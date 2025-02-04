"Шахеди" атакували Кіровоградщину: пошкоджено вікна в будинках
У ніч на вівторок, 4 лютого 2025 року Кіровоградщина пережила чергову ворожу дронову атаку.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в одній з громад Олександрівського району пошкоджено вікна кількох житлових будинків.
"Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "Шахеди" масовано атакували Черкащину: спалахнули пожежі на території трьох підприємств.
Також зазначалося, що уламки впали на дах багатоповерхівки у Печерському районі Києва, пошкоджено вікна в навчальних закладах та амбулаторії. За даними Повітряних сил, РФ випустила 65 БПЛА по Україні. ППО збила 37 цілей, 28 - локаційно втрачено.
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