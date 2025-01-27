Прокуратура оскаржить в апеляції вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку за ДТП із 4 постраждалими
Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні 2024 року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, включаючи малолітню дитину, у Броварах.
Про це повідомили на сторінці прокуратури у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що захисником обвинуваченого під час судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.
У прокуратурі вважають, що у таких провадженнях не можна укладати угоду про примирення, оскільки це не відповідає інтересам суспільства та вимогам Кримінального кодексу України.
Окрім того, зазначає Київська прокуратура, суд відмовив прокурору в дослідженні матеріалів, які, за даними правоохоронців, свідчать про відсутність пом'якшувальних обставин, зокрема про активне сприяння обвинуваченим розкриттю правопорушення.
"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суддя Броварського суду Тетяна Василенко оголосила вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку у гучній кримінальній справі щодо наїзду на чотирьох пішоходів.
Згідно з угодою, колишнього посадовця оштрафували на 34 тисячі гривень, а також на три роки позбавили права керувати автомобілем.
ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка
26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.
За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.
За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.
27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.
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законампоняттям
якби, не дай Бог, це зробив я, чи такий як я.
деб я чи такий як я вже булиб????
на нарах, *****......
а майно пішлоб на компенсацію, накуй....
і з ним так має бути...
яке нах....й примирення?
ну дуже потрібний спец, в чомусь, або докуя знає
Браво, Держава!
Фініта ля комедія: ексголову Броварської РВА Майбоженка, який вусмерть пʼяний на власному джипі серед білого дня подавив чотирьох людей в центрі Броварів, відмазав Броварський суд.
За напрочуд зухвалий злочин, свідками якого стали сотні людей в центрі міста і яку влада брала «під особистий контроль», Майбоженко не проведе в тюрмі жодного дня. Йому навіть умовного покарання не призначили.
На думку судді Тетяни Василенко, ціна життя та здоровʼя чотирьох людей, включно з маленькою дитиною становить 34 тисячі гривень. Тобто по 200 баксів за душу. Ще у посадовця заберуть права на три роки. Це, власне, і все покарання.
Суддя Василенко категорично не вважає, що сісти за кермо з 2.31 алкоголю в крові, поїхати в центр міста і там з розгону задавити чотирьох людей, відправивши їх в реанімацію - це суспільно небезпечне діяння, за яке злочинець має бути ізольований від суспільства.
На думку суду - це суто господарські відносини, які легко вирішуються компенсацією. Тож потенційного вбивцю просто відпустили на волю, а автомобіль, який і став знаряддям злочину - повернули злочинцю.
Зайве казати, що якби щось подібне вчинив простий смертний, а не представник вищої владної касти - він би багато років провів на нарах, це 100%.
Але в нашому випадку перехожих по пʼяні намагався вбити не пересічний Микола з району, а пан і господар цих людей, місцевий феодал.
На нього не діє законодавство для черні, для нього виведені спеціальні судді типу тетян василенок, які лише трохи насварять для годиться, а зрештою - відпустять, повернуть машину та перепросять за спричинені незручності. Адже кріпаків, яких від нудьги після пʼянки можна подавити машиною - багато, а ексголова РВА - лише один.
Нації, яка спливає кровʼю, намагаючись захистити власну державу, сама держава смачно плює в обличчя, жорстко і однозначно вказуючи плебсу на його місце.
Сьогоднішнє рішення суду - дуже промовиста відповідь влади суспільному запиту на справедливість. І сигнал решті чиновників: для вас закону не існує. «Бухайте, нюхайте, чавіть людей своїми джипами, хоч з кулемету їх розстрілюйте - за це вам нічого не буде», - заявляє нам Феміда. Лише майте в гаманці кілька стодоларових купюр, аби заткнути ними роти травмованих кріпаків.
А тому питання, коли інший майбоженко наступного разу розчавить своїми джипом чиюсь дитину - це питання лише часу.
p.s.
В день, коли сталося це жахливе ДТП, я зі здивуванням запитував на броварських пабліках: чому натовп, який відразу зібрався навколо місця трагедії, не покарав винуватця на місці? Адже всі бачили, що злочинець - високопосадовець, а це значить, що у наскрізь корумпованих Броварах він абсолютно точно уникне справедливого покарання в законний спосіб.
Багато людей натомість почали мені дорікати: «як можна до такого закликати?! Це ж самосуд! Адже є купа свідків, купа відео всього, що відбулося, дані драгера, який показав ступінь сп'яніння - Майбоженку точно не вдасться відмазатися, нехай ним займається правосуддя!»
А во-вторых, пока таких судей не начнут судить, за их преступления против закона, преступники будут гулять на свободе.