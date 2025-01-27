Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо газового транзиту, - Reuters
Єврокомісія планує продовжити переговори з Україною щодо транзиту природного газу до країн Європи через українську газотранспортну систему.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву, озвучену на зустрічі послів ЄС 27 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до переговорів долучаться Угорщина та Словаччина. Обидві країни закликають відновити постачання газу через Україну після того, як 1 січня транзит був припинений через закінчення терміну дії контракту.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що санкції ЄС проти Росії завдають шкоди економіці його країни. Він також наголосив, що забезпечення постачання газу є критично важливим для енергетичної безпеки регіону.
"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.
Зупинка транзиту газу РФ
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.
Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.
Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.
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суджа - наш..
фіцо, орбан і зеленський мають тримати спільну лінію, щоби європа не домовлялась почати транзит по північних потоках...для цього варто стрілки переводити на балтику...двіжуха там дасться взнаки
Даже война не заставила европейцев подумать о собственной безопасности и навсегда
отказаться от быдлостана, как поставщика энергоресурсов, неужели в мире больше не у кого их
покупать, что же вы за дебилы такие?
Получается, что путлер вас имеет и будет иметь, а вы будете утирать сопли, так?
Хотите транзит из расеи, пожалуйста, заставьте рашистов уйти с нашей территории и возвратить
все украденные у нас земли, точка!
проводят практически все руководители мировых государств, поэтому удивляться тут не чему,
вопрос в другом, как они собираются дальше жить, в этом море лжи?
делают, и если раньше она и была местами грязной , то сегодня, она сплошь и рядом не просто
грязная, она циничная и преступная, а это значит, что уровень людей, её делающих, упал ниже
нижнего уровня, дальше только мрак небытия..
потому-то фицо и орбан, не имеющие выходов к морю должны быть заинтересованы в начале действий на балтике...и обязаны в этом искать поддержки зеленского...иначе транзита нам и им не видать...
Домовляйтеся з *уйлом, зрештою вимагайте, і всі отримають бажане.