Умєров забрав 23 млрд грн із АОЗ, щоб ДПСУ авансом "злила" їх фірмі, яка вже зривала поставки і має зв’язки з організатором оборудки "Львівського арсеналу", - ЗМІ

У листопаді минулого року уряд за поданням міністра оборони Рустема Умєрова забрав з бюджету Міноборони 23 млрд грн і віддав їх Державній прикордонній службі. За кілька днів вся сума терміново залишила територію України за 100-відсотковим авансом.

про це пише у журналістському розслідуванні ZN.ua.

Видання нагадує, що це суперечить усім нормам і практикам закупівель зброї, що лежить на складах, а не перебуває в виробництві. Бо коли зброя лежить, то немає проблеми її привезти й отримати оплату, - достатньо лише заплатити певний символічний аванс. А коли зброю тільки збираються виробляти, то справді потрібен значний аванс на закупівлі сировини, обладнання тощо.

Ненадійний посередник

У нашому ж випадку Lechmar є класичним посередником без власного виробництва. Це давно існуюча компанія. 2019 року вона постачала щось збройне на адресу "Укрспецекспорту". А наприкінці 2023-го навіть уклала контракт з Агенцією оборонних закупівель на поставку артилерійських снарядів приблизно на 3 млрд грн. Це було в той період, коли в Україні вирував скандал з аферою компанії "Львівський арсенал".

Саме в розпал того скандалу Lechmar отримала в Україні той контракт на 3 млрд грн. На щастя, Агенція була дуже обережною, тож безпосередньо в контракті прописали, що всі гроші за снаряди поляки отримають тільки за фактом поставки.

"Передчуття не підвело: вже за місяць Lechmar почала зривати графік поставок через якісь проблеми з підривниками для снарядів. А ще через місяць фірма повідомила, що перепродала снаряди іншому покупцю, тому розриває контракт з АОЗ. Тобто в тій історії Україна не втратила жодної копійки, а поляки показали, які вони партнери. Тож недивно, що Lechmar потім не потикала носу до Агенції, а надіслала свою фантастичну пропозицію прикордонникам", - наголошує видання.

Завищення ціни

За даними ZN.ua, у початковій комерційній пропозиції ціни було завищено у півтора рази порівняно із закупівельними цінами Агенції.

"Бач, а Умєрову з Дейнеко така пропозиція сподобалась, і вони пішли на 100-відсотковий аванс за боєприпаси, які Lechmar має привезти вже у січні 2025-го. Тобто саме у ці дні якісь неймовірні ешелони з сотнями тисяч мін і снарядів уже мають прибувати в Україну", - додають автори публікації.

Також зазначається, що на початку грудня в Києві було зареєстровано ТОВ "Лехмар Київ". За даними LIGA 360, його основними власниками стали представники польської материнської компанії Марта Ковальчик і Анджей Пекала. Півтора відсотка статутного капіталу української ТОВки відійшло непублічним бізнесменам із Києва - братам Сергію і Олегу Єрьоміним.

З неофіційних джерел відомо, що раніше один з Єрьоміних нібито служив у СБУ, інший - у ГУР, і начебто керівник прикордонників Сергій Дейнеко знайомий із ними особисто. А офіційно відомо таке. У Сергія Єрьоміна є ще одна компанія - ТОВ "Спецекспоресурси", основним видом діяльності якої є "виробництво зброї і боєприпасів". Директором цієї фірми, як і "Лехмар Київ", є Костянтин Бучок. Єрьомін і Бучок також присутні у "Благодійному фонді "Душа та серце з Україною!", перший як співзасновник, другий знову як директор. Цікавий факт - Сергій Єрьомін записаний як "Сергій Єрьомкін", однак адреси реєстрації збігаються.

"Сергій Єрьомін зі схеми "Лехмару" є чинним співзасновником благодійного фонду разом із чеською благодійною організацією, посадовою особою якої є Хорошаєв зі схеми "Львівського арсеналу. Це виглядає як "А шо, Резнікову можна було, а нам нє?". Ну і, звісно, це ставить ще більше запитань щодо мотивів, якими керувався Умєров, "дістаючи" 23 млрд грн із власної Агенції оборонних закупівель, щоб Дейнеко злив цю купу грошей авансом на фірму, яка вже зривала поставки воюючій Україні. Бо якось дуже символічно саме у розпал цього скандалу Умєров змінив статут Агенції і прописав у ньому норму про те, що Міноборони може через голову Безрукової давати вказівки її підлеглим підписати контракт із фірмою, яку їм вкаже міністерство", - наголошує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.