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Новини
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Фіцо погрожує ветувати рішення щодо України на рівні ЄС через зупинку транзиту газу РФ

Фіцо озвучив нові погрози Україні через зупинку транзиту російського газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре вимагає від України відновити транзит російського газу її територією. Інакше його країна застосує проти Києва "жорсткі заходи".

Про це він заявив під час візиту до Брюсселю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода" та Teraz.sk.

Словацький прем'єр звинуватив президента України Володимира Зеленського у "політичних забаганках" і пригрозив Україні "жорсткими взаємними заходами".

Фіцо стверджує, що Словаччина може "припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях".

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Крім цього, він заявив, що Словаччина використовуватиме право вето у ЄС для блокування рішень щодо України.

Водночас, за його словами, такий крок можливий лише "в разі відсутності інших варіантів".

"Якщо при цьому він (Зеленський - ред.) простягає до ЄС руку і просить мільярди, — може статися, що деякі політики в Євросоюзі скажуть "ні" там, де потрібна одностайність", - додав Фіцо.

Словацький премʼєр також повідомив, що нині створюється група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.

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Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Автор: 

Словаччина (1105) Євросоюз (13453) Фіцо Роберт (207) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+15
Коли виникне питання вступу України до ЕС скоріш за все ні Орбано ні Фіцо вже не буде, так що нехай завалять рот і продовжують далі сосать у пуціна.
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09.01.2025 17:57
+10
ви уявляєте яка там завербована кацапська шваль у владу прорвалась?
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09.01.2025 17:57
+8
😲Ого! Як кацапів і підкацаприків штирить! Зупинка транзиту - це справді те, що доктор прописав!
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09.01.2025 17:57
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Шакал Фітцо явно вирішив врятувати доходи господаря - хуьла. Але отримає від ЄС пздлей
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09.01.2025 17:56 Відповісти
А ЄС не хоче ветувати Фіцо?
Звісно, ідея була чудова в ЄС, що всі рівні і одноголосне голосування
Але тут таки реалії - приходить пропутінське лайно і голосує проти всіх законів, крім допомоги самим собі. Ну то сенс того ЄС...
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09.01.2025 18:00 Відповісти
ви уявляєте яка там завербована кацапська шваль у владу прорвалась?
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09.01.2025 17:57 Відповісти
Інфікована х..лом потвора
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09.01.2025 17:57 Відповісти
а, фіцо все говорив говорив говорив....
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09.01.2025 17:57 Відповісти
фіцо проковтнув своє яйцо
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09.01.2025 17:57 Відповісти
Я б адресував йому слова Маска на адресу Трюдо фіцику.
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09.01.2025 17:57 Відповісти
Коли виникне питання вступу України до ЕС скоріш за все ні Орбано ні Фіцо вже не буде, так що нехай завалять рот і продовжують далі сосать у пуціна.
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09.01.2025 17:57 Відповісти
😲Ого! Як кацапів і підкацаприків штирить! Зупинка транзиту - це справді те, що доктор прописав!
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09.01.2025 17:57 Відповісти
"...Застосує проти Києва "жорсткі заходи"..." - ще раз поїде до пуйла.....
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09.01.2025 17:57 Відповісти
в любому випадку він би блокував
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09.01.2025 17:59 Відповісти
Фіцо давно каву не носив?
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09.01.2025 18:02 Відповісти
А что ни говорите, а все-таки фицо - молодец! Так явно и очевидно утверждать, что в современном политическом мире нет места морали и прочей бредятине, еще не удавалось никому.
Пока Украина цивилизованно пыталась найти общий язык ее трахали все кому не лень, а как только вырубила газ - от тут сразу и зашелевились.
фиц-поц что-то языком ляпнул? Да не вопрос, нефть тоже перекроем. Еще не угомонился? Транспортную блокаду сделаем (как у поляков).
В этом мире признают только одно - СИЛУ! Когда вежливо сжимаешь горло собеседника и культурно спрашиваешь его задыхающееся, посиневшее лицо: "Вы что-то хотели сказать?".
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09.01.2025 18:06 Відповісти
цікаво, це він з готельного номера у Ханої продовжує погрожувати? Чи вже повернувся у Братіславу?
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09.01.2025 18:08 Відповісти
Его последнее видео, в котором он пригрозил ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.
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09.01.2025 18:29 Відповісти
значить ще залишається надія що на зворотньому шляху може скласти компанію януковичу і асаду.
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09.01.2025 18:34 Відповісти
В Словакии майдан? Я шота пропустил?
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09.01.2025 18:39 Відповісти
не знаю, якійсь мітінг був на площі перед урядом, з закликами їхати на расію. Не сильно слідкую, зараз ситуація у пимири більш актуальна для України, ніж маячня пєнсіонєра-маргінала.
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09.01.2025 19:00 Відповісти
Фіцо ЗВІДКИ "висловлює незадоволення"? З В"єтнаму? Хай повертається в Словаччину і там "висловлює"...
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09.01.2025 18:08 Відповісти
Что там воно ще квакає і погрожує в порожню трубу? Що там воно ще ветувати збирається коли воно вже все що можна ветувало. Як же приємно спостерігати коли ***** і його ************* верещать від роспачу не маючи ніякого впливу на Україну. Це і є настояща свобода і незалежність, а не те що у нас було до сих пір
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09.01.2025 18:10 Відповісти
Don't worry Robert
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09.01.2025 18:12 Відповісти
Заспокойся, дівчинко, ти вже ніхто...
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09.01.2025 18:12 Відповісти
Потрібно вже демонтувати і здати на металолом кілометрів десять тієї газової труби щоб Фіцо заспокоївся. А виручені кошти задонатити на дрони
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09.01.2025 18:14 Відповісти
Загроза - ознака слабкості , схоже у Фіци істерика ...
але для України це урок на майбутнє - або ти сильна держава і впливаєш на сусідів , або навіть маленькі і слабкі сусіди будуть намагатися впливати на тебе !
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09.01.2025 18:15 Відповісти
Для нього Украіна - як червона ганчірка для бика - тепер від нас не від"ібеця
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09.01.2025 18:16 Відповісти
нехай гавкає , толк с цього
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09.01.2025 18:20 Відповісти
він же угрофін, потомствений раб у сороковому поколінні, обожнюватель москалів..
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09.01.2025 18:38 Відповісти
припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях
🤬
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09.01.2025 18:17 Відповісти
другий фронт
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09.01.2025 18:19 Відповісти
Це ми вже чули, папуго. А далі-то що?
Ще не придумав?
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09.01.2025 18:19 Відповісти
Хвора людина, наслідок поранення, можливо і невиліковний.
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09.01.2025 18:28 Відповісти
Ню-ню. Недостреляний лякалками лякає. Покупаємо попкорн.
===========
А коли цілющого Президента показувати будуть? Я хочу воду перед монітором поставити, зарядити гундосиком , -відосіком , промовою Наішашличнішого Месії. Доречі, там равіни із Дніпра диво цілюще завфіксували? Коли до БІБУ Вову до святих додадуть?
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09.01.2025 18:35 Відповісти
Шлюха дешевша цей фіцо
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09.01.2025 18:40 Відповісти
Ти диви як розкудахталась фашистська курка. Ще будеш репарації напару з ****** платити.
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09.01.2025 18:49 Відповісти
Кацапська прокладка, морда огидна до блювотіння
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09.01.2025 19:19 Відповісти
На випадок блокування вступу до ЄС від Словаччини та Угорщини у нас є ще можливість перекрити нафтопровід Дружба. Без російської нафти Фіцо та Орбан будуть почувати себе набагато гірше ніж без російського газу. Тільки не треба робити це офіційно.
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09.01.2025 19:22 Відповісти
Орбаненятко знайшло собі напарника, удвох будуть зпід ЄСівського плінтусу скавчати ...)))
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09.01.2025 19:24 Відповісти
А до зупинки транспортування газу, він обома руками був за - чи тепер обома руками проти?
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09.01.2025 19:33 Відповісти
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09.01.2025 21:17 Відповісти
дивно виглядає. Був контракт.Строк скінчився. Україна що рабиня Фіцо?
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09.01.2025 21:36 Відповісти
******* недобиток.
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09.01.2025 23:33 Відповісти
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10.01.2025 11:52 Відповісти
 
 