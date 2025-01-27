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Молдова надасть Придністров’ю 3 млн кубометрів газу для уникнення енергетичної кризи, - прем’єр Речан

молдова

Молдовський уряд ухвалив рішення надати 3 млн кубометрів газу Придністров’ю для запобігання аварійній ситуації в енергосистемі регіону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Якщо лівий берег Дністра не погодиться, то він повинен буде повернути ці 3 млн кубічних метрів або заплатити за них", - зазначив Речан.

Він також повідомив, що Європейська комісія готова стати частиною грантового пакету для фінансування цього постачання, якщо Придністров’я виконає певні умови.

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Раніше Тирасполь звернувся із запитом на отримання газу, оскільки без цього система ризикує залишитися без тиску, а її відновлення може тривати кілька місяців.

Додатково Речан оголосив про грант у розмірі 30 млн євро від ЄС, який буде використано для закупівлі газу та виробництва електроенергії за зниженими тарифами як для Молдови, так і для Придністров’я.

Уряд Молдови також представив програму підвищення енергетичної стійкості на наступні два роки. План передбачає зниження тарифів на електроенергію та створення антикризових заходів для стабілізації енергопостачання в країні.

Що передувало?

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль провокував енергетичну кризу в Придністров'ї, припинивши постачання газу через порушення контрактних зобов'язань "Газпромом".

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Автор: 

газ (10486) Придністров’я (474) Речан Дорін (14)


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Топ коментарі
+24
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27.01.2025 17:09
+14
Це все одно, що Україна забезпечила б ел.енергією, гарячою водою і автогазом Лугандон, щоб окупантам комфортніше жилося.
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27.01.2025 17:13
+8
Справно забезпечувала до лютого 2022 ... ще і пенсії туди платила
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27.01.2025 17:19
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27.01.2025 17:09 Відповісти
Звідки Молдова візьме той газ ?
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27.01.2025 17:10 Відповісти
З наших боргів Піськомарафон подарує. Ми ж Потужні і Незламні, Лідори геополітики!! І нагодуємо весь світ, і зігріємо, добра душа "з бандурою і сумними піснями"
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27.01.2025 17:35 Відповісти
Там в статті є відповідь. ЄС надасть фонди для Молдови в цілому на програми енергобезпеки і здешевлення електрики.
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27.01.2025 18:07 Відповісти
одноразова подачка придністровью, щоб труби не полопали зимою
щоб придністровья "прапетляло до весни"
рано чи пізно придністровья стане на колі перед Санду
це питання часу
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27.01.2025 18:16 Відповісти
Це "рано чи пізно" вже 32 роки триває ... і як раз за допомогою таких подачек .
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27.01.2025 18:27 Відповісти
Для чого? Треба не давати, а продаввти. Молдова весь час купувало енергію в Придністровї.
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27.01.2025 17:12 Відповісти
Це все одно, що Україна забезпечила б ел.енергією, гарячою водою і автогазом Лугандон, щоб окупантам комфортніше жилося.
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27.01.2025 17:13 Відповісти
Справно забезпечувала до лютого 2022 ... ще і пенсії туди платила
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27.01.2025 17:19 Відповісти
Щодо пенсій - так. Повний абсурд, поза межами здорового глузду.
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27.01.2025 17:23 Відповісти
Воно то так, наче абсурдно ..... Але там поміж населення щє було багато Українців ( громадян) .... наприклад непрацездатних старців і інвалідів, яким важко вижити на "підконтрольних територіях"
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27.01.2025 17:37 Відповісти
Кацапи їм сплачували заохочувальні пенсії з бюджету раіссі, тож бідосики жували за обидві щоки, проклинаючи Україну за рецепти та інструкції до ліків, написані українською мовою.
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27.01.2025 17:42 Відповісти
Чего вы так взъелись на пенсионеров ЛДНР? С 22-го пенсионеров на оккупированных территориях стало в 2 раза больше. Но есть правильные пенсионеры (с 02. 22) и есте не правильные (до 02.22) неправильные каждые пол года проходят проверки чере Дию. Им Ощад блокирует карты. Правильные ничего не проходят, карты продлены навечно. Т.е потенциально в Мариуполе или Каховке бабушка умерла в 22-ом, семья до сих пор получает пенсию за покойница.
А никто не задумывался как Украина платит туда пенсии? Наши карты в "Сбере" не работают. Как пенсы в оккупации получают деньги?
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27.01.2025 19:52 Відповісти
Как пенсы в оккупации получают деньги?
І як же ?
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27.01.2025 20:57 Відповісти
Можете не сомневаться. С 14-го года, и по сей день. Только не думайте что у на карта накопились баснословные суммы. До ковида донецкие должны были каждые 2 месяца маякнуть на блокпосту ( показать что живы и реально существуют). Тогда и снимали в банкоматах.
Сейчас международная мафия (не смейтесь) на месте нашла способ менять безналичную гривну на наличные рубли.
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27.01.2025 23:52 Відповісти
І куди дивиться СБУ ... ? Питання риторичне ...
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28.01.2025 00:15 Відповісти
а пам'ятаєш скільки зусиль люди доклали щоб електропостачання Криму припинити?
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27.01.2025 17:26 Відповісти
Я тоді і тепер переконаний, що то була спецоперація СБУ-ГУР (повалення веж, стовпів та обрізання дротів), проведена так, щоб списати на активістів.
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27.01.2025 17:37 Відповісти
Не в коня корм
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27.01.2025 17:13 Відповісти
Це можна було б використати у цілях дискредитації мАцкви, але вата залишиться ватою.
Жертиме європейське і проклинатиме Європу одночасно.
Або ми чогось не знаємо?
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27.01.2025 17:13 Відповісти
перед ким дискредитувати москву? притомні і так все розуміють, а вата хоч в рчі сци буду твердити що винувата Молдова..тай Україну приплітають: Єта Зеленский газ закрИл! Я постійно на молдовських пабліках
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27.01.2025 17:29 Відповісти
В тому-то і справа, що притомних там немає. У них завжди мАцква - бох, всє остальниє - бєси.
Не хочеться вірити, що знову потрапили у пастку людяності.
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27.01.2025 17:35 Відповісти
Я думаю что Европа и Молдова просто сыграли на опережение. ***** бы постарался дать газ перед самыми выборами чтобы показать "какой он молодец" и какая "подлая Молдова". А теперь пусть попробует разыграть эту карту.
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27.01.2025 17:58 Відповісти
Елементарно. Скаже, що влада Молдови збрехала, то вони все домовились, та й газ все одно - русскій.
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27.01.2025 18:01 Відповісти
Ну говорить он может что угодно, на то оно и *****. Но факт остается фактом - газ дала Европа в кредит и на своих условиях, без выполнения которых ПМР газ не получит.
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27.01.2025 18:13 Відповісти
на своих условиях, без выполнения которых ПМР газ не получит
Ось це і є самим цікавим у даній події, але ми подробиць не дізнаємось, тому купа місця для спекуляцій, від "нагнули тупих молдавашек" до "хитрого плану, від якому русні в ПМР кізда".
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28.01.2025 09:07 Відповісти
Истоия учит тому , что ничему не учит.
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27.01.2025 17:17 Відповісти
Із Санду толку мало. А від опозиції то взагалі торба... Тому, нічого доброго там найближчим часом не буде
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27.01.2025 17:21 Відповісти
ти про яку опозицію? Схоже ти не розумієшся на ситуації в Молдові від слова "взагалі"
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27.01.2025 17:30 Відповісти
В обмін на що? На ненависть, зневагу і глумління з "тупих молдован"? Ну... це дійсно дуже "по-молдавському". Мабуть добряче хильнули за "смуглянку"...
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27.01.2025 17:22 Відповісти
Молдова снова выбрала европейский курс и отказалась выбирать своих "Януковича" и "Зеленского". И кто после этого "молдаване" из анекдотов? Эта "хрупкая" женщина оказалась умнее многих.
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27.01.2025 17:22 Відповісти
Не наврочте, бо парламентські попереду, вони важливіші. Тоді русня була поглинена виборами в США, тому упустила, та цього разу вже зосередиться.
Румунію бачили? От і в Молдові таке можливо. Тільки не з румунським поворотом сюжету.
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27.01.2025 17:24 Відповісти
Посмотрим. Они уже пытались это сделать перед президентскими. Но Санду оказалась с зубами. А пока из трех "кандидатов": Грузия, Украина и Молдова - именно молдаване оказались не "молдаванами" из анекдотов.
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27.01.2025 17:31 Відповісти
А в чому ті "зуби" проявляються - в тому що безкоштовно газ надасть приднєстровським підкацапникам ?
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27.01.2025 17:34 Відповісти
Я так понимаю, что прочитать текст статьи не дает религия?
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27.01.2025 17:37 Відповісти
Молдовський уряд ухвалив рішення надати 3 млн кубометрів газу Придністров'ю Джерело: https://censor.net/ua/n3532562
Звісно , за це , ніхто платити не буде ...
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27.01.2025 17:39 Відповісти
Я же и говорю - кроме заглавия не читаем. Видимо сильно сложный для понимания текст.
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27.01.2025 17:41 Відповісти
А по факту заперечити нічого ...? Все зрозуміло ...
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27.01.2025 17:46 Відповісти
Ну если кто-то особо альтернативно одаренный путает "безоплатно" и "в кредит на условиях Европы", то мне действительно - добавить больше нечего. Могу только посочувствовать. Держитесь там
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27.01.2025 17:53 Відповісти
Правильно - європа з молдаванами знову врятують цей промосковський анклав , замість того , аби прииусити їх , нарешті , проситися назад в Молдову ...
А потім дивуються , що кацапи їх зневажають ... ідіоти
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27.01.2025 17:58 Відповісти
Вообще-то у них там нет границы. И граждане ПМР "де-юре" граждане Молдовы, которые свободно голосуют на выборах.
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27.01.2025 18:06 Відповісти
Нормально вони там влаштувалися - по 4 паспорти мають - окрім свого + ще молдавській , кацапський і український є у багатьох
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27.01.2025 18:30 Відповісти
Поки що найбільш зубастими виявились румуни. Не очікував від них такого, і мАцква, між іншим, теж.
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27.01.2025 17:36 Відповісти
Да, румыны молодцы. И никто в руководстве не додумался сказать "Мы еще подумаем стоит ли нам идти в Евросоюз и НАТО"
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27.01.2025 17:45 Відповісти
В чем румыны молодцы? Гамузом (вместе со всем кодлом) пролезли в ЕС и НАТО.
Когда решили выбрать нового президента Верховный суд отменил выборы.
Сколько было бы визгу если бы Порошенко по результатам опросов отменил выборы в 19-ом. Сколько будет визга, если по результатам "Левада" клоун отменит выборы.
Румыны молодцы - прохавали
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27.01.2025 20:06 Відповісти
Чому ця жінка не віддасть наказ про зачистку придністровя і про знищення там маріонеткового режиму ?
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27.01.2025 19:42 Відповісти
А у нее есть армия? Вопрос риторический.
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27.01.2025 19:45 Відповісти
Чому не попросить Україну цього зробити ??
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27.01.2025 20:02 Відповісти
Без проблем, покажите пример. Когда начнете - свистните
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27.01.2025 20:06 Відповісти
Ідіоти необучаємі. Вангую що рашисти скажуть що це вони дали газ притому безплатно і більше а Молдова ще половину вкрала. А в придністров'ї будуть на колінах дякувати московському режиму за спасіння і ще більше топити за розію
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27.01.2025 17:25 Відповісти
Чтобы "дать" этот газ ПМР рашикам нужно было заключить договора, как минимум, с Румынией и Молдовой. Раньше газ шел наоборот - через Украину и ПМР. Но для ***** заключить эти договора - признаться в импотентности. -
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27.01.2025 17:50 Відповісти
совкодрочні ідіоти в пмр не будуть розбиратися через який трубопровід їм газ прокачають , від завтра вони слиною забризкають все навколо, доводячи що це все ***** їм "парєшал" або Європа ***** "іспугалася " ((
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27.01.2025 18:03 Відповісти
Тим більше , що газопровід , навіть з Румунії , все одно через Україну йде ...
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27.01.2025 18:08 Відповісти
Ошибаетесь. Там давно построили интерконнектор

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27.01.2025 18:20 Відповісти
Имеется в виду из Румынии в Приднестровье
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27.01.2025 20:08 Відповісти
Проблема в том что ПМР обращалась к ***** и получило отказ. В их чатах вой стоял. Теперь они вынужденно попросили именно Молдову и Европу о газе.
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27.01.2025 18:23 Відповісти
Не знаю про що вони виють , не дуже цікавився цим , але на днях крутили відео як вони у Тирасполі казяться , у всьому звинувачуючи Україну та Молдову.
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27.01.2025 19:12 Відповісти
... Власти Приднестровья, сепаратистского региона Молдовы, согласились получать газ от Молдовы, чтобы быстрее выйти из энергетического кризиса.

Об этом https://t.me/VadimKrasnoselsky/548 заявил "президент" непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Приднестровье готово к закупке природного газа через "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года", - написал он.

По его словам, соответствующее уведомление "Тираспольтрансгаз" направил "Молдовагазу" 18 января. Приднестровская компания также гарантировала оплатить поставки топлива.

Такое решение Красносельский объяснил желанием как можно быстрее обеспечить теплом жителей и социальные учреждения Приднестровья. ...
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27.01.2025 19:13 Відповісти
Згода сепаратистів отримувати газ через Молдову ніяким чином не впливає на пропаганду того що у виникненні кризи винні Україна і Молдова. Цей текст є лише підтвердженням моїх слів . Жодної фрази про те що проблеми виникли з вини параші ((
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27.01.2025 19:22 Відповісти
Вообще-то раньше газ они получали из Украины по газопроводу, а не из Молдовы с Европой. Это именно мы там "мальчиши-плохиши" для совков. И у них просто выхода другого не было как просить Европу с Молдовй - Рашка кинула, газа нет. Давление в системе 1 февраля должно упасть ниже критического.
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27.01.2025 19:33 Відповісти
на фіга ?
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27.01.2025 17:29 Відповісти
Може пора прикрити "лавочку"? Назавжди...?
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27.01.2025 17:32 Відповісти
Я б цій клоаці хер би шо дав
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27.01.2025 17:35 Відповісти
Мабуть, Найвеличнійший Санду вмовив, допомогти "братньому народу"...
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27.01.2025 17:50 Відповісти
Рузькій мір вже не гріє?
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27.01.2025 17:53 Відповісти
А Придністров,я віддячить пізніше тим, стане плацдармом нападу росії на Молдову. Західні ліваки-демократи як були дурнями, то дурнями і залишаться. Це невиліковне.
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27.01.2025 18:00 Відповісти
100%
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27.01.2025 18:32 Відповісти
Це після того як там бюджетників зганяли на мітинги де поливали лайном Молдову і вимагали негайного надати їм газ...
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27.01.2025 18:13 Відповісти
Та еще в сраку их расцелуйте.
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27.01.2025 22:06 Відповісти
Даремно це все. Українці до останього цацкалися з сепарами Донбасу-, пенсії їм, комуналка,переходи з банкоматами, безкоштовне навчання, в укрвузах..та ін.блага.А результат вже всім відомий...
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28.01.2025 12:05 Відповісти
 
 