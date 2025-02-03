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"План перемоги" Зеленського включає пункт про рідкоземельні ресурси та їхній спільний видобуток зі США, - ОП

Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський додав у "План перемоги" пункт про рідкісноземельні ресурси, розраховуючи саме на співпрацю зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповіло "Суспільному" джерело в Офісі президента України.

Водночас ключовим є питання безпеки, коли йдеться про використання рідкісноземельних ресурсів.

"Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами", - сказав співрозмовник видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа вивчає "План перемоги", капітуляції не буде, - Зеленський

Довідка

Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.

За оцінкою Forbes у 2023, вартість корисних копалин в Україні становить майже $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області –– Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області.

За даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev, Росія окупувала українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у щонайменше $12,4 трлн.

Читайте також: Україна змінює підхід до пошуку корисних копалин. Рада підтримала стратегію до 2030 року

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Зазначимо, що після презентації "Плану перемоги" Financial Times написало, що деякі пункти "Плану перемоги" закладались під потенційну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, зокрема видобуток рідкоземельних металів. Цю ідею ОПУ міг запропонувати сенатор Ліндсі Грем.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) США (23410) копалини (265) Офіс Президента (2033) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+15
Тут питання у другому. Тут криса продає надра України і народу під грифом секретно. Щур думав що про це ніхто не діхнається
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03.02.2025 23:23 Відповісти
+12
План "Перемоги зеленского" включає роздачу земель наліво-направо - Кацапії, і всім бажаючим, в обмін на імунітет Зе-шобли.
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04.02.2025 00:15 Відповісти
+11
Хто Тобі сказав .що він поверне Україні території.котрі вже окупував куйло і в яких 12 трл баксів з 15???
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03.02.2025 23:22 Відповісти
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Что кроется в этом плане. Нужно смотреть на ситуацию в общем.
1 - США и Украина заключают договор о добыче редкостных металлов.
2 - США возобновляют военную помощь Украине.
3 - США призывают страны НАТО увеличить общую помощь Украине до уровня помощи США
4 - США заявили о выходе из ООН в плане защиты прав человека.

В общем это все указывает на скорый ввод армии США в Украину под предлогом защиты объектов по добыче металлов и с правом на уничтожать всех кто будет этому препятствовать.
Вот и весь план Трампа
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03.02.2025 23:25 Відповісти
Американские новости которые выйдут в ближайшее время.

Конгресс США принял резолюцию о признании правительства Рашки спонсорами терроризма. И соответственно армия США будет мочить на Донбассе не армию Рашки, а террористов. Войны бункерный не объявлял, а в Украине армия Рашки признана террористами. Так же страной террористом признали - Великобритания, Польша, Литва и многие другие. Поэтому, официально это будет называться - Международная антитеррористическая операция куда войдут Великобритания, Франция, США и те кто к ним примкнет в ближайшее время
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03.02.2025 23:33 Відповісти
А після всього Віктор прокинеться
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03.02.2025 23:44 Відповісти
Хочете наші ресурси?
А я їх вам ще рік тому запропонував подарувати!
Ха-ха-ха, як я вас переграв?!
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03.02.2025 23:25 Відповісти
Он воно як, всі думали що план перемоги це потужна підтримка з боку таких гигантів світу, як Гвінея Біссау та Мозамбік, а все виявилося ще потужніше, ніж здавалося - треба просто торганути тим, що тобі не належить, а належить народові України... і тим самим спробувати врятувати свій підлий тухєс. А Трамп хоч в курсє, що Луганська область та більша частина Донецької вже окуповані москалотой, завдяки пройобам ЗЕленої огидної істоти? Чи це відклали на десерт?
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03.02.2025 23:27 Відповісти
Зє отримає гешефт, а потім просто поставить рудого лоха перед фактом.
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03.02.2025 23:44 Відповісти
Народові ніколи нічого не належало ще за часів совка, всі надра у нас завжди належать близьким до влади бізнесменам... І чи тут буде американський бізнес чи український не бачу великої різниці...
Єдине що якщо амери інвестують і в переробку то це робочі місця, та вони часто захищають свої інвестиції...
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03.02.2025 23:52 Відповісти
Поділять бабло і все.
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04.02.2025 00:21 Відповісти
ОП наче щенятки почули десь якісь тези, які вони колись висрали - і знову включили режим перемогобєсія.
Але коли Трамп дізнається, що насправді нічого видатного з українських ресурсів насправді немає, то знову посумнішають.
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03.02.2025 23:31 Відповісти
Это не нас бросило в победобесие, это ты завис на всепропало
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03.02.2025 23:34 Відповісти
Це у дебілів знову загострення чергове. Трамп три слова сказав про ресурси і вони вже знову ділять рашку. Невиліковні папуаси.
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03.02.2025 23:35 Відповісти
То ж план для Байдена був.

За словами Зеленського, якщо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, то Україна повинна буде продовжувати жити за планом "Б".

"Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3511223

Ну Бідон не пітримав, а президент сказав, що в такому випадку ми всі помрем. Готуєм помиральну яму?
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03.02.2025 23:36 Відповісти
Это ериак придумал на ходу?
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03.02.2025 23:43 Відповісти
Коли на кону твоя дупа, вся ОПа двигатись почала.... вібори і далі красти....це ж мрія шобли....
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04.02.2025 00:24 Відповісти
План "Перемоги зеленского" включає роздачу земель наліво-направо - Кацапії, і всім бажаючим, в обмін на імунітет Зе-шобли.
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04.02.2025 00:15 Відповісти
10000000 мільйонів процент!✌️
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04.02.2025 00:25 Відповісти
рідкоземельні ресурси

Українською - рідкісноземельні!
Рідкоземельні - це жидкозємєльниє.
Неуки!
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04.02.2025 00:22 Відповісти
Правильне зауваження!
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04.02.2025 02:17 Відповісти
Зауваження правильне, але термін рідкісноземельні (rare earth) вживають для лантаноїдів, абсолютна більшість яких в Китаї. Перелічені берилій, цирконій, титан, а також літій, яким зацікавлений мабуть Маск - цінні, можна сказати "рідкісні", але не відносяться до цієї групи елементів.
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04.02.2025 09:49 Відповісти
А що буде з папуасами які живуть на рідкоземельних родовищах?Те саме що з індіанцями в США-виселення силою в резервації?
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04.02.2025 00:30 Відповісти
хрюзгій поїдете взад в свої срані-рязані, якщо виживете
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04.02.2025 07:27 Відповісти
Надіюсь ресурси хоча б за кордони 91 року а не за гнилий мир *****-Трампа?
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04.02.2025 00:48 Відповісти
колись хтось дуже розумний тут написав: "1 гарант буд. меморандуму на нас напав, а двоє інших -- продадуть".

Саме це зараз відбувається. Сша вже забрало 3ій потенціал нашої зброї, а тепер тягне свою гнилу пащеку, щоб забрати останнє за допомогу, як вони БЕЗКОШТОВНО мають надавати по буд. меморандуму. Ниці мерзотні тварі.
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04.02.2025 01:00 Відповісти
Nikt wam niczego nie zapewni.
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04.02.2025 01:15 Відповісти
рідко земельні матеріяли . це те на шо єдине міг клюнути Трамп ...хай краще США їх вигребає ,ніж русня ,яка це робила завжди , починаючи з вялікого володі ульянова ...
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04.02.2025 01:24 Відповісти
нікчемний гундосик, бездарно просравший 25% території України, стає раком перед драпом, пропонуючи тому рідкосноземельні копалини в обмін на договорнячок з )(уйлом.
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04.02.2025 01:50 Відповісти
Нептуни і Томагавки? Нє, кіно про геїв-героїв, Блекрок, літій, мультигромадянство, Хануку і цифродію.
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04.02.2025 05:09 Відповісти
Здамо все, що ще не здано! Залежність нікуди не дівалась, вона перекочувала зі сходу на захід.
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04.02.2025 06:03 Відповісти
Зважаючи на те, що цього плану ніхто не бачив, він може включати, що завгодно.
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04.02.2025 06:36 Відповісти
рудий нарцис а може пришлеш американський корпус 50 000 бійців . виб.ємо разом ***** з лугандона а потім рідкоземельні метали будемо разом добувати . не сци трампон . корейський пельмєнь послав ***** підмогу і не побоявся --- рузвельт теж думав за океаном відсидітися як і ти дональд . але життя заставило воювати з гітлером . естонія . латвія . литва . фінляндія можуть стати наступними об.єктами для ***** і що дональд ти й тоді будеш варнякати що між нами океан
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04.02.2025 07:15 Відповісти
Потохоньку дело сдвинулось,цель - вхождение в состав США,иного варианта спасения нации и клочков территории нет.
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04.02.2025 07:25 Відповісти
План... Зебілоплан... Шапіто...
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04.02.2025 08:45 Відповісти
Який відсоток від пибутку буде українцям? Ци це що сь нашкалт як не ті окупують землі, так інші
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04.02.2025 09:58 Відповісти
Ось і розкривається справжня мета всього цього "двіжу", який так захотіли кацапи. Надра. Дві вічних теми в Україні це земля та надра. І всі срали на простих людей, завжди. Тут така вдача. Вумний наріт обирає НЕлоха у 2019 році. Тут треба бути імбіцилом, щоб не скористатися можливістю. Європейці та штати просто в тємє. Йде гра, хто більше урве в цій історії.
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04.02.2025 10:15 Відповісти
Це - вже не про допомогу, це - вже про комерцію і продаж України і народу. Хоча ще невідомо, що там бубачька сонцесяйна заклала, може і кріпацтво...😉😁
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04.02.2025 11:03 Відповісти
Дорогие мои идиоты! Сперва прочитайте, о чём речь, а потом подумайте, как вы собирались извлекать их один грамм на тонну руды!
РЗЭ, англ. TR, REE, REM) - группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
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04.02.2025 11:20 Відповісти
Любий мій ідіоте! Пошукай в інтернеті те, про що пишеш, можливо і перестанеш ним бути. Бо тут мова йде про родовища та рудопрояви, де концентрація рідкоземельних металів та елементів є саме такою, при якій їх економічно доцільно розробляти та добувати за допомогою ******** технологій.
І будь акуратнішим у висловах - та обставина, що тебе важко, але можливо вирахувати, не дає тобі права, як нормальній людині бризкати тим, що тобі замінює інтелект на дорослих людей з кількома освітами, міжнародним досвідом і просто старшими.
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04.02.2025 23:51 Відповісти
О, " з кількома освітами" - какая знакомая история! Старые добрые времена, три диплома по цене одного... А по сути - дружище, для того, чтобы извлекать редкие земли "за допомогою ******** технологій" - нужно заводы с этими самыми технологиями иметь в Украине. Ты уверен, что сарай под твоими окнами - завод по извлечению неодима? Проверь, что написано на вывеске!
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05.02.2025 15:44 Відповісти
Треба було в Конституції писати приєднання до США, а не до НАТО і ЄС
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04.02.2025 11:40 Відповісти
Ця схема літію в обмін на захист- те саме як в 1918 Українська Центральна Рада запросила військової допомоги Німеччини в обмін на постачання ресурсів і продовольства
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04.02.2025 20:29 Відповісти
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