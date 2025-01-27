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Новини
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Прокуратура оскаржить в апеляції вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку за ДТП із 4 постраждалими

Вирок Майбоженку 27 січня: Прокуратура оскаржить рішення суду

Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, включаючи малолітню дитину, у Броварах.

Про це повідомили на сторінці прокуратури у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що захисником обвинуваченого під час судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

У прокуратурі вважають, що у таких провадженнях не можна укладати угоду про примирення, оскільки це не відповідає інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу України.

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Окрім того, зазначає Київська прокуратура, суд відмовив прокурору в дослідженні матеріалів, які, за даними правоохоронців, свідчать про відсутність пом'якшувальних обставин, зокрема про активне сприяння обвинуваченим розкриттю правопорушення.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі щодо наїзду на чотирьох пішоходів.

Згідно з угодою, колишнього посадовця оштрафували на 34 тисячі гривень, а також на три роки позбавили права керувати автомобілем.

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ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Також читайте: Наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у Вінниці: водія взяли під варту без визначення застави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

апеляція (503) Бровари (280) ДТП (4480) Київська область (4082) вирок (1090) прокуратура (3697) Броварський район (22)


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Топ коментарі
+7
Продажна суддя на дереві вже висить, чи ще ні?
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27.01.2025 22:04
+7
Судді відкрито плюють на закон
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27.01.2025 22:09
+7
А потім вони хочуть, щоб українські біженці повернулися в країну. Вони вже пожили в нормальних країнах. Роботу знайшли. ***** їм те ваше корумповане Зімбабве? Їх, бляха, уб'є який-небудь чиновник-козел і відбудеться всього штрафом у 100 євро.
Браво, Держава!
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27.01.2025 22:29
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Прокуратура (інваліди) - проти.....
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27.01.2025 21:58 Відповісти
Жертвы ДТП, ****)))
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27.01.2025 22:04 Відповісти
Продажна суддя на дереві вже висить, чи ще ні?
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27.01.2025 22:04 Відповісти
А в цей час десь у Болгорії чи у Туречині зьявився новий господарь вілли
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28.01.2025 09:38 Відповісти
Судді відкрито плюють на закон
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27.01.2025 22:09 Відповісти
Вони живуть по іншим законам поняттям
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27.01.2025 22:26 Відповісти
лиш одне запитання.
якби, не дай Бог, це зробив я, чи такий як я.
деб я чи такий як я вже булиб????
на нарах, *****......
а майно пішлоб на компенсацію, накуй....
і з ним так має бути...
яке нах....й примирення?
ну дуже потрібний спец, в чомусь, або докуя знає
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27.01.2025 22:10 Відповісти
Заплатити за шкоду заподіяну автівці вельможі!
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27.01.2025 22:59 Відповісти
Вы бы такого не сделали.
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27.01.2025 23:20 Відповісти
вирок просто сцаніна в очі
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27.01.2025 22:23 Відповісти
А потім вони хочуть, щоб українські біженці повернулися в країну. Вони вже пожили в нормальних країнах. Роботу знайшли. ***** їм те ваше корумповане Зімбабве? Їх, бляха, уб'є який-небудь чиновник-козел і відбудеться всього штрафом у 100 євро.
Браво, Держава!
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27.01.2025 22:29 Відповісти
Andriy Kachor

Фініта ля комедія: ексголову Броварської РВА Майбоженка, який вусмерть пʼяний на власному джипі серед білого дня подавив чотирьох людей в центрі Броварів, відмазав Броварський суд.

За напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотні людей в центрі міста і яку влада брала «під особистий контроль», Майбоженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили.

На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоровʼя чотирьох людей, включно з маленькою дитиною становить 34 тисячі гривень. Тобто по 200 баксів за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це, власне, і все покарання.

Суддя Василенко категорично не вважає, що сісти за кермо з 2.31 алкоголю в крові, поїхати в центр міста і там з розгону задавити чотирьох людей, відправивши їх в реанімацію - це суспільно небезпечне діяння, за яке злочинець має бути ізольований від суспільства.

На думку суду - це суто господарські відносини, які легко вирішуються компенсацією. Тож потенційного вбивцю просто відпустили на волю, а автомобіль, який і став знаряддям злочину - повернули злочинцю.

Зайве казати, що якби щось подібне вчинив простий смертний, а не представник вищої владної касти - він би багато років провів на нарах, це 100%.

Але в нашому випадку перехожих по пʼяні намагався вбити не пересічний Микола з району, а пан і господар цих людей, місцевий феодал.

На нього не діє законодавство для черні, для нього виведені спеціальні судді типу тетян василенок, які лише трохи насварять для годиться, а зрештою - відпустять, повернуть машину та перепросять за спричинені незручності. Адже кріпаків, яких від нудьги після пʼянки можна подавити машиною - багато, а ексголова РВА - лише один.

Нації, яка спливає кровʼю, намагаючись захистити власну державу, сама держава смачно плює в обличчя, жорстко і однозначно вказуючи плебсу на його місце.

Сьогоднішнє рішення суду - дуже промовиста відповідь влади суспільному запиту на справедливість. І сигнал решті чиновників: для вас закону не існує. «Бухайте, нюхайте, чавіть людей своїми джипами, хоч з кулемету їх розстрілюйте - за це вам нічого не буде», - заявляє нам Феміда. Лише майте в гаманці кілька стодоларових купюр, аби заткнути ними роти травмованих кріпаків.

А тому питання, коли інший майбоженко наступного разу розчавить своїми джипом чиюсь дитину - це питання лише часу.

p.s.

В день, коли сталося це жахливе ДТП, я зі здивуванням запитував на броварських пабліках: чому натовп, який відразу зібрався навколо місця трагедії, не покарав винуватця на місці? Адже всі бачили, що злочинець - високопосадовець, а це значить, що у наскрізь корумпованих Броварах він абсолютно точно уникне справедливого покарання в законний спосіб.

Багато людей натомість почали мені дорікати: «як можна до такого закликати?! Це ж самосуд! Адже є купа свідків, купа відео всього, що відбулося, дані драгера, який показав ступінь сп'яніння - Майбоженку точно не вдасться відмазатися, нехай ним займається правосуддя!»
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27.01.2025 23:00 Відповісти
Дай нашим "суддям" та "прокурорам" волю і вони хором не те що "індульгенціями" стануть торгувати, а напряму ліцензіями на вбивство. Так у нас скоро зявляться автомібілі держслужбовців-ухилянтів з гламурними черепами та милицями на капотах...
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28.01.2025 04:58 Відповісти
Во-первых, разве можно было его судить местным судом, где у него всё куплено?

А во-вторых, пока таких судей не начнут судить, за их преступления против закона, преступники будут гулять на свободе.
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28.01.2025 07:35 Відповісти
То якби він на три дні за кордон до дітей виїхав, то отримав би мало не розстріл. А так... Ну збив, ну людей, ну чотирьох... Для наших "суддів"-піdopiв то ні про що.
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28.01.2025 07:44 Відповісти
 
 