З початку доби відбулося 64 боєзіткнення, 29 з них - на Покровському напрямку, також ворог активно атакує біля Торецька, - Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 64.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію та здійснювати атаки на сході та півдні нашої країни, а також у Курській області РФ. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з РФ. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Михальчина-Слобода та Мхи Чернігівської області; Уланове, Пономаренки, Старікове та Попівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Бойові дії на сході

Один ворожий штурм відбили українські воїни біля Вовчанська на Харківському напрямку.

Дві штурмові дії загарбників зупинили наші захисники поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Надії, Новоєгорівки, Макіївки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких одне триває до цього часу. Також авіація противника завдала ударів КАБами по Зеленому Гаю, Дробишеву та Зеленій Долині.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок, наразі тривають три боєзіткнення. Під ударами авіабомб загарбників опинились Миколаївка та Ступочки.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі населених пунктів Торецьк, Кримське та Озарянівка. Також ворог скинув авіабомби на Костянтинівку та Катеринівку.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне, вісім боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Перше Травня, Троянда та Покровськ.

Ситуація на півдні та півночі

На Новопавлівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника, ще три штурми продовжуються до цього часу, загарбники намагаються йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного. Авіаударів зазнали Костянтинопіль та Новопіль.

На Придніпровському напрямку в районі острова Козацький противник сьогодні один раз безрезультатно штурмував позиції наших оборонців.

Тричі загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 КАБ на території Росії.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.

