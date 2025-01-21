Майже 90 окупантів та понад 120 одиниць військової техніки ворога знищено впродовж доби на півдні, - Сили оборони Півдня

За минулу добу зафіксовано 223 ворожі обстріли з використанням понад тисячу боєприпасів. Ворог втратив майже 90 осіб та понад 120 одиниць військової техніки.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на півдні

Як зазначається, ворог не припиняє дроновий терор. Упродовж минулої доби окупанти завдали 516 ударів FPV-дронами різних модифікацій, зокрема баражуючими БпЛА типу "Ланцет", при цьому скинувши понад 350 осколкових боєприпасів.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів, застосувавши 13 керованих авіабомб та 44 некерованих авіаракет. Удари фіксувалися по Малій Токмачці та Пʼятихатках.



Також із вечора учорашнього дня та впродовж ночі ворог атакував операційну зону ударними БпЛА типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 17 одиниць, більшість - на Миколаївщині.

Штурми українських позицій

Окупанти продовжують штурмувати українські позиції на Придніпровському напрямку, а саме острівну зону. Впродовж минулої доби було зафіксовано 4 ворожі штурми, які не мали успіху.



На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник не припиняє проводити ротаційні заходи особового складу. Також окупанти продовжують вести інженерну і повітряну розвідку.

Сили оборони Півдня України продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах.

Втрати армії РФ

За минулу добу ворожі втрати становлять 87 окупантів.

Крім того знищено:

16 артсистем та мінометів, зокрема "Мста-Б";

спарена зенітна установка ЗУ-23-2;

82 одиниці авто- та бронетехніки;

3 танки;

4 мотоцикли;

2 човни;

17 одиниць ударних БпЛА типу "Shahed-136";

9 одиниць розвідувальних БпЛА типу "Zala", "Supercam" та "Орлан-10";

радіолокаційна станція та 4 станції РЕБ, в т.ч. "Гроза", "Р-330Ж";

2 камери відеоспостереження;

станція оптико-електронної розвідки;

7 антен управління БпЛА;

2 антени звʼязку;

супутниковий термінал "Starlink" та трансформатор.

Також уражено:

5 бліндажів;

6 спостережних пунктів, з них 2 - командно-спостережних пункти роти;

3 місця зльоту БлЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 822 030 російських загарбників.