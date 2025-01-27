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Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо газового транзиту, - Reuters

транзит газу

Єврокомісія планує продовжити переговори з Україною щодо транзиту природного газу до країн Європи через українську газотранспортну систему.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву, озвучену на зустрічі послів ЄС 27 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до переговорів долучаться Угорщина та Словаччина. Обидві країни закликають відновити постачання газу через Україну після того, як 1 січня транзит був припинений через закінчення терміну дії контракту.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що санкції ЄС проти Росії завдають шкоди економіці його країни. Він також наголосив, що забезпечення постачання газу є критично важливим для енергетичної безпеки регіону.

"Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною", - йдеться в заяві.

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Зупинка транзиту газу РФ

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

У Кабміні заявили, що Україна у встановленому порядку поінформувала Єврокомісію про припинення транзиту газу. Європейські країни підготувалися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також погрожував зупинити експорт електроенергії в Україну та значно скоротити підтримку українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу через українську територію.

Нещодавно Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком і шантажистом".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "очевидно помилився", сподіваючись, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

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Автор: 

Єврокомісія (2175) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+7
Росіяни вільно їздять у ЄС, про що можна взагалі казати
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27.01.2025 12:10
+6
Зараз вікно можливостей поставити умову Фіцо і Орбану - привезти українських полонених захисників маріуполя, цивільних заручників та інших в обмін на транзит, хай наших людей привозять, а далі їдуть нюхають московський газ. А якщо не зроблять цього - оголосити, що вони всі покидьки, і всі їх заяви про мир, гуманність і т.п. брехня.
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27.01.2025 12:08
+6
Після прийнятя України в НАТО.
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27.01.2025 12:09
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Такий природній рашистський газ для деяких європейських жополизів пуйла.
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27.01.2025 12:07 Відповісти
писали ж, що не проти азербайджанського...а ще раніше україна була не проти, щоби європейські країни закуповували газ і транспортували його, починаючи із суджі..і звичайно ця точка входження газу і приналежність її має бути предметом дискусій
суджа - наш..
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27.01.2025 12:08 Відповісти
Зараз вікно можливостей поставити умову Фіцо і Орбану - привезти українських полонених захисників маріуполя, цивільних заручників та інших в обмін на транзит, хай наших людей привозять, а далі їдуть нюхають московський газ. А якщо не зроблять цього - оголосити, що вони всі покидьки, і всі їх заяви про мир, гуманність і т.п. брехня.
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27.01.2025 12:08 Відповісти
венгри колись обмінювали, треба було мати закарпатську прописку і назватись венгром... ну, тепер і словаком...
фіцо, орбан і зеленський мають тримати спільну лінію, щоби європа не домовлялась почати транзит по північних потоках...для цього варто стрілки переводити на балтику...двіжуха там дасться взнаки
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27.01.2025 12:28 Відповісти
Після прийнятя України в НАТО.
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27.01.2025 12:09 Відповісти
Золотые слова !
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27.01.2025 13:14 Відповісти
Такое впечатление, что в Европе не осталось ни одного умного руководителя, это просто ужас!!

Даже война не заставила европейцев подумать о собственной безопасности и навсегда

отказаться от быдлостана, как поставщика энергоресурсов, неужели в мире больше не у кого их

покупать, что же вы за дебилы такие?

Получается, что путлер вас имеет и будет иметь, а вы будете утирать сопли, так?

Хотите транзит из расеи, пожалуйста, заставьте рашистов уйти с нашей территории и возвратить

все украденные у нас земли, точка!
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27.01.2025 12:10 Відповісти
Росіяни вільно їздять у ЄС, про що можна взагалі казати
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27.01.2025 12:10 Відповісти
К сожалению, на сегодня, лицемерие и циничная ложь, стоят в основе политики, которую

проводят практически все руководители мировых государств, поэтому удивляться тут не чему,

вопрос в другом, как они собираются дальше жить, в этом море лжи?
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27.01.2025 12:16 Відповісти
Взагалі то політика завжди була ценічною ітд.
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27.01.2025 12:27 Відповісти
Было такое выражение -политика это грязное дело, но политика не существует без людей, они её

делают, и если раньше она и была местами грязной , то сегодня, она сплошь и рядом не просто

грязная, она циничная и преступная, а это значит, что уровень людей, её делающих, упал ниже

нижнего уровня, дальше только мрак небытия..
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27.01.2025 12:37 Відповісти
Це логічний результат багаторічної ліберальної ідеології суспільства споживачів . По іншому і бути не могло ...
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27.01.2025 13:47 Відповісти
ну да, все умные в украине...как будто у европы нет видов на оба северных потока на нашу голову...
потому-то фицо и орбан, не имеющие выходов к морю должны быть заинтересованы в начале действий на балтике...и обязаны в этом искать поддержки зеленского...иначе транзита нам и им не видать...
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27.01.2025 12:24 Відповісти
Европі треба кацапський газ. А Україні повернення території та сталий мир!
Домовляйтеся з *уйлом, зрештою вимагайте, і всі отримають бажане.
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27.01.2025 12:17 Відповісти
Комиссию создали, вот ведь)
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27.01.2025 12:26 Відповісти
Я так розумію, що скоро почнуть качати кацапський газ під виглядом азербайджанскього, як колись кацапи отримували "бєларускіє крєвєткі".
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27.01.2025 12:57 Відповісти
ЕСЛИ СЛОВАКИЯ И ВЕНГРИЯ ГОТОВА ПОКУПАТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГАЗ ТО ХОРОШО ПУСТЬ ПОДОЖДУТ !!! А ЕСЛИ ХОТЯТ РОССИЙСКИЙ ТО ЗНАЧИТ ОНИ ВРАГИ ЕС И ВООБЩЕМ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА !!!
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27.01.2025 13:19 Відповісти
русский газ єто основа коррупции в Украине - єто влияние на внутренние процессі, єто теневіе деньги русских! Следом за владельцами газовой трубі к власти прийдут владельці нефтяной трубі - если первім коррупцию можно, почему нельзя вторім. Потом держатели сетей теплогенерации и єлектроєнергии... необходимо єкстренно вівести из строя часть трубопровода, чтобі он не морг біть запущен , по кр мере до завершения войні. Но лучше вообще разорвать все отношения с рф
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27.01.2025 14:48 Відповісти
 
 