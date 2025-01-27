Молдова надасть Придністров’ю 3 млн кубометрів газу для уникнення енергетичної кризи, - прем’єр Речан

Молдовський уряд ухвалив рішення надати 3 млн кубометрів газу Придністров’ю для запобігання аварійній ситуації в енергосистемі регіону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Якщо лівий берег Дністра не погодиться, то він повинен буде повернути ці 3 млн кубічних метрів або заплатити за них", - зазначив Речан.

Він також повідомив, що Європейська комісія готова стати частиною грантового пакету для фінансування цього постачання, якщо Придністров’я виконає певні умови.

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Раніше Тирасполь звернувся із запитом на отримання газу, оскільки без цього система ризикує залишитися без тиску, а її відновлення може тривати кілька місяців.

Додатково Речан оголосив про грант у розмірі 30 млн євро від ЄС, який буде використано для закупівлі газу та виробництва електроенергії за зниженими тарифами як для Молдови, так і для Придністров’я.

Уряд Молдови також представив програму підвищення енергетичної стійкості на наступні два роки. План передбачає зниження тарифів на електроенергію та створення антикризових заходів для стабілізації енергопостачання в країні.

Що передувало?

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль провокував енергетичну кризу в Придністров'ї, припинивши постачання газу через порушення контрактних зобов'язань "Газпромом".

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