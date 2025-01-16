УКР
Російську нафтобазу "Ліскінська" уразили три БПЛА ЗСУ, виникла масштабна пожежа, - Генштаб

ЗСУ уразили нафтобазу

У ніч на 16 січня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Ліскінському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежні потяги гасять пожежу на нафтобазі.

Топ коментарі
+7
Гори, гори ясно, щоб не згасло.
16.01.2025 14:13 Відповісти
+7
Спостерігаємо контрольоване вигоряння !!! нафтобази
16.01.2025 14:36 Відповісти
+4
Кажуть. Пожарники на росее масово звільняються. Работенка тяжеловата стала.. нужна работать.
16.01.2025 14:26 Відповісти
Окупилася атака? Кацап дивиться у вікно на нафтобазу і слухає про перемоги магутньої рассєї.
16.01.2025 14:14 Відповісти
Та нє, єто - возгораніє сухой травы...
16.01.2025 14:14 Відповісти
ССО не спить, а працює.....24/7
16.01.2025 14:14 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
16.01.2025 14:14 Відповісти
ВІдправляйте ім дрони вдень, щоб у них теж авіаперельоти були скасовані
16.01.2025 14:24 Відповісти
Президент Єрмак особисто обіцяв скоро "хороші новини" після наступу на Курщині.
Пройшов тиждень.
Це ще не "скоро"?
16.01.2025 14:28 Відповісти
знову ці уламки )))))
16.01.2025 14:31 Відповісти
"мангали", щоб захищать НПЗ від атак дронів .... та "уламків"


16.01.2025 14:44 Відповісти
Там чиновники заробляють на "мангалах", у нас на "укриттях". Чиновники скрізь однакові і старанно служать будь-якій владі.
16.01.2025 15:00 Відповісти
Якщо безпілотник з якоюсь рідкою запалювальною сумішшю, то до срки ті "риштування"...
16.01.2025 15:45 Відповісти
ніяка тідка суміш тут не допоможе. Насправді все не так, як ви собі уявляєте. Часто ті БПЛА, яким вдалось долетіти, пошкоджують тільки кровлю, а оболонка резервуара, який під кровлею, залишається неушкодженою. Щоб гарантовано запалити таку ємність, дрон повинен нести б\ч 50+ кілограмів, і вибухом не тільки зруйнувати кровлю, а і сталеву оболонку резервуару, який знаходиться на декілька метрів нижче кровлі.
16.01.2025 18:29 Відповісти
не на всіх НПЗ ємнотсі захищають мангалами. Це конкретне фото з НПЗ "Славнєфть-ЯНОС". Другорядні нафтобази накшталт Ліскинської, взагалі ніяк не захищають.
16.01.2025 18:52 Відповісти
можливо

Атаковавшие нефтебазу в Воронежской области беспилотники смогли пробить защитную сетку от БПЛА на резервуарах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что минувшей ночью более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по https://t.me/astrapress/72510 нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.

https://news.online.ua/ru/pod-voronezem-rf-do-six-por-ne-mogut-potusit-pozar-na-neftebaze-posle-ataki-dronov-889782/

но щось пробили !!! ???
16.01.2025 19:06 Відповісти
це дешеве рішення для відмивання грошей - на мачтах натягують сітки накшталт риболовних, які можуть захистити хіба що від коптера. А те що у вас на фото резервуарного парку "Яноса" - то решітки із сталевої арматури. Відчуваєте різницю?
16.01.2025 19:17 Відповісти
Ох ці вже високоточні уламки...
16.01.2025 16:53 Відповісти
 
 