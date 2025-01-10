Міноборони про підсумки "Рамштайну-25": 30 000 безпілотників, 6 систем ППО IRIS-T і виробництво зброї

$500 млн від США і 30 000 дронів від Британії - домовленості на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн".

Про це повідомили в Міноборони із посиланням на слова міністра Рустема Умєрова, передає Цензор.НЕТ.

"Провели одну з найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України.

Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент", - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, за майже три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу.

Ключові досягнення 25-го засідання:

Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:

​•​ авіація

​•​ ППО

​•​ морські спроможності

​•​ артилерія

​•​ бронетехніка

​•​ ІТ

​•​ дрони

​•​ розмінування

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - зазначив Умєров.

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Результати від партнерів

США: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16.

Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.

Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.

Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.

Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

Військова стратегія на 2025 рік

Під час зустрічі ми представили нашу стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:

​•​ стабілізація лінії фронту

​•​ зміцнення обороноздатності України

​•​ посилення захисту неба та морських шляхів

​•​ асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

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Двосторонні переговори

У межах засідання провів продуктивні зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Обговорили конкретні плани щодо підтримки на 2025 рік та забезпечення виконання вже анонсованих пакетів допомоги.



Зокрема, під час розмови з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом йшлося про інвестиції у спільні оборонні проєкти, зокрема виробництво далекобійних дронів. Також порушили тему використання доходів від заморожених російських активів на розвиток підприємств, що виготовляють запчастини для дронів.

"Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", - резюмував Умєров.

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