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Лукашенко про направлення миротворців в Україну: Тільки білоруси можуть забезпечити нормальні взаємини між "середнім і старшим братом"

Лукашенко про миротворців в Україні

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що лише білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Лукашенко заявив на пресконференції сьогодні, у день так званих виборів у Білорусі.

"Якщо в ім'я довіри і справедливості – то, крім білоруської армії, у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це - тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід", - заявив він.

Також читайте: Мені абсолютно фіолетово, чи визнає Євросоюз наші вибори, - Лукашенко

Водночас Лукашенко наголосив, що, найімовірніше, не відправлятиме білоруських миротворців в Україну.

"Щоб ви розуміли, я туди не рвуся, і, найімовірніше, я своїх людей, на сьогоднішній день, туди не збираюся відправляти, миротворців. Не збираюся. Але білоруси тільки можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини", - зазначив він.

Однак, за його словами, з таким рішенням нібито не погодяться ні Київ, ні Захід.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Автор: 

Білорусь (7963) Лукашенко Олександр (2659) миротворці (857)


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Топ коментарі
+46
Покидьок ти вже забезпечив напад кацапської орди з території бульбандії і пуски ракет. Так що йди кобилі в тріщину миротворець довбаний.
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26.01.2025 17:30
+36
пішов на йух , твої брати в овраге лошадь доїдають...
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26.01.2025 17:29
+35
Країни братами не можуть бути як і друзям, це пропоганда.
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26.01.2025 17:28
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Країни братами не можуть бути як і друзям, це пропоганда.
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26.01.2025 17:28 Відповісти
😊 Біблейські Каїн і Авель були єдинокровними братами, проте навіть Господь не зупинив Каїна, який убив Авеля, оскільки ж якогось дива надав нерозумним людям право вільного вибору. А кацапи і українці - навіть не брати, що доведено генетичними дослідженнями і історією. А лукашенка далеко не Господь. Яким чином він буде мирити тих, кого розділила пролита злочинцем кров?
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26.01.2025 17:54 Відповісти
Нам середніх братів не треба
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26.01.2025 19:02 Відповісти
апять братья
астанавітесь - зачем???
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26.01.2025 20:02 Відповісти
Так, звичайно білоруси, ті, що вже воюють в Україні на стороні кацапів
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26.01.2025 17:28 Відповісти
Цензор, навіщо цього підара виставляєте з якимись коментарями,він ВОРОГ!!!
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26.01.2025 17:35 Відповісти
Ну я бы так однозначно не говорил.То ,что в Беларуси его ненавидят две трети населения за фальсификацию выборов и силовое подавление протестов правда но в нашу войну лука не дал втянуть свою страну и по сей день как бы путин не пытался его уговаривать,задабривать или шантажировать
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26.01.2025 17:45 Відповісти
Не дав? Нюню.
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26.01.2025 17:49 Відповісти
Міняють документи на кацапські та воюють,такі самі підари як і кацапи
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26.01.2025 17:54 Відповісти
Щось мені здається, що ****** ненавидять. ви б оце, хоч не ляпалиб!,(
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26.01.2025 17:54 Відповісти
Тільки він дав пуляти ракетами зі своєї території, дав можливість кацапам вторгнутись з Білорусі і ряд підрозділів ЗС Білорусі заходили в Україну.
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26.01.2025 17:55 Відповісти
Всього навсього зайшли з території білорусі, всього навсього запускають звідти ракет =не дав втягнути країну у війну. Дядьку, у вас геніальне мислення .
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26.01.2025 18:11 Відповісти
Ябацька? Не бреши,проти Луки у вас не більше 20% але й ті сидзяць в бульбє....
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26.01.2025 18:46 Відповісти
пішов на йух , твої брати в овраге лошадь доїдають...
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26.01.2025 17:29 Відповісти
За "старшим братом". Що залишиться.
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26.01.2025 21:49 Відповісти
Братство померло ще 2014 року
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26.01.2025 17:29 Відповісти
Його ніколи і не було.
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26.01.2025 19:14 Відповісти
Так. Алієв, ердоган, бульбофюрер та корейський ин дуже добре забезпечать мир в Україні.
Можна ще і натаньяху запросити.
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26.01.2025 17:29 Відповісти
Покидьок ти вже забезпечив напад кацапської орди з території бульбандії і пуски ракет. Так що йди кобилі в тріщину миротворець довбаний.
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26.01.2025 17:30 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/01/26/7203423/ Пес Лукашенка надзюрив на дільницю, де голосував господар
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26.01.2025 17:30 Відповісти
Для кого він цю всю фуйню каже?
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26.01.2025 17:30 Відповісти
Ну як для кого? Підспівує ***** та для бульбашської вати.
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26.01.2025 17:34 Відповісти
А це картопельне пюре бродить у макитрі колгоспного картопенпюрера бродить.
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26.01.2025 17:58 Відповісти
Мабуть таким чином хоче замилити очі європейській спільноті одразу після псевдо виборів .
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26.01.2025 20:50 Відповісти
На *** пішов ,мразота прокацапська. Твою бєлопарашу давно розбомбити треба за ракети і кацапів 24.02.22.
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26.01.2025 17:31 Відповісти
Мені свдки казали,що біля Гостоиеля на власні очі бачили та розмовляли з бульбашами у російській формі,ті були переодягнуті
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26.01.2025 18:52 Відповісти
Мені також таке розповідали. І в Славутичі ці пси були.
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26.01.2025 19:45 Відповісти
Через пару днів після втечі рашистів з Бучі/Гостомеля , були кадри з відділеннь пошти білорусі де вони відправляли награбоване на росію .
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26.01.2025 20:56 Відповісти
між старшим і середнім братом!
тамбовсбкий вовк тобі брат
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26.01.2025 17:32 Відповісти
Так Україна проти Полку імені Кастуся Калиновського нічого проти і не має
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26.01.2025 17:32 Відповісти
У вас старший брат китаєць,молодший кореєць північний,а ви просто підараси.
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26.01.2025 17:32 Відповісти
Ваш старший брат китаєць, молодший кореєць північний а господар над вами рабами недокацапами москаль.
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26.01.2025 18:33 Відповісти
Та ми знаємо, що в білорусії психіаторів немає....
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26.01.2025 17:34 Відповісти
если к тебе кто то набивается в братья - начинай точить топор.
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26.01.2025 17:35 Відповісти
От оце натяк яких "миротворців" пропихуватиме параша - **********, казахів, грузинів, китайців......
Добре, якщо не північнокорейців.
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26.01.2025 17:35 Відповісти
Білорусія, білогрузія...
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26.01.2025 17:54 Відповісти
не хило..бульбаміс думає
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26.01.2025 17:41 Відповісти
Вилупок
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26.01.2025 17:41 Відповісти
Ось так виглядає середній середній брат
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26.01.2025 17:42 Відповісти
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26.01.2025 18:25 Відповісти
Кацапи -не середні, і тим більше не брати.
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26.01.2025 17:43 Відповісти
👏👏👏🤣🤣🤣
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26.01.2025 17:44 Відповісти
А хто цей лукашенко?
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26.01.2025 17:44 Відповісти
Такий брат і в Біблії описаний.
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26.01.2025 17:45 Відповісти
зовсім зійшов з розуму ПДРС
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26.01.2025 17:45 Відповісти
коли вже хтось направить дрон в цю порожню макітру ?
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26.01.2025 17:46 Відповісти
Не тільки білоруси.Є ще декілька гнилих народців. Ще можуть венесуельці, серби та іранці. Про солдат з КНДР не кажу. Вони вже миротворять.
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26.01.2025 17:46 Відповісти
ПНХ
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26.01.2025 17:47 Відповісти
Лайно Пу..нське ще на вусах не обсохло щоб щось там забезпечувати.
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26.01.2025 17:47 Відповісти
"білорашські міра творци" - це вже сьодні мона занести в анал історії ))
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26.01.2025 17:48 Відповісти
свинособаки Українцям не брати... кацапи - брати хитрожопих людожерів лукашенок безродних та інших світових бандитів-терористів-мародерів...
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26.01.2025 17:49 Відповісти
Він що, зеленої картоплі об'ївся що його так понесло.
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26.01.2025 17:51 Відповісти
Та всі знають, що окрім твоєї бульбоармії, в тебе ніхріна немає!
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26.01.2025 17:52 Відповісти
Після того, як минулі українсько-російські домовленності були підписані в Мінську і навіть отримали назву "Мінські", Лука взяв себе в голову, що і подальші переговори зобов'язані йти тільки через нього.
Зрозуміти його можна - ті, минулі, переговори це був останній момент, коли західні політики мали з ним будь який контакт. И его прагнення знову стати посередником має під собою все ту ж базу - він мріє отримати легітимацію своєї нелегітимної влади.
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26.01.2025 18:00 Відповісти
Тамбовський вовк тобі "товарищ и брат" і бункерному шефу твоєму!.
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26.01.2025 18:01 Відповісти
Это каким нужно быть законченным подонком и циником, чтобы после всего того, что этот усатый диктатор, вместе со своим кремлёвским паханом, натворили в Украине, говорить о каких-то своих миротворцах?

В гробу мы тебя видели, вместе со всеми твоими рабами и холопами!
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26.01.2025 18:02 Відповісти
Пішло на &ер.
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26.01.2025 18:03 Відповісти
пішов ти в ср..у зі своїм страшним братом
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26.01.2025 18:12 Відповісти
********* це ХУДОБА !
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26.01.2025 18:16 Відповісти
Хитрый чувак Лукашенко. Не так просто возглавлять страну 30 лет . Сейчас задача таких ещё более сложная чтобы передать власть своим людям которые не посадят в тюрьму
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26.01.2025 18:23 Відповісти
Є такий старий фільм "щорс", так там приблизно на 15 хв. чітко показана доля бульбофюрера.
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26.01.2025 18:24 Відповісти
Само ти падло середнього роду
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26.01.2025 18:24 Відповісти
Когда уже из его тупой башки сделают футбольный мяч?
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26.01.2025 18:32 Відповісти
Брат средний палец.
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26.01.2025 18:32 Відповісти
Пашол *****.
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26.01.2025 18:45 Відповісти
як казав в такому випадку персонаж Жан-Поля Бельмондо:

"мєсьє, ви бачите мої дзеркально-блискучі мешти ?
запрошую вас ще раз протерти їх вашими невиправно білосніжними манжетами"
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26.01.2025 18:48 Відповісти
Сьогодні бяларуси знову виберуть цього вусатого чувака презиком. Правда,і рівень вибору,і вибори,і виборців добре охарактеризував собачка Шуріка на виборчій дільниці....Це все що треба знати про ******* Бєларуссію....
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26.01.2025 18:49 Відповісти
Він саме себе вибере.
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26.01.2025 19:44 Відповісти
"старший брат" -3,14дорас, "молодша сестра"(білоашка) повія.
Дуже гарні родичі.
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26.01.2025 19:01 Відповісти
влучно сказано....причому,молодша "сестра" ще й жере бульбу центнерами....
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26.01.2025 19:24 Відповісти
Білорусь як держава є співучасником війни на боці РФ, з її території відбуваються пуски ракет, а сама вона знаходиться у військовому блоці з оккупантом, юридично. Тому він несе якусь маячню.
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26.01.2025 19:37 Відповісти
Бальба, ти лише може забезпечити каzапам плацдарм для нападу на Україну.
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26.01.2025 19:43 Відповісти
Це тому що вони приймали участь в війні на боці Московії
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26.01.2025 19:45 Відповісти
ещё немного и эту падаль удавят спецслужбы рашки а бульбашей сделают областью в рашке.назначат губернатором какого нибудь чинушу из расеи.
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26.01.2025 19:49 Відповісти
В Гаазі будеш розповідати,лукашека.
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26.01.2025 19:57 Відповісти
То кого він вважає старшим братом ?
Правильна відповідь додасть комфорту у одиночній камері.
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26.01.2025 20:00 Відповісти
кацапню свою хоче прислати під виглядом миротворців
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26.01.2025 20:06 Відповісти
Тебе, дементивний недоумок, хтось питав?!
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26.01.2025 20:44 Відповісти
Пнх, мерзота!!!!!
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26.01.2025 21:41 Відповісти
..."між середнім і старшим братом"я так розумію це про Україну та ерефіюЦікаво, а як бацька рангує "братів" по старшинству, хто більше морду наїв той і старший?
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26.01.2025 22:06 Відповісти
ПНХ !!!!
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26.01.2025 22:18 Відповісти
С того момента, как политик, руководитель становится смешным, и смех все громче--- капец его близок. Это хуже всего.
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26.01.2025 22:32 Відповісти
Нафіг, вони усю картоплю тут пожруть!
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26.01.2025 22:44 Відповісти
Престарелый картофельный младший брат
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26.01.2025 22:45 Відповісти
сволота до цих пір вважає що ми можемо бути якмись "братами" з ними
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26.01.2025 23:54 Відповісти
У НЕГО МАТЬ ПУТИН !?)
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27.01.2025 06:17 Відповісти
Який ти брат...з твоеї землі смерть ішла в наш дім...**** сциклива...

.
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27.01.2025 08:25 Відповісти
Стара пісня про "братство"... лукашеску українцям ранг "братства" підвищив? Завжди ми були "молодшими братами", а тепер стали "середніми". Залишається тільки подякувати йому за це...
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27.01.2025 08:34 Відповісти
Україна - вона
Білорусь - вона
Мокша - вона
Про яких братів воно бельмоче?
Україні більше 1500 років, мокші тисяча, хто тут кого старший?
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27.01.2025 09:40 Відповісти
 
 