"План перемоги" Зеленського включає пункт про рідкоземельні ресурси та їхній спільний видобуток зі США, - ОП

Президент України Володимир Зеленський додав у "План перемоги" пункт про рідкісноземельні ресурси, розраховуючи саме на співпрацю зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіло "Суспільному" джерело в Офісі президента України.

Водночас ключовим є питання безпеки, коли йдеться про використання рідкісноземельних ресурсів.

"Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами", - сказав співрозмовник видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа вивчає "План перемоги", капітуляції не буде, - Зеленський

Довідка

Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.

За оцінкою Forbes у 2023, вартість корисних копалин в Україні становить майже $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області –– Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області.

За даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev, Росія окупувала українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у щонайменше $12,4 трлн.

Читайте також: Україна змінює підхід до пошуку корисних копалин. Рада підтримала стратегію до 2030 року

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Зазначимо, що після презентації "Плану перемоги" Financial Times написало, що деякі пункти "Плану перемоги" закладались під потенційну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, зокрема видобуток рідкоземельних металів. Цю ідею ОПУ міг запропонувати сенатор Ліндсі Грем.