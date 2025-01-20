Президентство Трампа допоможе "окупувати" Брюссель, - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком президентства Дональда Трампа розпочинає нову фазу "наступу", метою якого є "окупація Брюсселя".
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Під час виступу, в якому він підбив підсумки головування Угорщини в ЄС, Орбан сказав, що президентство Трампа допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.
"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" (йдеться про політичну групу "Патріоти за Європу", до якої входять ультраправі партії з різних країн ЄС. - Ред.) у Брюсселі, великий ентузіазм.
Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", - сказав він.
Як відомо, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа.
Нагадаємо, у березні 2024 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою Заходу, та запропонував аудиторії підтримати його в "окупації Брюсселя" під час виборів до Європарламенту влітку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відомий у свій час Борис Січкін (буба Касторський) будучи собутильником маршала Жори у роки другої війни, описував в 1970, як Жора на банкеті з приводу приїзду французів (вручав ордена) нажлуктившись водяри, сказав їм -ми всеодно скинемо вас в ЛаМанш. Теж саме повторюють два угрофінських крисьониша, мальчики х...., Вітюша і Фіцюша через 80 років