Діятимемо в національних інтересах, - в уряді Британії розповіли, як відповідатимуть на нові тарифи Трампа

В уряді Великої Британії заявили, що "виважено підійдуть" до рішення президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на імпорт сталі та алюмінію. В уряді також наголосили, що діятимуть в національних інтерасах.

Про це сказав речник британського прем’єра, якого цитує The Guardian, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що указ Трампа скасовує винятки для Великої Британії та інших країн, що означає, що експорт сталі та алюмінію в США буде обкладений тарифами з 12 березня.

На запитання, як уряд Британії реагуватиме на запровадження адміністрацією США мит, речник британського прем’єра сказав:

"Важливо, щоб ми підійшли до цього питання виважено і опрацювали всі деталі. Уряд чітко заявляє, що ми завжди будемо діяти в національних інтересах. Це питання не є винятком. І, як ви знаєте, ми рішуче підтримуємо британську сталеливарну промисловість".

Водночас на запитання, чи запроваджуватимуться тарифи у відповідь речник відповів, що не буде "забігати вперед", але наголосив, що уряд завжди діятиме в національних інтересах.

Наостанок він додав, що Велика Британія "взаємодіє" з адміністрацією Трампа щодо деталей, і це відбувається на "всіх рівнях".

Трамп хоче накласти торговельні мита на ЄС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після, у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження суттєвих митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати тарифами у відповідь, якщо Дональд Трамп запровадить мита на продукцію із країн Європейського Союзу.

Після висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз уважно стежить за заявами Трампа щодо планів ввести тарифи проти європейських товарів.

Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив, що Європа повинна стати сильнішою та більш згуртованою, якщо її "атакують" у сфері міжнародної торгівлі, зокрема через загрози з боку США щодо митних зборів.

