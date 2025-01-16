Російську нафтобазу "Ліскінська" уразили три БПЛА ЗСУ, виникла масштабна пожежа, - Генштаб

У ніч на 16 січня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф.



Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Ліскінському районі Воронезької області РФ понад 10 машин та 2 пожежні потяги гасять пожежу на нафтобазі.

