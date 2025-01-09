Фіцо погрожує ветувати рішення щодо України на рівні ЄС через зупинку транзиту газу РФ

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вкотре вимагає від України відновити транзит російського газу її територією. Інакше його країна застосує проти Києва "жорсткі заходи".

Про це він заявив під час візиту до Брюсселю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода" та Teraz.sk.

Словацький прем'єр звинуватив президента України Володимира Зеленського у "політичних забаганках" і пригрозив Україні "жорсткими взаємними заходами".

Фіцо стверджує, що Словаччина може "припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо каже, що "був змушений поїхати до Путіна" через припинення транзиту російського газу Україною

Крім цього, він заявив, що Словаччина використовуватиме право вето у ЄС для блокування рішень щодо України.

Водночас, за його словами, такий крок можливий лише "в разі відсутності інших варіантів".

"Якщо при цьому він (Зеленський - ред.) простягає до ЄС руку і просить мільярди, — може статися, що деякі політики в Євросоюзі скажуть "ні" там, де потрібна одностайність", - додав Фіцо.

Словацький премʼєр також повідомив, що нині створюється група для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну, до якої увійдуть представники Словаччини, Європейської комісії та України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна спростовує заяви Словаччини про зрив переговорів щодо транзиту газу, - Ченцов

Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.