергокризу в Придністров’ї створює "Газпром", - Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що енергетичну кризу в невизнаному Придністров'ї створив "Газпром".

Про це вона заявила в інтерв'ю журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TV8.

Вона зазначила, що жителі Придністров'я переживають важкі часи, Молдова готова надати необхідну допомогу.

"Я хочу, щоб вони знали, що цю кризу створює "Газпром", тому що Молдова має контракт на постачання газу. За цим контрактом "Газпром" повинен постачати газ. Є альтернативний трубопровід "Турецький потік". Тобто не проблема, що газ не може проходити через Україну", - сказала Санду.

За її словами, саме "Газпром" вирішив, що не хоче більше постачати газ, тому "люди зараз мають такі проблеми".

"Ми готові допомогти генераторами і медикаментами. Люди можуть перейти на правий берег, якщо їм потрібно до лікарні чи вирішувати інші проблеми", - додала лідерка Молдови.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

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