"План перемоги" Зеленського включає пункт про рідкоземельні ресурси та їхній спільний видобуток зі США, - ОП
Президент України Володимир Зеленський додав у "План перемоги" пункт про рідкісноземельні ресурси, розраховуючи саме на співпрацю зі США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіло "Суспільному" джерело в Офісі президента України.
Водночас ключовим є питання безпеки, коли йдеться про використання рідкісноземельних ресурсів.
"Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами", - сказав співрозмовник видання.
Довідка
Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.
За оцінкою Forbes у 2023, вартість корисних копалин в Україні становить майже $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області –– Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області.
За даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev, Росія окупувала українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у щонайменше $12,4 трлн.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.
Зазначимо, що після презентації "Плану перемоги" Financial Times написало, що деякі пункти "Плану перемоги" закладались під потенційну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, зокрема видобуток рідкоземельних металів. Цю ідею ОПУ міг запропонувати сенатор Ліндсі Грем.
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1 - США и Украина заключают договор о добыче редкостных металлов.
2 - США возобновляют военную помощь Украине.
3 - США призывают страны НАТО увеличить общую помощь Украине до уровня помощи США
4 - США заявили о выходе из ООН в плане защиты прав человека.
В общем это все указывает на скорый ввод армии США в Украину под предлогом защиты объектов по добыче металлов и с правом на уничтожать всех кто будет этому препятствовать.
Вот и весь план Трампа
Конгресс США принял резолюцию о признании правительства Рашки спонсорами терроризма. И соответственно армия США будет мочить на Донбассе не армию Рашки, а террористов. Войны бункерный не объявлял, а в Украине армия Рашки признана террористами. Так же страной террористом признали - Великобритания, Польша, Литва и многие другие. Поэтому, официально это будет называться - Международная антитеррористическая операция куда войдут Великобритания, Франция, США и те кто к ним примкнет в ближайшее время
А я їх вам ще рік тому запропонував подарувати!
Ха-ха-ха, як я вас переграв?!
Єдине що якщо амери інвестують і в переробку то це робочі місця, та вони часто захищають свої інвестиції...
Але коли Трамп дізнається, що насправді нічого видатного з українських ресурсів насправді немає, то знову посумнішають.
За словами Зеленського, якщо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".
"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3511223
Ну Бідон не пітримав, а президент сказав, що в такому випадку ми всі помрем. Готуєм помиральну яму?
Українською - рідкісноземельні!
Рідкоземельні - це жидкозємєльниє.
Неуки!
Саме це зараз відбувається. Сша вже забрало 3ій потенціал нашої зброї, а тепер тягне свою гнилу пащеку, щоб забрати останнє за допомогу, як вони БЕЗКОШТОВНО мають надавати по буд. меморандуму. Ниці мерзотні тварі.
РЗЭ, англ. TR, REE, REM) - группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
І будь акуратнішим у висловах - та обставина, що тебе важко, але можливо вирахувати, не дає тобі права, як нормальній людині бризкати тим, що тобі замінює інтелект на дорослих людей з кількома освітами, міжнародним досвідом і просто старшими.