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Україна готова добувати корисні копалини разом з партнерами, - Зеленський

Зеленський відреагував на пропозицію Трампа про рідкоземельні ресурси

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у сферу видобування рідкісноземельних ресурсів. 

Про це голова держави заявив під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

У нас достатньо рідкісноземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль відреагував на ідею Трампа про допомогу Україні в обмін на ресурси

"Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній – і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним – це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас", - сказав президент.

Зеленський додав, що в "Плані перемоги" України є пункт, який передбачає інвестиції в цю галузь.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, - Маркарова

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) США (23410) копалини (265) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+15
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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04.02.2025 18:44 Відповісти
+10
Самити миру, кримські платформи, мільярди дерев і зверху корисні копалини, якими Юзік поділиться з американцями. Будуть разом возити щебінь в Америку.
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04.02.2025 18:47 Відповісти
+7
Вітаю всіх з геніальним рішенням.
Тепер бородьба не за цінності, а за ресурси.
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04.02.2025 18:45 Відповісти
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Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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04.02.2025 18:44 Відповісти
... на паузі
Підказка - Кнопка виходу з паузи може зламатися.
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04.02.2025 18:46 Відповісти
як у комуністів
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04.02.2025 18:50 Відповісти
це ж пречудово - це значить що можна добути і продати, або поміняти на амерську допомогу
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04.02.2025 18:53 Відповісти
Евріка! Раніше ніхто до цього не міг додуматись і не робив. Ось що значить свіжий розум криворожського юриста з кварталу95.
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04.02.2025 18:56 Відповісти
то відповідь придурку який не розуміє, що насправді значить та стаття
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04.02.2025 19:01 Відповісти
как воевать, то все олигархи скупили, а как купить оружие-так все МАЕ!)))
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04.02.2025 18:57 Відповісти
Ні для того вони во владу йшли,щоб ще конституцію читати
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04.02.2025 18:59 Відповісти
То краще хай підари їх добувають?? так??
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04.02.2025 20:18 Відповісти
в Україні зараз є інший вихід? може нехай рашка переможе і тоді все буде їхнє. я вважаю,що це кращий варіант. а в цьому разі амери не дадуть рашці перемоги.
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04.02.2025 20:59 Відповісти
Цілком з вами згоден. тим більше, що елементи, які їх цікавлять, знаходяться на ТОТ, або на лінії розмежування.
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04.02.2025 22:49 Відповісти
Вітаю всіх з геніальним рішенням.
Тепер бородьба не за цінності, а за ресурси.
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04.02.2025 18:45 Відповісти
Поправлю. Не за Перемогу України 2022 року, а за переможку 2025 на виборах.
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04.02.2025 18:48 Відповісти
Так Трампу насрати на цінності. І ЗЄ також.
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04.02.2025 18:48 Відповісти
Гарний шанс для Європи умити руки
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04.02.2025 18:50 Відповісти
Тоді ЄС буде пи...да.
З однієї сторони цинічний Трамп, з іншої комуняка Сі з ****** на шворці.
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04.02.2025 18:53 Відповісти
УЧИ-УЧИ, ОДНИ ДВОЙКИ... Речь идет о взаиморасчете за оказанную помощь, да так, чтобы не инвестировать кацапо-ынэ-иранцев. Сами себя поблагодарите за то, что наголосовали на свою голову за воров в особо крупных размерах, что и похерило нашу военку. Теперь отдуваемся, чтобы хоть как-то выжить. Справедливости ради , следует отметить, что .адло во время войны продавало мордору, через Словакию, титановую руду.
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04.02.2025 18:53 Відповісти
Ще один геній.
Зараз світ безкоштовно допомагав без будь яких взаєморозрахунків.
Але твій одногенієвий близнюк переводе на розрахунки.
Тому очікуй, що інші, хто допомагав безкоштовно, запитають теж розрахунуів.
А кому твої розранку не потрібні, скажуть допобачення.
Дивися, щоб розрахунка не зламалася від навантаження.
Ти тут про "наголосовали" потихіше. А то сам на себе раптом вийдеш.
Всім відомо, що руськощелепний-зайвохромосом = наголосовавший.
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04.02.2025 19:03 Відповісти
Каароч, тыць та й розвиднiлось. Харе здесь трындеть про манну небесную забесплатно , СССР давно развалился.
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04.02.2025 19:13 Відповісти
Самити миру, кримські платформи, мільярди дерев і зверху корисні копалини, якими Юзік поділиться з американцями. Будуть разом возити щебінь в Америку.
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04.02.2025 18:47 Відповісти
То він концерти їздив давати зі своїм кварталом , а через свій хмарафон лапшу вішав Українцям про плани якісь.
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04.02.2025 18:53 Відповісти
Сім"ю моєї мами (мама й 4 ро дітей студенток та підлітків ,тільки батько був на фронті) - коли вивозили до Німеччини, спочатку примусили грузити в вагони мішки з чорноземом ...

вова тепер гордиться, ЩО УСІ СПЕКТАКЛІ МИРУ З ЄРМАКОМ -КОЗИРЕМ по світу то були прелюдією до цього СУПЕР результату?
А ні, ще славетна Мінцифри гордість вови жила на гроші американців ...
А ні , ще була найгучніша конференція миру організована СЕКСОЛОГИНЕЮ агента КремляЄРМАКА - послицею у Швейцарії. Ну тією полицею котра відома тим , що відмивала бабло російских олігархів через посолосьтво України .
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04.02.2025 18:57 Відповісти
Також виникає питання, чи буде зацікавлена Європа у копалинах в обмін на допомогу чи що ми їй запропонуємо?!
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04.02.2025 18:48 Відповісти
Гарні пісні та жарти Кварталу-95.
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04.02.2025 18:54 Відповісти
Варіант
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04.02.2025 19:05 Відповісти
А отут ти Вальодья з отіма 5 - 6 менеджерами іди вслід за сруським військовим кораблем.
І не тягні свої липки ручонки до надр.
Як шо партнери то концесія з нормальні гроши в бюджет України но після того як Україна перейде під юрисдікцію лондонського суду на 25 років.
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04.02.2025 18:49 Відповісти
Що не зроблять, то катастрофа...😟
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04.02.2025 18:53 Відповісти
Клоун, не тобі вирішувати!
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04.02.2025 18:53 Відповісти
дійсно - має проголосувати ВР )))))))))))))
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04.02.2025 18:55 Відповісти
чого ви репетуєте , інвестицій це добре і ракет потужних від США буде більше
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04.02.2025 18:54 Відповісти
А то в США немає всього цього? Величезна країна і їй раптово немає де взяти ті копалини, не воюючи з росіянами. Дурня якась.
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04.02.2025 18:54 Відповісти
Правда негде. Вы будете смеяться.
Зуб даю. Крупнейшие залежи лития в Боливии. Но туда уже поздно. Там Россия ведет разведку и добычу.
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04.02.2025 19:24 Відповісти
зуб даєш що у болівіє найбільші поклади
а як же чилі канада австралія...
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04.02.2025 20:21 Відповісти
Не знаю. Но ГУГЛ утверждает Боливия
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05.02.2025 01:12 Відповісти
Бубочка загребе доходи від розробки копалин, які належать всім українцям, до бюджету і потім "справедливо" розподілить:
суддям по 200-300 тис, прокурорам десь стільки ж, ворогу України Ківалову пенсію - 240 тис, слугам урода по 35 тисяч, роботягам по 18-20 тис, бюджетникам по 12-15 і пенсіонерам по 3,5 тис...
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04.02.2025 18:55 Відповісти
Трясця !!! Друзі, нагадаю про Економічний паспорт українця від зєлєнських слуг. Згадали ? НАГАДУЮ у кого пам'ять коротка. "... Економічний паспорт - це персональні рахунки для дітей. На цих рахунках держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами, які є виключною власністю українського народу. ..." https://sluga-narodu.com/ivano-frankivska/news/pro-ekonomichnyy-pasport-ukraintsia/
Коли Лідор каже, що він нічого не обіцяв, то він БРЕШЕ. Пам'ятайте, що БРЕШЕ. Як брехав з шашликами, Перемогою, та .... Фондом майбутніх поколінь.
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04.02.2025 18:55 Відповісти
Він вже скільки набрехав що за всім і не услідкуєш.
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04.02.2025 19:01 Відповісти
А чому ті рахунки тільки для дітей? Надра - власність всього народу України.
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04.02.2025 19:09 Відповісти
Читати вмієш - то читай ! Там всіх "слуги" мали, і не раз.
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04.02.2025 19:15 Відповісти
народ не проти !
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04.02.2025 18:57 Відповісти
Якщо я - проти, то це означає, що не народ думає так, як один "мрійник".
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04.02.2025 19:01 Відповісти
Нагадаю всім "слугам народу" про МРІЮ прИзєдєнта. " ... За прогнозами, українці, досягнувши повноліття, можуть розраховувати на більш як 600 тис. грн. Також не виключено, що згодом програму розширять на пенсіонерів."
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04.02.2025 19:00 Відповісти
"Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній - і із задоволенням. Чому? та тому.що ці американські інвестиції можуть мати і ахметівську інвестицію , не кажучи про гроші куйла, що в принципі є одне і теж "рашистський власник гаманця і його гаманець в інвестиціях в Україну"
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04.02.2025 19:01 Відповісти
ти хоч сам зрозумів шо ти написав ?
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04.02.2025 19:06 Відповісти
це Ти не зрозумів "ні бельмеса"
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04.02.2025 19:16 Відповісти
якшо інвестиції це значить путину не бачить Україну як своїх вух
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04.02.2025 19:03 Відповісти
Американские инвестиции в месторождения на оккупированных территориях
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04.02.2025 19:27 Відповісти
Не можу пройти від цієї "історичної обіцянки". Цей Лідор на сцені називав Україну - дівкою, яка у всіх бере. А хто він ? Якщо особисто він оголює свої частини тіла, щоб зацікавити Трампа. ШЛЮШКА ?
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04.02.2025 19:08 Відповісти
а інвестиції треба захищати
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04.02.2025 19:10 Відповісти
путин , шах і мат , можна і без мата - шах і бл*****
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04.02.2025 19:12 Відповісти
Всі надра належать людям і проценти від доходу теж людям а не купці олігархів
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04.02.2025 19:16 Відповісти
як при комуняках ?
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04.02.2025 19:18 Відповісти
На жаль, є такі людці, що забажають і свою жінку з партнерами... тойво...
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04.02.2025 19:19 Відповісти
Це називають "cuckold". Від cuckoo - зозуля. Тут на форумі його часто використовують.
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04.02.2025 20:24 Відповісти
Щось мені здається що псевдовійськовий одяг Зеле не допоможе в випадку із Трампом. Він порахує кожний цент.
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04.02.2025 19:19 Відповісти
якби будь який з попередніх Українських президентів домовився з США та склав контракти на видобуток корисних копалин в Криму, на Донбасі та в будь якому куточку України то не було б війни.
Літій, його дуже багато саме на Донбасі. А це в першу чергу Електромобілі
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04.02.2025 19:19 Відповісти
на Донбасі тікі вугілля , там все перекопано
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04.02.2025 19:23 Відповісти
то ви не в темі.
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04.02.2025 19:30 Відповісти
Только никому. Строго между нами. В США (Арканзасе, Огайо) того лития, по сравнению с запасами Украины немеряно. Они 5 тыс сами добывают, и 19 экспортируют из Ю. Америки и Австралии.
Народ. Идите работать. Нет в мире дефицита лития. Для нас "литий" это новое золото Полуботко
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04.02.2025 19:43 Відповісти
Shell має намір припинити сланцевий проект в Україні (12 червня 2015)
У зв'язку з форс-мажором, реалізація проекту з українською державною компанією «Надра Юзівська» - неможлива - заявляє Shell, маючи на увазі бойові дії в Донбасі
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04.02.2025 21:50 Відповісти
Як готова, коли в нас війна? На часі розпіл бабла, а не все на війну? Скажіть хтось цьому лоху, що інвестори не стануть тут ніякі комбінати будувати поки йде війна.
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04.02.2025 19:29 Відповісти
Чесно кажучи ці корисні копалини, що є у нас США не конче потрібні, це більше подібне на гру Трампа зі своїми виборцями, він обіцяв припинити військову та фінансову допомогу США Україні, але бачить, що тоді кінець історії буде фігня-відновлення СССР2 і глобальний програш демократії авторитаризму. Отож і шукає зараз варіанти, як би сказати виборцям, що як би то допомога буде, не безплатна, за копалини, які хтось колись там видобуде і зарахує, як погашення боргу...
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04.02.2025 19:50 Відповісти
Зєлєнскому пофуй хто заплатить йому за надра України і забезпечить імунітет від Суду. "Какая разніца" американці чи кацапи - "дєньгі нє пахнут"...
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04.02.2025 19:57 Відповісти
зеленому пофуй, а для тебе як?рашка чи амери в Україні?
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04.02.2025 21:08 Відповісти
для нас вибор-рашка або америка, третього не дано. хоча є-зелена гнида.
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04.02.2025 21:10 Відповісти
Залежність перекочувала з сходу на захід і що-24-те відміняєм....
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04.02.2025 21:24 Відповісти
А чого воно лежати буде, забирай усе, розбазарюєм до останнього.
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04.02.2025 21:22 Відповісти
Ти країну продав, самодур дебільний, щоб свою сраку врятувати, бо нездара, за три роки війни вже все просрав! Ніхто "з тобою" добувати нічого не буде, будуть добувати без тебе, і без України. Боже, імбециліни зебільні, ЩО ви обрали?!
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04.02.2025 21:39 Відповісти
а Єрмак і Зеленський - це хто такі, щоб розказувати народу України що справедливо, а що ні?
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04.02.2025 21:41 Відповісти
А як же 10 000 доларів кожному народженому в Україні за надра? Чи буде як вчителям 4000 ?
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04.02.2025 22:00 Відповісти
Це було вже зрозуміло давно,людей вибили,нікого нема,спротиву нема,для цього ця війна і почалась,Гуляйпольський кар'єр,кому цікава інфа,загугліть,хто не баран зрозуміє
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04.02.2025 22:09 Відповісти
 
 