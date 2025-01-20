Президент Панами Муліно - Трампу: Канал є і залишатиметься панамським

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, яку він зробив під час своєї інавгурації, щодо "повернення" Панамського каналу Сполученим Штатам.

Про це Муліно написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Канал не передавали в концесію. Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхоса-Картера", - зазначив Муліно.

Він також відкинув твердження 47-го президента США про те, що Китай "експлуатує" канал, який з'єднує Карибське море з Тихим океаном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Панами Муліно може звернутися до Радбезу ООН, якщо погрози Трампа триватимуть, - Politico

За його словами, упродовж 25 років Панама "безперервно й відповідально" керувала каналом, розширювала його, щоб "служити світу та торгівлі", зокрема США.

Хосе Муліно наголосив, що його країна користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами, зокрема зі США.

Лідер Панами також закликав до діалогу.

"Діалог завжди є способом прояснити проблемні питання без шкоди для наших прав, повного суверенітету або права власності на наш канал", - додав Муліно.

Читайте також: США вдруге вийдуть із Паризької кліматичної угоди

Що передувало?

20 січня під час своєї інавгураційної промови Дональд Трамп заявив, що США "повернуть" собі Панамський канал.

За його словами, Панама порушила угоди, які вимагають нейтралітету під час експлуатації каналу, і з американськими кораблями "обходяться несправедливо". Він також стверджував, що "Панамським каналом керує Китай, і ми не віддамо його Китаю".

Нагадаємо, 7 січня Трамп заявив, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

МЗС Панами заявило, що країна не має наміру обговорювати зі Сполученими Штатами Америки суверенітет Панамського каналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закінчать війни. Я буду людиною, яка встановлює мир, - Трамп після інавгурації