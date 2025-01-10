Зеленський про підсумки "Рамштайну": Домовились про додаткові пакети допомоги на $2 млрд

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня досягнуто домовленостей про додаткові пакети військової допомоги на суму 2 мілярди доларів.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на 2 мільярди доларів щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час засідання питання, чи буде продовжено формат "Рамштайн", не порушувалося.

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"Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу", – наголосив президент.

Серед важливих підсумків "Рамштайну" Зеленський назвав гарантовані поставки додаткових систем ППО.

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"У нас є підтвердження, є підтримка. Не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які гарантували партнери. Будемо працювати над тим, щоб системи швидше доїхали", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо на засіданні "Рамштайн" США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

Також у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.