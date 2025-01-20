Президент Панами Муліно - Трампу: Канал є і залишатиметься панамським
Президент Панами Хосе Рауль Муліно відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, яку він зробив під час своєї інавгурації, щодо "повернення" Панамського каналу Сполученим Штатам.
Про це Муліно написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Канал не передавали в концесію. Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхоса-Картера", - зазначив Муліно.
Він також відкинув твердження 47-го президента США про те, що Китай "експлуатує" канал, який з'єднує Карибське море з Тихим океаном.
За його словами, упродовж 25 років Панама "безперервно й відповідально" керувала каналом, розширювала його, щоб "служити світу та торгівлі", зокрема США.
Хосе Муліно наголосив, що його країна користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами, зокрема зі США.
Лідер Панами також закликав до діалогу.
"Діалог завжди є способом прояснити проблемні питання без шкоди для наших прав, повного суверенітету або права власності на наш канал", - додав Муліно.
Що передувало?
20 січня під час своєї інавгураційної промови Дональд Трамп заявив, що США "повернуть" собі Панамський канал.
За його словами, Панама порушила угоди, які вимагають нейтралітету під час експлуатації каналу, і з американськими кораблями "обходяться несправедливо". Він також стверджував, що "Панамським каналом керує Китай, і ми не віддамо його Китаю".
Нагадаємо, 7 січня Трамп заявив, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.
МЗС Панами заявило, що країна не має наміру обговорювати зі Сполученими Штатами Америки суверенітет Панамського каналу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рванути Панамський канал
плавайте через ревущії сорокові, курви !
.
Хлопче, прокинься, міжнародного права вже не існує!
А шо там твои кацапы рассказывают никакого отношения к Каналу не имеет.
Маск оплатит
Може звернутися у так званий "радбез оон"?
Трамп за пару місяців йхлуу буде руку тиснути і називати його "mr president", хоча це найбільший в світі порушувач міжнародного права. Президент Панами не хоче це прокоментувати ніяк?
.
наверное не от большого ума?
дайте ему еще 100 дней (с)
это уже даже не смешно
Нет проблем в том, что америка воюет. америка воевала и геноцидела будь здоров - номер 3 в мире по этим показателям после русни и британской империи.
Проблема в том, что она угрожает своим союзникам по Северо-американскому командованию: Канаде и Мексике и союзникам по нато: Канаде и Дании.
он не угрожает х у йлу и прочим диктаторам - они для него хорошие парни.
Чувствуете разницу?
Если это не понятно - не пишите мне больше и не отвечайте на мои посты под моим ФИО. Можете кидать в спам, если вам будет комфортнее спать от этого.
.
що всі панамці розмовляють англійською і тому їх треба визволяти ракетами!
ті хто не знає англійську? - не працюють на каналі.
це як пілоти - не знаєш англійську? - літай між хатою і хлівом..
шо би ви на мові як бе, а не тільки сам до себе?
Это как неделя до армии. Призывника все можно. Можно пить, можно драться, можно витрину в магазине разбить. Отвечать не придется, всё равно в армию заберут. Так и Трамп все мог пиз...пардон говорить. А теперь на него столько внутренних проблем навалилось, что до Гренландии руки не дойдут. Снова рамки бюджета расширять, Израиль мирить, торговля с Китаем, своя и медицина. Текучка заест. Не смешите за канал
ось у чому питання
Он был построен на деньги американских инвесторов, спроектирован американскими инженерами. В сегодняшних ценах стоит сотни миллиардов долларов! В конце 70 был на шару, за 1 доллар!! (зачем?) передан холуем глобалистов Картером Панаме в рамках ослабления США.
Но!!! В при передаче были оговорены условия, при которых наша страна может забрать его «взад». Панама на сегодняшний день нарушила все писанные и неписанные условия этой передачи. Канал уже почти наполовину принадлежит гребанным китайским коммунистам. Они «чаржат» наши корабли по завышенным расценкам а наши военные корабли (для которых этот канал и создавался) вообще по космическим тарифам.
Сегодня после инагурации Трамп еще раз объяснил почему идет на этот шаг. Дословно сказал: канал БУДЕТ нашим. Вопрос закрыт. Точка.
Никакой аналогии с бандитским и преступным захватом Россией украинских территорий данный случай не имеет!
From the US with love