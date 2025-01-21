Опозиція Чехії заявила, що скасує ініціативу з постачання снарядів Україні в разі приходу до влади

Очільник так званого тіньового уряду найбільшої опозиційної партії Чехії "ANO" Карел Гавлічек заявив, що його політсила не продовжить ініціативу з постачання боєприпасів Україні, якщо прийде до влади.

Про це йдеться в матеріалі Denik N, передає Цензор.НЕТ.

Гавлічек також є віцепрезидентом ANO – руху колишнього премʼєра Чехії Андрея Бабіша.

"Ми не будемо продовжувати ініціативу щодо боєприпасів. Зовсім ні", - сказав Гавлічек в інтервʼю журналу Respekt, яке цитує видання.

Водночас він визнав, що не знає, чи буде прем'єр-міністром Чехії в разі перемоги ANO на парламентських виборах.

Як пише Denik N, у такому разі уряд, ймовірно, очолить Бабіш.

Чинний премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на заяви Гавлічека.

"Вони не є проросійськими, але вони підштовхували "Росатом" до останньої хвилини добудувати АЕС "Дуковани". Вони не проросійські, але нічого не зробили проти нашої енергетичної залежності від Росії. Вони не проросійські, але вони сидять у фан-клубі Путіна в Європі. Вони не проросійські, але..." - наголосив Фіала.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Європейського Союзу обіцяний мільйон боєприпасів.

До кінця 2024 року Чехія обіцяла поставити Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.