Китай запровадив нові мита у відповідь на дії США

Китай запровадив тарифи на імпорт низки товарів зі США, зокрема на скраплений газ, вугілля, сиру нафту та сільгосптехніку. Також Пекін розпочне антимонопольне розслідування щодо Google.

Про це пише Financail Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Bloomberg, йдеться про 10% мита на нафту, сільгосптехніку, а також про 15% на вугілля та скраплений газ.

Крім цих мит, Китай також запровадить додаткові збори на окремі види автомобільного експорту зі США та посилить контроль над експортом рідкісноземельних металів, що є стратегічно важливими для багатьох високотехнологічних галузей.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить в суботу, 1 лютого, значні митні тарифи для Канади, Мексики й Китаю.

Окрім цього, Трамп заявляв, що має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Китай відреагував на наміри Трампа підвищити мита. Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що уряд КНР вживатиме заходів у відповідь, якщо США підвищить тарифи на китайські товари.

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