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МЗС України про заяву Навроцького: Викликала аплодисменти в Кремлі

МЗС України відреагувало на заяву Навроцького про вступ в ЄС і НАТО

Міністерство закордонних справ відкинуло "тенденційні та маніпулятивні" заяви кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який раніше сказав, що не бачить Україну членом НАТО та ЄС через невирішені історичні питання.

Про це йдеться в заяві МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що коментарі Навроцького "узалежнюються" від розв'язання питань спільної історії.

"Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", - йдеться у коментарі.

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Українське відомство нагадало, що дві держави ведуть конструктивний діалог, щоб гідно вшанування пам’ять українців у Польщі та поляків в Україні.

У відомстві закликали польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему "складних сторінок історичного минулого".

Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме Росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", - заявило МЗС України.

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Водночас, додали в МЗС, Україна та українці "завжди були та залишаються глибоко вдячними польському уряду та суспільству за всю щиру та масштабну допомогу" у протистоянні агресії РФ, й завдяки цій допомозі Україна захищає не лише себе, але й увесь регіон та всю Європу від "агресивного та експансіоністського" режиму РФ.

"Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки", - резюмувало зовнішньополітичне відомство.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо Київ не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

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Автор: 

МЗС (4139) Польща (8534) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1266)


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Топ коментарі
+14
Ніт цей польский навродськи не ід* от ..просто дешева шлюха ...але підставляє поляків під кремль ,у нас такого вибрали в 19 р!!!
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09.01.2025 22:18
+13
а я не поїхала ні в Польщу, ні в Німеччину. Ні в 22-му, ні в 23-му, ні в 24-му. Живу в СВОЇЙ КРАЇНІ, допомагаю своєму чоловіку, який з березня 22-го з окопів не вилазить. І за Зелю я не голосувала.. От така різниця між нами!!! Ага??
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09.01.2025 22:43
+11
Ще одна кремлівська консерва вилізла вже в Польші. Не дарма ***** так добивається перемир'я. Воно знає що через рік-два вся Європа буде в **************. ***** і Трамп з Маском постараються
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09.01.2025 22:52
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історично там таке, то ми шукали в них союзників, то вони в кацапів, то вони в нас, то ми в кацапів.. Ці питання в минулому. Є ******** світ, і бункерний дегенерат загрожує йому ядерним знищенням. Ось це має бути пріоритетом у виборі союзників.
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09.01.2025 23:52 Відповісти
Дурні люди живуть минулим, розумні - майбутнім...
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09.01.2025 23:43 Відповісти
Українці вдячні, але польську 'Операція Вісла' 1947 р. Геноцид українців і виселення з історичних земель Холмщини, Підляшшя, Лемківщини- Не забудуть
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10.01.2025 01:58 Відповісти
Тоді він побачить військо з українців і москалів у Варшаві🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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10.01.2025 07:35 Відповісти
Починаючи з 1991 року, Польща просить Україну дозволити жертвам та провести дослідження. Україна вже більше 30 років відмовляється співпрацювати з Польщею. Обіцянки, ухилення та очевидні форми роботи української сторони призводять до напруженості у відносинах між державами. Понад 30 років свідчення свідків, фотографічна та кіно документація вказує кількість жертв у 100 - 120 000. Кароль Наврокі мав справу з цими подіями, а також німецькими та російськими злочинами. І слова, які він сказав, - це слово, що більшість людей говорять у Польщі. У Україні було в інтересах пояснити спірні проблеми, оскільки створення ворогів серед сусідів ніколи не є хорошою політикою. Українська влада нічого не робила більше 30 років, щоб вирішити суперечку і лише намагалася висвітлити цю тему, мовчки ховаючи її навіть від своєї нації. Зараз у України є велика проблема. Цікаво, що сьогодні всі погані сусіди! Польське зло, Угорщина Ще гірше, Словаччина не приємна, і я навіть не згадаю Росію чи Білорусь. Українці! Візьміть голову і шукайте в ньому мозок! Ви ображаєте всіх навколо і очікуєте, що вони вам сподобаються та допоможуть вам? Цікаве ставлення!
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10.01.2025 10:31 Відповісти
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