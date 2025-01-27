Наслідки дронової атаки РФ на об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті: спалахнули пожежі на двох локаціях. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок ворожих атак на Івано-Франківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 27 січня вдосвіта ворог атакував Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв.м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває. Постраждалих немає.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники. Також зазначалося, що на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 57 зі 104 "Шахедів", ще 39 дронів - локаційно втрачені.