УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11709 відвідувачів онлайн
Новини
2 908 8

КНДР втратила третину військ через масовані атаки української артилерії та дронів на Курщині, - Forbes

Військові КНДР на війні проти України

Третина північнокорейських військових, відправлених до Курської області для участі в бойових діях, уже вбиті або поранені через інтенсивні дії ЗСУ.

Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цю інформацію підтвердив полковник, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

За даними Forbes, північнокорейські війська, що почали атакувати українські позиції в грудні, зазнали значних втрат через інтенсивні обстріли української артилерії, мін та ударів дронів.

"Атаки піхоти, в основному без підтримки бронетехніки, не є унікальним північнокорейським феноменом. Українські безпілотники постійно перебувають скрізь, що робить практично неможливим прорив прикриття для російської та північнокорейської техніки. За словами одного російського блогера, танки "просто не доїжджають до лінії для початку атаки". Їх розстрілюють з безпілотників за багато кілометрів", - зазначається в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові КНДР візьмуть участь у травневому параді в РФ, - ЗМІ

Зазначається, що понад 200 північнокорейських військових було знищено або поранено під час першого штурму в Курській області. Всього з грудня близько 3800 із 12 000 військовослужбовців північнокорейського 11-го армійського корпусу зазнали втрат.

Українські військові відзначають високий рівень стрілецької підготовки солдатів КНДР, що виділяє їх на фоні російських військових. Проте без підтримки бронетехніки та в умовах домінування українських безпілотників ці переваги не рятують від значних втрат.

Зеленський також заявив, що російсько-північнокорейська армія діє жорстоко: росіяни й північнокорейці зазвичай страчують поранених, аби приховати участь КНДР у війні.

"Російські війська та інші північнокорейські військовослужбовці зазвичай страчують своїх поранених, щоб стерти будь-які докази участі Північної Кореї у війні проти України", - сказав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери привітали взяття воїнами ЗСУ в полон військових КНДР, це визнання української військової могутності, - Сибіга

Також український військовий Володимир Демченко підтвердив цю інформацію, додаючи, що поранені північнокорейці інколи вбивають себе прямо на болі бою:

"Це вкрай загартовані типи, які при пораненні діють за однією схемою: висмикнути чеку, прикласти гранату до голови і на добраніч", - розповів Демченко.

За оцінками експертів, Північна Корея може відправити підкріплення, якщо Москва запропонує вигідні технологічні або економічні угоди: "Неясно, чи Пхеньян взяв на себе зобов'язання розгорнути більше військ. Але північнокорейський режим, безумовно, має намір це зробити. За повідомленнями, Москва торгує ключовими військовими технологіями в обмін на додаткову робочу силу", - підсумовують у матеріалі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, росіяни забезпечуватимуть їх мішками для трупів, бо це їм знадобиться, - Кірбі про втрати військових КНДР у РФ

Автор: 

КНДР (1301) втрати (4532) Курськ (1191)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дрони - річ, донатьте на дрони.
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
Так вони ше намалюють
показати весь коментар
16.01.2025 11:10 Відповісти
Південнокорейці могли б дронів і арти підкинути - це ж їх прямий профіт буде
показати весь коментар
16.01.2025 11:16 Відповісти
Вони і підкидають, але хто корейцям їх дасть, в них грошей немає
показати весь коментар
16.01.2025 11:19 Відповісти
Страчують себе це добре, однак ліпше вони страчували себе перед атакою, а москали теж повинні їх добивати зразу, бо дрони їх теж можуть зачепити
показати весь коментар
16.01.2025 11:17 Відповісти
Звісно,на курщину(судж.район) перевели найкращі бригади,найкраще зах.озброєння із Донбасу.
А під Покровськом(Донбас) катастрофа,як наслідок.
показати весь коментар
16.01.2025 11:27 Відповісти
Катастрофа під Покровськом - наслідок втрати керування. Бутусов сьогодні писав.
Скільки не кинь, якщо розпорядитись по-дурному, то не вистачить.
показати весь коментар
16.01.2025 14:14 Відповісти
Заголовок агонь "кндр втратила третину армії"!
показати весь коментар
16.01.2025 12:50 Відповісти
 
 