Прокуратура оскаржить в апеляції вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку за ДТП із 4 постраждалими

Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, включаючи малолітню дитину, у Броварах.

Про це повідомили на сторінці прокуратури у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що захисником обвинуваченого під час судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

У прокуратурі вважають, що у таких провадженнях не можна укладати угоду про примирення, оскільки це не відповідає інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу України.

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Окрім того, зазначає Київська прокуратура, суд відмовив прокурору в дослідженні матеріалів, які, за даними правоохоронців, свідчать про відсутність пом'якшувальних обставин, зокрема про активне сприяння обвинуваченим розкриттю правопорушення.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі щодо наїзду на чотирьох пішоходів.

Згідно з угодою, колишнього посадовця оштрафували на 34 тисячі гривень, а також на три роки позбавили права керувати автомобілем.

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ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

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