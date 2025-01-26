Лукашенко про направлення миротворців в Україну: Тільки білоруси можуть забезпечити нормальні взаємини між "середнім і старшим братом"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що лише білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Лукашенко заявив на пресконференції сьогодні, у день так званих виборів у Білорусі.
"Якщо в ім'я довіри і справедливості – то, крім білоруської армії, у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це - тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід", - заявив він.
Водночас Лукашенко наголосив, що, найімовірніше, не відправлятиме білоруських миротворців в Україну.
"Щоб ви розуміли, я туди не рвуся, і, найімовірніше, я своїх людей, на сьогоднішній день, туди не збираюся відправляти, миротворців. Не збираюся. Але білоруси тільки можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини", - зазначив він.
Однак, за його словами, з таким рішенням нібито не погодяться ні Київ, ні Захід.
Миротворчі сили в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.
Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.
Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".
Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.
У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
астанавітесь - зачем???
Можна ще і натаньяху запросити.
тамбовсбкий вовк тобі брат
Добре, якщо не північнокорейців.
Зрозуміти його можна - ті, минулі, переговори це був останній момент, коли західні політики мали з ним будь який контакт. И его прагнення знову стати посередником має під собою все ту ж базу - він мріє отримати легітимацію своєї нелегітимної влади.
В гробу мы тебя видели, вместе со всеми твоими рабами и холопами!
"мєсьє, ви бачите мої дзеркально-блискучі мешти ?
запрошую вас ще раз протерти їх вашими невиправно білосніжними манжетами"
Дуже гарні родичі.
Правильна відповідь додасть комфорту у одиночній камері.
.
Білорусь - вона
Мокша - вона
Про яких братів воно бельмоче?
Україні більше 1500 років, мокші тисяча, хто тут кого старший?