Президентство Трампа допоможе "окупувати" Брюссель, - Орбан

Орбан знову заявив про окупацію Брюсселя

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком президентства Дональда Трампа розпочинає нову фазу "наступу", метою якого є "окупація Брюсселя".

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу, в якому він підбив підсумки головування Угорщини в ЄС, Орбан сказав, що президентство Трампа допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.

Також читайте: Мерц вбачає у Трампі можливість для Європи: Він робить те, що каже

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" (йдеться про політичну групу "Патріоти за Європу", до якої входять ультраправі партії з різних країн ЄС. - Ред.) у Брюсселі, великий ентузіазм.

Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", - сказав він.

Як відомо, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

Нагадаємо, у березні 2024 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою Заходу, та запропонував аудиторії підтримати його в "окупації Брюсселя" під час виборів до Європарламенту влітку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має протистояти політиці Трампа, інакше нас "розчавлять", - прем’єр Франції Байру

Європа (1972) Трамп Дональд (7001) Орбан Віктор (622)
Топ коментарі
+25
І Европа терпить це лайно.... ПЗДЦ!
показати весь коментар
20.01.2025 15:16 Відповісти
+20
Буде прикольно коли Трамп натисне на Брюссель щоб ті побільше грошей витрачали на озброєння НАТО. За рахунок безкорисних Фіцо і Обрана.
показати весь коментар
20.01.2025 15:15 Відповісти
+18
А коли ось це ось окупує вже мєсто возлє параші?
показати весь коментар
20.01.2025 15:14 Відповісти
Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт на карте и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса.(с)
показати весь коментар
20.01.2025 15:27 Відповісти
Буде прикольно коли Трамп натисне на Брюссель щоб ті побільше грошей витрачали на озброєння НАТО. За рахунок безкорисних Фіцо і Обрана.
показати весь коментар
20.01.2025 15:15 Відповісти
І Европа терпить це лайно.... ПЗДЦ!
показати весь коментар
20.01.2025 15:16 Відповісти
Які ці брюсельці можуть таке терпіти?-їм плює в обличчя якийсь хряк який хоче знищити Євросоюз а вони не можуть нічого йому зробити
показати весь коментар
20.01.2025 15:19 Відповісти
Ну терплять ж вони, коли їх жінок дикуни гвалтують, то чого ОЦЕ не потерпіти?
показати весь коментар
20.01.2025 17:10 Відповісти
ЄС треба прийняти міри проти цього недоробка обрана і всіх хто його підтримує, вже і не робити якихось попереджень!!!
показати весь коментар
20.01.2025 15:22 Відповісти
Есть--- но только конюхи и конокрады.
показати весь коментар
20.01.2025 22:27 Відповісти
Да с сегодняшнего дня начинается веселуха во всем мире, трамп взршел на олимп и все почувствуют что такое психопат у руля ранее великой страны.
показати весь коментар
20.01.2025 15:24 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 15:27 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 15:31 Відповісти
Фіцо вже психіатри ловлять а на цього чмошніка немає управи
показати весь коментар
20.01.2025 15:31 Відповісти
Ну якщо "Брюссель" проковтне і не відреагує на такі випади Троянського коня - Орбана (а також Фіцо), то хто ж для НАТО лікар?
показати весь коментар
20.01.2025 15:40 Відповісти
Він з такою пикою міг би величезні гроші заробляти граючи у фільмах різних тварюк, тим більше не потрібно було б прикидатися
показати весь коментар
20.01.2025 15:40 Відповісти
скоро психіатри будуть ловити трампа в гренландії
показати весь коментар
20.01.2025 15:41 Відповісти
800 років орди андрофагів чекали свого шансу - Донні мессіянець нам допоможе і ми скинемо в ЛаМанш всю Європу.
Відомий у свій час Борис Січкін (буба Касторський) будучи собутильником маршала Жори у роки другої війни, описував в 1970, як Жора на банкеті з приводу приїзду французів (вручав ордена) нажлуктившись водяри, сказав їм -ми всеодно скинемо вас в ЛаМанш. Теж саме повторюють два угрофінських крисьониша, мальчики х...., Вітюша і Фіцюша через 80 років
показати весь коментар
20.01.2025 15:48 Відповісти
Трамп і Путін прокладають шлях до того, щоб Європа стала анексом Росії. Що він повинен знати. Усі вони тепер приречені.
показати весь коментар
20.01.2025 15:56 Відповісти
Трамп пов'язне у внутрішньоамериканській боротьбі. Та і посаді довго не просидить.
показати весь коментар
20.01.2025 16:05 Відповісти
Так його Трамп з Ердоганом сплутав.
показати весь коментар
20.01.2025 16:11 Відповісти
Орбан побачив себе путіном. Клінічний
показати весь коментар
20.01.2025 16:37 Відповісти
Я б на місці бельгійських солдат і правоохоронців зняв би таке промовисте відео:"Хочеш окупувати Брюссель-спробуй!"
показати весь коментар
20.01.2025 16:57 Відповісти
Що за дурацькі апокаліптичні настрої! ********* приречений на розпад і загнивання за будь якого розкладу. Питання лише в кількості часу. Щось може затримати розпад, щось прискорити, але кінець один - андрофаги, рашисти, ледачі до праці імперські нелюди з 1,5% світового ВВП і дірками в землі замість науково-технічного прогресу, не будуть навязувати Європі свої "хотелкі". В ЄС проживає 585 мільйонів. З нами 625. Кацапів 89-92 мільйони. Це малограмотні голодранці які народжуються в лайні, виростають в лайні, їдять лайно, в головах у них імперське лайно, а їх лідера весь світ називає ******...
показати весь коментар
20.01.2025 17:25 Відповісти
Так старанно, завзято, на совість вилизувати дупу трампону можна тільки за гарну зарплатню.
показати весь коментар
20.01.2025 18:33 Відповісти
А не подавишься толстожопый Брюссель глотать!
показати весь коментар
20.01.2025 19:27 Відповісти
а що кажуть угорські психіатри?
показати весь коментар
20.01.2025 20:45 Відповісти
 
 