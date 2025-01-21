УКР
Новини
Опозиція Чехії заявила, що скасує ініціативу з постачання снарядів Україні в разі приходу до влади

Голова опозиційної партії Чехії ANО Карел Гавлічек

Очільник так званого тіньового уряду найбільшої опозиційної партії Чехії "ANO" Карел Гавлічек заявив, що його політсила не продовжить ініціативу з постачання боєприпасів Україні, якщо прийде до влади. 

Про це йдеться в матеріалі Denik N, передає Цензор.НЕТ.

Гавлічек також є віцепрезидентом ANO – руху колишнього премʼєра Чехії Андрея Бабіша.

"Ми не будемо продовжувати ініціативу щодо боєприпасів. Зовсім ні", - сказав Гавлічек в інтервʼю журналу Respekt, яке цитує видання. 

Водночас він визнав, що не знає, чи буде прем'єр-міністром Чехії в разі перемоги ANO на парламентських виборах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже отримала 80% обіцяних боєприпасів у рамках чеської ініціативи, - Сибіга

Як пише Denik N, у такому разі уряд, ймовірно, очолить Бабіш.

Чинний премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на заяви Гавлічека.

"Вони не є проросійськими, але вони підштовхували "Росатом" до останньої хвилини добудувати АЕС "Дуковани". Вони не проросійські, але нічого не зробили проти нашої енергетичної залежності від Росії. Вони не проросійські, але вони сидять у фан-клубі Путіна в Європі. Вони не проросійські, але..." - наголосив Фіала.

Читайте також: Чехія підготувалася до припинення транзиту російської нафти через Україну, – прем’єр-міністр Фіала

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Європейського Союзу обіцяний мільйон боєприпасів.

До кінця 2024 року Чехія обіцяла поставити Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Вони не проросійські, вони просто ******* несамовито смоктати кабаєвського прутня за гроші.
21.01.2025 19:32 Відповісти
Всетаки в людей коротка пам'ять, злочинно коротка
21.01.2025 19:35 Відповісти
А чого ми дивуємося чехам? У нас, в Україні, яка вже 11 років воює з кацапами при владі вже ось такі "не проросійські"... Вони не проросійські, але називали Україну порноактрислю в дусі роспропаганди, вони не проросійські, але були проти вступу в ЄС та НАТО, вони не проросійські, але зупинили всі наші ракетні програми, а армію скоротили на 50 тисяч, вони не проросійські, але напризначали агентів фсб на керівні посади своїми указами, вони не проросійські, але зливали наші спецоперації москалоті, вони не проросійські, але розмінували Чонгар, відвели наші бригади з тих напрямків, де потім наступатимуть москалі ... Тож чому ми дивуємося чехам? Вони не будуть ніколи більш проукраїнськими, ніж маємо бути ми.
21.01.2025 19:51 Відповісти
Опозиція шо иобу далась?
21.01.2025 19:31 Відповісти
21.01.2025 19:32 Відповісти
21.01.2025 19:38 Відповісти
21.01.2025 19:32 Відповісти
21.01.2025 19:33 Відповісти
21.01.2025 19:34 Відповісти
21.01.2025 19:48 Відповісти
21.01.2025 19:35 Відповісти
22.01.2025 00:23 Відповісти
21.01.2025 19:36 Відповісти
21.01.2025 19:40 Відповісти
21.01.2025 20:18 Відповісти
21.01.2025 19:40 Відповісти
21.01.2025 19:43 Відповісти
21.01.2025 19:44 Відповісти
21.01.2025 19:48 Відповісти
21.01.2025 19:51 Відповісти
22.01.2025 09:13 Відповісти
21.01.2025 19:59 Відповісти
21.01.2025 20:13 Відповісти
21.01.2025 20:15 Відповісти
ХЗ. Швидше за все словаки і угорці допоможуть кацапам і вдарять нам в спину.

"Рік тому Угорщина стягнула війська до кордону України, але даю 100%, ми не готували напад"

Вівторок, 16 травня 2023, 11:20 - https://www.eurointegration.com.ua/authors/sydorenko/ Сергій Сидоренко, Європейська правда.

Андраш Рац - один із ключових угорських безпекових експертів, що працює зараз у німецькому аналітичному центрі DGAP (Німецьке товариство закордонних справ). Утім, на початку минулого року він працював в угорському урядовому Центрі стратегічних та безпекових досліджень і був долучений до аналізу, що формував угорську безпекову політику.

Зараз він - у відкритій опозиції до уряду Орбана і може говорити, зокрема, про те, що дізнався під час роботи в урядових колах.

Ми зустрілися в Ужгороді, щоб обговорити шляхи виходу угорсько-українських відносин з кризи. Але вже під час розмови з'ясувалося, що Рац знає деталі, які досі ґрунтувалися виключно на чутках - про скупчення військ Угорщини поблизу західного українського кордону перед вторгненням РФ у лютому 2022 року. Тоді до кордону звезли також військові понтони - але Андраш Рац має цьому пояснення.

Важлива деталь: вже після інтерв'ю він зв'язався з редакцією і уточнив, що тоді, в лютому, український військовий аташе в Угорщині відвідував кордон, щоби переконатися, які саме війська стягують до України.

Про все це дивіться в інтерв'ю на каналі "Європейської правди".

- У лютому 2022 року Угорщина почала накопичувати війська уздовж західного кордону України - в той час як Росія збирала армію уздовж східного кордону, готуючи вторгнення. Ви про це чули?

- Звичайно, чув. Тоді я працював в урядовому інституті - Центрі стратегічних та безпекових досліджень.

Так, Угорщина тоді справді скупчила певні військові сили уздовж кордону України. Але подробиці мають значення.

Склад цих сил був не таким, як з російського боку. Росія зібрала наступальні сили. Угорські сили, спрямовані до вашого кордону незадовго до вторгнення РФ, не були наступальними.
21.01.2025 21:22 Відповісти
21.01.2025 20:22 Відповісти
21.01.2025 20:33 Відповісти
21.01.2025 20:38 Відповісти
21.01.2025 21:27 Відповісти
21.01.2025 21:28 Відповісти
21.01.2025 21:40 Відповісти
21.01.2025 22:19 Відповісти
22.01.2025 09:23 Відповісти
 
 