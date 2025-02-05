США ведуть "дуже конструктивні переговори" щодо України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказав, що США ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України".
Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", - сказав Трамп про війну в Україні і додав, що хоче, щоб "це припинилося".
Президент США заявив, що хоче припинити "абсолютну бійню".
"Ми розмовляємо з росіянами, ми розмовляємо з українським керівництвом", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про мирний план для України, але він не повідомив жодних деталей свого плану.
"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", - додав лідер США.
Він також не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити територію України. Також Трамп повторив свої слова про те, що щотижня він отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і "ці цифри вражають".
"Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося", - зазначив він.
За словами Трампа, з українського боку йдеться 700 тисяч загиблих українських військових і "800 тисяч, а, можливо, і більше" - з російського боку.
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Чотири слова, курва, вмвчити не трібен, мля...
запам'ятаю.
Пурга.
Хоча ще й нарцис і імбецил а-ля "зробимо газовію зіг еген".
для початку зібрав керівний актив та, довідавшись, що дехто з керівників підрозділів зібрався у нардепи, сказав наступне: "я у політиці тридцять років, я - професійний політик. так ось, як категорично стверджую, що справжній політик - це піzдабол, а політик під час виборів - це піzдабол у кубі. є серед вас такі?".
продовження розмови теж було цікавим, проте вже обіцянки трампа за 24 години не стосується
Всі матимуть вигоду окрім нас. Бо тут ідіоти живуть, які зраджували власну державу на виборах.
Чесно ну немає жодної подібної нам нації лузерів.
Згадуєте ядерне роззброєння ? Так ви тепер віддаєте багатющі надра Донбасу просто за папірці і обіцянки. Просто тому що тридцять років тупо голосували на виборах за шахраїв і агентів кримля.
а зараз буржуї!
А дебіли вони є дебіли
так 45 тис чи 700 тис? Цифри кардинально різних порядків але скоріш за все обидві не є правдивими.
Трамп каже захмарні цифри, щоб його розуміли у середені країни чого треба закінчувати,зе каже такі низькі цифри, щоб у нас дуже не перезбуджувалися від реальних цифр в контексті за що тоді хлопці загинули в такій кількості коли результат був тей самий але закінчити війну на тих же умовах можливо було і ранійше.
копалини в обмін на зброю!
копалини, що на донбасі та в криму, звісно.
ваші інвестиції, ви і захищайте.
нема дурних, нема копалин!
а, як дуже треба копалини, то вперед. або американське, або китайське.
хай обирають.
- [трамп] Ти тільки що сказав журналістам, що ми виграємо суд. Невже це так?
- [адвокат] Знущаєшся? Будь-який суддя винесе рішення проти тебе, докази очевидні
- [трамп] То навіщо ти сказав журналістам, що ми виграємо ?
- [адвокат] Ніколи не визнавай що програв
а мораль така: що б трамп не казав, ніколи не вірте . А чим впевненіше і красивіше каже, тим ще гірше в реалі
Тільки тепер наїб....ти за корисні копалини.
особливо після "зупиню війну одним дзвінком"