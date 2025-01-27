Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо газового транзиту, - Reuters

Єврокомісія планує продовжити переговори з Україною щодо транзиту природного газу до країн Європи через українську газотранспортну систему.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву, озвучену на зустрічі послів ЄС 27 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до переговорів долучаться Угорщина та Словаччина. Обидві країни закликають відновити постачання газу через Україну після того, як 1 січня транзит був припинений через закінчення терміну дії контракту.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що санкції ЄС проти Росії завдають шкоди економіці його країни. Він також наголосив, що забезпечення постачання газу є критично важливим для енергетичної безпеки регіону.

"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.

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Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

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