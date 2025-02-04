Китай запровадив нові мита у відповідь на дії США
Китай запровадив тарифи на імпорт низки товарів зі США, зокрема на скраплений газ, вугілля, сиру нафту та сільгосптехніку. Також Пекін розпочне антимонопольне розслідування щодо Google.
Про це пише Financail Times, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Bloomberg, йдеться про 10% мита на нафту, сільгосптехніку, а також про 15% на вугілля та скраплений газ.
Крім цих мит, Китай також запровадить додаткові збори на окремі види автомобільного експорту зі США та посилить контроль над експортом рідкісноземельних металів, що є стратегічно важливими для багатьох високотехнологічних галузей.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.
Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.
Китай відреагував на наміри Трампа підвищити мита. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що уряд КНР вживатиме заходів у відповідь, якщо США підвищить тарифи на китайські товари.
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У структурі експорту США повільно опускається на рівень рашки.
вітаю європу, яку настирливо знову пихають в пащу крємлінів. в пащу китаю.
при тому, що захищати їх, бутафорне нато неспроможне, без сша.
а, давайте разом позігуємо з ілоною....
Янукович - президент України з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 року.
25 лютого 2010 року відбулася інавгурація четвертого президента України.
1918 року Німеччина перейшла в наступ, це був успіх країни. Дата 23 лютого була днем перемоги Кайзерівської Німеччини та також днем капітуляції Росії. Німецька армія захопила більшу частину Росії завдяки поразці більшовиків.
не цікаво ?
пробачте.
Але чого Україна продовжує транспортувати орківську нафту в ЄС ?!
Україна стікає кров"ю, поки пуйло і ЄС заробляють гроші на крові українців.
Може добавимо хаосу і перекриємо "Дружбу"?!
- А ты знаешь, что такое БРИКС?!
- Нет, не знаю...
- Ну, вы же считаете себя умными...
- Ну, не знаю... Объясни, пожалуйста...
- Во, "темнота"!... БРИКС - это все страны, входящие в состав России...