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Новини
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Китай запровадив нові мита у відповідь на дії США

Китай запровадив мита у відповідь на дії США

Китай запровадив тарифи на імпорт низки товарів зі США, зокрема на скраплений газ, вугілля, сиру нафту та сільгосптехніку. Також Пекін розпочне антимонопольне розслідування щодо Google.

Про це пише Financail Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Bloomberg, йдеться про 10% мита на нафту, сільгосптехніку, а також про 15% на вугілля та скраплений газ.

Крім цих мит, Китай також запровадить додаткові збори на окремі види автомобільного експорту зі США та посилить контроль над експортом рідкісноземельних металів, що є стратегічно важливими для багатьох високотехнологічних галузей.

Також читайте: У Білому домі анонсували розмову Трампа з Сі Цзіньпіном найближчим часом

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.

Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Китай відреагував на наміри Трампа підвищити мита. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що уряд КНР вживатиме заходів у відповідь, якщо США підвищить тарифи на китайські товари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп погодився відкласти запровадження 25% мит на товари із Мексики

Автор: 

Китай (4703) мито (1111) США (23410)


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Топ коментарі
+4
Китаю лучше не шутить с США так как весь успех Китая стоит на передовых американских технологиях.
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04.02.2025 09:27 Відповісти
+4
ну, що ж вітаю самозакоханого дегенерата ананіста трампа зі світовою торговою війною.
вітаю європу, яку настирливо знову пихають в пащу крємлінів. в пащу китаю.
при тому, що захищати їх, бутафорне нато неспроможне, без сша.
а, давайте разом позігуємо з ілоною....
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04.02.2025 09:32 Відповісти
+4
Всім ≪пораздавав≫ трампон , за кацапів ні слова ...
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04.02.2025 09:35 Відповісти
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Китай запровадив тарифи на імпорт низки товарів зі США, зокрема на скраплений газ, вугілля, сиру нафту Джерело: https://censor.net/ua/n3533858

У структурі експорту США повільно опускається на рівень рашки.
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04.02.2025 09:25 Відповісти
все йде по плану. Департамент ефективності уряду працює як скажений принтер.
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04.02.2025 09:29 Відповісти
Равнєніє на слуг і жОПу!
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04.02.2025 09:34 Відповісти
там своїх вистачає з рогами.
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04.02.2025 10:34 Відповісти
Китаю лучше не шутить с США так как весь успех Китая стоит на передовых американских технологиях.
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04.02.2025 09:27 Відповісти
Певно вже вбрались в пір"я.
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04.02.2025 09:32 Відповісти
Боюся, що вже ні...
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04.02.2025 09:52 Відповісти
ну, що ж вітаю самозакоханого дегенерата ананіста трампа зі світовою торговою війною.
вітаю європу, яку настирливо знову пихають в пащу крємлінів. в пащу китаю.
при тому, що захищати їх, бутафорне нато неспроможне, без сша.
а, давайте разом позігуємо з ілоною....
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04.02.2025 09:32 Відповісти
Всім ≪пораздавав≫ трампон , за кацапів ні слова ...
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04.02.2025 09:35 Відповісти
Може досить так блаженно облизувати китай та возвеличувати його. США достатньо вивезти звідти свої філії мега корпорацій та відмовитися від замовлень - "азіатський дрокон" перетвориться на СРСР 2.0. купа ресурсів , а зможуть клепати тільки відра та сапки.
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04.02.2025 09:39 Відповісти
великі дяді граються в мита
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04.02.2025 09:40 Відповісти
Трамп веде себе як сплячий російський агент, який прокинувся і отримав завдання. Його задача створити ХАОС в Світі. Можливо Людство недооцінило пуйла, бо якщо це правда, то цю сатанинську тварь треба знищити негайно, поки вона не знищила весь Світ.
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04.02.2025 09:43 Відповісти
Тампону хватило тиждень щоб обісратись по вуха і поставити США раком замість зробити великою. А що воно зробить за 4 роки страшно даже подумати. Надіюсь до виборів в Конгрес до американців дійде що голосувати потрібно за адекватних людей а не за популістів і аферистів
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04.02.2025 09:45 Відповісти
Нажаль, наш приклад виборів 2019 року вам ничого не говорить. З травня ні хто з 73% не порозуйнійшал і стадо тпроголосувало за слуг наріда.
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04.02.2025 09:49 Відповісти
Нажаль, наш приклад виборів 2010 року Вам також ничого не говорить. Стадо проголосувало ...
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04.02.2025 10:27 Відповісти
І це вірно АЛЕ проффесоре не мав монобільшості у ВР, на відміну від Смарагдового.
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04.02.2025 10:29 Відповісти
цікаві факти сакральні
Янукович - президент України з 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014 року.
25 лютого 2010 року відбулася інавгурація четвертого президента України.
1918 року Німеччина перейшла в наступ, це був успіх країни. Дата 23 лютого була днем ​​перемоги Кайзерівської Німеччини та також днем ​​капітуляції Росії. Німецька армія захопила більшу частину Росії завдяки поразці більшовиків.
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04.02.2025 10:36 Відповісти
Яки чином перемога Рейхсвера над червоними під Нарвою стосуєтся наших виборів 2019 та 2010 рр.?
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04.02.2025 10:50 Відповісти
просто цікаві факти сакральні - дати 22 23 24 25
не цікаво ?
пробачте.
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04.02.2025 10:52 Відповісти
Та ничого, но не до теми.
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04.02.2025 11:00 Відповісти
Нє, ну тут звичайно цікаво..............................
Але чого Україна продовжує транспортувати орківську нафту в ЄС ?!
Україна стікає кров"ю, поки пуйло і ЄС заробляють гроші на крові українців.
Може добавимо хаосу і перекриємо "Дружбу"?!
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04.02.2025 09:47 Відповісти
Не тільки пуйло заробляє на крові українців. ЗЕ заробляє, слуги заробляють, аїметови з пінчуками заробляють, умерови гетманцеви шмигалі тощо.
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04.02.2025 09:51 Відповісти
А про "батька нації" забули?
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04.02.2025 09:58 Відповісти
Ні, не забув, я ж ЗЕ першим написав. То може ви за дЕрьмака Елдака згадали тоді так, забув.
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04.02.2025 10:00 Відповісти
Як тоді Чехія платитиме кацапам 7 млрд. доларів? Вони друзі Зеленського.
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04.02.2025 10:48 Відповісти
Поки-що всі дії Трампа на посту президента асоціюються з пострілом собі у ногу. Не виключено, що у ботоксного "многоходовочника" з'явився достойний конкурент.
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04.02.2025 09:56 Відповісти
Не треба придумувать про кацапів анекдоти - вони самі з цим прекрасно справляються:
- А ты знаешь, что такое БРИКС?!
- Нет, не знаю...
- Ну, вы же считаете себя умными...
- Ну, не знаю... Объясни, пожалуйста...
- Во, "темнота"!... БРИКС - это все страны, входящие в состав России...
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04.02.2025 10:33 Відповісти
знову подача *****,нафта тільки дорожче стає,та ще й об'єми зростуть
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04.02.2025 12:02 Відповісти
 
 