Російську нафтобазу "Ліскінська" уразили три БПЛА ЗСУ, виникла масштабна пожежа, - Генштаб
У ніч на 16 січня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф.
Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Ліскінському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежні потяги гасять пожежу на нафтобазі.
Топ коментарі
+7 Анатолий Шейко
показати весь коментар16.01.2025 14:13 Відповісти Посилання
+7 ирина ира #418568
показати весь коментар16.01.2025 14:36 Відповісти Посилання
+4 Aleks Stcok
показати весь коментар16.01.2025 14:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пройшов тиждень.
Це ще не "скоро"?
Атаковавшие нефтебазу в Воронежской области беспилотники смогли пробить защитную сетку от БПЛА на резервуарах
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что минувшей ночью более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по https://t.me/astrapress/72510 нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.
https://news.online.ua/ru/pod-voronezem-rf-do-six-por-ne-mogut-potusit-pozar-na-neftebaze-posle-ataki-dronov-889782/
но щось пробили !!! ???