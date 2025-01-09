Фіцо погрожує ветувати рішення щодо України на рівні ЄС через зупинку транзиту газу РФ
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре вимагає від України відновити транзит російського газу її територією. Інакше його країна застосує проти Києва "жорсткі заходи".
Про це він заявив під час візиту до Брюсселю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода" та Teraz.sk.
Словацький прем'єр звинуватив президента України Володимира Зеленського у "політичних забаганках" і пригрозив Україні "жорсткими взаємними заходами".
Фіцо стверджує, що Словаччина може "припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях".
Крім цього, він заявив, що Словаччина використовуватиме право вето у ЄС для блокування рішень щодо України.
Водночас, за його словами, такий крок можливий лише "в разі відсутності інших варіантів".
"Якщо при цьому він (Зеленський - ред.) простягає до ЄС руку і просить мільярди, — може статися, що деякі політики в Євросоюзі скажуть "ні" там, де потрібна одностайність", - додав Фіцо.
Словацький премʼєр також повідомив, що нині створюється група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.
Зупинка транзиту газу РФ
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.
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Звісно, ідея була чудова в ЄС, що всі рівні і одноголосне голосування
Але тут таки реалії - приходить пропутінське лайно і голосує проти всіх законів, крім допомоги самим собі. Ну то сенс того ЄС...
Пока Украина цивилизованно пыталась найти общий язык ее трахали все кому не лень, а как только вырубила газ - от тут сразу и зашелевились.
фиц-поц что-то языком ляпнул? Да не вопрос, нефть тоже перекроем. Еще не угомонился? Транспортную блокаду сделаем (как у поляков).
В этом мире признают только одно - СИЛУ! Когда вежливо сжимаешь горло собеседника и культурно спрашиваешь его задыхающееся, посиневшее лицо: "Вы что-то хотели сказать?".
але для України це урок на майбутнє - або ти сильна держава і впливаєш на сусідів , або навіть маленькі і слабкі сусіди будуть намагатися впливати на тебе !
🤬
Ще не придумав?
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А коли цілющого Президента показувати будуть? Я хочу воду перед монітором поставити, зарядити
гундосиком , - відосіком ,промовою Наішашличнішого Месії. Доречі, там равіни із Дніпра диво цілюще завфіксували? Коли до БІБУВову до святих додадуть?