Ліквідовано пожежі, спричинені атакою РФ на об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, - ДСНС

Вдень 27 січня 2025 року рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ворожих влучань на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

Нагадаємо, ввечері неділі, 26 січня, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники. Також зазначалося, що на Івано-Франківщині пролунала серія вибухів: ворог атакував критичну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 57 зі 104 "Шахедів", ще 39 дронів - локаційно втрачені.