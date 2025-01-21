УКР
Умєров забрав 23 млрд грн із АОЗ, щоб ДПСУ авансом "злила" їх фірмі, яка вже зривала поставки і має зв’язки з організатором оборудки "Львівського арсеналу", - ЗМІ

Умєров та Дейнеко

У листопаді минулого року уряд за поданням міністра оборони Рустема Умєрова забрав з бюджету Міноборони 23 млрд грн і віддав їх Державній прикордонній службі. За кілька днів вся сума терміново залишила територію України за 100-відсотковим авансом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у журналістському розслідуванні ZN.ua

Видання нагадує, що це суперечить усім нормам і практикам закупівель зброї, що лежить на складах, а не перебуває в виробництві. Бо коли зброя лежить, то немає проблеми її привезти й отримати оплату, - достатньо лише заплатити певний символічний аванс. А коли зброю тільки збираються виробляти, то справді потрібен значний аванс на закупівлі сировини, обладнання тощо.

Ненадійний посередник 

У нашому ж випадку Lechmar є класичним посередником без власного виробництва. Це давно існуюча компанія. 2019 року вона постачала щось збройне на адресу "Укрспецекспорту". А наприкінці 2023-го навіть уклала контракт з Агенцією оборонних закупівель на поставку артилерійських снарядів приблизно на 3 млрд грн. Це було в той період, коли в Україні вирував скандал з аферою компанії "Львівський арсенал". 

Саме в розпал того скандалу Lechmar отримала в Україні той контракт на 3 млрд грн. На щастя, Агенція була дуже обережною, тож безпосередньо в контракті прописали, що всі гроші за снаряди поляки отримають тільки за фактом поставки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АОЗ про контракт на старі протитанкові міни: Жодних коштів не сплачено, закупівля після проведення випробувань

"Передчуття не підвело: вже за місяць Lechmar почала зривати графік поставок через якісь проблеми з підривниками для снарядів. А ще через місяць фірма повідомила, що перепродала снаряди іншому покупцю, тому розриває контракт з АОЗ. Тобто в тій історії Україна не втратила жодної копійки, а поляки показали, які вони партнери. Тож недивно, що Lechmar потім не потикала носу до Агенції, а надіслала свою фантастичну пропозицію прикордонникам", - наголошує видання.

Завищення ціни

За даними ZN.ua, у початковій комерційній пропозиції ціни було завищено у півтора рази порівняно із закупівельними цінами Агенції.

"Бач, а Умєрову з Дейнеко така пропозиція сподобалась, і вони пішли на 100-відсотковий аванс за боєприпаси, які Lechmar має привезти вже у січні 2025-го. Тобто саме у ці дні якісь неймовірні ешелони з сотнями тисяч мін і снарядів уже мають прибувати в Україну", - додають автори публікації.

Також зазначається, що на початку грудня в Києві було зареєстровано ТОВ "Лехмар Київ". За даними LIGA 360, його основними власниками стали представники польської материнської компанії Марта Ковальчик і Анджей Пекала. Півтора відсотка статутного капіталу української ТОВки відійшло непублічним бізнесменам із Києва - братам Сергію і Олегу Єрьоміним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пояснення Міноборони про придбання боєприпасів на 23 млрд грн без участі АОЗ – обман, - Шабунін

З неофіційних джерел відомо, що раніше один з Єрьоміних нібито служив у СБУ, інший - у ГУР, і начебто керівник прикордонників Сергій Дейнеко знайомий із ними особисто. А офіційно відомо таке. У Сергія Єрьоміна є ще одна компанія - ТОВ "Спецекспоресурси", основним видом діяльності якої є "виробництво зброї і боєприпасів". Директором цієї фірми, як і "Лехмар Київ", є Костянтин Бучок. Єрьомін і Бучок також присутні у "Благодійному фонді "Душа та серце з Україною!", перший як співзасновник, другий знову як директор. Цікавий факт - Сергій Єрьомін записаний як "Сергій Єрьомкін", однак адреси реєстрації збігаються.

"Сергій Єрьомін зі схеми "Лехмару" є чинним співзасновником благодійного фонду разом із чеською благодійною організацією, посадовою особою якої є Хорошаєв зі схеми "Львівського арсеналу. Це виглядає як "А шо, Резнікову можна було, а нам нє?". Ну і, звісно, це ставить ще більше запитань щодо мотивів, якими керувався Умєров, "дістаючи" 23 млрд грн із власної Агенції оборонних закупівель, щоб Дейнеко злив цю купу грошей авансом на фірму, яка вже зривала поставки воюючій Україні. Бо якось дуже символічно саме у розпал цього скандалу Умєров змінив статут Агенції і прописав у ньому норму про те, що Міноборони може через голову Безрукової давати вказівки її підлеглим підписати контракт із фірмою, яку їм вкаже міністерство", - наголошує видання.

Читайте: Рішення Міноборони передати 23 млрд ДПСУ - саботаж і відкат реформи легальних закупівель, - Каленюк

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6351) Умєров Рустем (718) Агенція оборонних закупівель (144)
Топ коментарі
+18
Такого як Умеров ворюгу виправить тільки мотузка та ліхтар.
21.01.2025 15:32 Відповісти
21.01.2025 15:32 Відповісти
+15
І на вершині цієй пираміди стоіть сам найвеличнійший та яйцесяйний ******* папи саши та мами рімми шоб їм повилазило.
21.01.2025 15:34 Відповісти
21.01.2025 15:34 Відповісти
+11
Нам пізда
21.01.2025 15:24 Відповісти
21.01.2025 15:24 Відповісти
Нам пізда
21.01.2025 15:24 Відповісти
21.01.2025 15:24 Відповісти
100% навряд.
Думається що 20-25% відкат.
21.01.2025 15:32 Відповісти
21.01.2025 15:32 Відповісти
"фірмі, яка вже зривала поставки..." але регулярно і відповідально виконувала відкатні зобов,язання...
21.01.2025 15:49 Відповісти
21.01.2025 15:49 Відповісти
Ворюгу виправить тільки тюряга. Щоб не могила....
21.01.2025 15:27 Відповісти
21.01.2025 15:27 Відповісти
Такого як Умеров ворюгу виправить тільки мотузка та ліхтар.
21.01.2025 15:32 Відповісти
21.01.2025 15:32 Відповісти
та да Резнікова та Баканова виправили виправлять і Умерова
21.01.2025 15:52 Відповісти
21.01.2025 15:52 Відповісти
Воно спочатку був золотояйцевий паскуда рєзніков, тепер умєров. Куди веде країну протермінований разом з 5-6 дефективними менеджерами?
21.01.2025 15:28 Відповісти
21.01.2025 15:28 Відповісти
от кляті журналісти. Така оборудка умєрла
21.01.2025 15:30 Відповісти
21.01.2025 15:30 Відповісти
розумію, важке життя 46-річного ухилянта. Обережніше ходи по вулицям, а то ще повістку вручать.
21.01.2025 16:16 Відповісти
21.01.2025 16:16 Відповісти
21.01.2025 16:56 Відповісти
21.01.2025 16:56 Відповісти
Клептократія
21.01.2025 15:32 Відповісти
21.01.2025 15:32 Відповісти
Офісні потвори використовують по повній потвору уздохлого
21.01.2025 15:33 Відповісти
21.01.2025 15:33 Відповісти
"корову свою не отдам никаму! такая корова нужна Самому!" ))
21.01.2025 15:33 Відповісти
21.01.2025 15:33 Відповісти
І на вершині цієй пираміди стоіть сам найвеличнійший та яйцесяйний ******* папи саши та мами рімми шоб їм повилазило.
21.01.2025 15:34 Відповісти
21.01.2025 15:34 Відповісти
.і шо ? ну стоїть . і стояти буде скільки захоче срать він хотів на ваші тупі голови
21.01.2025 15:37 Відповісти
21.01.2025 15:37 Відповісти
З приводу "ср@ть він хотів" згоден. А все інше... сподіваюсь ні.
21.01.2025 16:00 Відповісти
21.01.2025 16:00 Відповісти
Ані дня без Zашквару ! " Покращення " від кварталу - 95 одне за одним ...мля...
21.01.2025 15:38 Відповісти
21.01.2025 15:38 Відповісти
Корупції у нас нема, всі корупціонери виїхали.. Ат ні, самі нахабні сидять у владі під патронатом ЗЄд'єрмаків!
21.01.2025 15:39 Відповісти
21.01.2025 15:39 Відповісти
Це потужно, чи незламно, хто з зебілів підскаже?
21.01.2025 15:41 Відповісти
21.01.2025 15:41 Відповісти
Скоро умєрова "за власним бажанням" та послом в ЮАР. Все шито-крито....Світла в тунелі не видно.
21.01.2025 15:42 Відповісти
21.01.2025 15:42 Відповісти
Це яким треба неуком бути що б людину далеку від військової справи під час війни призначати міністром оборони?
21.01.2025 15:43 Відповісти
21.01.2025 15:43 Відповісти
Пам,ятаюб що коли назначали Умерова, то говорили, що він від Єрмака а отже злодій та корупціоненр. Муждабаєв тоді кричав, що Умеров кпимчаниню патріот і що це гарне призначення. Тепер маємо, те що маємо: гарного "патріота", ще кращого корпцонера і просто пройдоху.
21.01.2025 15:48 Відповісти
21.01.2025 15:48 Відповісти
******....слів більш немає....
21.01.2025 15:55 Відповісти
21.01.2025 15:55 Відповісти
От жеж падли! Задрали ці ЗМІ! Ну як до вас не дійде, шо корупція вже подолана? Дайте чувакам попиляти ті копійки!
21.01.2025 15:56 Відповісти
21.01.2025 15:56 Відповісти
21.01.2025 16:04 Відповісти
21.01.2025 16:04 Відповісти
і ще нагадаю ..що 23 млрд перевели не в грн ))

але тиск на валюту спричиняє саме населення )))

тобто зельоні ******** обікрали Україну двічі
21.01.2025 15:57 Відповісти
21.01.2025 15:57 Відповісти
Зате відосік лідор зачитає вечером як він працює над планами миру або перемоги
21.01.2025 16:03 Відповісти
21.01.2025 16:03 Відповісти
Йде крадіжка коштів. Чому ніхто не напише послам країн, які нас підтримують, не подасть позов до суду? Тільки широкий розголос може все це зупинити.
21.01.2025 16:15 Відповісти
21.01.2025 16:15 Відповісти
Трамп тисне, крантік фінансовий прикручує. От чурчхєла й поспішає "прібарахлітся". Коли ще така маза мальчіку буде?
21.01.2025 19:48 Відповісти
21.01.2025 19:48 Відповісти
Політика Зеленого шашлычника прям радует. Если некоторые активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева? А вы удивляетесь деткам этой 5 колоны на мэрсах в центре Киева с песнями я русский шамана
22.01.2025 04:13 Відповісти
22.01.2025 04:13 Відповісти
 
 