Лукашенко про направлення миротворців в Україну: Тільки білоруси можуть забезпечити нормальні взаємини між "середнім і старшим братом"

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що лише білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Лукашенко заявив на пресконференції сьогодні, у день так званих виборів у Білорусі.

"Якщо в ім'я довіри і справедливості – то, крім білоруської армії, у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це - тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід", - заявив він.

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Водночас Лукашенко наголосив, що, найімовірніше, не відправлятиме білоруських миротворців в Україну.

"Щоб ви розуміли, я туди не рвуся, і, найімовірніше, я своїх людей, на сьогоднішній день, туди не збираюся відправляти, миротворців. Не збираюся. Але білоруси тільки можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини", - зазначив він.

Однак, за його словами, з таким рішенням нібито не погодяться ні Київ, ні Захід.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.