Ексголову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним збив чотирьох людей на переході, оштрафували та позбавили водійських прав: авто йому повертають
Cуддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі щодо наїзду на чотирьох пішоходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brovarymedia.
"Дива не сталося: 34 000 грн штрафу та три роки позбавлення прав керувати автомобілем - суддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі", - наголошує видання.
За даними видання, також Майбоженко сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати.
Авто марки "Volvo", яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.
ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка
26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.
За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.
За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.
27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.
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Хай живе наш суд, найгуманніший суд у світі !
Холопи захотіли справедливості! ха ха ха.
Замислився, якщо погратися в 9Х21 ? Швидкість на виході лише трошки більша за швидкість звуку (до 400м/сек).
На SUB2000 глушник накручується спокійно. І карабін компактний, якщо без навісного, складається в зовсім малий.
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Відчуваю, повернемося з війни - кабздєц прийде усім "майбоженкам".
та покарати підора
держава потрібна щоб зібрати податки і все 🤑
принаймні наша
ну таку побудували за 30 років 🥳
ми ж воліємо передати владу 450 жирним підорасам на лексусах 🤮
в надії що вони про нас подумають
а ми 4 роки займаємося власними справами
ну нарешті отримали війну....
тільки електронний рефернедум як у швейцарії !
Як перемогти москальських окупантів коли в тилу при владі зеленські виродки.?