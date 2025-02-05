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Новини Війна
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США ведуть "дуже конструктивні переговори" щодо України, - Трамп

Трамп заявив про переговори щодо України

Президент США Дональд Трамп сказав, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України".

Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", - сказав Трамп про війну в Україні і додав, що хоче, щоб "це припинилося".

Президент США заявив, що хоче припинити "абсолютну бійню".

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"Ми розмовляємо з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про мирний план для України, але він не повідомив жодних деталей свого плану.

"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - додав лідер США.

Також читайте: Трамп хоче взяти Сектор Гази під контроль США і не виключає можливість введення туди американських військ

Він також не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити територію України. Також Трамп повторив свої слова про те, що щотижня він отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".

"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", - зазначив він.

За словами Трампа, з українського боку йдеться 700 тисяч загиблих українських військових і "800 тисяч, а, можливо, і більше" - з російського боку.

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Автор: 

війна (1436) Трамп Дональд (6129) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+14
Тобто йде торгівля за українські території, які самі українці вкотре просрали.
Всі матимуть вигоду окрім нас. Бо тут ідіоти живуть, які зраджували власну державу на виборах.
Чесно ну немає жодної подібної нам нації лузерів.
Згадуєте ядерне роззброєння ? Так ви тепер віддаєте багатющі надра Донбасу просто за папірці і обіцянки. Просто тому що тридцять років тупо голосували на виборах за шахраїв і агентів кримля.
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05.02.2025 09:07 Відповісти
+13
Шкода, що ціллю Курської операції не було захоплення Курської АЕС для подальшого шагнтажу. Зараз би перед переговорами наші позиції були би набагато потужнішими
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05.02.2025 08:57 Відповісти
+10
"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне"

Пурга.
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05.02.2025 08:59 Відповісти
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Мільйони розстріляних особисто Байденом!
Чотири слова, курва, вмвчити не трібен, мля...
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05.02.2025 08:52 Відповісти
Сонцесяйніший Війнозупинюк **********.
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05.02.2025 08:56 Відповісти
Війнозупинюк.

запам'ятаю.
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05.02.2025 09:10 Відповісти
Україна не на часі . Газа, Гренландія, Канада , Європа і всі інші хто ≪поруч≫ ... всі і по всіх є план окрім України , балабол
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05.02.2025 08:53 Відповісти
Панаму забув
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05.02.2025 13:33 Відповісти
Шкода, що ціллю Курської операції не було захоплення Курської АЕС для подальшого шагнтажу. Зараз би перед переговорами наші позиції були би набагато потужнішими
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05.02.2025 08:57 Відповісти
Ішли впевнено, але надійшов наказ зупинитися.
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05.02.2025 09:00 Відповісти
Саме така ціль і була. Не вийшло.
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05.02.2025 09:06 Відповісти
Вийшло б. Від Єрмака надійшов наказ зупинитися.
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05.02.2025 09:13 Відповісти
Згоден. Бо як Женя Пригожин чуть до Москви без супротиву дійшов, то до АЕС там "рукой подать".
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05.02.2025 09:21 Відповісти
ага, шапкою докинути можна... щоб захопити Курську АЕС, а потім то все утримувати по периметру, то потрібно було мати ще вільних кілька десятків тисяч вояків.. бо зайти то можна було і навіть захопити її. а потім вони відрізали би цю нашу групу військ і взяли би у котел тисячі наших солдат. вони вже і так зрізали більше половини з того, що нашим вдалося тоді захопити.
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05.02.2025 13:45 Відповісти
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05.02.2025 09:23 Відповісти
Що за наказ, вперше чую? Чи є деталі, посилання тощо? Завчасно вдячний.
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05.02.2025 13:34 Відповісти
від сша.
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06.02.2025 01:43 Відповісти
"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне"

Пурга.
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05.02.2025 08:59 Відповісти
Рудий піздобол - РУДОБОЛ!
Хоча ще й нарцис і імбецил а-ля "зробимо газовію зіг еген".
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05.02.2025 09:06 Відповісти
Вони то хороші, просто він не каже для кого ...
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05.02.2025 09:32 Відповісти
треба враховувати, що він завжди має на увазі тільки оду сторону.
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05.02.2025 09:40 Відповісти
І тільки свою )
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05.02.2025 09:47 Відповісти
якось юрій луценко вчергове очолив поважний правоохоронний орган та почав вникати у курс справ.
для початку зібрав керівний актив та, довідавшись, що дехто з керівників підрозділів зібрався у нардепи, сказав наступне: "я у політиці тридцять років, я - професійний політик. так ось, як категорично стверджую, що справжній політик - це піzдабол, а політик під час виборів - це піzдабол у кубі. є серед вас такі?".
продовження розмови теж було цікавим, проте вже обіцянки трампа за 24 години не стосується
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05.02.2025 09:35 Відповісти
Враховуючи незрозумілі істеричні інтерв'ю за останні два тижні, здається, що перемовини більше йдуть про особисті гарантії безпеки, в першу чергу...
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05.02.2025 09:00 Відповісти
про золоті парашути, як для плєшивого так і для гундосого.
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05.02.2025 09:12 Відповісти
Мають гнити у в'язниці усі причетні до ядерного роззброєння а також ті хто 30 років вирощували корупцію та розкрадали армію.
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05.02.2025 09:01 Відповісти
В"язниць не вистачить. І хто буде садити за корупцію? Судді-хабарники? А стерегти корупціонерів у в"язницях? Продажні менти? А їх самих тоді хто?
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05.02.2025 09:13 Відповісти
На боротьбу з корупцією тре виділити не сотню в'язниць, а один цвинтар.
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05.02.2025 09:55 Відповісти
Паниковский делит деньги. Трамп с Ху#лом делят территории Украины с полезными ископаемыми, которые принадлежат (согласно Конституции) народу Украины. Янелох в этом участвует за долю малую, причём оманскую. Только получит он то, что получил Паниковский.
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05.02.2025 09:07 Відповісти
Тобто йде торгівля за українські території, які самі українці вкотре просрали.
Всі матимуть вигоду окрім нас. Бо тут ідіоти живуть, які зраджували власну державу на виборах.
Чесно ну немає жодної подібної нам нації лузерів.
Згадуєте ядерне роззброєння ? Так ви тепер віддаєте багатющі надра Донбасу просто за папірці і обіцянки. Просто тому що тридцять років тупо голосували на виборах за шахраїв і агентів кримля.
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05.02.2025 09:07 Відповісти
Не надо эти сказки! Хоть одни выборы в Украине которые выбрали нормальных? Пример Ющенко - Янукович! Один не понравился другого выбрали нарушая Конституцию! В итоге оба оказались "неудачные". Хоть один состав ВР которая работала на Украину и где депутаты не бегали по фракциям где больше платят. А вам, все народ плохой!
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05.02.2025 09:15 Відповісти
До чого тут вибори? Просрали тому, що замість об"єднатись і гуртом здолати ворога, українці шукають винних між собою. Повторюється 1918-й. Тоді теж неправильно голосували?
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05.02.2025 09:16 Відповісти
тоді були винні московіти!
а зараз буржуї!
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05.02.2025 09:35 Відповісти
Тоді теж буржуї.
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05.02.2025 13:42 Відповісти
Згуртуватись навколо чого ? Зелі ?
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05.02.2025 09:35 Відповісти
Навколо себе. А не чубитись між собою, ненавидячи один одного.
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05.02.2025 09:38 Відповісти
Треба було гуртуватись в 2019.
А дебіли вони є дебіли
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05.02.2025 13:55 Відповісти
Прозебiльники в минулому заре ратують за Бойко, бо "толкова" людина. Я таких матюкiв ще не чув якими криють свого кумира в минулому. Любители канцергенной пистчи какие-то.
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05.02.2025 09:42 Відповісти
Щодо 1918 - брехня та маніпуляція. От тоді Народ України (вчорашні кріпаки) піднявся та скинув владу росіянських аристократів (а Грушевський, Петлюра, Вінніченко та решта - дворяни Росіянської Імперії) - створив та почав розбудовувати власну державу на принципах Радянської Влади, тобто УРСР. А зараз ми повернулися в дореволюційну добу: Сцарем, дворянами та кріпаками .
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05.02.2025 13:41 Відповісти
Шо поробиш, місце тут прокляте, а історія йде по спіралі.
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05.02.2025 11:03 Відповісти
Ищет куда оставшихся украинцев отселить?
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05.02.2025 09:09 Відповісти
🤣
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05.02.2025 09:12 Відповісти
вспоминаться фильмец кацапский "Шырли мырли,где все население раши переселяют на Гавайи)....хотя я бы выбрал жить в Монтане)или на Денверщине)
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05.02.2025 09:27 Відповісти
700 тисяч загиблих українських військових Джерело: https://censor.net/ua/n3534058

так 45 тис чи 700 тис? Цифри кардинально різних порядків але скоріш за все обидві не є правдивими.
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05.02.2025 09:12 Відповісти
у него то 400к то через неделю 600к потом через день 700К и то 100% поднесли инфу что єто с 300ми,но как гриться какая разница у чувака орбан президент турции(пердоган у шоке) и испания в брикс)))))а тут ноликом больше ,ноликом больше)
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05.02.2025 09:16 Відповісти
реальн по факту гдето 1,5 года назад общался с людьми которые 200ми занимаються,по подсчетам было около 100-110 к это с пропавшими безвист(считай200,99%),ну примерно по таким расщетам 200х у нас от 200 до 230 к,ну и 300х около 450-500 к,что учитывая такую ************ 3 летнию еще норм(хоть и цинично) резалт
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05.02.2025 09:19 Відповісти
Скорійш перед реальними перемовинами підгрунтя готують.
Трамп каже захмарні цифри, щоб його розуміли у середені країни чого треба закінчувати,зе каже такі низькі цифри, щоб у нас дуже не перезбуджувалися від реальних цифр в контексті за що тоді хлопці загинули в такій кількості коли результат був тей самий але закінчити війну на тих же умовах можливо було і ранійше.
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05.02.2025 09:40 Відповісти
це у вас співвідношення загиблих і поранених 1:2? де ви такі боти-новореги беретеся? реальне співвідношення 1:5-6.
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05.02.2025 09:45 Відповісти
моя формула домовленостей:
копалини в обмін на зброю!
копалини, що на донбасі та в криму, звісно.
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05.02.2025 09:14 Відповісти
чого це?
ваші інвестиції, ви і захищайте.
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05.02.2025 09:24 Відповісти
Там дурних нема...
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05.02.2025 09:28 Відповісти
ну і все!
нема дурних, нема копалин!
а, як дуже треба копалини, то вперед. або американське, або китайське.
хай обирають.
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05.02.2025 09:32 Відповісти
Ну якщо переговори дуже конструктивні і зеленський про це теж сказав, то який сенс солдату зараз ризикуваьти життям, якщо все одно вже все конструктивно і краще піти в сзч і зберегти життя, вже ж домовляться, так же ж?
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05.02.2025 09:15 Відповісти
Ще один пзбол, він випадково не з ОП?
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05.02.2025 09:20 Відповісти
Секта та сама.
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05.02.2025 09:46 Відповісти
Бачив фрагмент з серіалу про трампа (як трамп ставав тим ким є). І там був діалог (не дослівний переказ):

- [трамп] Ти тільки що сказав журналістам, що ми виграємо суд. Невже це так?
- [адвокат] Знущаєшся? Будь-який суддя винесе рішення проти тебе, докази очевидні
- [трамп] То навіщо ти сказав журналістам, що ми виграємо ?
- [адвокат] Ніколи не визнавай що програв

а мораль така: що б трамп не казав, ніколи не вірте . А чим впевненіше і красивіше каже, тим ще гірше в реалі
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05.02.2025 09:29 Відповісти
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05.02.2025 09:30 Відповісти
Пожалiв вовк кобилу... - перемовини.
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05.02.2025 09:33 Відповісти
Скоріше підкилимні, аніж конструктивні, бо конструктивними є надання ЗСУ ******** зброї у необхідній кількості.
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05.02.2025 09:40 Відповісти
"Будапештський меморандум - 2 ".
Тільки тепер наїб....ти за корисні копалини.
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05.02.2025 09:52 Відповісти
💯
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06.02.2025 01:46 Відповісти
Виявився Донні ще більшим п.....чим Бубон із своєю гопотою.
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05.02.2025 10:15 Відповісти
Балабол звичайний. Коли насипають отак купу слів замість конкретних фактів значить все зовсім по-іншому.
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05.02.2025 10:16 Відповісти
Ще один суперпотужний балабол.
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05.02.2025 10:33 Відповісти
Фактично він там вирішує долю Європи. Трохи терпіння, скоро вам все розкажуть.
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05.02.2025 11:01 Відповісти
ага, віримо

особливо після "зупиню війну одним дзвінком"
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05.02.2025 11:23 Відповісти
Звичайно ведуть, але не з Зеленскім. Зеля вже сказав свою позицію. Готовий поступитись територіями.
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05.02.2025 11:37 Відповісти
Хтось не готовий? Будь ласка, в окопи.
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06.02.2025 18:23 Відповісти
 
 