Україна готова добувати корисні копалини разом з партнерами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у сферу видобування рідкісноземельних ресурсів.

Про це голова держави заявив під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

У нас достатньо рідкісноземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.

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"Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній – і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним – це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас", - сказав президент.

Зеленський додав, що в "Плані перемоги" України є пункт, який передбачає інвестиції в цю галузь.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

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