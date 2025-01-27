Молдова надасть Придністров’ю 3 млн кубометрів газу для уникнення енергетичної кризи, - прем’єр Речан
Молдовський уряд ухвалив рішення надати 3 млн кубометрів газу Придністров’ю для запобігання аварійній ситуації в енергосистемі регіону.
Про це повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
"Якщо лівий берег Дністра не погодиться, то він повинен буде повернути ці 3 млн кубічних метрів або заплатити за них", - зазначив Речан.
Він також повідомив, що Європейська комісія готова стати частиною грантового пакету для фінансування цього постачання, якщо Придністров’я виконає певні умови.
Раніше Тирасполь звернувся із запитом на отримання газу, оскільки без цього система ризикує залишитися без тиску, а її відновлення може тривати кілька місяців.
Додатково Речан оголосив про грант у розмірі 30 млн євро від ЄС, який буде використано для закупівлі газу та виробництва електроенергії за зниженими тарифами як для Молдови, так і для Придністров’я.
Уряд Молдови також представив програму підвищення енергетичної стійкості на наступні два роки. План передбачає зниження тарифів на електроенергію та створення антикризових заходів для стабілізації енергопостачання в країні.
Що передувало?
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль провокував енергетичну кризу в Придністров'ї, припинивши постачання газу через порушення контрактних зобов'язань "Газпромом".
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щоб придністровья "прапетляло до весни"
рано чи пізно придністровья стане на колі перед Санду
це питання часу
А никто не задумывался как Украина платит туда пенсии? Наши карты в "Сбере" не работают. Как пенсы в оккупации получают деньги?
І як же ?
Сейчас международная мафия (не смейтесь) на месте нашла способ менять безналичную гривну на наличные рубли.
Жертиме європейське і проклинатиме Європу одночасно.
Або ми чогось не знаємо?
Не хочеться вірити, що знову потрапили у пастку людяності.
Ось це і є самим цікавим у даній події, але ми подробиць не дізнаємось, тому купа місця для спекуляцій, від "нагнули тупих молдавашек" до "хитрого плану, від якому русні в ПМР кізда".
Румунію бачили? От і в Молдові таке можливо. Тільки не з румунським поворотом сюжету.
Звісно , за це , ніхто платити не буде ...
А потім дивуються , що кацапи їх зневажають ... ідіоти
Когда решили выбрать нового президента Верховный суд отменил выборы.
Сколько было бы визгу если бы Порошенко по результатам опросов отменил выборы в 19-ом. Сколько будет визга, если по результатам "Левада" клоун отменит выборы.
Румыны молодцы - прохавали
Об этом https://t.me/VadimKrasnoselsky/548 заявил "президент" непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Приднестровье готово к закупке природного газа через "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года", - написал он.
По его словам, соответствующее уведомление "Тираспольтрансгаз" направил "Молдовагазу" 18 января. Приднестровская компания также гарантировала оплатить поставки топлива.
Такое решение Красносельский объяснил желанием как можно быстрее обеспечить теплом жителей и социальные учреждения Приднестровья. ...