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Зеленський про підсумки "Рамштайну": Домовились про додаткові пакети допомоги на $2 млрд

Володимир Зеленський

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня досягнуто домовленостей про додаткові пакети військової допомоги на суму 2 мілярди доларів.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Хочу подякувати усім партнерам, всім міністрам оборони – це 50 країн плюс. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч і дуже хороший результат. Додаткові пакети на 2 мільярди доларів щодо підтримки України, плюс, що дуже важливо, вісім коаліцій спроможностей. Це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час засідання питання, чи буде продовжено формат "Рамштайн", не порушувалося.

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"Тому що всі розуміють, що наступна зустріч у лютому, всі про це вже домовилися. Для нас важливий цей майданчик, на якому зустрічається така велика кількість країн. Важливо, щоб він продовжив свою роботу", – наголосив президент.

Серед важливих підсумків "Рамштайну" Зеленський назвав гарантовані поставки додаткових систем ППО.

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"У нас є підтвердження, є підтримка. Не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які гарантували партнери. Будемо працювати над тим, щоб системи швидше доїхали", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо на засіданні "Рамштайн" США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

Також у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро для України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) допомога (8375) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+12
Сьогодні це "потужно", а завтра Зе- вишкребок скаже, що це "ху.ня"...
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10.01.2025 00:36
+9
Коли буде конституційна зміна влади?
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10.01.2025 00:41
+7
- Таварыш гэнэрал, табэ пакэт!
- Не "табэ", а "Вам"!
- Мнэ??? Мнэ он нахх нэ нужен! (с)
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10.01.2025 00:44
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Сьогодні це "потужно", а завтра Зе- вишкребок скаже, що це "ху.ня"...
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10.01.2025 00:36 Відповісти
Коли буде конституційна зміна влади?
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10.01.2025 00:41 Відповісти
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11.01.2025 09:46 Відповісти
- Таварыш гэнэрал, табэ пакэт!
- Не "табэ", а "Вам"!
- Мнэ??? Мнэ он нахх нэ нужен! (с)
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10.01.2025 00:44 Відповісти
Помните как говорящая лошадь обозвала нашу власть - жидо-фашисты, ужОс.
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10.01.2025 01:11 Відповісти
Вже готується зустріч Трампа і пупи а оце все тільки метушня.
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10.01.2025 06:02 Відповісти
хай домовляються поскоріше, бо на зешобло дЄрмака розраховувати толку 0.
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11.01.2025 14:25 Відповісти
Генерал Остін: майбутня адміністрація президента США на чолі з Дональдом Трампом прийматиме рішення про подальшу долю цього формату.
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10.01.2025 06:05 Відповісти
по сравнению с 170 млрд рахи....
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10.01.2025 11:19 Відповісти
Подивився на світлину . Мені на ній Вова здався схожим на молодого Бронштейна ( бандитське погоняло - Троцький ).

Може Вову вїдправити до Мексики?

Цікаво , а де зараз мешкають онуки-праонуки товарища Меркадера ?
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10.01.2025 13:56 Відповісти
Чим це падло вихваляється?. Що воно бігає по світових мусорках і виклянчує огризки? А свою оборонку похеряло, країну дорозкрадає, Армію добиває і готує Україну до капітуляції.
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10.01.2025 13:59 Відповісти
Договорились о дополнительных пакетах помощи на $2 млрд....будет что с3.14ть
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10.01.2025 15:40 Відповісти
На 2млрд пиз"дюлен касапам
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10.01.2025 22:23 Відповісти
Як цьго шлімазела сприймають країни світу - все те шо воно казало - Україна німецька хвойда, відмова від здачі сечі перед виборами... - https://www.youtube.com/watch?v=VWZRAPrpVDY
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10.01.2025 16:34 Відповісти
РОМШТАЙН МАБУТЬ ВЖЕ ВСЕ... ТА ВІРИТИ - ЦЕ ВЖЕ СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ
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11.01.2025 08:26 Відповісти
 
 