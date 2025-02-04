Україна готова добувати корисні копалини разом з партнерами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у сферу видобування рідкісноземельних ресурсів.
Про це голова держави заявив під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
У нас достатньо рідкісноземельних металів, і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окуповує наші території. Частково там дійсно є великі поклади корисних копалин. Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", - заявив Зеленський.
Він також нагадав, що ще у вересні обговорював із Трампом можливість американських інвестицій в Україну.
"Ми відкриті до приходу інвестицій американських компаній – і із задоволенням. Чому? Тому що якщо цю сферу контролюватиме Росія, туди зайдуть інші країни й компанії. Я впевнений, що серед них будуть Іран і Північна Корея. Я говорив про це з ним – це факти. Я хотів би, щоб американський бізнес, який дуже зацікавлений у виході на український ринок, розвивав цей напрямок у нас", - сказав президент.
Зеленський додав, що в "Плані перемоги" України є пункт, який передбачає інвестиції в цю галузь.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що намагається знайти спосіб для обміну рідкісноземельних металів України на американську допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Підказка - Кнопка виходу з паузи може зламатися.
Тепер бородьба не за цінності, а за ресурси.
З однієї сторони цинічний Трамп, з іншої комуняка Сі з ****** на шворці.
Зараз світ безкоштовно допомагав без будь яких взаєморозрахунків.
Але твій одногенієвий близнюк переводе на розрахунки.
Тому очікуй, що інші, хто допомагав безкоштовно, запитають теж розрахунуів.
А кому твої розранку не потрібні, скажуть допобачення.
Дивися, щоб розрахунка не зламалася від навантаження.
Ти тут про "наголосовали" потихіше. А то сам на себе раптом вийдеш.
Всім відомо, що руськощелепний-зайвохромосом = наголосовавший.
вова тепер гордиться, ЩО УСІ СПЕКТАКЛІ МИРУ З ЄРМАКОМ -КОЗИРЕМ по світу то були прелюдією до цього СУПЕР результату?
А ні, ще славетна Мінцифри гордість вови жила на гроші американців ...
А ні , ще була найгучніша конференція миру організована СЕКСОЛОГИНЕЮ агента КремляЄРМАКА - послицею у Швейцарії. Ну тією полицею котра відома тим , що відмивала бабло російских олігархів через посолосьтво України .
І не тягні свої липки ручонки до надр.
Як шо партнери то концесія з нормальні гроши в бюджет України но після того як Україна перейде під юрисдікцію лондонського суду на 25 років.
Зуб даю. Крупнейшие залежи лития в Боливии. Но туда уже поздно. Там Россия ведет разведку и добычу.
а як же чилі канада австралія...
суддям по 200-300 тис, прокурорам десь стільки ж, ворогу України Ківалову пенсію - 240 тис, слугам урода по 35 тисяч, роботягам по 18-20 тис, бюджетникам по 12-15 і пенсіонерам по 3,5 тис...
Коли Лідор каже, що він нічого не обіцяв, то він БРЕШЕ. Пам'ятайте, що БРЕШЕ. Як брехав з шашликами, Перемогою, та .... Фондом майбутніх поколінь.
Літій, його дуже багато саме на Донбасі. А це в першу чергу Електромобілі
Народ. Идите работать. Нет в мире дефицита лития. Для нас "литий" это новое золото Полуботко
У зв'язку з форс-мажором, реалізація проекту з українською державною компанією «Надра Юзівська» - неможлива - заявляє Shell, маючи на увазі бойові дії в Донбасі