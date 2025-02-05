США ведуть "дуже конструктивні переговори" щодо України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України".

Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", - сказав Трамп про війну в Україні і додав, що хоче, щоб "це припинилося".

Президент США заявив, що хоче припинити "абсолютну бійню".

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"Ми розмовляємо з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про мирний план для України, але він не повідомив жодних деталей свого плану.

"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - додав лідер США.

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Він також не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити територію України. Також Трамп повторив свої слова про те, що щотижня він отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".

"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", - зазначив він.

За словами Трампа, з українського боку йдеться 700 тисяч загиблих українських військових і "800 тисяч, а, можливо, і більше" - з російського боку.

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