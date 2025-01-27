Ексголову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним збив чотирьох людей на переході, оштрафували та позбавили водійських прав: авто йому повертають

Cуддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі щодо наїзду на чотирьох пішоходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Brovarymedia.

"Дива не сталося: 34 000 грн штрафу та три роки позбавлення прав керувати автомобілем - суддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі", - наголошує видання.

За даними видання, також Майбоженко сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати.

Авто марки "Volvo", яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голові Мукачівської райради Ланю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застава - 30 млн грн, - САП

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.