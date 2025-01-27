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Новини
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Ексголову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним збив чотирьох людей на переході, оштрафували та позбавили водійських прав: авто йому повертають

Майбоженко Володимир

Cуддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі щодо наїзду на чотирьох пішоходів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brovarymedia.

"Дива не сталося: 34 000 грн штрафу та три роки позбавлення прав керувати автомобілем - суддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі", - наголошує видання.

За даними видання, також Майбоженко сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати.

Авто марки "Volvo", яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

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За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Автор: 

Бровари (280) ДТП (4480) Київська область (4082) вирок (1090) Броварський район (22)


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Топ коментарі
+34
прокурор рішенням задоволений? до суду вищої інстанції не подають? Країна мрій, бл. 4 людей збив. п'яним. ШТРАФ
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27.01.2025 15:38
+25
Нечеловеческой жестокости приговор...
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27.01.2025 15:38
+24
Головом РДА можно ЇХАТИ на заборонений сигнал світлофора та п'яним збивати людей на переході за 34 000 грн.

Хай живе наш суд, найгуманніший суд у світі !
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27.01.2025 15:42
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27.01.2025 15:36 Відповісти
прокурор рішенням задоволений? до суду вищої інстанції не подають? Країна мрій, бл. 4 людей збив. п'яним. ШТРАФ
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27.01.2025 15:38 Відповісти
І коліна ніхто йому не прострелив. І пику не натовк. Це ж не слюсаря Миколу чморити. Тут "відповідь" швидко прилітає
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27.01.2025 15:41 Відповісти
дрон це все вирішує
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27.01.2025 15:59 Відповісти
Я вас умоляю... Нічого йому не буде. Я не про знаряддя, я взагалі. Ви ж помітили, що погрози від "бойових форумчан" ідуть виключно звичайним людям
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27.01.2025 16:06 Відповісти
ну хз, попаяних вистачає
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27.01.2025 16:43 Відповісти
Нечеловеческой жестокости приговор...
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27.01.2025 15:38 Відповісти
Головом РДА можно ЇХАТИ на заборонений сигнал світлофора та п'яним збивати людей на переході за 34 000 грн.

Хай живе наш суд, найгуманніший суд у світі !
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27.01.2025 15:42 Відповісти
Ви не врахували той хабар який він отримали адвокати, прокурори судді, експерти і навіть секретутки. А це значно дорожче за 34 000 гривень! Тому всі ці тварюки кровно зацікавлені щоб клієнт скоїв черговий наїзд, або ще якийсь злочин якомога швидше. То ж справу скоро переглянуть і покарання на вимогу громадськості зменшать...
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27.01.2025 15:48 Відповісти
Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. 34 000 штрафу. І якщо ці ж двоє чоловіків будуть названі ухилянтами - то з них на двох теж вийде від 34 000 грн штрафу (і більше). От і думайте, хто ви для держави)
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27.01.2025 15:42 Відповісти
Холопи
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27.01.2025 16:01 Відповісти
физособы,лохи ведитесь дальше на дии,кэшбеки и прочие инструменты цифровизации,скоро станете человекоподобными согласно картахенского договора и будут вас на рынках пачками продавать за условные копейки
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27.01.2025 23:28 Відповісти
Да здравствуєт наш гуманний суд, самий гуманний суд в мірє!!!! Поцупив велосипед, злив каністру соляри, позичив мішок картоплі - 7 років, п'яним грубо порушив ПДР, збив людей - три роки позбавлення права керування транспортними засобами. ******, правосуддя
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27.01.2025 15:43 Відповісти
І ніяких компенсацій постраждалим??? Ну крім від страхової кілька тисяч..
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27.01.2025 15:44 Відповісти
Ну що зепідори,ви в екстазі? На місці постраждалих може бути кожен з вас зелених *********.
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27.01.2025 15:45 Відповісти
Вони скажуть - "причому тут вовочка, ета всьо суди"
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27.01.2025 18:14 Відповісти
Відправте його до психіатра зсу, йому тепер потрібна реабілітація.
Холопи захотіли справедливості! ха ха ха.
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27.01.2025 15:47 Відповісти
Головне, що не "барига"
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27.01.2025 16:38 Відповісти
Тілесні ушкодження такої тяжкості,і штраф?????
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27.01.2025 16:58 Відповісти
Ніколи не довіряв сабсонікам. Послаблена .308 гуляє вже на 100 метрів. Там вже не кутові хвилини, а години ))
Замислився, якщо погратися в 9Х21 ? Швидкість на виході лише трошки більша за швидкість звуку (до 400м/сек).
На SUB2000 глушник накручується спокійно. І карабін компактний, якщо без навісного, складається в зовсім малий.
***
Відчуваю, повернемося з війни - кабздєц прийде усім "майбоженкам".
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27.01.2025 15:49 Відповісти
учите историю,после 1945 до 52-55 в Украине не было ни одного мусора который минимум раз в год не схлопотал или ножевое или огнестрел,инфа от кадровика тех времен,кто был причиной думайте сами,война меняет людей и часто не в лучшую сторону....
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27.01.2025 23:32 Відповісти
У нас не прийнято залишати недобитків.
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28.01.2025 00:36 Відповісти
Новий атракціон для заможних від Броварського суду - живий автокегельбан. Квиток - 34.000,00 грн. Напої можна свої.
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27.01.2025 15:50 Відповісти
Латвія передає авто ВСУ, а Україна повертає порушнику.
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27.01.2025 15:50 Відповісти
Перед ним хоч вибачились?
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27.01.2025 15:58 Відповісти
На ЗСУ не хотів джип віддати бидлан ? Саме смішне деякі країни Європи забирають у п.яних водіїв машини і передають Україні, а ми воююча країна дакі добрі. Та в нього там цілий автопарк
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27.01.2025 15:59 Відповісти
родичам раджу дрони вивчати
та покарати підора
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27.01.2025 16:00 Відповісти
В мене завжди питання - якщо в таких випадках треба думати про покарання родичам, якщо треба самостійно думати де взяти гроші на лікування, як елементарно розібратися з сусідами-дебоширами (бо поліція зачинені двері понюхає - ну все, тут наші полномочія всьо, ми поїхали ловити ухилянтів) - то пробачте, а де тут участь держави?
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28.01.2025 09:31 Відповісти
ніде
держава потрібна щоб зібрати податки і все 🤑
принаймні наша
ну таку побудували за 30 років 🥳

ми ж воліємо передати владу 450 жирним підорасам на лексусах 🤮
в надії що вони про нас подумають
а ми 4 роки займаємося власними справами
ну нарешті отримали війну....

тільки електронний рефернедум як у швейцарії !
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29.01.2025 08:27 Відповісти
суд Лінча наше все
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27.01.2025 16:07 Відповісти
''Слава'' зеленському ''правосуддю''... ура....
Як перемогти москальських окупантів коли в тилу при владі зеленські виродки.?
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27.01.2025 16:09 Відповісти
а кто реформировал суды??можно список годов и фио реформаторов???
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27.01.2025 23:34 Відповісти
Як би на його місті був Червинський вирок би був - вища міра + відшкодування рф витрат на агресію родичами Червинського.....А тут...Мабуть прокурор особисто звільняв з СІЗО...А адвокат не Татаров??
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27.01.2025 16:20 Відповісти
А якщо я всадю літр оковитої, та наїду на 4 суддів Броварського суду? Теж відбудусь позбавленням водійських прав? Чи для мене персонально відновлять смертну кару? Відповідь, думаю очевидна.
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27.01.2025 16:46 Відповісти
Це риторичне запитання ...
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27.01.2025 17:36 Відповісти
А так можна було? Перед вихідними п'яний СБУшкик збив людину на переході. Окрім Дубинського ніхто з журналістів і не написав... Чекаєм санкцій проти Петра і справу по Залужному.
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27.01.2025 16:49 Відповісти
Прекрасно. Хтось воює проти росії, а російське "правосюддя" вже тут. НУ просто сказка.
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27.01.2025 18:13 Відповісти
просто фемида ********* сукп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.01.2025 18:14 Відповісти
Бедные украинцы..... из-за такой ПАДАЛИ не видать Украине вступление в ЕС
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27.01.2025 18:17 Відповісти
зелені судді в Україні найгуманійші судді у світі.
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27.01.2025 18:42 Відповісти
Мало вы ему дали, нужно было ещё наградить орденом и дать бесплатную путёвку на курорт, человеке всё таки переволновался.
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27.01.2025 18:52 Відповісти
Стаття цікава але не повна, треба було підняти архів судових рішень, та подивитись скільки за таке отримували звичайні люди. Щоб було зрозуміло наскільки у нас нікчемна влада і що треба робити з такими суддями
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27.01.2025 20:05 Відповісти
Закони в Україні для всіх різні. Правова країна, ****.
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27.01.2025 22:28 Відповісти
І чому ж з тої України така велика міграція ???
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27.01.2025 23:16 Відповісти
 
 