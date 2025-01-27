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Наслідки дронової атаки РФ на об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті: спалахнули пожежі на двох локаціях. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок ворожих атак на Івано-Франківщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 27 січня вдосвіта ворог атакував Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв.м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Україну: ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Прикарпаття
наслідки атаки на Прикарпаття
наслідки атаки на Прикарпаття
наслідки атаки на Прикарпаття

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники. Також зазначалося, що на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 57 зі 104 "Шахедів", ще 39 дронів - локаційно втрачені.

Автор: 

пожежа (4351) ДСНС (5142) Івано-Франківська область (956) Шахед (1131) Івано-Франківський район (14)


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