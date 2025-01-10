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Новини
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Міноборони про підсумки "Рамштайну-25": 30 000 безпілотників, 6 систем ППО IRIS-T і виробництво зброї

25-й рамштайн

$500 млн від США і 30 000 дронів від Британії - домовленості на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн".

Про це повідомили в Міноборони із посиланням на слова міністра Рустема Умєрова, передає Цензор.НЕТ.

"Провели одну з найважливіших зустрічей у форматі "Рамштайн", яка стала черговим етапом у посиленні обороноздатності України.
Вдячний США та міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об’єдналися для допомоги Україні у найскладніший момент", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за майже три роки повномасштабної війни учасники "Рамштайну" задекларували понад 145 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. Це результат справжньої єдності вільного світу.

Ключові досягнення 25-го засідання:

Затвердження дорожніх карт розвитку українських Сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках 8 Коаліцій спроможностей:
​•​ авіація
​•​ ППО
​•​ морські спроможності
​•​ артилерія
​•​ бронетехніка
​•​ ІТ
​•​ дрони
​•​ розмінування

"Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії", - зазначив Умєров.

Також читайте: У 2025 році Норвегія виділить €2 мільярди на військову допомогу Україні, - Умєров

Результати від партнерів

  • США: новий пакет допомоги на суму $500 млн, до якого увійдуть ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16.
  • Канада: допомога на 440 млн канадських доларів, включаючи 100 млн на закупівлю української зброї за Данською моделлю.
  •  Велика Британія: разом із союзниками по НАТО передасть Україні 30 000 нових безпілотників на суму £45 млн. У проєкті беруть участь Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.
  •  Норвегія: 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів у рамках багатонаціональної ініціативи.
  • Німеччина: у 2025 році передасть 6 систем ППО IRIS-T та найближчим часом надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем.
  •  Ісландія: профінансує виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

Військова стратегія на 2025 рік

Під час зустрічі ми представили нашу стратегію, яка базується на чотирьох ключових пріоритетах:
​•​ стабілізація лінії фронту
​•​ зміцнення обороноздатності України
​•​ посилення захисту неба та морських шляхів
​•​ асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про підсумки "Рамштайну": Домовились про додаткові пакети допомоги на $2 млрд

Двосторонні переговори

У межах засідання провів продуктивні зустрічі з колегами зі США, Норвегії, Італії та Нідерландів. Обговорили конкретні плани щодо підтримки на 2025 рік та забезпечення виконання вже анонсованих пакетів допомоги.

Зокрема, під час розмови з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом йшлося про інвестиції у спільні оборонні проєкти, зокрема виробництво далекобійних дронів. Також порушили тему використання доходів від заморожених російських активів на розвиток підприємств, що виготовляють запчастини для дронів.

"Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", - резюмував Умєров.

Також читайте: Наступне засідання "Рамштайну" заплановане на лютий, - Умєров

Автор: 

Міноборони (7409) Умєров Рустем (615) Рамштайн (154) війна в Україні (4168)


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Супер, але 50 ракет для IRIS-T це якось дуже мало ...
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10.01.2025 09:37 Відповісти
МО Умеровшего, может перестанешь клянчить, воровать и з/п в ВСУ поднимешь или не кошерно?
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10.01.2025 09:56 Відповісти
Сам себе ответил.
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10.01.2025 11:51 Відповісти
і навіщо вони просять 30 000 безпілотників... В Україгі їх надлишок
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10.01.2025 10:05 Відповісти
Это после деревьев или до?
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10.01.2025 11:53 Відповісти
Що там робив Зєля з численою охороною та персоналом?
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10.01.2025 10:11 Відповісти
Ну і що 500 мільйонів будуть москалів вбивати? як зробити так щоб папірці знищували інфільтровані в бойові порядки ЗСУ ворожі дрг?
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10.01.2025 10:42 Відповісти
30 тис. безпілотників? Ганьба стільки обіцяти. Он Зеленский! Потужно обіцяв минулого року мільйон дронів. От це я розумію незламний кейс!
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10.01.2025 11:58 Відповісти
Це злидні. Це типа дали, щоб від"ї.атися...
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10.01.2025 12:58 Відповісти
 
 