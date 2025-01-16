КНДР втратила третину військ через масовані атаки української артилерії та дронів на Курщині, - Forbes

Третина північнокорейських військових, відправлених до Курської області для участі в бойових діях, уже вбиті або поранені через інтенсивні дії ЗСУ.

Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цю інформацію підтвердив полковник, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

За даними Forbes, північнокорейські війська, що почали атакувати українські позиції в грудні, зазнали значних втрат через інтенсивні обстріли української артилерії, мін та ударів дронів.

"Атаки піхоти, в основному без підтримки бронетехніки, не є унікальним північнокорейським феноменом. Українські безпілотники постійно перебувають скрізь, що робить практично неможливим прорив прикриття для російської та північнокорейської техніки. За словами одного російського блогера, танки "просто не доїжджають до лінії для початку атаки". Їх розстрілюють з безпілотників за багато кілометрів", - зазначається в матеріалі.

Зазначається, що понад 200 північнокорейських військових було знищено або поранено під час першого штурму в Курській області. Всього з грудня близько 3800 із 12 000 військовослужбовців північнокорейського 11-го армійського корпусу зазнали втрат.

Українські військові відзначають високий рівень стрілецької підготовки солдатів КНДР, що виділяє їх на фоні російських військових. Проте без підтримки бронетехніки та в умовах домінування українських безпілотників ці переваги не рятують від значних втрат.

Зеленський також заявив, що російсько-північнокорейська армія діє жорстоко: росіяни й північнокорейці зазвичай страчують поранених, аби приховати участь КНДР у війні.

"Російські війська та інші північнокорейські військовослужбовці зазвичай страчують своїх поранених, щоб стерти будь-які докази участі Північної Кореї у війні проти України", - сказав глава держави.

Також український військовий Володимир Демченко підтвердив цю інформацію, додаючи, що поранені північнокорейці інколи вбивають себе прямо на болі бою:

"Це вкрай загартовані типи, які при пораненні діють за однією схемою: висмикнути чеку, прикласти гранату до голови і на добраніч", - розповів Демченко.

За оцінками експертів, Північна Корея може відправити підкріплення, якщо Москва запропонує вигідні технологічні або економічні угоди: "Неясно, чи Пхеньян взяв на себе зобов'язання розгорнути більше військ. Але північнокорейський режим, безумовно, має намір це зробити. За повідомленнями, Москва торгує ключовими військовими технологіями в обмін на додаткову робочу силу", - підсумовують у матеріалі.

