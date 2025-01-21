Опозиція Чехії заявила, що скасує ініціативу з постачання снарядів Україні в разі приходу до влади
Очільник так званого тіньового уряду найбільшої опозиційної партії Чехії "ANO" Карел Гавлічек заявив, що його політсила не продовжить ініціативу з постачання боєприпасів Україні, якщо прийде до влади.
Про це йдеться в матеріалі Denik N, передає Цензор.НЕТ.
Гавлічек також є віцепрезидентом ANO – руху колишнього премʼєра Чехії Андрея Бабіша.
"Ми не будемо продовжувати ініціативу щодо боєприпасів. Зовсім ні", - сказав Гавлічек в інтервʼю журналу Respekt, яке цитує видання.
Водночас він визнав, що не знає, чи буде прем'єр-міністром Чехії в разі перемоги ANO на парламентських виборах.
Як пише Denik N, у такому разі уряд, ймовірно, очолить Бабіш.
Чинний премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на заяви Гавлічека.
"Вони не є проросійськими, але вони підштовхували "Росатом" до останньої хвилини добудувати АЕС "Дуковани". Вони не проросійські, але нічого не зробили проти нашої енергетичної залежності від Росії. Вони не проросійські, але вони сидять у фан-клубі Путіна в Європі. Вони не проросійські, але..." - наголосив Фіала.
Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Європейського Союзу обіцяний мільйон боєприпасів.
До кінця 2024 року Чехія обіцяла поставити Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.
Дивіться, хто у фан-клубі рашки - Чехія/Словаччина, Угорщина, Грузія, Чечня... Молдова, як і Чехія, зараз проскочила, але це ненадовго.
Усі, кого "визволяли" "русскіє чюдо-боґатирі", повзають на пузі, аби більш не визволяли.
До Праги, Будапешту, Братіслави...
Побачуть, як треба брати Прагу за три дні !!!
