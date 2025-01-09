МЗС України про заяву Навроцького: Викликала аплодисменти в Кремлі
Міністерство закордонних справ відкинуло "тенденційні та маніпулятивні" заяви кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який раніше сказав, що не бачить Україну членом НАТО та ЄС через невирішені історичні питання.
Про це йдеться в заяві МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.
У відомстві наголосили, що коментарі Навроцького "узалежнюються" від розв'язання питань спільної історії.
"Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", - йдеться у коментарі.
Українське відомство нагадало, що дві держави ведуть конструктивний діалог, щоб гідно вшанування пам’ять українців у Польщі та поляків в Україні.
У відомстві закликали польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему "складних сторінок історичного минулого".
Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", - заявило МЗС України.
Водночас, додали в МЗС, Україна та українці "завжди були та залишаються глибоко вдячними польському уряду та суспільству за всю щиру та масштабну допомогу" у протистоянні агресії РФ, й завдяки цій допомозі Україна захищає не лише себе, але й увесь регіон та всю Європу від "агресивного та експансіоністського" режиму РФ.
"Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки", - резюмувало зовнішньополітичне відомство.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.
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