Президент Панами Муліно - Трампу: Канал є і залишатиметься панамським

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відкинув заяву Трампа про повернення США Панамського каналу

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, яку він зробив під час своєї інавгурації, щодо "повернення" Панамського каналу Сполученим Штатам.

Про це Муліно написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Канал не передавали в концесію. Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхоса-Картера", - зазначив Муліно.

Він також відкинув твердження 47-го президента США про те, що Китай "експлуатує" канал, який з'єднує Карибське море з Тихим океаном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Панами Муліно може звернутися до Радбезу ООН, якщо погрози Трампа триватимуть, - Politico 

За його словами, упродовж 25 років Панама "безперервно й відповідально" керувала каналом, розширювала його, щоб "служити світу та торгівлі", зокрема США.

Хосе Муліно наголосив, що його країна користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами, зокрема зі США.

Лідер Панами також закликав до діалогу.

"Діалог завжди є способом прояснити проблемні питання без шкоди для наших прав, повного суверенітету або права власності на наш канал", - додав Муліно.

Читайте також: США вдруге вийдуть із Паризької кліматичної угоди

Що передувало?

20 січня під час своєї інавгураційної промови Дональд Трамп заявив, що США "повернуть" собі Панамський канал. 

За його словами, Панама порушила угоди, які вимагають нейтралітету під час експлуатації каналу, і з американськими кораблями "обходяться несправедливо". Він також стверджував, що "Панамським каналом керує Китай, і ми не віддамо його Китаю".

Нагадаємо, 7 січня Трамп заявив, що не виключає застосування сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом.

МЗС Панами заявило, що країна не має наміру обговорювати зі Сполученими Штатами Америки суверенітет Панамського каналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закінчать війни. Я буду людиною, яка встановлює мир, - Трамп після інавгурації

Автор: 

США (24136) Трамп Дональд (7001) Панама (82)
+23
Хосе Муліно наголосив, що його країна користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами Джерело: https://censor.net/ua/n3531323

Хлопче, прокинься, міжнародного права вже не існує!
показати весь коментар
20.01.2025 23:17 Відповісти
+20
Тампон розказує що закінчить всі війни а натомість майже розв'язав три нові війни притому з своїми союзниками. Тампон розказує що буде всього домовлятись угодами а натомість анонсував війну з нелегалами. Да у Тампона роздвоєння особистості. Його лікувати потрібно як і *****
показати весь коментар
20.01.2025 23:23 Відповісти
+12
Датишоооо? Прямо американці канал будували? Це все одно що кацапи розказують що вони будували українські міста. Хоча аби не українці то касаби до сих пір жили б в гнилих землянках. А якби в США не приїхали мігранти з Європи то в США до сих пір би бігали одні напівголі індіанці. А нарахунок канала так існує міжнародне право. Чи є у США юридичні права на канал? Чи е у США права на Канаду, Гренландію? Чи нахрен вже всі документи. Хватай хто що хоче а якщо жертва веде спротив то вбивай її.
показати весь коментар
20.01.2025 23:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все іде до того що Панамський канал повторить історію Каховської ГЕС ((
показати весь коментар
20.01.2025 23:16 Відповісти
100 пудів.. США він тільки на збитки
показати весь коментар
20.01.2025 23:23 Відповісти
взагалі ідея цікава !
рванути Панамський канал

плавайте через ревущії сорокові, курви !

.
показати весь коментар
20.01.2025 23:25 Відповісти
Як "рвонути "канал не знаю , а от вивести з ладу шлюзи - п...да каналу (( Думаю , що Мексика цьому може посприяти , у них там сухопутний альтернативний шлях збудовано ))
показати весь коментар
20.01.2025 23:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=e5eU29z1oy0
показати весь коментар
21.01.2025 07:30 Відповісти
Маск во время выступление начал "зиговать"... Теперь получается РФ должна спасать Америку от "фашистов" или это другое?
показати весь коментар
20.01.2025 23:17 Відповісти
Хосе Муліно наголосив, що його країна користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами Джерело: https://censor.net/ua/n3531323

Хлопче, прокинься, міжнародного права вже не існує!
показати весь коментар
20.01.2025 23:17 Відповісти
Коли було це право?
показати весь коментар
20.01.2025 23:50 Відповісти
Якби США не побудували той канал то панамці б зараз жили як папуаси нової Гвінеї в джунглях
показати весь коментар
20.01.2025 23:20 Відповісти
якбитологія
показати весь коментар
20.01.2025 23:23 Відповісти
Може скластись така ситуація ----если один человек построил другой завсегда разобрать сможет🤷‍♂️
показати весь коментар
20.01.2025 23:25 Відповісти
Розібрати - не проблема , я про вже написав (( Саме головне, що у разі загрози суверенітету Панами, так можуть вирішити самі панамці ((
показати весь коментар
20.01.2025 23:33 Відповісти
Ломати-це не будувати...
показати весь коментар
20.01.2025 23:59 Відповісти
Датишоооо? Прямо американці канал будували? Це все одно що кацапи розказують що вони будували українські міста. Хоча аби не українці то касаби до сих пір жили б в гнилих землянках. А якби в США не приїхали мігранти з Європи то в США до сих пір би бігали одні напівголі індіанці. А нарахунок канала так існує міжнародне право. Чи є у США юридичні права на канал? Чи е у США права на Канаду, Гренландію? Чи нахрен вже всі документи. Хватай хто що хоче а якщо жертва веде спротив то вбивай її.
показати весь коментар
20.01.2025 23:29 Відповісти
Якраз Трамп і хоче всім донести, що ніякого міжнародного права не існує, а лише право сили. В США є досвід маленької переможної війни з Панамою. Тому "Можем Повторіть" це також і про них.
показати весь коментар
20.01.2025 23:43 Відповісти
Да, говномет, таки американци будували. Американские инженеры разработали проект, американские кампании финансировали закупку оборудования, оплату строителей и накладные расходы, американские техники руководили на месте нанятыми в США и со всей южной америки работягами.
А шо там твои кацапы рассказывают никакого отношения к Каналу не имеет.
показати весь коментар
20.01.2025 23:54 Відповісти
ну так пусть пророют канал от Бостона до Лос-Анжелеса.

Маск оплатит
показати весь коментар
21.01.2025 00:07 Відповісти
Если я построю дом в Штатах по немецкой технологии разработаной испанскими архитекторами за деньги китайских инвесторов, то кто построил дом, курва мать?
показати весь коментар
21.01.2025 00:23 Відповісти
китайці
показати весь коментар
21.01.2025 00:51 Відповісти
Спроси у курвы мать, как конструировать вопросительные предложения. От себя могу только сказать, что канал построенный американскими инженерами американской техникой за американские деньги в стране созданной американцами под китайское керувание никто не отдаст. Панамскому курбаши надо хорошо задуматься, перед тем как открывать рот.
показати весь коментар
21.01.2025 01:23 Відповісти
Панами це колишня частина Колумбії. США, в намаганні побудувати канал , сприяли сепаратистам і відокремленню цієї території.
показати весь коментар
21.01.2025 11:58 Відповісти
Якби не французи , то ніхто б про той канал навіть не чув , а якби не США , то Колумбія мала б трішки більшу площу і не факт що цей канал у разі його побудови звався б панамським .
показати весь коментар
20.01.2025 23:31 Відповісти
саме так.
показати весь коментар
21.01.2025 00:55 Відповісти
не розумію чого тоді Колумбійці вперлись проти будівництва...
показати весь коментар
21.01.2025 11:59 Відповісти
Щось , мабуть , подібне до того як українці вперлися з Кримом , ну або як Данія сьогодні з Гренландією , нікому не подобається втрата суверенітету і отримання статусу колонії , адже США Панаму не приєднали до себе як окремий штат , а просто експлуатували територію у своїх цілях.
показати весь коментар
21.01.2025 13:27 Відповісти
я вважаю таке порівнення не доречним, до того ж ці події більш яка 120 річної давнини, а сепаратизм тих земель був ще раніше, с такими порівнянями можна дійти й до засудження війни за незалежність США... А тоді і ментальність і погляди були інщі...Тож така проекція, на мій погляд, не доречна
показати весь коментар
21.01.2025 13:38 Відповісти
Доходити потрібно не до війни за незалежність , а до геноциду індіанців європейськими завойовниками , саме так корінь зла , все решта - його паростки ((
показати весь коментар
21.01.2025 17:57 Відповісти
"користуватиметься міжнародним правом як способом регулювання відносин між країнами"???

Може звернутися у так званий "радбез оон"?

Трамп за пару місяців йхлуу буде руку тиснути і називати його "mr president", хоча це найбільший в світі порушувач міжнародного права. Президент Панами не хоче це прокоментувати ніяк?
показати весь коментар
20.01.2025 23:22 Відповісти
Тампон розказує що закінчить всі війни а натомість майже розв'язав три нові війни притому з своїми союзниками. Тампон розказує що буде всього домовлятись угодами а натомість анонсував війну з нелегалами. Да у Тампона роздвоєння особистості. Його лікувати потрібно як і *****
показати весь коментар
20.01.2025 23:23 Відповісти
Лікувати?...Доктор сказав-в морг...обох
показати весь коментар
20.01.2025 23:26 Відповісти
війна морпєхів США з гренландськими пінгвінами неминуча !

.
показати весь коментар
20.01.2025 23:27 Відповісти
Пора трампа возвеличувати... Он ПОП уже старається
показати весь коментар
20.01.2025 23:27 Відповісти
он дипломат. один из немногих с ультра крутым уровнем, что с ним кентуются даже при том, что он сейчас всего на всего обычный депутат.
показати весь коментар
21.01.2025 01:47 Відповісти
може ти почекаешь докi он хочь одну розв'яже, говнар?
показати весь коментар
20.01.2025 23:56 Відповісти
так а чего рыжее е ба нько ляпает везде Канада Наш, Гренландия Наш, Канал Наш, и так далее?
наверное не от большого ума?

дайте ему еще 100 дней (с)

это уже даже не смешно
показати весь коментар
21.01.2025 00:07 Відповісти
когда развяжет хоть одну, тогда и поговорим. ты вот тоже языком ляпаешь, но никто ж не возмущается, пока рукам волю не даешь.
показати весь коментар
21.01.2025 01:26 Відповісти
Еще раз. Я сейчас пытаюсь достучаться до вашего интеллекта.

Нет проблем в том, что америка воюет. америка воевала и геноцидела будь здоров - номер 3 в мире по этим показателям после русни и британской империи.

Проблема в том, что она угрожает своим союзникам по Северо-американскому командованию: Канаде и Мексике и союзникам по нато: Канаде и Дании.
он не угрожает х у йлу и прочим диктаторам - они для него хорошие парни.

Чувствуете разницу?
Если это не понятно - не пишите мне больше и не отвечайте на мои посты под моим ФИО. Можете кидать в спам, если вам будет комфортнее спать от этого.
показати весь коментар
21.01.2025 01:42 Відповісти
Мексика не входить ні в яке командування.
показати весь коментар
21.01.2025 08:58 Відповісти
Канал не будет ни американским ни панамским. Потому что он уже Китайский ......
показати весь коментар
20.01.2025 23:27 Відповісти
пошліть хлопців з ГУР і вони зроблять той канал ніяким !

.
показати весь коментар
20.01.2025 23:28 Відповісти
Є можливість, отому служки, аброхамію з ВРУ, написати листа жалісного та збирати підписи, як він з цим працював уже, на рашиста путінського....
показати весь коментар
20.01.2025 23:30 Відповісти
Коли Колумбія відмовилась продати США право на будівництво і володіння Панамського каналу, Панама (штат Колумбії), відокремилась від Колумбії (4 листопада 1903 року) і юридично передала концесію США як незалежна держава (18 листопада 1903 року).
показати весь коментар
20.01.2025 23:31 Відповісти
І Панама і Мексика будуть не проти стати 51 і 52 штатом США (з громадянством), але Трамп хоче лише Канаду.
показати весь коментар
20.01.2025 23:39 Відповісти
Тобто і тут ***** нічого нового не придумав коли лугандонію створював ((
показати весь коментар
20.01.2025 23:40 Відповісти
Якби Трамп сказав, що забирає Чукотку - ніхто б проти не був, навіть чукчі-фанати пуціна
показати весь коментар
20.01.2025 23:31 Відповісти
доня, а ну розповіси їм,
що всі панамці розмовляють англійською і тому їх треба визволяти ракетами!
показати весь коментар
20.01.2025 23:31 Відповісти
Не всі. Які на каналі працюють так, а інші не 100 відсотково. Так що тільки референдум. Як в Криму. Сьогдні захопили, завтра референдум, післязавтра порахували і проголосили потрібне.
показати весь коментар
21.01.2025 00:27 Відповісти
ті хто на каналі працююйть? - Мають знати англійську!
ті хто не знає англійську? - не працюють на каналі.
це як пілоти - не знаєш англійську? - літай між хатою і хлівом..
показати весь коментар
21.01.2025 00:39 Відповісти
Я щось інше написав?
показати весь коментар
21.01.2025 00:41 Відповісти
все те...
показати весь коментар
21.01.2025 00:43 Відповісти
ну не панамський канал, то тоді хоч дар'єнський розрив зробить американським )) трамп не має кордонів )
показати весь коментар
20.01.2025 23:32 Відповісти
Не обманюйся: тебе теж не питатимуть, а доведуть до відома!
показати весь коментар
20.01.2025 23:34 Відповісти
Сьогодні 20 січня в світі з'явилось нове *****.
показати весь коментар
20.01.2025 23:38 Відповісти
Хрін там - іще один оманський віслюк на побігеньках у ***** ((
показати весь коментар
20.01.2025 23:42 Відповісти
P.S. Коли Трамп розповідав своїй "аплодисментній команді" про майбутні свої плани , Байден від сміху мало не помер (( .
показати весь коментар
20.01.2025 23:44 Відповісти
То таке... шо б этому Мулино не сделали Норьегу. Могут ведь повторить.
показати весь коментар
20.01.2025 23:49 Відповісти
You can't just draw a line and say: everything should just stay forever the way it was on day mm/dd/yyyy, because it is somehow sacred. It is not sacred, it is just as arbitrary as any other day you may pick. And nothing is forever, except change itself.
показати весь коментар
20.01.2025 23:50 Відповісти
What a deep thought! Care to elaborate as of what you been trying to say exactly?
показати весь коментар
20.01.2025 23:59 Відповісти
вам переслати адрес трасліту,
шо би ви на мові як бе, а не тільки сам до себе?
показати весь коментар
21.01.2025 00:10 Відповісти
Це звичайний випєндрьож.
показати весь коментар
21.01.2025 00:57 Відповісти
він
показати весь коментар
21.01.2025 01:05 Відповісти
Після таких заяв впору Панамі почати розробку своєї ЯЗ, бо інакше нічим від таких як США, РФ, Китай себе захистити.
показати весь коментар
20.01.2025 23:58 Відповісти
Достатньо добряче замінувати канал. Так щоб вибух на роки припинив його існування як транспортної артерії. Шлях суден збільшиться на 5000-8000 км. морем. Ото трампісти зрадіють від "мудрості" Трампа... І пєчєньок ніхто в США каналом не пришле...
показати весь коментар
21.01.2025 00:41 Відповісти
А крим, крим трамп купити не хоче?
показати весь коментар
21.01.2025 00:12 Відповісти
Моя ідея. А виконувати будете ви якщо жити хочете
показати весь коментар
21.01.2025 01:33 Відповісти
Всё инаугурация прошла. Время Трампа закончилось.
Это как неделя до армии. Призывника все можно. Можно пить, можно драться, можно витрину в магазине разбить. Отвечать не придется, всё равно в армию заберут. Так и Трамп все мог пиз...пардон говорить. А теперь на него столько внутренних проблем навалилось, что до Гренландии руки не дойдут. Снова рамки бюджета расширять, Израиль мирить, торговля с Китаем, своя и медицина. Текучка заест. Не смешите за канал
показати весь коментар
21.01.2025 00:13 Відповісти
Готуйтеся демонстративно до війни краще. Можливо тоді Дональд прийде трохи до тями.
показати весь коментар
21.01.2025 00:25 Відповісти
Брєжнєв в повному маразмі помер в віці 76 років. Трампу 79, в цьому році буде 80. Шоу може скінчитися в будь який момент і Трамп вже ніколи не відповість за будь які свої дії, а до наслідків не доживе в будь якому випадку. Тепер і Америка має своїх ліквідаторів...
показати весь коментар
21.01.2025 00:47 Відповісти
Нехай на пенсію в середньому в світі виходять в 67 років. Вважається що з цього віку людина вже не може працювати навіть двірником. Але чомусь може працювати Президентом довічно незалежно від віку. Щось тут не так. Якесь світове геріатричне управління останнім часом і те що таке відбувається мене особисто дуже тривожить. Може було б правильно обмежити вік балотування в Президенти з урахуванням двох каденцій? Наприклад якщо каденція 4 роки то від 67 потрібно відняти вісім. Звідси кандидатами в Президенти не можна реєструвати осіб старших за 58 років. Чи не так?
показати весь коментар
21.01.2025 01:29 Відповісти
Молодець, Муліно, коректно та дипломатично послав найух руду брехливу потвору!
показати весь коментар
21.01.2025 01:30 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 08:59 Відповісти
де сховався панамець Коломойський?
ось у чому питання
показати весь коментар
21.01.2025 01:34 Відповісти
Итак, дорогие радиослушатели рассказываю вам про Панамский канал:

Он был построен на деньги американских инвесторов, спроектирован американскими инженерами. В сегодняшних ценах стоит сотни миллиардов долларов! В конце 70 был на шару, за 1 доллар!! (зачем?) передан холуем глобалистов Картером Панаме в рамках ослабления США.

Но!!! В при передаче были оговорены условия, при которых наша страна может забрать его «взад». Панама на сегодняшний день нарушила все писанные и неписанные условия этой передачи. Канал уже почти наполовину принадлежит гребанным китайским коммунистам. Они «чаржат» наши корабли по завышенным расценкам а наши военные корабли (для которых этот канал и создавался) вообще по космическим тарифам.

Сегодня после инагурации Трамп еще раз объяснил почему идет на этот шаг. Дословно сказал: канал БУДЕТ нашим. Вопрос закрыт. Точка.

Никакой аналогии с бандитским и преступным захватом Россией украинских территорий данный случай не имеет!

From the US with love
показати весь коментар
21.01.2025 05:07 Відповісти
Головне в промові Трампа про канал було, що панамці виставили великі мита за прохід і затримують кораблі в той час як Китай туди сюди шниряють. Тому він так і пригрозив. Знизять мита до мінімальних і бесперешкодно в пріорітеті будуть пускати-конфлікт буде вичерпано. Бо хто знає той регіон і бував не так давно там, то дійсно можно було побачити що там китайці дуже активно ведуть свої справи
показати весь коментар
21.01.2025 07:56 Відповісти
Горбачов дає наказ молодому Трампу розпочати "пєрєстройку" на другому терміні президента
показати весь коментар
21.01.2025 08:41 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 09:31 Відповісти
 
 