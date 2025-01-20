Президентство Трампа допоможе "окупувати" Брюссель, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що разом із початком президентства Дональда Трампа розпочинає нову фазу "наступу", метою якого є "окупація Брюсселя".

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу, в якому він підбив підсумки головування Угорщини в ЄС, Орбан сказав, що президентство Трампа допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція "патріотів" (йдеться про політичну групу "Патріоти за Європу", до якої входять ультраправі партії з різних країн ЄС. - Ред.) у Брюсселі, великий ентузіазм.

Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", - сказав він.

Як відомо, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

Нагадаємо, у березні 2024 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із критикою Заходу, та запропонував аудиторії підтримати його в "окупації Брюсселя" під час виборів до Європарламенту влітку.

